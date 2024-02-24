트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2046 1...203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.10.26 18:54 #20451 막심 드미트리예프스키 : kuynyu는 한 마디로 보여줍니다 우리가 여기서 하는 모든 일처럼 =========================== 좋은 손에 패턴을 줄 것입니다) 우리는 두 대의 차를 가져갑니다. 하나는 다른 것보다 4배 느립니다(예: 5와 20). 5는 20을 돌파하고 돌아와야하고, 20은 강한 추세에 있어야하고, 그들은 강한 기울기에 있어야합니다. 그런 다음 5가 20의 펑크 수준을 돌파하면 주문을 엽니다. 눈으로 보기에는 너무 단순해 보이지만 수학적으로 프로그래밍하는 것이 너무 즐겁습니다. 유클리드 기하학에서 패턴 인식을 사용하는 것 같지만 패턴을 수동으로 표시해야 합니다.) 그런 패턴을 투영해 보세요. 관심이 있다면.. Valeriy Yastremskiy 2020.10.26 19:06 #20452 발레리 야스트렘스키 : 네 지금 쓰고 있습니다... mytarmailS : 잡다. 첫 번째 줄이 필요하지 않으면 OnInit에서 항목을 주석 처리하십시오. 예, 경고도 주석 처리하는 것이 바람직합니다.) 파일: test_EURUSD_TF_1.2020.10.26.20.2.qstr.csv 1 kb test.mq4 7 kb mytarmailS 2020.10.26 19:27 #20453 발레리 야스트렘스키 : mytarmailS : 잡다. 첫 번째 줄이 필요하지 않으면 OnInit에서 항목을 주석 처리하십시오. 예, 경고도 주석 처리하는 것이 바람직합니다.) 고맙습니다! 인터넷 지침의 도움으로)) 나는 전문가를 설치했습니다)) 나는 그런 전문가입니다 ... 질문이 있습니다 동일한 마우스 버튼으로 되감기가 수행되고 Expert Advisor가 즉시 활성화되기 때문에 차트를 되감기/확장/축소할 수 없습니다. 차트를 되감으면 동일한 조건이 트리거됩니다. 어쩌면 더블 클릭을 다시 할 수도 있고 트리플을 할 수도 있습니다. 나는이 뉘앙스를 고려하지 않았습니다 (( mytarmailS 2020.10.26 19:47 #20454 mytarmailS : 좋은 손에 패턴을 줄 것입니다) 이것은 Max가 데이터를 보는 알고리즘을 찾지 못하는 패턴입니다. 1) 슬라이딩 윈도우, 2) 증분을 살펴보면, 3) 사건의 순서를 고려하지 않은 것, 4) "좋은 이벤트" 사이에 "왼쪽 이벤트"를 버리는 방법을 모르는 경우, 5) 절대값 (가격)을 고려하지 않은 것 Александр Алексеевич 2020.10.26 19:59 #20455 mytarmailS : 이것은 Max가 데이터를 보는 알고리즘을 찾지 못하는 패턴입니다. 1) 슬라이딩 윈도우, 2) 증분을 살펴보면, 3) 사건의 순서를 고려하지 않은 것, 4) "좋은 이벤트" 사이에 "왼쪽 이벤트"를 버리는 방법을 모르는 경우, 5) 절대값 (가격)을 고려하지 않은 것 이론상으로 가격과 자동차를 입력으로 제출해야 하는 일반 신경망을 찾아야 합니다. [삭제] 2020.10.26 20:03 #20456 mytarmailS : 이것은 Max가 데이터를 보는 알고리즘을 찾지 못하는 패턴입니다. 1) 슬라이딩 윈도우, 2) 증분을 살펴보면, 3) 사건의 순서를 고려하지 않은 것, 4) "좋은 이벤트" 사이에 "왼쪽 이벤트"를 버리는 방법을 모르는 경우, 5) 절대값 (가격)을 고려하지 않은 것 당신은 2년 동안 테스터에 보여주고 3장의 종이에 보여주지 않습니다. 그리고 모든 것이 제자리에 떨어질 것입니다. Valeriy Yastremskiy 2020.10.26 20:18 #20457 mytarmailS : 고맙습니다! 인터넷 지침의 도움으로)) 나는 전문가를 설치했습니다)) 나는 그런 전문가입니다 ... 질문이 있습니다 동일한 마우스 버튼으로 되감기가 수행되고 Expert Advisor가 즉시 활성화되기 때문에 차트를 되감기/확장/축소할 수 없습니다. 차트를 되감으면 동일한 조건이 트리거됩니다. 