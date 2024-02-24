트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2050 1...204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2020.10.27 09:49 #20491 txc = GetTickCount (); if (txc-tx< 500 ) // в миллисекундах меряет, в той версии в секундах мерял. 마이타르메일 [삭제] 2020.10.27 09:57 #20492 dr.mr.mom : 윤곽: 1. 3+1=4 2. 2+1=3 3. 3+플래그2=5 열: 1. 3+2=5 2. 1+3=4 3. 1+플래그2=3 최대 비반복, 순전히 IMHO 또한 사실이지만 여기에서는 그림의 볼록함/볼록함을 고려하지 않고 상황은 이중적이다 Rorschach 2020.10.27 10:28 #20493 막심 드미트리예프스키 : 누가 추측할까요? ) 레이븐 테스트? 5 [삭제] 2020.10.27 10:30 #20494 로르샤흐 : 레이븐 테스트? 5 그래 그래 벌써 잊어버렸어.. 5구를 골랐어 사이트 교수형 PSC, 테스트가 있는 페이지가 여러 번 다시 로드되었습니다. 한번 관심 있는 사람 https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start 딥 MO에 대한 일부 대학의 과정을 찾았습니다. Персональный цифровой сертификат xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai Нет - не надо. Ваше образование может быть непрофильным. Персональный цифровой сертификат дает возможность получения дополнительного профессионального образования. Основное требование к такому обучению – наличие средне-профессионального или высшего образования. Оно может быть не профильным. mytarmailS 2020.10.27 10:36 #20495 발레리 야스트렘스키 : 마이타르메일 고맙습니다 이에 이어 스크립트의 도움으로 Valeria는 내가 좋아하는 훈련 예제를 수동으로 선택했습니다. 훈련된 Kohonen은 클러스터링 후 흥미로운 프로토타입을 뽑아냈습니다. 내가 생각하는 한 나쁘지 않습니다. 이제 이 프로토타입을 사용하여 차트에서 유사성을 검색할 수 있습니다. [삭제] 2020.10.27 10:40 #20496 로르샤흐 : ods.ai는 흥미롭지만 거기에 도달하는 방법이 명확하지 않습니다. 개인적으로 비누를 보내면 초대장을 만들 것입니다. Aleksey Vyazmikin 2020.10.27 11:30 #20497 막심 드미트리예프스키 : 뭐라고요? 막대 또는 여러 개에 대한 예측을 제공하면 결정을 내리는 데 충분하지 않으며 MA보다 훨씬 낫지 않습니다. 동시에 수익에 대한 이 조건부 MA의 편차에 관심이 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2020.10.27 11:30 #20498 막심 드미트리예프스키 : 그래 그래 벌써 잊어버렸어.. 5구를 골랐어 사이트 교수형 PSC, 테스트가 있는 페이지가 여러 번 다시 로드되었습니다. 한번 관심 있는 사람 https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start 딥 MO에 대한 일부 대학의 과정을 찾았습니다. 항상 차별, 내 지역은 떨어지지 않습니다 :( Aleksey Vyazmikin 2020.10.27 11:32 #20499 mytarmails : 고맙습니다 이에 이어 스크립트를 사용하여 Valeria는 내가 좋아하는 교육용 예제를 수동으로 선택했습니다. 훈련된 코호넨, 클러스터링 후 흥미로운 프로토타입 추출 .. 내가 생각하는 한 나쁘지 않습니다. 이제 이 프로토타입을 사용하여 차트에서 유사성을 검색할 수 있습니다. 군집이 잘 안 보여서 자기 닮은 사진이 많다. 그리고 접근 방식 자체가 흥미롭습니다. 구조를 설명하는 데 몇 개의 포인트가 사용되었나요? mytarmailS 2020.10.27 12:11 #20500 알렉세이 비아즈미킨 : 군집이 잘 안 보여서 자기 닮은 사진이 많다. 그리고 접근 방식 자체가 흥미롭습니다. 구조를 설명하는 데 몇 개의 포인트가 사용되었나요? 클러스터링은 매우 ... 제가 직접 코드로 설명할 수 없는 것을 이미지 수준에서 설명하고 싶을 뿐입니다... 모든 것이 간단합니다.. 자동 인식 작업 물론이 모든 것이 작동하지 않습니다.)) 그러나 내가 얻고 싶었던 것은 .. 1...204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
윤곽:
1. 3+1=4
2. 2+1=3
3. 3+플래그2=5
열:
1. 3+2=5
2. 1+3=4
3. 1+플래그2=3
최대 비반복, 순전히 IMHO
또한 사실이지만 여기에서는 그림의 볼록함/볼록함을 고려하지 않고
상황은 이중적이다
누가 추측할까요? )
레이븐 테스트? 5
그래 그래 벌써 잊어버렸어.. 5구를 골랐어
사이트 교수형 PSC, 테스트가 있는 페이지가 여러 번 다시 로드되었습니다. 한번
관심 있는 사람 https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start
딥 MO에 대한 일부 대학의 과정을 찾았습니다.
스크립트의 도움으로 Valeria는 내가 좋아하는 훈련 예제를 수동으로 선택했습니다.
훈련된 Kohonen은 클러스터링 후 흥미로운 프로토타입을 뽑아냈습니다.
내가 생각하는 한 나쁘지 않습니다.
이제 이 프로토타입을 사용하여 차트에서 유사성을 검색할 수 있습니다.
ods.ai는 흥미롭지만 거기에 도달하는 방법이 명확하지 않습니다.
뭐라고요?
막대 또는 여러 개에 대한 예측을 제공하면 결정을 내리는 데 충분하지 않으며 MA보다 훨씬 낫지 않습니다. 동시에 수익에 대한 이 조건부 MA의 편차에 관심이 있습니다.
항상 차별, 내 지역은 떨어지지 않습니다 :(
스크립트를 사용하여 Valeria는 내가 좋아하는 교육용 예제를 수동으로 선택했습니다.
훈련된 코호넨, 클러스터링 후 흥미로운 프로토타입 추출 ..
내가 생각하는 한 나쁘지 않습니다.
이제 이 프로토타입을 사용하여 차트에서 유사성을 검색할 수 있습니다.
군집이 잘 안 보여서 자기 닮은 사진이 많다.
그리고 접근 방식 자체가 흥미롭습니다. 구조를 설명하는 데 몇 개의 포인트가 사용되었나요?
클러스터링은 매우 ...
제가 직접 코드로 설명할 수 없는 것을 이미지 수준에서 설명하고 싶을 뿐입니다...
모든 것이 간단합니다..
자동 인식 작업
물론이 모든 것이 작동하지 않습니다.)) 그러나 내가 얻고 싶었던 것은 ..