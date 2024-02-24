트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1989 1...198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996...3399 새 코멘트 Farkhat Guzairov 2020.09.01 18:54 #19881 막심 드미트리예프스키 : 테스터와 거래자를 연결하고 이미 사전 훈련된 모델을 최소 몇 주 동안 사용해야 하기 때문입니다. 콜드 스타트에서 그녀는 처음에 아무것도 모른다 그리고 여기 많은 것이 있습니다. 나는 버그를 테스트한다 즉, 채우기 위해 봇 본체를 준비하는 동안))). 나는 당신이 이미 훈련된 봇을 가지고 있다고 생각했습니다. 내가 기억하는 한 테스트 스크린샷이 있었고 꽤 인상적이었습니다. Farkhat Guzairov 2020.09.01 18:58 #19882 내 테스트도 수익성 있는 결과의 99%를 보여주었지만 실제 생활에서는 모든 것이 그렇게 아름답지 않았습니다)))) 평균적으로 수익성 있는 거래의 46%입니다. [삭제] 2020.09.01 18:59 #19883 파르하트 구자이로프 : 즉, 채우기 위해 봇 본체를 준비하는 동안))). 나는 당신이 이미 훈련된 봇을 가지고 있다고 생각했습니다. 내가 기억하는 한 테스트 스크린샷이 있었고 꽤 인상적이었습니다. 예, 그들은 모든 종류의 R로 주의를 산만하게 합니다. 내가 뭔가를 망쳤을지도.. Farkhat Guzairov 2020.09.01 19:03 #19884 막심 드미트리예프스키 : 예, 그들은 모든 종류의 R로 주의를 산만하게 합니다. ))), 그리고 누가 멈추나요? 개인적으로 C++에서 MQL로 모든 것을 포팅하기로 결정(그리고 그것은 잘못된 결정)했지만 나쁜 결과는 아니었지만 MQL이 여전히 인터프리터이기 때문에 학습 프로세스 자체는 끔찍하게 오랜 시간이 걸렸습니다. 일반적으로 스트림이 있는 MT4에서는 정상적인 작업이 아닙니다. 일반적으로 거의 1년 후에 반환해야 했습니다.)))) 그러나 이미 MQL에서 C ++로 이식되었습니다. 일반적으로 처음부터 올바른 선택을 해야 합니다. 1년을 헛되이 낭비하지 않도록))). Farkhat Guzairov 2020.09.01 19:08 #19885 그건 그렇고, 때때로 모든 수학이 MQL에서 작동했을 때 결과가 실제로 더 좋았기 때문에 훈련을 위해 지연을 만들지 여부에 대한 생각이 스쳐지나갑니다. 그러나 )))는 미친 것처럼 들립니다. 아니면 제가 뭔가를 망친건지... iwelimorn 2020.09.01 20:31 #19886 안녕하세요 연구원 여러분! 다음은 간단한 파이썬 테스터입니다. 누군가가 도움이 될 것입니다. 입력으로 종가, 스프레드, 0..1 범위의 신호를 받아들입니다. 여기서 0-매도 1-매수입니다. 거래는 0.5 라인의 교차점에서 수행됩니다. 0..25 범위에서 변하는 무감각 매개변수로 인해 거래 강도를 줄일 수 있습니다. 배열을 실행하고 차트에 잔액과 완료된 거래의 그림을 그립니다. 기차의 아름다운 균형 곡선...)))) 파일: Tester.py 4 kb Aleksei Kuznetsov 2020.09.01 20:35 #19887 웰리모른 : 안녕하세요 연구원 여러분! 다음은 간단한 파이썬 테스터입니다. 누군가가 도움이 될 것입니다. 입력으로 종가, 스프레드, 0..1 범위의 신호를 받아들입니다. 여기서 0-매도 1-매수입니다. 거래는 0.5 라인의 교차점에서 수행됩니다. 0..25 범위에서 변하는 무감각 매개변수로 인해 거래 강도를 줄일 수 있습니다. 배열을 실행하고 차트에 잔액과 완료된 거래의 그림을 그립니다. 기차의 아름다운 균형 곡선...)))) 기차는 누구에게도 관심이 없습니다. 그는 항상 잘생겼다. 기차를 2k 막대에서 20k 또는 200k로 늘리십시오. 어떻게 될지 궁금합니다. 음, 테스트 사이트를 추가하십시오. Evgeniy Chumakov 2020.09.02 08:46 #19888 어딘가에 아카이버에 대한 연설이 있었던 것을 기억합니다. 파일을 압축하면 패턴 등이 있는 것과 같습니다. 어디였는지 기억이 안나서 다시 읽고 싶네요. mytarmailS 2020.09.02 09:04 #19889 막심 드미트리예프스키 : 예 날 위해 해줄래? 이것은 더 편리하고 "같은 폴더의 모듈"문제는이 기적의 언어로 해결됩니다) 웰리모른 : 다음은 간단한 파이썬 테스터입니다. 누군가가 도움이 될 것입니다. 오 멋지네요, 감사합니다 Valeriy Yastremskiy 2020.09.02 10:16 #19890 예브게니 추마코프 : 어딘가에 아카이버에 대한 연설이 있었던 것을 기억합니다. 파일을 압축하면 패턴 등이 있는 것과 같습니다. 어디였는지 기억이 안나서 다시 읽고 싶네요. Yandex 에 있는 아카이버의 엔트로피 , 여기 링크에 버그가 있습니다. 거기에 많은 기사가 있습니다. https://habr.com/ru/post/180803/ 1...198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
테스터와 거래자를 연결하고 이미 사전 훈련된 모델을 최소 몇 주 동안 사용해야 하기 때문입니다. 콜드 스타트에서 그녀는 처음에 아무것도 모른다
그리고 여기 많은 것이 있습니다. 나는 버그를 테스트한다
즉, 채우기 위해 봇 본체를 준비하는 동안))).
