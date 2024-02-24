트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1992 1...198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.09.02 17:39 #19911 mytarmails : 글쎄, 나는 파이썬에 대해 이야기하고 있지만 순전히 짝수 패스에 대해이 기적의 언어로 자신의 코드를 실행할 수 없습니다) 파이썬으로 작성하겠지만 코드가 먼저 실행되어야 함)) 먼저 디버거를 통해 실행해 보십시오. 그것은 당신을 위해 구성 파일을 생성합니다. 그럼 그냥 실행하려고 Evgeniy Chumakov 2020.09.04 14:23 #19912 안녕하세요! 시간이 있으신 분들은 신경망으로 예측 가능한 시계열을 확인해주세요. 나는이 ns에서 아무것도 이해하지 못하고 의지 할 사람이 없기 때문에 ... 감사합니다! 이렇게 생겼습니다(첨부) 파일 시작 부분에 최신 임시 값, 끝 부분에 old. 파일: EURUSD_returns.zip 4 kb Farkhat Guzairov 2020.09.04 16:06 #19913 예브게니 추마코프 : 안녕하세요! 시간이 있으신 분들은 신경망으로 예측 가능한 시계열을 확인해주세요. 나는이 ns에서 아무것도 이해하지 못하고 의지 할 사람이 없기 때문에 ... 감사합니다! 이렇게 생겼습니다(첨부) 파일 시작 부분에 최신 임시 값, 끝 부분에 old. 데이터 세트가 충분할 것이라고 생각하십니까? 이 데이터 수집이 수행된 기반, 수집 중에 설정된 목표 등을 기반으로 하는 방법이 필요합니다. [삭제] 2020.09.04 21:39 #19914 예브게니 추마코프 : 안녕하세요! 시간이 있으신 분들은 신경망으로 예측 가능한 시계열을 확인해주세요. 나는이 ns에서 아무것도 이해하지 못하고 의지 할 사람이 없기 때문에 ... 감사합니다! 이렇게 생겼습니다(첨부) 파일 시작 부분에 최신 임시 값, 끝 부분에 old. 5개의 이전 값에 대해: >>> regr.score(X_train, y_train) 0.6002509612994398 >>> regr.score(X_test, y_test) 0.6010419196911408 정확도 60% 10 이전 것만큼 악화, 정확도 50 3차 정밀도로 57 파란색 이니셜, 주황색 예측. 최근 300개 값 Aleksei Kuznetsov 2020.09.04 22:33 #19915 막심 드미트리예프스키 : 5개의 이전 값에 대해: 정확도 60% 10 이전 것만큼 악화, 정확도 50 3차 정밀도로 57 파란색 이니셜, 주황색 예측. 최근 300개 값 이해가 안됩니다. 회귀 모델은 어떻게 백분율로 평가할 수 있습니까? 절대값 이어야 합니다. 여기에서 https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html 도움말을 찾았습니다. 점수 ( X , y , sample_weight=None ) [출처] 예측의 결정 계수 R^2를 반환합니다. 계수 R^2는 (1 - u/v)로 정의되며, 여기서 u는 잔차 제곱합((y_true - y_pred) ** 2).sum()이고 v는 총 제곱합((y_true - y_true.mean()) ** 2).sum(). 가능한 가장 좋은 점수는 1.0이며 음수일 수 있습니다(모델이 임의로 나빠질 수 있기 때문에). 입력 기능을 무시하고 항상 y의 예상 값을 예측하는 상수 모델은 0.0의 R^2 점수를 얻습니다. 저것들. 백분율로 변환하면 안 됩니다. 음수 값이 가능합니다. 그냥 비율입니다. Valeriy Yastremskiy 2020.09.04 22:45 #19916 도서관 : 이해가 안됩니다. 회귀 모델은 어떻게 백분율로 평가할 수 있습니까? 절대값 이어야 합니다. 로그 [삭제] 2020.09.04 23:07 #19917 도서관 : 이해가 안됩니다. 회귀 모델은 어떻게 백분율로 평가할 수 있습니까? 절대값 이어야 합니다. 여기에서 https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html 도움말을 찾았습니다. 