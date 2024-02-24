트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2728 1...272127222723272427252726272727282729273027312732273327342735...3399 새 코멘트 [삭제] 2022.09.05 12:40 #27271 Aleksey Nikolayev #:내 생각에 fxsaber는 문제가 큰 매출에서 시작된다고 썼습니다. 아마도 TC가 카피라이터에게 너무 높은 인기의 희생양이되었을 수 있습니다.) 금액이 약 10k가되고 지속적으로 증가하면 그들은주의를 기울이기 시작합니다. 그러나 더 자주 한계는 훨씬 더 겸손합니다 😀.암호 화폐에서 할 수있는 옵션이 있지만 거기에는 메타 트레이더가 없습니다.멋진 TS가 있으면 보잉과 섬을 살 수 있다고 생각하는 멍청이들을 읽는 것은 여전히 재미 있습니다.세이버는 당연히 자신의 섬을 가져야 하지만, 세이버 말고 누가 또 있을까요? Maxim Kuznetsov 2022.09.05 13:02 #27272 를 훈련(최적화) 간격 선택에 적용합니다. 우리는 멀리 가지 않았고 편차가 ~2*sqrt(T)인 고전적인 무작위 걷기 모델에서 시작할 수 있습니다. (2는 추세의 나머지 부분입니다.) (a) 확장 가능 (정확히 동일한 포물선, 하위 TF 및 틱으로 전환 할 때 스크린 샷과 동일한 선이 유지됨),(b) 어쨌든 결과를 직접 직접 비교할 것입니다(c) 특징적인 간격이 있습니다. 동일한 포물선의 동일한 초점. 이것이 방향을 잡아야 할 간격입니다. Aleksey Vyazmikin 2022.09.05 15:13 #27273 Aleksey Nikolayev #:기술적으로는 충분히 해결할 수 있는 문제라고 생각합니다. 문제는 이러한 실험의 결과를 어떻게 해석할 것인가입니다. 예를 들어 Matstat에는 샘플의 동질성을 확인하기 위한 많은 테스트가 있습니다. 물론 제가 용어를 제대로 이해했다면요. 그리고 이러한 기준에 어떤 문제가 있나요? 링크1, 링크2, 링크3을 저장했지만 구현하지 않았습니다. Исследование статистических различий между двумя выборками — Студопедия 2015.01.21studopedia.ru Постановка задачи о проверке значимости различий. Пусть для изучения некоторой переменной C сформированы две выборки: – объем второй выборки. Получение этих выборок может отличаться по времени регистрации, месту сбора информации, типу объектов и т.д. Возникает вопрос: значимо либо незначимо различаются эти выборки? Другими словами, извлечены... Aleksey Nikolayev 2022.09.05 17:36 #27274 Aleksey Vyazmikin #:이러한 기준에 어떤 문제가 있을까요? 참조 1, 참조 2, 참조 3을 유지했지만 구현하지 않았습니다. 기준은 꽤 좋습니다. 가장 많이 사용되는 콜모고로프-스미르노프 테스트를 추가할 수 있습니다. 이것은 기준 자체와는 아무런 관련이없는 비교 가능한 샘플을 형성하는 원칙에 관한 것입니다. Aleksey Vyazmikin 2022.09.05 17:37 #27275 Aleksey Nikolayev #:기준은 꽤 괜찮습니다. 콜모고로프-스미르노프 테스트를 가장 많이 사용하는 것으로 추가할 수 있습니다. 이것은 기준 자체와는 아무런 관련이 없는 비교 가능한 샘플을 형성하는 원리에 관한 것입니다. 어떻게 관련이 없나요? 