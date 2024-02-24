트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2041 1...203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048...3399 새 코멘트 Александр Алексеевич 2020.10.25 11:00 #20401 도서관 : 더 적은 수의 나무, 더 적은 깊이, 아마도 충분할 것입니다. 적어도 테스트하기 위해 아니면 컴퓨터가 더 나은가요? Aleksey Vyazmikin 2020.10.25 11:33 #20402 막심 드미트리예프스키 : 시간은 어디입니까? 요일, 요일 , 시, 시가 있습니다. 시간은 연속적인 양이며 여기에서는 서수 범주 시간 간격이 아닌가요? 범주형 기호로 가르칠 수 있습니까? 효율성을 확인하고 범주형으로 만드는 기둥은 시간과 관련된 모든 것입니까? Aleksey Vyazmikin 2020.10.25 11:33 #20403 도서관 : 나는 이것을 이렇게 한다: 1) 행 수와 동일한 길이의 행 인덱스 배열을 만들고 0에서 N 행까지의 값으로 채웁니다. 2) 이 배열을 섞습니다. 여기서 RandomInteger()는 해당 RNG의 변형입니다. 3) 그런 다음 한 행의 모든 값, 이러한 인덱스와 기본 배열의 필요한 문자열을 순환합니다. 인덱스를 혼합한 후 의사 무작위로 판명되었습니다. 감사합니다. 시도해 보겠습니다! Aleksey Vyazmikin 2020.10.25 11:36 #20404 mytarmailS : 누군가 Pts에 대한 분류를 시도했습니다. 많은 수업??? 10k라고 이것은 전혀 작동합니까? CatBoost 에서 실행을 시도할 수 있습니다. 샘플을 재설정합니다. Rorschach 2020.10.25 11:36 #20405 일반적인 코드에서 열의 평균을 계산하려고 시도했는데 기분 좋게 놀랐습니다. 인덱스 파일을 메모리로 읽어들이는 시간(30초)이 1초 미만으로 단축되었습니다. 따라서 무차별 대입은 빨리 진행되어야 합니다. Rorschach 2020.10.25 11:38 #20406 알렉세이 비아즈미킨 : 시간 간격이 아닌가요? 범주형 기호로 가르칠 수 있습니까? 효율성을 확인하고 범주형으로 만드는 기둥은 시간과 관련된 모든 것입니까? 여전히 날짜를 제거하려고 시도할 수 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2020.10.25 11:49 #20407 로르샤흐 : 여전히 날짜를 제거하려고 시도할 수 있습니다. 입구와 출구? Rorschach 2020.10.25 12:22 #20408 예 Valeriy Yastremskiy 2020.10.25 16:02 #20409 이고르 마카누 : 그것이 바로 그것입니다. 그러나 당신이 원자를 고려하는 동안, 그리고 결정 격자를 고려하기로 결정하자마자 "모두가 항해했습니다" - 대부분의 경우 해결하기 매우 어려운 과제, 그런데 나는 그것을 한 번 읽었습니다. 그런데, 그들은 거기에서 신경망을 사용하십시오 - 모델링 프로세스의 결과를 더 빨리 얻습니다. 그래서 시장도 마찬가지입니다. 우리가 하나 또는 두 개의 틱을 고려하는 동안에는 많은 옵션이 없습니다. 위 또는 아래에 상관없이 "여기서 주문이 열렸고 여기에서 닫혔습니다"라는 연구로 넘어가면 모든 것이 더 복잡해집니다. ))) 예, 이것은 일종의 생활 구조이지만 행동 모델이 있습니다. 이러한 패턴을 요점이 아니라 시장의 맥락이라고 부르도록 하십시오. 역사에 대한 행동을 연구하려면 미래에 무엇을 할 것인지 결정해야합니다. 결정격자의 성질에 대한 이해는 가장 단순한 입자의 구조, 즉 원자와 전자와 그 스핀뿐만 아니라 쿼크와 가장 단순한 무리의 구조에 대한 이해를 통해 결정되었다. 이것 없이는 이해가 없었습니다. 시장 데이터에 있는 내용입니다. 글쎄, 분명히 교육도 있습니다. 분석된 국가의 학교 및 기관에서 교과서를 분석하고 결론을 도출할 필요가 있음) 사회의 행동을 예측하는 것은 개인/개인의 운명을 예측하는 것보다 어렵지 않습니다. 우리는 가족 교육 등을 태어났습니다. 충실한 남편이 될 것인지 아닌지 추측하는 것이 필요합니다) 어렵습니다. Aleksey Vyazmikin 2020.10.25 16:17 #20410 로르샤흐 : 예 더 많은 나무가 매우 적합하다는 것이 밝혀졌습니다. 검사 샘플에서 정확도는 60% 이상입니다. 거래가 발견된 시점과 동일하게 거래 정류장과 거래 출구가 얽혀 있는 것으로 밝혀졌습니다. 이는 논리적입니다. 거래가 오랫동안 열려 있었다면 정류장이 녹아웃되지 않은 것입니다. 아마도 다음과 같은 이유로 그들은 크다... 모델을 첨부하시겠습니까? 1...203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
더 적은 수의 나무, 더 적은 깊이, 아마도 충분할 것입니다. 적어도 테스트하기 위해
시간은 어디입니까? 요일, 요일 , 시, 시가 있습니다. 시간은 연속적인 양이며 여기에서는 서수 범주
시간 간격이 아닌가요?
