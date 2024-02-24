트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2696 1...268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2022.08.20 18:01 #26951 Roman #:아마도 mql5 프로그램과 Py 인터프리터 간에 배열 교환이 금지되어 있기 때문일 것입니다. R도 마찬가지입니다. 솔직히 말해서 MQ가 말하는 중요한 보안의 요점을 이해하지 못합니다. 아마도 보안에 관한 것이 아니라 배열을위한 복잡한 Py API에 관한 것일 수 있습니다. 그리고 그들은 그것에 신경 쓰지 않았습니다. 그래서 자세한 내용은 다루지 않았지만 어떻게 든 dll을 통해 R을 위해 수행됩니다. Roman 2022.08.20 18:06 #26952 Aleksey Nikolayev #:자세한 내용은 설명하지 않았지만 어떻게든 dll을 통해 R에서 수행됩니다. 그래서 네, dll을 통해 어디든 노크할 수 있습니다. Aleksey Nikolayev 2022.08.20 18:10 #26953 Maxim Dmitrievsky #: 파이썬 API의 아날로그가 R용으로 만들어졌지만, 파이파이처럼 로컬 마켓에 업로드하기 위해 작동하지 않았고 나머지는 잘 모르겠습니다. 해석 된 언어로 된 코드는 느리게 실행되며, 아마도 큰 의미가 없습니다. 즉, 빠른 테스트를 얻지 못할 것입니다 :) 의미는 상대적인 개념입니다) 제 생각에는 무언가를 사용할 수 있고 사용할지 여부를 선택할 수있을 때 더 좋습니다) 빠른 테스트는 작동하지 않지만 적어도 추가 조작의 의미를 평가하기위한 일종의 테스트는 작동하지 않습니다. Aleksei Kuznetsov 2022.08.20 18:20 #26954 Aleksey Nikolayev #:그래도 파이썬에 대한 mt-R 아날로그가없는 이유를 이해하고 싶습니다. 저는 명령을 보내고 양방향으로 데이터를 교환 할 수있는 기능을 갖춘 mql5 프로그램에서 인터프리터를 시작할 수있는 가능성에 대해 이야기하고 있습니다. 예를 들어 훈련 된 모델을 mql5 코드로 증류하지 않고도 빠르게 테스트 할 때 편리하며 일반적으로 매우 유연한 도구입니다. 그리고 그것은 "수다스럽고 수다스러운" 팬이 원하는 것과 정확히 일치하는 것 같습니다. 이것은 (MQL이 아닌) 개인 개발이며 San Sanych 또는 다른 사람이 작업을 주문한 것 같습니다.. 매우 필요한 경우 직접 수행하거나 프리랜서로 주문할 수 있습니다. 파이썬에 대한 기능 복사본 (1에서 다른 엔진으로의 이식성을 위해 함수 이름 복사본을 만들 수도 있음)을 만드십시오. Roman 2022.08.20 19:23 #26955 Renat Fatkhullin #: 손실 함수로 작업하는 방법을 설명해주세요 최소화를 위해 대상 함수를 사용하는 방법은 무엇입니까? 그리고 두 번째 질문입니다. Matlab에서 fminsearch() 함수는 Nelder-Mead 알고리즘을 사용합니다. 이 알고리즘은 ENUM_LOSS_FUNCTION에 없습니다. 이 알고리즘을 추가 할 수 있습니까? Документация по MQL5: Методы матриц и векторов / Машинное обучение / Loss www.mql5.com Loss - Машинное обучение - Методы матриц и векторов - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 [삭제] 2022.08.20 21:20 #26956 Aleksey Nikolayev #:제 생각에는 무언가를 사용할 수 있고 사용 여부를 선택할 수있을 때 더 좋습니다.) 빠른 테스트는 작동하지 않지만 적어도 추가 조작의 의미를 평가하기위한 일종의 테스트는 작동하지 않습니다. 글쎄요, 우리는 상대주의적 테스트를 고려하지 않고 있으며, 그 지지자들이 포럼에 넘쳐납니다. 테스트는 빠르고 정확해야하며,이를 위해 한주기에서 테스터를 만들어 소란을 평가할 수 있습니다. 또한 학습 과정에 간접적으로 참여할 수 있습니다. sibirqk 2022.08.21 06:43 #26957 Roman #:보안 때문이 아니라 배열을 위한 복잡한 Py API 때문일 수도 있습니다. 그리고 그들은 그냥 신경 쓰지 않았습니다. 거기에는 정말 고통스러운 덩어리 API가 있습니다. 지루한 게 아니라 특이할 뿐입니다. 익숙해지면 버즈킬이됩니다. 저는 MQL과 같은 C와 유사한 언어로 된 이러한 배열 API에 투표할 것입니다. Roman 2022.08.21 06:55 #26958 sibirqk #:고통스럽지 않고 낯설기만 할 뿐입니다. 익숙해지면 스릴이 생깁니다. 저는 MQL과 같은 C와 유사한 언어로 된 배열 API에 투표할 것입니다. 아니요, C와 같은 언어에는 없습니다 )) 바이트 단위의 전송, 더 좋은 것은 없습니다. 나머지는 모두 래퍼 개발자의 상상력이 담긴 래퍼입니다. Aleksey Vyazmikin 2022.08.22 01:46 #26959 신비한 예측 변수/특징/신호를 찾아 미지의 길을 따라 흥미롭고 신나는 여정을 함께할 동반자를 찾고 있습니다. 나는 그것들을 찾을 수 있는 지도가 있고, 함정을 설치하고 이 놀라운 현상의 습관과 후광에 대해 생각할 수 있는 손이 필요합니다. 길은 쉽지 않고 길지 않지만 매혹적이며 트로피 없이는 남지 않을 것이라고 확신합니다! 의심스러운 점이 있다면 질문하세요! Aleksey Nikolayev 2022.08.22 07:41 #26960 ) 1...268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아마도 mql5 프로그램과 Py 인터프리터 간에 배열 교환이 금지되어 있기 때문일 것입니다.