샘플의 크기에 따라 기준이 변경되면 샘플을 필요한 기준에 맞춰야 합니다. 이해가 안 되는 부분이 있습니다... Aleksey Nikolayev 2022.09.05 17:41 #27276 Maxim Kuznetsov #:훈련(최적화) 간격의 선택에 우리는 멀리 가지 않았고 편차가 ~2*sqrt(T)인 고전적인 무작위 걷기 모델에서 시작할 수 있습니다. (2는 추세의 나머지 부분입니다.) (a) 확장 가능 (정확히 동일한 포물선, 하위 TF 및 틱으로 전환 할 때 스크린 샷과 동일한 선이 유지됨),(b) 어쨌든 결과를 직접 직접 비교할 것입니다(c) 특징적인 간격이 있습니다. 동일한 포물선의 동일한 트릭 이 방향을 잡아야 할 간격입니다. 어떤 지점에서든 우리는 초점이 될 d의 값을 지정할 수 있습니다.) 나는 가격과 시간의 척도 비율에 대한 초점의 의존성에 대해 이야기하지도 않습니다.) Aleksey Nikolayev 2022.09.05 17:49 #27277 Aleksey Vyazmikin #:그게 어떻게 관련이 없나요? 샘플의 크기에 따라 기준이 변경되면 샘플을 올바른 기준에 로드해야 합니다. 이해가 되지 않습니다. 기준은 기본적으로 비교하기 위해 관심 있는 샘플을 넣는 공식일 뿐입니다. 비교할 샘플은 기준이 아니라 사용자가 결정합니다. Maxim Kuznetsov 2022.09.05 18:19 #27278 Aleksey Nikolayev #:어떤 지점에서든 초점이되는 D의 값을 지정할 수 있습니다) 가격과 시간 측면에서 저울의 비율에 대한 초점의 의존성에 대해 나는 심지어 말더듬하지 않습니다.) 이것은 메트릭의 문제, 얼마나 많은 분 (틱)이 1 점에 해당하는지, 파이 / 4 각도로 고려해야 할 사항과 그 이유; 그러나 이렇게하면 TC 가나에서 사랑받지 못하는 사람으로 미끄러질 수 있습니다 :-) 따라서 모든 통화는 법 편차 = 2 * sqrt (T)와 정확히 일치합니다. 이는 놀라운 일이 아닙니다. Aleksey Vyazmikin 2022.09.05 18:41 #27279 Aleksey Nikolayev #:기준은 본질적으로 비교를 위해 관심 있는 샘플을 대입해야 하는 공식에 불과합니다. 비교할 샘플은 기준이 아니라 사용자가 결정합니다. 기준이 의미가 없다고 생각하시나요? 크기가 다른 샘플 10개를 가져와서 비교한 다음, 샘플의 유사성/동일성/동질성을 나타내는 여러 지표에서 가장 우수한 성능을 보이는 샘플을 선택하면 됩니다. Aleksey Nikolayev 2022.09.05 18:53 #27280 Aleksey Vyazmikin #:기준이 합리적이지 않다고 생각하시나요? 크기가 다른 10개의 샘플을 가져와 비교한 후, 샘플의 유사성/동일성/동질성을 담당하는 여러 지표에서 가장 우수한 성능을 가진 샘플을 선택합니다. 의미는 기준이 아니라 기준이 사용되는 방식에 있습니다. 무엇을 어떤 목적으로 무엇을 비교하고 있는지 등 사용 방법이 전혀 명확하지 않습니다.) 1...272127222723272427252726272727282729273027312732273327342735...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
내 생각에 fxsaber는 문제가 큰 매출에서 시작된다고 썼습니다. 아마도 TC가 카피라이터에게 너무 높은 인기의 희생양이되었을 수 있습니다.)
를 훈련(최적화) 간격 선택에 적용합니다.
우리는 멀리 가지 않았고 편차가 ~2*sqrt(T)인 고전적인 무작위 걷기 모델에서 시작할 수 있습니다. (2는 추세의 나머지 부분입니다.)
(a) 확장 가능 (정확히 동일한 포물선, 하위 TF 및 틱으로 전환 할 때 스크린 샷과 동일한 선이 유지됨),
(b) 어쨌든 결과를 직접 직접 비교할 것입니다
(c) 특징적인 간격이 있습니다. 동일한 포물선의 동일한 초점.
이것이 방향을 잡아야 할 간격입니다.
기술적으로는 충분히 해결할 수 있는 문제라고 생각합니다. 문제는 이러한 실험의 결과를 어떻게 해석할 것인가입니다.