어쩌면 더블 클릭을 다시 할 수도 있고 트리플을 할 수도 있습니다. 나는이 뉘앙스를 고려하지 않았습니다 (( 물론 이마의 클릭 카운터를 계산할 수 있으며 처음에는 변수에 입력하고 다음 클릭에서는 시간 차이를 계산하고 더 적으면 마지막 클릭으로 계산할 수 있습니다. 트리플 클릭은 훨씬 더 혼란스럽습니다. 그는 잡아야합니다. 일반적으로 잡습니다. 1초는 클릭할 가치가 있습니다. 경고를 주석 처리해야 합니다. 파일: test.mq4 7 kb mytarmailS 2020.10.26 20:20 #20458 알렉산더 알렉세비치 : 이론상으로 가격과 자동차를 입력으로 제출해야 하는 일반 신경망을 찾아야 합니다. 정답이 아니니 다시 생각해보세요) 막심 드미트리예프스키 : 당신은 2년 동안 테스터에 보여주고 3장의 종이에 보여주지 않습니다. 그리고 모든 것이 제자리에 떨어질 것입니다. 글쎄, 당신은 처음부터 공식화)) 기계 코드로 번역, 할 수 있습니까? 안되는데 다 간단해보여도.. 패턴인식으로 해볼게.. MANUALLY 마크 글쎄, 적어도 그것이 어떻게 프로그래밍 될 수 있는지 생각하려고 노력하고 강화하십시오)) 그러면 내 주요 아이디어를 이해할 것입니다! 일반적으로 허용되는 접근 방식으로는 이러한 패턴으로 네트워크를 훈련할 수 없습니다. 일반적인 형태의 정규화도 슬라이딩 윈도우도 여기에서 작동하지 않습니다 ... karoch. 무슨 말을 반복하는 걸까 5점을 다 써버렸어 Александр Алексеевич 2020.10.26 20:24 #20459 mytarmailS : 정답이 아니니 다시 생각해보세요) 글쎄, 당신은 처음부터 공식화)) 기계 코드로 번역, 할 수 있습니까? 안되는데 다 간단해보여도 .. 패턴인식으로 해볼게.. MANUALLY 마크 글쎄, 적어도 그것이 어떻게 프로그래밍 될 수 있는지 생각하려고 노력하고 강화하십시오)) 그러면 내 주요 아이디어를 이해할 것입니다! 일반적으로 허용되는 접근 방식으로는 이러한 패턴으로 네트워크를 훈련할 수 없습니다. 일반적인 형태의 정규화도 슬라이딩 윈도우도 여기에서 작동하지 않습니다 ... karoch. 무슨 말을 반복하는 걸까 5점을 다 써버렸어 왜 사실이 아니야??? mytarmailS 2020.10.26 20:24 #20460 발레리 야스트렘스키 : 물론 이마의 클릭 카운터를 계산할 수 있으며 처음에는 변수에 입력하고 다음 클릭에서는 시간 차이를 계산하고 더 적으면 마지막 클릭으로 계산할 수 있습니다. 트리플 클릭은 훨씬 더 혼란스럽습니다. 그는 잡아야합니다. 일반적으로 잡습니다. 1초는 클릭할 가치가 있습니다. 경고를 주석 처리해야 합니다. 올 슈퍼, 폭탄!! 고마워 인간!!! 효과가 있기를 바랍니다. 계속해서 소식을 전해 드리겠습니다. 1...203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
kuynyu는 한 마디로 보여줍니다
우리가 여기서 하는 모든 일처럼
===========================
좋은 손에 패턴을 줄 것입니다)
우리는 두 대의 차를 가져갑니다. 하나는 다른 것보다 4배 느립니다(예: 5와 20).
5는 20을 돌파하고 돌아와야하고, 20은 강한 추세에 있어야하고, 그들은 강한 기울기에 있어야합니다.
그런 다음 5가 20의 펑크 수준을 돌파하면 주문을 엽니다.
눈으로 보기에는 너무 단순해 보이지만 수학적으로 프로그래밍하는 것이 너무 즐겁습니다. 유클리드 기하학에서 패턴 인식을 사용하는 것 같지만 패턴을 수동으로 표시해야 합니다.)
그런 패턴을 투영해 보세요. 관심이 있다면..
네 지금 쓰고 있습니다...
mytarmailS :
잡다. 첫 번째 줄이 필요하지 않으면 OnInit에서 항목을 주석 처리하십시오. 예, 경고도 주석 처리하는 것이 바람직합니다.)
mytarmailS :
잡다. 첫 번째 줄이 필요하지 않으면 OnInit에서 항목을 주석 처리하십시오. 예, 경고도 주석 처리하는 것이 바람직합니다.)
고맙습니다! 인터넷 지침의 도움으로)) 나는 전문가를 설치했습니다)) 나는 그런 전문가입니다 ...
질문이 있습니다
동일한 마우스 버튼으로 되감기가 수행되고 Expert Advisor가 즉시 활성화되기 때문에 차트를 되감기/확장/축소할 수 없습니다. 차트를 되감으면 동일한 조건이 트리거됩니다.
