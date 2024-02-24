트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1933 1...192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.07.30 10:28 #19321 알렉세이 비아즈미킨 : 나는 과거 결과에서 이 사진을 얻었습니다 - 4개의 명확한 클러스터 이전에 결과를 평가하기 위한 몇 가지 디지털 값에 대해 이야기했습니다. 어떤 수치를 보려고 제안합니까? 예)) 이제 테스트 데이터를 봅니다. scatter3d(x = predict.test [, 1 ], y = predict.test [, 2 ], z = predict.test [, 3 ], groups = Y[ test.idx ], grid = F, surface = F, ellipsoid = F, bg.col = "black" ,surface.col = c( 2 , 3 )) 나는 이것이 모두 넌센스라고 말했습니다. 아름다운 사진이 아닌 테스트 데이터의 모델 오류, 모든 패키지의 모든 모델 오류를 봐야합니다. 그건 그렇고, 10k 데이터 만 훈련하기 때문에 인덱스를 변경하십시오. train.idx <- 100 : 8000 test.idx <- 8001 : 10000 500k 미만의 데이터가 있습니다. mytarmailS 2020.07.30 10:46 #19322 mytarmailS : 다항식 또는 조화 근사에서 적어도 어떻게 든 이해하는 사람은 응답합니다. 제발 !!! Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 11:00 #19323 mytarmailS : 예)) 이제 테스트 데이터를 봅니다. 나는 이것이 모두 넌센스라고 말했습니다. 아름다운 사진이 아닌 테스트 데이터의 모델 오류, 모든 패키지의 모든 모델 오류를 봐야합니다. 지금 테스트 데이터에 다시 맹세 > library (car) > scatter3d(x = predict.test[, 1 ], + y = predict.test[, 2 ], + z = predict.test[, 3 ], + groups = Y[train.idx], + .... [TRUNCATED] Error in complete.cases(x, y, z, groups) : не все аргументы имеют одинаковую длину mytarmailS : e 인덱스는 10k 데이터에 대해서만 훈련하고 있기 때문입니다. 500k 미만의 데이터가 있습니다. 처음에는 작은 데이터로 설정해야 하고 큰 데이터로 설정해 보겠습니다. 그건 그렇고, 나는 R이 메모리와 함께 매우 비합리적으로 작동한다는 것을 알아차렸습니다. 그것은 많이 먹습니다. mytarmailS 2020.07.30 11:05 #19324 알렉세이 비아즈미킨 : 지금 테스트 데이터에 다시 맹세 물론 맹세한다 library (car) > scatter3d(x = predict.test[, 1 ], + y = predict.test[, 2 ], + z = predict.test[, 3 ], + groups = Y[ train.idx ], + .... [TRUNCATED] Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 11:26 #19325 mytarmailS : 물론 맹세한다 네, 감사합니다! 다음은 사진입니다. 조금 더 나쁘지만 추세가 있습니다. 그러나 나는 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못합니다. 이전에 존재하지 않았다면 다른 클러스터는 어디에서 왔습니까? mytarmailS 2020.07.30 11:28 #19326 알렉세이 비아즈미킨 : 네, 감사합니다! 다음은 사진입니다. 조금 더 나쁘지만 추세가 있습니다. 그러나 나는 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못합니다. 이전에 존재하지 않았다면 다른 클러스터는 어디에서 왔습니까? 전혀))) 새 데이터 - 새 포인트 Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 12:31 #19327 mytarmailS : 전혀))) 새 데이터 - 새 포인트 무슨 일이 일어나고 있는지 정말 이해가 되지 않습니다. 그곳에서 배운 것을 시험에 적용하거나 무엇을 배웠습니까? :) 다 헛소리인 것 같습니다. mytarmailS 2020.07.30 13:31 #19328 알렉세이 비아즈미킨 : 다 헛소리인 것 같습니다. 내가 당신에게 이것을 몇 번이나 썼습니까? 삼? 5? Valeriy Yastremskiy 2020.07.30 13:52 #19329 mytarmailS : 다항식 또는 조화 근사에서 적어도 어떻게 든 이해하는 사람은 응답합니다. 제발 !!! 그리고 결국 무엇을 얻고 싶습니까? 고조파와 함께 경로는 푸리에로 이동합니다. 또는 직교 다항식에는 많이 있습니다. 모두 분할 가능) fxsaber 2020.07.30 14:33 #19330 내 질문에 대한 답변을 읽었습니다. 모두 감사합니다! 1...192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 과거 결과에서 이 사진을 얻었습니다 - 4개의 명확한 클러스터
이전에 결과를 평가하기 위한 몇 가지 디지털 값에 대해 이야기했습니다. 어떤 수치를 보려고 제안합니까?
그건 그렇고, 10k 데이터 만 훈련하기 때문에 인덱스를 변경하십시오.
다항식 또는 조화 근사에서 적어도 어떻게 든 이해하는 사람은 응답합니다. 제발 !!!
e 인덱스는 10k 데이터에 대해서만 훈련하고 있기 때문입니다.
처음에는 작은 데이터로 설정해야 하고 큰 데이터로 설정해 보겠습니다.
그건 그렇고, 나는 R이 메모리와 함께 매우 비합리적으로 작동한다는 것을 알아차렸습니다. 그것은 많이 먹습니다.
무슨 일이 일어나고 있는지 정말 이해가 되지 않습니다.
그곳에서 배운 것을 시험에 적용하거나 무엇을 배웠습니까? :)
내가 당신에게 이것을 몇 번이나 썼습니까? 삼? 5?
그리고 결국 무엇을 얻고 싶습니까? 고조파와 함께 경로는 푸리에로 이동합니다. 또는 직교 다항식에는 많이 있습니다. 모두 분할 가능)