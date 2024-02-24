트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2050

    txc = GetTickCount ();
         if (txc-tx< 500 )                     // в миллисекундах меряет, в той версии в секундах мерял.
dr.mr.mom :

윤곽:

1. 3+1=4

2. 2+1=3

3. 3+플래그2=5

열:

1. 3+2=5

2. 1+3=4

3. 1+플래그2=3

최대 비반복, 순전히 IMHO

또한 사실이지만 여기에서는 그림의 볼록함/볼록함을 고려하지 않고

상황은 이중적이다

 
막심 드미트리예프스키 :

누가 추측할까요? )


레이븐 테스트? 5

로르샤흐 :

레이븐 테스트? 5

그래 그래 벌써 잊어버렸어.. 5구를 골랐어

사이트 교수형 PSC, 테스트가 있는 페이지가 여러 번 다시 로드되었습니다. 한번

관심 있는 사람 https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start

딥 MO에 대한 일부 대학의 과정을 찾았습니다.

로르샤흐 :
ods.ai는 흥미롭지만 거기에 도달하는 방법이 명확하지 않습니다.

개인적으로 비누를 보내면 초대장을 만들 것입니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

뭐라고요?

막대 또는 여러 개에 대한 예측을 제공하면 결정을 내리는 데 충분하지 않으며 MA보다 훨씬 낫지 않습니다. 동시에 수익에 대한 이 조건부 MA의 편차에 관심이 있습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

그래 그래 벌써 잊어버렸어.. 5구를 골랐어

사이트 교수형 PSC, 테스트가 있는 페이지가 여러 번 다시 로드되었습니다. 한번

관심 있는 사람 https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start

딥 MO에 대한 일부 대학의 과정을 찾았습니다.

항상 차별, 내 지역은 떨어지지 않습니다 :(

 
mytarmails :

고맙습니다


이에 이어


스크립트를 사용하여 Valeria는 내가 좋아하는 교육용 예제를 수동으로 선택했습니다.

훈련된 코호넨, 클러스터링 후 흥미로운 프로토타입 추출 ..

내가 생각하는 한 나쁘지 않습니다.

이제 이 프로토타입을 사용하여 차트에서 유사성을 검색할 수 있습니다.

군집이 잘 안 보여서 자기 닮은 사진이 많다.

그리고 접근 방식 자체가 흥미롭습니다. 구조를 설명하는 데 몇 개의 포인트가 사용되었나요?

 
알렉세이 비아즈미킨 :

군집이 잘 안 보여서 자기 닮은 사진이 많다.

그리고 접근 방식 자체가 흥미롭습니다. 구조를 설명하는 데 몇 개의 포인트가 사용되었나요?

클러스터링은 매우 ...

제가 직접 코드로 설명할 수 없는 것을 이미지 수준에서 설명하고 싶을 뿐입니다...

모든 것이 간단합니다..


자동 인식 작업

물론이 모든 것이 작동하지 않습니다.)) 그러나 내가 얻고 싶었던 것은 ..

