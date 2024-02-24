트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2049

mytarmailS :

보론초프 보시나요? ))

아니요, 저는 시험에 합격하고 있습니다. 이것이 마지막 시험입니다.

코로나와 관련하여 전자인증서와 온라인 강좌를 무료로 제공하고 있습니다.. 뭔가 가입하기로 했습니다. 온갖 시험이 다 있다

 
막심 드미트리예프스키 :

아니요, 저는 시험에 합격하고 있습니다. 이것이 마지막 시험입니다.

코로나와 관련하여 전자인증서와 온라인 강좌를 무료로 제공하고 있습니다.. 뭔가 가입하기로 했습니다. 온갖 시험이 다 있다

당신이 두뇌에 대해 testik하지 않는 것보다 시장? )

mytarmailS :

당신이 두뇌에 대해 testik하지 않는 것보다 시장? )

여기에서 더 시원한 것을 먹으십시오)

 
막심 드미트리예프스키 :

누가 추측할까요? )


2

dr.mr.mom :

2

왜 5가 아니야?

 
막심 드미트리예프스키 :

왜 5가 아니야?

5 이미 사용 중

 
막심 드미트리예프스키 :

왜 5가 아니야?

5
산수를 시도하십시오 :)
알리악산드르 흐리신 :
5
산수를 시도하십시오 :)

산수에서도 나왔다


 
막심 드미트리예프스키 :

산수에서도 나왔다


맞아 패턴이 4번 나온다
 

윤곽:

1. 3+1=4

2. 2+1=3

3. 3+플래그2=5

열:

1. 3+2=5

2. 1+3=4

3. 1+플래그2=3

최대 비반복, 순전히 IMHO

