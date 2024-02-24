트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2669 1...266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2022.08.05 13:49 #26681 Maxim Dmitrievsky #:제가 뭔가 헷갈리고 있는 것 같습니다... 몬테카를로 최적화(TS 검색)에 대해 논의했고, 여기서는 준비된 전략의 위험 평가에 대해 이야기하고 있습니다. 더 정확하게 말하면 위험이 아니라 TS가 작동을 멈춘시기를 결정하는 방법입니다. 예, 링크에는 과도하게 장착 된 TS의 유효성 검사에 관한 내용이 있습니다. 아마도 이런 식으로 말이 안 될 것입니다. 허용되는 드로다운을 결정하는 데 의미가 없다는 의미인지 여부도 의문입니다. 글쎄요, 몬테카를로는 많은 가능성을 제공하며 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다. 귀하의 링크에서 나는 그들이 거래의 무작위 셔플 (셔플)을 사용하여 드로 다운 만 변경한다고 생각합니다. 제가 알기로는 이것은 "진정한" 드로다운의 정의가 아니라 실제 드로다운이 "정상"인지 아닌지를 의미합니다. 드로다운이 너무 크거나 너무 작으면(모델링된 히스토그램의 왼쪽 또는 오른쪽 꼬리에 해당) 인접한 거래 간의 의존성을 나타낼 수 있습니다. mytarmailS 2022.08.05 15:50 #26682 저는 손으로 사인곡선 조합을 추가할 수 있는 대화형 프로그램을 R에서 작성했습니다. 누군가는 이 프로그램을 사용해보고 싶을지도 모르겠네요))) my.sin <- function(vec,a,f,p) a*sin(f*vec+p) library(shiny) ui <- fluidPage( sidebarPanel( sliderInput("am1", "amplitude1", -5, 5,value = 1, step = 0.1), sliderInput("frq1", "frequency1", 0, 5,value = 0.2, step = 0.005), sliderInput("pha1", "phase1", -10, 10,value = 0.2, step = 0.5), sliderInput("am2", "amplitude2", -5, 5,value = 1, step = 0.1), sliderInput("frq2", "frequency2", 0, 5,value = 0.2, step = 0.005), sliderInput("pha2", "phase2", -10, 10,value = 0.2, step = 0.5), ), mainPanel( plotOutput("plot1") ) ) server <- function(input, output) { output$plot1 <- renderPlot({ s1 <- my.sin(vec = 1:100,input$am1,input$frq1,input$pha1) s2 <- my.sin(vec = 1:100,input$am2,input$frq2,input$pha2) par(mar=(c(2,2,2,2)),mfrow=c(2,1)) matplot(cbind(s1,s2),t="l",col=c(2,4),lty=1) plot(s1+s2,t="l") }) } shinyApp(ui, server) mytarmailS 2022.08.06 09:14 #26683 많은 사람들에게는...https://youtu.be/rITSSAI5YsM [삭제] 2022.08.06 09:24 #26684 mytarmailS #:손으로 사인 곡선 조합을 추가하는 대화형 프로그램을 R로 작성했습니다. 누군가 이리저리 살펴보고 싶을지도 모르겠네요)))) 어떻게 해야 할까요? 다음 표지판을 사용해 보세요. for i in MA_PERIODS: pFixed[str(count)] = price - price.rolling(i).mean().apply(np.log) * price.rolling(i).std() * 150 count += 1 가격 - MA(i) * 이동 표준 편차(i) * 계수의 로그 i - 평균 기간 150은 계수이며, 50에서 250까지 시도해 보세요. 