저것들. 백분율로 변환하면 안 됩니다. 음수 값이 가능합니다. 그냥 비율입니다. 음수는 역 관계입니다. 그런 모델은 상상하기 어렵다 iwelimorn 2020.09.04 23:34 #19918 모두를 환영합니다! 다음은 시스템의 매개변수를 변경하기 위한 간단한 애니메이션 시스템입니다. RL 시스템의 작동을 디버깅하거나 모니터링하는 데 편리합니다. 두 개의 스크립트 save_csv.py 및 animation.py 로 구성 이 모든 것은 다음과 같이 작동합니다. 먼저 save_csv.py 스크립트의 내용을 자신에게 붙여넣습니다. 호출될 때 함수 는 확장자가 .인 파일에 변수를 저장합니다. CSV . 스크립트 실행 애니메이션.py 시스템을 시작한 후 그래픽이 트위치합니다. animation.py 스크립트는 Gaal을 검색하는 과정에서 잘릴 수 없습니다. 에서 도난 https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ 파일: save_csv.py 2 kb animation.py 2 kb 10포인트 3.mq4 [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 MQL4 및 MQL5에 대한 Valeriy Yastremskiy 2020.09.05 00:02 #19919 막심 드미트리예프스키 : 음수는 역 관계입니다. 그런 모델은 상상하기 어렵다 하나 이상) 단위원을 설명하는 것이 얼마나 어려운지 아십니까? 하나 이상의 원을 그려야 할 것입니다 ... 확실히 찌르는 것은 아니지만)))), 그러나 모든 것이 손실되는 것은 아닙니다)))) [삭제] 2020.09.05 00:35 #19920 발레리 야스트렘스키 : 하나 이상) 단위원을 설명하는 것이 얼마나 어려운지 아십니까? 하나 이상의 원을 그려야 할 것입니다 ... 확실히 찌르는 것은 아니지만)))), 그러나 모든 것이 손실되는 것은 아닙니다)))) ? 1...198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 나는 파이썬에 대해 이야기하고 있지만 순전히 짝수 패스에 대해이 기적의 언어로 자신의 코드를 실행할 수 없습니다)
파이썬으로 작성하겠지만 코드가 먼저 실행되어야 함))
먼저 디버거를 통해 실행해 보십시오.
그것은 당신을 위해 구성 파일을 생성합니다.
그럼 그냥 실행하려고
안녕하세요!
시간이 있으신 분들은 신경망으로 예측 가능한 시계열을 확인해주세요.
나는이 ns에서 아무것도 이해하지 못하고 의지 할 사람이 없기 때문에 ... 감사합니다!
이렇게 생겼습니다(첨부)
파일 시작 부분에 최신 임시 값, 끝 부분에 old.
5개의 이전 값에 대해:
정확도 60%
10 이전 것만큼 악화, 정확도 50
3차 정밀도로 57
파란색 이니셜, 주황색 예측. 최근 300개 값
이해가 안됩니다. 회귀 모델은 어떻게 백분율로 평가할 수 있습니까? 절대값 이어야 합니다.
여기에서 https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html 도움말을 찾았습니다.
저것들. 백분율로 변환하면 안 됩니다. 음수 값이 가능합니다. 그냥 비율입니다.
로그
음수는 역 관계입니다. 그런 모델은 상상하기 어렵다
모두를 환영합니다! 다음은 시스템의 매개변수를 변경하기 위한 간단한 애니메이션 시스템입니다. RL 시스템의 작동을 디버깅하거나 모니터링하는 데 편리합니다.
두 개의 스크립트 save_csv.py 및 animation.py 로 구성
이 모든 것은 다음과 같이 작동합니다.
먼저 save_csv.py 스크립트의 내용을 자신에게 붙여넣습니다. 호출될 때 함수 는 확장자가 .인 파일에 변수를 저장합니다. CSV .
스크립트 실행 애니메이션.py
시스템을 시작한 후 그래픽이 트위치합니다.
animation.py 스크립트는 Gaal을 검색하는 과정에서 잘릴 수 없습니다.
에서 도난
https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ
하나 이상) 단위원을 설명하는 것이 얼마나 어려운지 아십니까? 하나 이상의 원을 그려야 할 것입니다 ... 확실히 찌르는 것은 아니지만)))), 그러나 모든 것이 손실되는 것은 아닙니다))))
?