예를 들어 Matstat에는 샘플의 동질성을 확인하기 위한 많은 테스트가 있습니다. 물론 제가 용어를 제대로 이해했다면요.
그리고 이러한 기준에 어떤 문제가 있나요?
링크1, 링크2, 링크3을 저장했지만 구현하지 않았습니다.
이러한 기준에 어떤 문제가 있을까요?
참조 1, 참조 2, 참조 3을 유지했지만 구현하지 않았습니다.
기준은 꽤 좋습니다. 가장 많이 사용되는 콜모고로프-스미르노프 테스트를 추가할 수 있습니다.
이것은 기준 자체와는 아무런 관련이없는 비교 가능한 샘플을 형성하는 원칙에 관한 것입니다.
기준은 꽤 괜찮습니다. 콜모고로프-스미르노프 테스트를 가장 많이 사용하는 것으로 추가할 수 있습니다.
이것은 기준 자체와는 아무런 관련이 없는 비교 가능한 샘플을 형성하는 원리에 관한 것입니다.
어떻게 관련이 없나요? 샘플의 크기에 따라 기준이 변경되면 샘플을 필요한 기준에 맞춰야 합니다. 이해가 안 되는 부분이 있습니다...
훈련(최적화) 간격의 선택에
우리는 멀리 가지 않았고 편차가 ~2*sqrt(T)인 고전적인 무작위 걷기 모델에서 시작할 수 있습니다. (2는 추세의 나머지 부분입니다.)
(a) 확장 가능 (정확히 동일한 포물선, 하위 TF 및 틱으로 전환 할 때 스크린 샷과 동일한 선이 유지됨),
(b) 어쨌든 결과를 직접 직접 비교할 것입니다
(c) 특징적인 간격이 있습니다. 동일한 포물선의 동일한 트릭
이 방향을 잡아야 할 간격입니다.
어떤 지점에서든 우리는 초점이 될 d의 값을 지정할 수 있습니다.) 나는 가격과 시간의 척도 비율에 대한 초점의 의존성에 대해 이야기하지도 않습니다.)
그게 어떻게 관련이 없나요? 샘플의 크기에 따라 기준이 변경되면 샘플을 올바른 기준에 로드해야 합니다. 이해가 되지 않습니다.
기준은 기본적으로 비교하기 위해 관심 있는 샘플을 넣는 공식일 뿐입니다. 비교할 샘플은 기준이 아니라 사용자가 결정합니다.
어떤 지점에서든 초점이되는 D의 값을 지정할 수 있습니다) 가격과 시간 측면에서 저울의 비율에 대한 초점의 의존성에 대해 나는 심지어 말더듬하지 않습니다.)
이것은 메트릭의 문제, 얼마나 많은 분 (틱)이 1 점에 해당하는지, 파이 / 4 각도로 고려해야 할 사항과 그 이유; 그러나 이렇게하면 TC 가나에서 사랑받지 못하는 사람으로 미끄러질 수 있습니다 :-)
따라서 모든 통화는 법 편차 = 2 * sqrt (T)와 정확히 일치합니다. 이는 놀라운 일이 아닙니다.
기준은 본질적으로 비교를 위해 관심 있는 샘플을 대입해야 하는 공식에 불과합니다. 비교할 샘플은 기준이 아니라 사용자가 결정합니다.
기준이 의미가 없다고 생각하시나요? 크기가 다른 샘플 10개를 가져와서 비교한 다음, 샘플의 유사성/동일성/동질성을 나타내는 여러 지표에서 가장 우수한 성능을 보이는 샘플을 선택하면 됩니다.
기준이 합리적이지 않다고 생각하시나요? 크기가 다른 10개의 샘플을 가져와 비교한 후, 샘플의 유사성/동일성/동질성을 담당하는 여러 지표에서 가장 우수한 성능을 가진 샘플을 선택합니다.
의미는 기준이 아니라 기준이 사용되는 방식에 있습니다. 무엇을 어떤 목적으로 무엇을 비교하고 있는지 등 사용 방법이 전혀 명확하지 않습니다.)