나는 당신이 이미 훈련된 봇을 가지고 있다고 생각했습니다. 내가 기억하는 한 테스트 스크린샷이 있었고 꽤 인상적이었습니다.
즉, 채우기 위해 봇 본체를 준비하는 동안))).
나는 당신이 이미 훈련된 봇을 가지고 있다고 생각했습니다. 내가 기억하는 한 테스트 스크린샷이 있었고 꽤 인상적이었습니다.
예, 그들은 모든 종류의 R로 주의를 산만하게 합니다.내가 뭔가를 망쳤을지도..
예, 그들은 모든 종류의 R로 주의를 산만하게 합니다.
))), 그리고 누가 멈추나요? 개인적으로 C++에서 MQL로 모든 것을 포팅하기로 결정(그리고 그것은 잘못된 결정)했지만 나쁜 결과는 아니었지만 MQL이 여전히 인터프리터이기 때문에 학습 프로세스 자체는 끔찍하게 오랜 시간이 걸렸습니다. 일반적으로 스트림이 있는 MT4에서는 정상적인 작업이 아닙니다. 일반적으로 거의 1년 후에 반환해야 했습니다.)))) 그러나 이미 MQL에서 C ++로 이식되었습니다. 일반적으로 처음부터 올바른 선택을 해야 합니다. 1년을 헛되이 낭비하지 않도록))).
그건 그렇고, 때때로 모든 수학이 MQL에서 작동했을 때 결과가 실제로 더 좋았기 때문에 훈련을 위해 지연을 만들지 여부에 대한 생각이 스쳐지나갑니다. 그러나 )))는 미친 것처럼 들립니다.
아니면 제가 뭔가를 망친건지...
안녕하세요 연구원 여러분! 다음은 간단한 파이썬 테스터입니다. 누군가가 도움이 될 것입니다.
입력으로 종가, 스프레드, 0..1 범위의 신호를 받아들입니다. 여기서 0-매도 1-매수입니다.
거래는 0.5 라인의 교차점에서 수행됩니다. 0..25 범위에서 변하는 무감각 매개변수로 인해 거래 강도를 줄일 수 있습니다.
배열을 실행하고 차트에 잔액과 완료된 거래의 그림을 그립니다.
기차의 아름다운 균형 곡선...))))
안녕하세요 연구원 여러분! 다음은 간단한 파이썬 테스터입니다. 누군가가 도움이 될 것입니다.
입력으로 종가, 스프레드, 0..1 범위의 신호를 받아들입니다. 여기서 0-매도 1-매수입니다.
거래는 0.5 라인의 교차점에서 수행됩니다. 0..25 범위에서 변하는 무감각 매개변수로 인해 거래 강도를 줄일 수 있습니다.
배열을 실행하고 차트에 잔액과 완료된 거래의 그림을 그립니다.
기차의 아름다운 균형 곡선...))))
기차를 2k 막대에서 20k 또는 200k로 늘리십시오. 어떻게 될지 궁금합니다. 음, 테스트 사이트를 추가하십시오.
예
날 위해 해줄래?
이것은 더 편리하고 "같은 폴더의 모듈"문제는이 기적의 언어로 해결됩니다)
다음은 간단한 파이썬 테스터입니다. 누군가가 도움이 될 것입니다.
오 멋지네요, 감사합니다
어딘가에 아카이버에 대한 연설이 있었던 것을 기억합니다. 파일을 압축하면 패턴 등이 있는 것과 같습니다. 어디였는지 기억이 안나서 다시 읽고 싶네요.
Yandex 에 있는 아카이버의 엔트로피 , 여기 링크에 버그가 있습니다. 거기에 많은 기사가 있습니다.
https://habr.com/ru/post/180803/