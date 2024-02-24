트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2095 1...208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.11.08 13:40 #20941 예브게니 추마코프 : + 이해가 안되지만 응원하겠습니다. 정말 필요한 분들이 필요합니다. 그냥 숫자가 궁금) 1~2인분 때문에 안합니다. 누군가 오랫동안 그것을 필요로 할 수도 있지만 그들은 침묵합니다. [삭제] 2020.11.08 13:53 #20942 울라지미르 이제르스키 : 여기에는 이유가 있습니다. FA 점수입니다. 모든 목적과 작업에 사용할 수 있습니다. 와우 안녕하세요! 경험 많은 동요자인 당신은 지금 금의 물결이 무엇인지 말해 주십시오. [삭제] 2020.11.08 14:05 #20943 dr.mr.mom : https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/526542/ 그리고 아마도 다른 누군가가 관심을 가질 것입니다(저를 Python으로 끌어들이는 것 같습니다) 인용문 - "Google Colaboratory는 주로 기계 학습 연구를 단순화하고 브라우저에서 바로 필요한 모든 것을 제공하는 것을 목표로 하는 비교적 최근의 Google 클라우드 서비스입니다. Google Colaboratory를 사용하면 강력한 nVidia Tesla K80 GPU가 장착된 시스템에 원격으로 액세스할 수 있습니다. 완전히 무료입니다. 이것은 기계 학습과 관련된 실험을 수행해야 할 때 삶을 크게 단순화합니다. Google Colaboratory를 통해 다음을 수행할 수 있습니다. • Python으로 프로그래밍 배우기 • TensorFlow, Keras, PyTorch와 같은 딥 러닝 모델 구축을 위한 인기 있는 패키지 작업을 마스터합니다. 어떤 이유로 필요한 패키지가 누락된 경우 pip 패키지 관리자를 사용하여 쉽게 설치할 수 있습니다. Google Colaboratory는 클라우드에 배포된 Jupyter Notebook 플랫폼입니다(Notebook에 대한 자세한 내용은 https://webdevblog.ru/jupyter-notebook-dlya-nachinajushhih-uchebnik/ 참조). 원격 시스템 에서 Jupyter 노트북을 실행할 수 있습니다. 이 노트북은 Google 드라이브에 저장된 .ipynb 파일입니다." 좋은거 사용하세요 데이터가 크지 않으면 로컬 PC에서 더 편리합니다. Google Collab에서 커널은 유휴 상태일 때 비활성화되므로 모든 패키지를 다시 설치하고 데이터를 다운로드해야 합니다. 프로세서가 4개뿐이고 Tesla가 가장 강력하지 않습니다. 도중에 코어를 다운그레이드했습니다. 이제 하나입니다. 더 필요하면 지불하십시오. mytarmailS 2020.11.08 14:44 #20944 발레리 야스트렘스키 : 이해가 안갑니다. txt가 csv보다 편리한가요? 차이점이 뭐야? 나는 그에게서 읽었고 그게 다야 막심 드미트리예프스키 : 모든 통화를 푸시하려고하지 않았습니까? iwelimorn 2020.11.08 14:54 #20945 막심 드미트리예프스키 : 여기에 크리티컬이 있다면. 많은 pythonists - 기본 ONNX 지원이 메타 트레이더에 추가될 예정이며 python에서 터미널로 직접 모델을 쉽게 전송할 수 있습니다. 테스트, 시장 출시 등 그러나 지금까지 모든 것이 매우 썩고 생명이 없습니다 .. 또는 그것을 필요로하거나 관심이있는 누군가가 살아있는 경우 +를 넣습니다. 결과를 보여주는 텐서 또는 몸통에 잘 훈련된 네트워크가 있다고 가정해 보겠습니다. 혼자서 메타 트레이더에게 이체하는 것은 거의 불가능합니다. 동일한 catboost가 onnx를 지원합니다. 게다가 아직 ONNX가 무엇인지 이해하지 못하지만)))) 하지만 간단히 알게 되었습니다. keras에 작업 모델이 있는 것 같습니다. 내 테스터에서 모델은 소란스러워 보입니다. 이제 데모 계정의 메타 트레이더에서 실행하려고 합니다. ONNX 와 친구가 될 수 있을지도 [삭제] 2020.11.08 14:55 #20946 mytarmailS : 차이점이 뭐야? 나는 그에게서 읽었고 그게 다야 모든 통화를 푸시하려고하지 않았습니까? 내가 바보로 보이니? ) [삭제] 2020.11.08 14:56 #20947 웰리모른 : 게다가 아직 ONNX가 무엇인지 이해하지 못하지만)))) 하지만 간단히 알게 되었습니다. keras에 작업 모델이 있는 것 같습니다. 내 테스터에서 모델은 소란스러워 보입니다. 이제 데모 계정의 메타 트레이더에서 실행하려고 합니다. ONNX 와 친구가 될 수 있을지도 이것은 일반적인 형식인 모델 저장 및 전송을 위한 json과 같은 것입니다. 다른 언어 및 환경에서 환경으로 이식 가능 https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78#comment_19128403 https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page77#comment_19128330 MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере 2020.11.07www.mql5.com Мы готовим модуль MetaTrader 5 для Python... iwelimorn 2020.11.08 15:06 #20948 막심 드미트리예프스키 : 이것은 일반적인 형식인 모델 저장 및 전송을 위한 json과 같은 것입니다. 다른 언어 및 환경에서 환경으로 이식 가능 https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78#comment_19128403 https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page77#comment_19128330 하아, 수요는 있는데 준비된 관객이 없다(저 자신입니다). 농담이 아닙니다. 감사합니다. 이 주제를 제대로 밝혀야겠습니다.)) mytarmailS 2020.11.08 15:08 #20949 막심 드미트리예프스키 : 내가 바보로 보이니? ) 왜요? [삭제] 2020.11.08 15:09 #20950 mytarmailS : 왜요? 나는 번들에 대한 회의에 참석하고 있습니다. 1...208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이해가 안되지만 응원하겠습니다.