어쩌면 더블 클릭을 다시 할 수도 있고 트리플을 할 수도 있습니다.
나는이 뉘앙스를 고려하지 않았습니다 ((
좋은 손에 패턴을 줄 것입니다)
이것은 Max가 데이터를 보는 알고리즘을 찾지 못하는 패턴입니다.
1) 슬라이딩 윈도우,
2) 증분을 살펴보면,
3) 사건의 순서를 고려하지 않은 것,
4) "좋은 이벤트" 사이에 "왼쪽 이벤트"를 버리는 방법을 모르는 경우,
5) 절대값 (가격)을 고려하지 않은 것
이것은 Max가 데이터를 보는 알고리즘을 찾지 못하는 패턴입니다.
1) 슬라이딩 윈도우,
2) 증분을 살펴보면,
3) 사건의 순서를 고려하지 않은 것,
4) "좋은 이벤트" 사이에 "왼쪽 이벤트"를 버리는 방법을 모르는 경우,
5) 절대값 (가격)을 고려하지 않은 것
이것은 Max가 데이터를 보는 알고리즘을 찾지 못하는 패턴입니다.
1) 슬라이딩 윈도우,
2) 증분을 살펴보면,
3) 사건의 순서를 고려하지 않은 것,
4) "좋은 이벤트" 사이에 "왼쪽 이벤트"를 버리는 방법을 모르는 경우,
5) 절대값 (가격)을 고려하지 않은 것
고맙습니다! 인터넷 지침의 도움으로)) 나는 전문가를 설치했습니다)) 나는 그런 전문가입니다 ...
질문이 있습니다
동일한 마우스 버튼으로 되감기가 수행되고 Expert Advisor가 즉시 활성화되기 때문에 차트를 되감기/확장/축소할 수 없습니다. 차트를 되감으면 동일한 조건이 트리거됩니다.
어쩌면 더블 클릭을 다시 할 수도 있고 트리플을 할 수도 있습니다.
나는이 뉘앙스를 고려하지 않았습니다 ((
물론 이마의 클릭 카운터를 계산할 수 있으며 처음에는 변수에 입력하고 다음 클릭에서는 시간 차이를 계산하고 더 적으면 마지막 클릭으로 계산할 수 있습니다. 트리플 클릭은 훨씬 더 혼란스럽습니다. 그는 잡아야합니다.
일반적으로 잡습니다. 1초는 클릭할 가치가 있습니다. 경고를 주석 처리해야 합니다.
이론상으로 가격과 자동차를 입력으로 제출해야 하는 일반 신경망을 찾아야 합니다.
정답이 아니니 다시 생각해보세요)
당신은 2년 동안 테스터에 보여주고 3장의 종이에 보여주지 않습니다. 그리고 모든 것이 제자리에 떨어질 것입니다.
글쎄, 당신은 처음부터 공식화)) 기계 코드로 번역, 할 수 있습니까? 안되는데 다 간단해보여도.. 패턴인식으로 해볼게.. MANUALLY 마크
글쎄, 적어도 그것이 어떻게 프로그래밍 될 수 있는지 생각하려고 노력하고 강화하십시오)) 그러면 내 주요 아이디어를 이해할 것입니다! 일반적으로 허용되는 접근 방식으로는 이러한 패턴으로 네트워크를 훈련할 수 없습니다.
일반적인 형태의 정규화도 슬라이딩 윈도우도 여기에서 작동하지 않습니다 ... karoch. 무슨 말을 반복하는 걸까 5점을 다 써버렸어
정답이 아니니 다시 생각해보세요)
글쎄, 당신은 처음부터 공식화)) 기계 코드로 번역, 할 수 있습니까? 안되는데 다 간단해보여도 .. 패턴인식으로 해볼게.. MANUALLY 마크
글쎄, 적어도 그것이 어떻게 프로그래밍 될 수 있는지 생각하려고 노력하고 강화하십시오)) 그러면 내 주요 아이디어를 이해할 것입니다! 일반적으로 허용되는 접근 방식으로는 이러한 패턴으로 네트워크를 훈련할 수 없습니다.
일반적인 형태의 정규화도 슬라이딩 윈도우도 여기에서 작동하지 않습니다 ... karoch. 무슨 말을 반복하는 걸까 5점을 다 써버렸어
왜 사실이 아니야???
물론 이마의 클릭 카운터를 계산할 수 있으며 처음에는 변수에 입력하고 다음 클릭에서는 시간 차이를 계산하고 더 적으면 마지막 클릭으로 계산할 수 있습니다. 트리플 클릭은 훨씬 더 혼란스럽습니다. 그는 잡아야합니다.
일반적으로 잡습니다. 1초는 클릭할 가치가 있습니다. 경고를 주석 처리해야 합니다.
올 슈퍼, 폭탄!!
고마워 인간!!!
효과가 있기를 바랍니다. 계속해서 소식을 전해 드리겠습니다.