범주형 기호로 가르칠 수 있습니까? 효율성을 확인하고 범주형으로 만드는 기둥은 시간과 관련된 모든 것입니까?
나는 이것을 이렇게 한다:
1) 행 수와 동일한 길이의 행 인덱스 배열을 만들고 0에서 N 행까지의 값으로 채웁니다.
2) 이 배열을 섞습니다.
여기서 RandomInteger()는 해당 RNG의 변형입니다.3) 그런 다음 한 행의 모든 값, 이러한 인덱스와 기본 배열의 필요한 문자열을 순환합니다. 인덱스를 혼합한 후 의사 무작위로 판명되었습니다.
감사합니다. 시도해 보겠습니다!
누군가 Pts에 대한 분류를 시도했습니다. 많은 수업??? 10k라고
이것은 전혀 작동합니까?
CatBoost 에서 실행을 시도할 수 있습니다. 샘플을 재설정합니다.
여전히 날짜를 제거하려고 시도할 수 있습니다.
입구와 출구?
그것이 바로 그것입니다. 그러나 당신이 원자를 고려하는 동안, 그리고 결정 격자를 고려하기로 결정하자마자 "모두가 항해했습니다" - 대부분의 경우 해결하기 매우 어려운 과제, 그런데 나는 그것을 한 번 읽었습니다. 그런데, 그들은 거기에서 신경망을 사용하십시오 - 모델링 프로세스의 결과를 더 빨리 얻습니다.
그래서 시장도 마찬가지입니다. 우리가 하나 또는 두 개의 틱을 고려하는 동안에는 많은 옵션이 없습니다. 위 또는 아래에 상관없이 "여기서 주문이 열렸고 여기에서 닫혔습니다"라는 연구로 넘어가면 모든 것이 더 복잡해집니다. )))
예, 이것은 일종의 생활 구조이지만 행동 모델이 있습니다. 이러한 패턴을 요점이 아니라 시장의 맥락이라고 부르도록 하십시오.
역사에 대한 행동을 연구하려면 미래에 무엇을 할 것인지 결정해야합니다.
결정격자의 성질에 대한 이해는 가장 단순한 입자의 구조, 즉 원자와 전자와 그 스핀뿐만 아니라 쿼크와 가장 단순한 무리의 구조에 대한 이해를 통해 결정되었다. 이것 없이는 이해가 없었습니다.
시장 데이터에 있는 내용입니다. 글쎄, 분명히 교육도 있습니다. 분석된 국가의 학교 및 기관에서 교과서를 분석하고 결론을 도출할 필요가 있음)
사회의 행동을 예측하는 것은 개인/개인의 운명을 예측하는 것보다 어렵지 않습니다. 우리는 가족 교육 등을 태어났습니다. 충실한 남편이 될 것인지 아닌지 추측하는 것이 필요합니다) 어렵습니다.
더 많은 나무가 매우 적합하다는 것이 밝혀졌습니다. 검사 샘플에서 정확도는 60% 이상입니다.
거래가 발견된 시점과 동일하게 거래 정류장과 거래 출구가 얽혀 있는 것으로 밝혀졌습니다. 이는 논리적입니다. 거래가 오랫동안 열려 있었다면 정류장이 녹아웃되지 않은 것입니다. 아마도 다음과 같은 이유로 그들은 크다...
모델을 첨부하시겠습니까?