계수가 클수록 시리즈가 더 고정되어 있습니다. 그리고 기간 i (여러 개의 이러한 기호)가있는 여러 슬라이딩 창의 경우 mytarmailS 2022.08.06 09:55 #26685 Maxim Dmitrievsky #:그리고 어떻게 해야 할까요? 자신에게 설명할 수 없는 것을 기계에게 설명할 수 있어야 하죠.... 인디케이터의 주기를 제어하는 방법처럼 기계는 물론 스스로도 설명할 수 없지만, 좋은 제어를 보면 "아, 바로 그거야!"라고 말할 수 있습니다. 따라서 이 제어 곡선은 사인파의 합으로 만들 수 있습니다... Karoch 그것은 당신이 자신에게 설명 할 수없는 당신의 손 목표와 관련이 있으므로 프로그래밍 된이 솔루션을 찾았습니다) 맥심 드미트리 에프 스키 #: 이 표지판을 사용해보십시오. 가격-MA (i) * 이동 표준 편차 (i) * 계수의 로그 i - 평균 기간 150은 계수이며, 50에서 250까지 시도해 보세요. 계수가 클수록 시리즈가 더 고정되어 있습니다. 그리고 기간 i (여러 개의 그러한 기호)가있는 여러 개의 슬라이딩 창에 대해. 고정성을 어떻게 측정했나요? 당신은 그것을 비교해야합니다 막심 드미트리예프스키 #: 오, 이것은 당신이 가장 좋아하는 것입니다 )) 예 [삭제] 2022.08.06 09:59 #26686 mytarmailS #:자신에게 설명할 수 없는 것을 차에 설명할 수 있어야 한다는 거죠... 예를 들어 인디케이터의 주기를 적절히 조절하는 방법 같은 것 말이에요. 기계는 말할 것도 없고 스스로도 설명할 수 없지만, 잘 조절하는 것을 보면 "아, 바로 그거야!"라고 말하게 되죠. 이 제어 곡선은 사인파의 합으로 만들 수 있습니다... 스스로 설명할 수 없는, 그래서 프로그래밍할 수 없는 목표를 만들기 위한 것입니다. 저는 이 솔루션을 찾았습니다.) 통계는 어떻게 측정했나요? 비교해야 합니다. 그래요 저는 고정성을 육안으로 측정했습니다. 계수가 작을수록 그래프가 정상 그래프와 비슷하고, 클수록 그래프가 회귀 그래프와 비슷합니다. Valeriy Yastremskiy 2022.08.06 10:07 #26687 mytarmailS #: 결론은 무엇인가요? 상관관계는 상관관계라면 영향 요인의 강도를 측정하는 척도로 사용할 수 있습니다. 물론 여기서도 힘은 적절한 용어는 아닙니다. 하지만 이보다 더 좋은 용어는 생각나지 않습니다. mytarmailS 2022.08.06 10:08 #26688 Maxim Dmitrievsky #: 저는 눈으로 고정성을 측정했습니다. 계수가 작을수록 그래프가 일반 그래프처럼 보이고, 클수록 수익률처럼 보입니다. 슬라이딩 창인가요? 그렇다면 얼마나 큰가요? [삭제] 2022.08.06 10:18 #26689 mytarmailS #:슬라이딩 창인가요? 그렇다면 크기는 어느 정도인가요? 예, 모든 크기 10에서 200까지 예를 들어 10 단위로 20개의 기호가 표시됩니다. mytarmailS 2022.08.06 12:46 #26690 Maxim Dmitrievsky #:예, 누구나 10에서 200까지 예를 들어 10 단위로 20개의 기호가 표시됩니다. 이게 원래 이런 모양인가요? P[i] - log( mean(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150 여기서 " P[ii ] "는 최근 20개 가격이고 그리고 " P[i] "는 현재 1...266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
제가 뭔가 헷갈리고 있는 것 같습니다... 몬테카를로 최적화(TS 검색)에 대해 논의했고, 여기서는 준비된 전략의 위험 평가에 대해 이야기하고 있습니다. 더 정확하게 말하면 위험이 아니라 TS가 작동을 멈춘시기를 결정하는 방법입니다.
예, 링크에는 과도하게 장착 된 TS의 유효성 검사에 관한 내용이 있습니다. 아마도 이런 식으로 말이 안 될 것입니다. 허용되는 드로다운을 결정하는 데 의미가 없다는 의미인지 여부도 의문입니다.
글쎄요, 몬테카를로는 많은 가능성을 제공하며 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다.
