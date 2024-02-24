트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1933

알렉세이 비아즈미킨 :

나는 과거 결과에서 이 사진을 얻었습니다 - 4개의 명확한 클러스터

이전에 결과를 평가하기 위한 몇 가지 디지털 값에 대해 이야기했습니다. 어떤 수치를 보려고 제안합니까?

예)) 이제 테스트 데이터를 봅니다. 

scatter3d(x = predict.test [, 1 ], 
          y = predict.test [, 2 ], 
          z = predict.test [, 3 ],
          groups = Y[ test.idx ],
          grid = F, 
          surface = F,
          ellipsoid = F,
          bg.col = "black" ,surface.col = c( 2 , 3 ))

나는 이것이 모두 넌센스라고 말했습니다. 아름다운 사진이 아닌 테스트 데이터의 모델 오류, 모든 패키지의 모든 모델 오류를 봐야합니다.


그건 그렇고, 10k 데이터 만 훈련하기 때문에 인덱스를 변경하십시오. 

train.idx <- 100 : 8000
test.idx <- 8001 : 10000

500k 미만의 데이터가 있습니다.

 
mytarmailS :

다항식 또는 조화 근사에서 적어도 어떻게 든 이해하는 사람은 응답합니다.   제발 !!!

 
mytarmailS :

지금 테스트 데이터에 다시 맹세 

> library (car)

> scatter3d(x = predict.test[, 1 ], 
+           y = predict.test[, 2 ], 
+           z = predict.test[, 3 ],
+           groups = Y[train.idx],
+           .... [TRUNCATED] 
Error in complete.cases(x, y, z, groups) : 
  не все аргументы имеют одинаковую длину
mytarmailS :

e 인덱스는 10k 데이터에 대해서만 훈련하고 있기 때문입니다.

500k 미만의 데이터가 있습니다.

처음에는 작은 데이터로 설정해야 하고 큰 데이터로 설정해 보겠습니다.

그건 그렇고, 나는 R이 메모리와 함께 매우 비합리적으로 작동한다는 것을 알아차렸습니다. 그것은 많이 먹습니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

 library (car)

> scatter3d(x = predict.test[, 1 ], 
+           y = predict.test[, 2 ], 
+           z = predict.test[, 3 ],
+           groups = Y[ train.idx ],
+           .... [TRUNCATED]
 
mytarmailS :

다음은 사진입니다. 조금 더 나쁘지만 추세가 있습니다.

그러나 나는 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못합니다. 이전에 존재하지 않았다면 다른 클러스터는 어디에서 왔습니까?

 
알렉세이 비아즈미킨 :

전혀)))

새 데이터 - 새 포인트

 
mytarmailS :

무슨 일이 일어나고 있는지 정말 이해가 되지 않습니다.

그곳에서 배운 것을 시험에 적용하거나 무엇을 배웠습니까? :)

다 헛소리인 것 같습니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

내가 당신에게 이것을 몇 번이나 썼습니까? 삼? 5?

 
mytarmailS :

그리고 결국 무엇을 얻고 싶습니까? 고조파와 함께 경로는 푸리에로 이동합니다. 또는 직교 다항식에는 많이 있습니다. 모두 분할 가능)

 
내 질문에 대한 답변을 읽었습니다. 모두 감사합니다!
