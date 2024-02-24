트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1986

막심 드미트리예프스키 :

경로에 파일이 있는 디렉토리를 추가하십시오.

또는 스크립트의 맨 처음에 다음과 같이 수동으로 추가하십시오.

이것도 해봤는데.. 어제


mytarmailS :

이것도 해봤는데.. 어제


슬래시를 자세히 보셨습니까?

 
막심 드미트리예프스키 :

슬래시를 자세히 보셨습니까?

))) 예 xs, 나는 그물에서 예를 가져 왔습니다 ...


경고가 중단되지만 코드는 오류 없이 실행되는 것 같습니다...

코드가 작동하는지 어떻게 알 수 있습니까? 주기가 뭔지 어떻게 알아

for i in range(len(pr.index)-features-1)

시작했고 그는 무엇을 생각하고 있습니까? 진행률 표시줄은 어디에 있습니까?

mytarmailS :

))) 예 xs, 나는 그물에서 예를 가져 왔습니다 ...


경고가 중단되지만 코드는 오류 없이 실행되는 것 같습니다...

코드가 작동하는지 어떻게 알 수 있습니까? 주기가 뭔지 어떻게 알아

for i in range(len(pr.index)-features-1)

시작했고 그는 무엇을 생각하고 있습니까? 진행률 표시줄은 어디에 있습니까?

터미널에서 실행 라인을 참조하십시오.

Python 프로그램의 우선 순위를 변경하면 Windows가 유휴 상태일 때 인터프리터가 중단되는 문제가 해결되었습니다. MB는 누군가에게 유용할 것입니다. 

p = psutil.Process(os.getpid())
p.nice(psutil.HIGH_PRIORITY_CLASS)
 
막심 드미트리예프스키 :

Python 프로그램의 우선 순위를 변경하면 Windows가 유휴 상태일 때 인터프리터가 중단되는 문제가 해결되었습니다. MB는 누군가에게 유용할 것입니다.

어디에 쓰는거야?

 
막심 드미트리예프스키 :


mytarmailS :

))) 예 xs, 나는 그물에서 예를 가져 왔습니다 ...

경고가 중단되지만 코드는 오류 없이 실행되는 것 같습니다...

코드가 작동하는지 어떻게 알 수 있습니까? 주기가 뭔지 어떻게 알아

for i in range(len(pr.index)-features-1)

시작했고 그는 무엇을 생각하고 있습니까? 진행률 표시줄은 어디에 있습니까?

아니요, 모든 것이 동일합니다. 빌더의 메서드는 표시되지 않습니다.


글쎄, 오류 메시지 를 빨간색으로 강조하거나 최소한 굵은 글씨로 강조 표시하여 일반 코드에서 볼 수 있도록하는 것이 실제로 불가능합니까 ???

그래서이 디자인은 무엇입니까? 어떤 종류의 dtsp-nick이 이것을 했습니까?

mytarmailS :

아니요, 모든 것이 동일합니다. 빌더의 메서드는 표시되지 않습니다.


글쎄, 오류 메시지 를 빨간색으로 강조하거나 최소한 굵은 글씨로 강조 표시하여 일반 코드에서 볼 수 있도록하는 것이 실제로 불가능합니까 ???

그래서이 디자인은 무엇입니까? 어떤 종류의 dtsp-nick이 이것을 했습니까?

요컨대, 그것은 당신의 것이 아니라는 것을 잊어 버리십시오. D 모듈이 어떻게 연결되어 있는지 읽고, 어디를 망쳤는지 찾으십시오.

디버거를 통해 실행할 수 있으며 모든 오류가 아름답게 강조 표시됩니다. 맨발로 욕설에 빠지는 것은 말이 안 된다고 말씀드리고 싶습니다. 먼저 언어를 배워야 합니다.

당신은 다음에 무엇을 할 것인가? 글쎄, 테스터를 실행하고 무엇을?
발레리 야스트렘스키 :

어디에 쓰는거야?

옵션은 무엇입니까?

아니면 나에게 팀뷰어를 줘봐, 내가 봐줄게