귀하의 링크에서 나는 그들이 거래의 무작위 셔플 (셔플)을 사용하여 드로 다운 만 변경한다고 생각합니다. 제가 알기로는 이것은 "진정한" 드로다운의 정의가 아니라 실제 드로다운이 "정상"인지 아닌지를 의미합니다. 드로다운이 너무 크거나 너무 작으면(모델링된 히스토그램의 왼쪽 또는 오른쪽 꼬리에 해당) 인접한 거래 간의 의존성을 나타낼 수 있습니다.
저는 손으로 사인곡선 조합을 추가할 수 있는 대화형 프로그램을 R에서 작성했습니다.
누군가는 이 프로그램을 사용해보고 싶을지도 모르겠네요)))
손으로 사인 곡선 조합을 추가하는 대화형 프로그램을 R로 작성했습니다.
누군가 이리저리 살펴보고 싶을지도 모르겠네요))))
어떻게 해야 할까요?
다음 표지판을 사용해 보세요.
가격 - MA(i) * 이동 표준 편차(i) * 계수의 로그
i - 평균 기간
150은 계수이며, 50에서 250까지 시도해 보세요. 계수가 클수록 시리즈가 더 고정되어 있습니다.그리고 기간 i (여러 개의 이러한 기호)가있는 여러 슬라이딩 창의 경우
그리고 어떻게 해야 할까요?
자신에게 설명할 수 없는 것을 기계에게 설명할 수 있어야 하죠....
인디케이터의 주기를 제어하는 방법처럼 기계는 물론 스스로도 설명할 수 없지만, 좋은 제어를 보면 "아, 바로 그거야!"라고 말할 수 있습니다.
따라서 이 제어 곡선은 사인파의 합으로 만들 수 있습니다...
Karoch 그것은 당신이 자신에게 설명 할 수없는 당신의 손 목표와 관련이 있으므로 프로그래밍 된이 솔루션을 찾았습니다)
이 표지판을 사용해보십시오.
가격-MA (i) * 이동 표준 편차 (i) * 계수의 로그
i - 평균 기간
150은 계수이며, 50에서 250까지 시도해 보세요. 계수가 클수록 시리즈가 더 고정되어 있습니다.그리고 기간 i (여러 개의 그러한 기호)가있는 여러 개의 슬라이딩 창에 대해.
고정성을 어떻게 측정했나요?
당신은 그것을 비교해야합니다
오, 이것은 당신이 가장 좋아하는 것입니다 ))
예
자신에게 설명할 수 없는 것을 차에 설명할 수 있어야 한다는 거죠...
예를 들어 인디케이터의 주기를 적절히 조절하는 방법 같은 것 말이에요. 기계는 말할 것도 없고 스스로도 설명할 수 없지만, 잘 조절하는 것을 보면 "아, 바로 그거야!"라고 말하게 되죠.
이 제어 곡선은 사인파의 합으로 만들 수 있습니다...
스스로 설명할 수 없는, 그래서 프로그래밍할 수 없는 목표를 만들기 위한 것입니다. 저는 이 솔루션을 찾았습니다.)
통계는 어떻게 측정했나요?
비교해야 합니다.
그래요
결론은 무엇인가요?
상관관계는 상관관계라면 영향 요인의 강도를 측정하는 척도로 사용할 수 있습니다. 물론 여기서도 힘은 적절한 용어는 아닙니다. 하지만 이보다 더 좋은 용어는 생각나지 않습니다.
저는 눈으로 고정성을 측정했습니다. 계수가 작을수록 그래프가 일반 그래프처럼 보이고, 클수록 수익률처럼 보입니다.
슬라이딩 창인가요?
그렇다면 얼마나 큰가요?
슬라이딩 창인가요?
그렇다면 크기는 어느 정도인가요?
예, 모든 크기
10에서 200까지예를 들어 10 단위로 20개의 기호가 표시됩니다.
예, 누구나
10에서 200까지예를 들어 10 단위로 20개의 기호가 표시됩니다.
이게 원래 이런 모양인가요?
P[i] - log( mean(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150
여기서 " P[ii ] "는 최근 20개 가격이고그리고 " P[i] "는 현재