여기에는 이유가 있습니다. FA 점수입니다. 모든 목적과 작업에 사용할 수 있습니다.
https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/526542/
그리고 아마도 다른 누군가가 관심을 가질 것입니다(저를 Python으로 끌어들이는 것 같습니다)
인용문 - "Google Colaboratory는 주로 기계 학습 연구를 단순화하고 브라우저에서 바로 필요한 모든 것을 제공하는 것을 목표로 하는 비교적 최근의 Google 클라우드 서비스입니다.
Google Colaboratory를 사용하면 강력한 nVidia Tesla K80 GPU가 장착된 시스템에 원격으로 액세스할 수 있습니다. 완전히 무료입니다. 이것은 기계 학습과 관련된 실험을 수행해야 할 때 삶을 크게 단순화합니다.
Google Colaboratory를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
• Python으로 프로그래밍 배우기
• TensorFlow, Keras, PyTorch와 같은 딥 러닝 모델 구축을 위한 인기 있는 패키지 작업을 마스터합니다. 어떤 이유로 필요한 패키지가 누락된 경우 pip 패키지 관리자를 사용하여 쉽게 설치할 수 있습니다.
Google Colaboratory는 클라우드에 배포된 Jupyter Notebook 플랫폼입니다(Notebook에 대한 자세한 내용은 https://webdevblog.ru/jupyter-notebook-dlya-nachinajushhih-uchebnik/ 참조). 원격 시스템 에서 Jupyter 노트북을 실행할 수 있습니다. 이 노트북은 Google 드라이브에 저장된 .ipynb 파일입니다."
좋은거 사용하세요
데이터가 크지 않으면 로컬 PC에서 더 편리합니다. Google Collab에서 커널은 유휴 상태일 때 비활성화되므로 모든 패키지를 다시 설치하고 데이터를 다운로드해야 합니다. 프로세서가 4개뿐이고 Tesla가 가장 강력하지 않습니다.
도중에 코어를 다운그레이드했습니다. 이제 하나입니다. 더 필요하면 지불하십시오.
이해가 안갑니다. txt가 csv보다 편리한가요?
차이점이 뭐야? 나는 그에게서 읽었고 그게 다야
모든 통화를 푸시하려고하지 않았습니까?
막심 드미트리예프스키 :
여기에 크리티컬이 있다면. 많은 pythonists - 기본 ONNX 지원이 메타 트레이더에 추가될 예정이며 python에서 터미널로 직접 모델을 쉽게 전송할 수 있습니다. 테스트, 시장 출시 등 그러나 지금까지 모든 것이 매우 썩고 생명이 없습니다 .. 또는 그것을 필요로하거나 관심이있는 누군가가 살아있는 경우 +를 넣습니다. 결과를 보여주는 텐서 또는 몸통에 잘 훈련된 네트워크가 있다고 가정해 보겠습니다. 혼자서 메타 트레이더에게 이체하는 것은 거의 불가능합니다. 동일한 catboost가 onnx를 지원합니다.
게다가 아직 ONNX가 무엇인지 이해하지 못하지만)))) 하지만 간단히 알게 되었습니다.
keras에 작업 모델이 있는 것 같습니다. 내 테스터에서 모델은 소란스러워 보입니다. 이제 데모 계정의 메타 트레이더에서 실행하려고 합니다. ONNX 와 친구가 될 수 있을지도
내가 바보로 보이니? )
이것은 일반적인 형식인 모델 저장 및 전송을 위한 json과 같은 것입니다. 다른 언어 및 환경에서 환경으로 이식 가능
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78#comment_19128403
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page77#comment_19128330
나는 번들에 대한 회의에 참석하고 있습니다.