R도 마찬가지입니다.
솔직히 말해서 MQ가 말하는 중요한 보안의 요점을 이해하지 못합니다.아마도 보안에 관한 것이 아니라 배열을위한 복잡한 Py API에 관한 것일 수 있습니다.
그리고 그들은 그것에 신경 쓰지 않았습니다.
그래서 자세한 내용은 다루지 않았지만 어떻게 든 dll을 통해 R을 위해 수행됩니다.
그래서 네, dll을 통해 어디든 노크할 수 있습니다.
파이썬 API의 아날로그가 R용으로 만들어졌지만, 파이파이처럼 로컬 마켓에 업로드하기 위해 작동하지 않았고 나머지는 잘 모르겠습니다. 해석 된 언어로 된 코드는 느리게 실행되며, 아마도 큰 의미가 없습니다. 즉, 빠른 테스트를 얻지 못할 것입니다 :)
의미는 상대적인 개념입니다) 제 생각에는 무언가를 사용할 수 있고 사용할지 여부를 선택할 수있을 때 더 좋습니다) 빠른 테스트는 작동하지 않지만 적어도 추가 조작의 의미를 평가하기위한 일종의 테스트는 작동하지 않습니다.
그래도 파이썬에 대한 mt-R 아날로그가없는 이유를 이해하고 싶습니다. 저는 명령을 보내고 양방향으로 데이터를 교환 할 수있는 기능을 갖춘 mql5 프로그램에서 인터프리터를 시작할 수있는 가능성에 대해 이야기하고 있습니다. 예를 들어 훈련 된 모델을 mql5 코드로 증류하지 않고도 빠르게 테스트 할 때 편리하며 일반적으로 매우 유연한 도구입니다. 그리고 그것은 "수다스럽고 수다스러운" 팬이 원하는 것과 정확히 일치하는 것 같습니다.
매우 필요한 경우 직접 수행하거나 프리랜서로 주문할 수 있습니다. 파이썬에 대한 기능 복사본 (1에서 다른 엔진으로의 이식성을 위해 함수 이름 복사본을 만들 수도 있음)을 만드십시오.
손실 함수로 작업하는 방법을 설명해주세요
최소화를 위해 대상 함수를 사용하는 방법은 무엇입니까?
그리고 두 번째 질문입니다.
Matlab에서 fminsearch() 함수는 Nelder-Mead 알고리즘을 사용합니다.
이 알고리즘은 ENUM_LOSS_FUNCTION에 없습니다.
이 알고리즘을 추가 할 수 있습니까?
보안 때문이 아니라 배열을 위한 복잡한 Py API 때문일 수도 있습니다.
그리고 그들은 그냥 신경 쓰지 않았습니다.
거기에는 정말 고통스러운 덩어리 API가 있습니다.
지루한 게 아니라 특이할 뿐입니다. 익숙해지면 버즈킬이됩니다. 저는 MQL과 같은 C와 유사한 언어로 된 이러한 배열 API에 투표할 것입니다.
고통스럽지 않고 낯설기만 할 뿐입니다. 익숙해지면 스릴이 생깁니다. 저는 MQL과 같은 C와 유사한 언어로 된 배열 API에 투표할 것입니다.
아니요, C와 같은 언어에는 없습니다 ))
바이트 단위의 전송, 더 좋은 것은 없습니다.
나머지는 모두 래퍼 개발자의 상상력이 담긴 래퍼입니다.
신비한 예측 변수/특징/신호를 찾아 미지의 길을 따라 흥미롭고 신나는 여정을 함께할 동반자를 찾고 있습니다.
나는 그것들을 찾을 수 있는 지도가 있고, 함정을 설치하고 이 놀라운 현상의 습관과 후광에 대해 생각할 수 있는 손이 필요합니다.
길은 쉽지 않고 길지 않지만 매혹적이며 트로피 없이는 남지 않을 것이라고 확신합니다!
의심스러운 점이 있다면 질문하세요!
