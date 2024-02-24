트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1931

fxsaber :

멍청이의 질문입니다.


A, B, C의 세 가지 변수가 있습니다. 일부 조건은 손으로 구성됩니다. 예를 들어.


이 조건을 자동으로 재현하고 싶습니다. 찾을 필요가 없기 때문입니다. 나는 이미 그를 알고 있다. 그러나 예를 들어, 몇 가지 가중치 계수가 필요합니다. 특정 조합이 있을 때 높은 확률로 이 조건에 빠질 수 있습니다(다항식 또는 NS - 잘 모르겠습니다. 0) A, B, C를 대입하면 실행 원래 조건을 얻습니다.


가중치를 통해 이러한 원래의 조건을 재현할 수 있도록 원하는 함수는 어떤 입력 가중치를 갖고 있는지, 몇 개까지 입력할 수 있는지 궁금합니다.

범위 A,B,C에 대한 조건의 결과를 계산할 수 있습니다.
그리고 보려고
빨간색 - 사실
파란색 - 거짓


 
fxsaber의 작업은 완전히 명확하지 않습니다. 그는 임의의 조건에서 3개의 변수를 제안했고, 분명히 변수의 값을 매개변수의 변화 패턴이 있는 특정 시스템 내에서 가중치로 간주하면 이 조건이 자동으로 생성될 수 있는지 묻습니다.

또는 조건을 자동으로 합성하려면 다음이 필요합니다.

1. 개체 환경에서 매개변수 집합으로 시스템을 선택합니다.

2. 다양한 환경적 사건에 초점을 맞추어 장기간에 걸친 이 단지 내 변화의 상호의존성을 분석합니다.

3. 관찰 과정에서 조건을 수정하십시오. 환경의 매개 변수와 이벤트 값의 비율을 기록하여 연결을 구축합니다.

4. 결과 조건을 분류합니다.

국회의 취지와 능력에 따라 그 과제에 대처해야 한다.

 
mytarmails :

내 데이터가 "d"라고 불리기 때문에))

당신의

종가 <- dt$귀하의 종가

헤, 그 R이 얼마나 번거롭습니까? 

пакет '‘uwot’' недоступен (for R version 4.0.2)

3.5에서 

Предупреждение в install.packages("TTR", "uwot") :
  'lib = "uwot"' не для записи

무슨 뜻인가요?

 
알렉세이 비아즈미킨 :

헤, 그 R이 얼마나 번거롭습니까?

3.5에서

무슨 뜻인가요?

이렇게 시도 

install.packages(  с( "TTR" , "uwot")  )

내가 망쳤다

 
mytarmailS :

이렇게 시도

내가 망쳤다 

Ошибка в с( "TTR" , "uwot" ) :не могу найти функцию "с"
 
알렉세이 비아즈미킨 :
아마도 그들은 러시아어로 ""를 입력 했습니까?
 
도서관 :
아마도 그들은 러시아어로 ""를 입력 했습니까?

복사했어요 :)

 
도서관 :
아마도 그들은 러시아어로 ""를 입력 했습니까?

그것은로드, 그것은 실제로 러시아어로 작성되었습니다. 

> library (uwot)
Загрузка требуемого пакета: Matrix

> train.idx <- 100 : 8000

> test.idx <- 8001 : 10000

> UM <- umap(X = X[train.idx,],
+            y = Y[train.idx], 
+            approx_pow = TRUE, 
+            n_components = 3 , 
+            ret_mode .... [TRUNCATED] 
Error in x2set(Xsub, n_neighbors, metric, nn_method = nn_sub, n_trees,  : 
  Non-finite entries in the input matrix

여기 또 다른 패키지...

그는 자신이 펌핑되어야한다는 것을 정말로 이해할 수 없습니까?

광고는 아니지만 시장에서 상위권에 있는 한 봇(여러 개)에 주목하면 특정 시간이 어떻게 거래되는지 알 수 있습니다)

봇이 내 기사보다 늦게 게시된 것이 궁금했지만(작가가 영감을 받았을 수도 있음), 그렇게 멋진 결과를 얻지는 못했습니다. 거기 검색 안한거같은데

아주 좋은 때까지 나무의 숲을 통해. 멋진 옵션이 몇 가지 있지만

***

 
알렉세이 비아즈미킨 :

그것은로드, 그것은 실제로 러시아어로 작성되었습니다.

여기 또 다른 패키지...

그는 자신이 펌핑되어야한다는 것을 정말로 이해할 수 없습니까?

패키지가 필요하지 않습니다. 어디에 쓰여져 있나요???

입력 행렬의 무한 항목 >>>

아마도 inf 가있을 것입니다

데이터로 무언가를 엉망으로 만들었습니다. 들어보세요. 기본 구문을 파악한 다음 모델을 훈련하는 것이 모두 동일한 가치가 있습니까?

