트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1938 1...193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945...3399 새 코멘트 Реter Konow 2020.07.31 23:04 #19371 계층에서 계층으로, 불변이 최종적으로 노출될 때까지 쉘은 분석 알고리즘에 의해 제거됩니다. 껍질처럼 거의 모든 물체의 본질을 숨기는 다형성 때문에 경로가 매우 복잡하다는 것이 흥미 롭습니다. 의미 구조조차도 언어 구성에서 다형성이며 컨텍스트를 숨깁니다. Renat Akhtyamov 2020.07.31 23:10 #19372 mytarmailS : 카록. 내 친구, 패턴은 존재합니다. 당신은 패턴을 볼 수 있기만 하면 되며 알고리즘은 사람들보다 패턴을 더 잘 볼 수 있습니다) 우연이 아닌거 같은데.. 뉴런을 사용하지 않고도 표시기를 훨씬 더 정확하게 만들 수 있습니다. 이것은 느려진다 이 화면에 던져진 마샤의 교차점이 일치하는 것 같습니다. 즉, 매수/매도 신호가 있는 경우 MA-shkami에 따라 초 단위의 정확도로 신호를 보냅니다. mytarmailS 2020.07.31 23:19 #19373 레나트 아크티아모프 : 뉴런을 사용하지 않고도 표시기를 훨씬 더 정확하게 만들 수 있습니다. 이것은 느려진다 이 화면에 던져진 mashka의 교차점이 일치하는 것 같습니다. 즉, 매수/매도 신호가 있는 경우 MA-shkami에 따라 초 단위의 정확도로 신호를 보냅니다. nu는 화면과 같은 신호가 있도록 mashkas와 교차로의 입력을 보여줍니다. 정말 기대된다 Реter Konow 2020.07.31 23:23 #19374 mytarmailS : nu는 화면과 같은 신호가 있도록 mashkas와 교차로의 입력을 보여줍니다. 정말 기대된다 1938페이지의 MO 기술에 대한 토론으로 Forex에서 무언가를 얻을 수 있는 작은 기회를 얻으세요?))) 이미 기술을 개선하고 전문가, 특허를 취득하고 가장 부유한 사람이 되십시오. 한 유명한 영화 "야만인, 나는 울고 싶다"에서 말했듯이. :))))) Renat Akhtyamov 2020.07.31 23:25 #19375 피터 코노우 : 1938페이지의 MO 기술에 대한 토론으로 Forex에서 무언가를 얻을 수 있는 작은 기회를 얻으세요?))) 이미 기술을 개선하고 전문가, 특허를 취득하고 가장 부유한 사람이 되십시오. 한 유명한 영화 "야만인, 나는 울고 싶다"에서 말했듯이. :))))) 피터, 그들은 단지 무엇을 몰라 가장 정확한 지표라도 거래에 도움이 되지는 않습니다. 거래가 머리를 차지하다 나는 이미 예를 들었습니다. 슈퍼 인도 신호음 BUY! 뉴런이 동의하고 자전거가 열렸습니다. 견적자가 예상하고 마우스 커서를 이동하고 가격을 아래로 이동했습니다. 그리고 뭐? 그들이 바로 그러한 시스템을 다루고 있다는 것을 이해할 때까지 그들은 합병할 것입니다. 그리고 그들이 병합하지 않는 방법에 대해 생각한다면 xs, 아마도 무언가가 타버릴 것입니다. mytarmailS 2020.07.31 23:31 #19376 레나트 아크티아모프 : 그리고 뭐? 네 그럼!! 당신이 발라볼이라는 것을, 어머니의 상인인 마샤를 보여주세요. Renat Akhtyamov 2020.07.31 23:33 #19377 mytarmailS : 네 그럼!! 당신이 발라볼이라는 것을, 어머니의 상인인 마샤를 보여주세요. 오 웃기지 마, 신경 드레이너를 추가해 행운을 빕니다! mytarmailS 2020.07.31 23:36 #19378 레나트 아크티아모프 : 오 웃기지 마, 신경 드레이너를 추가해 행운을 빕니다! 마스코트를 보여주세요, 아니면 당신이 바보입니까? 당신은 당신의 말에 책임이 없습니까? Renat Akhtyamov 2020.07.31 23:38 #19379 mytarmailS : 마스코트를 보여주세요, 아니면 당신이 바보입니까? 당신은 당신의 말에 책임이 없습니까? 가지고 가다 원래 차트가 있습니까? 화내지 마십시오. 내가 말한 대로 될 것입니다. 자동화에서 가장 바람직하지 않은 작업은 테스트입니다. 수행한 일에 대한 실망이 가장 힘든 감정이다 mytarmailS 2020.07.31 23:43 #19380 레나트 아크티아모프 : 가지고 가다 원래 차트가 있습니까? 화내지 마십시오. 내가 말한 대로 될 것입니다. 당신은 당신이 앉아있는 벽보다 멍청합니다. 자동차의 교차점은 트레일러의 극한 지점에있을 수 없습니다 ... 당신의 피터를 데리고 스토캐스틱 최적화를 무너뜨리세요, 당신은 더 이상 할 수 없습니다 행운을 빕니다 1...193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
카록. 내 친구, 패턴은 존재합니다. 당신은 패턴을 볼 수 있기만 하면 되며 알고리즘은 사람들보다 패턴을 더 잘 볼 수 있습니다)
우연이 아닌거 같은데..
뉴런을 사용하지 않고도 표시기를 훨씬 더 정확하게 만들 수 있습니다.
이것은 느려진다
이 화면에 던져진 마샤의 교차점이 일치하는 것 같습니다.
즉, 매수/매도 신호가 있는 경우 MA-shkami에 따라 초 단위의 정확도로 신호를 보냅니다.
뉴런을 사용하지 않고도 표시기를 훨씬 더 정확하게 만들 수 있습니다.
이것은 느려진다
이 화면에 던져진 mashka의 교차점이 일치하는 것 같습니다.
즉, 매수/매도 신호가 있는 경우 MA-shkami에 따라 초 단위의 정확도로 신호를 보냅니다.
nu는 화면과 같은 신호가 있도록 mashkas와 교차로의 입력을 보여줍니다.
정말 기대된다
nu는 화면과 같은 신호가 있도록 mashkas와 교차로의 입력을 보여줍니다.
정말 기대된다
1938페이지의 MO 기술에 대한 토론으로 Forex에서 무언가를 얻을 수 있는 작은 기회를 얻으세요?))) 이미 기술을 개선하고 전문가, 특허를 취득하고 가장 부유한 사람이 되십시오. 한 유명한 영화 "야만인, 나는 울고 싶다"에서 말했듯이. :)))))
피터, 그들은 단지 무엇을 몰라
가장 정확한 지표라도 거래에 도움이 되지는 않습니다.
거래가 머리를 차지하다
나는 이미 예를 들었습니다.
슈퍼 인도 신호음 BUY!
뉴런이 동의하고 자전거가 열렸습니다.
견적자가 예상하고 마우스 커서를 이동하고 가격을 아래로 이동했습니다.
그리고 뭐?
그들이 바로 그러한 시스템을 다루고 있다는 것을 이해할 때까지 그들은 합병할 것입니다.
그리고 그들이 병합하지 않는 방법에 대해 생각한다면 xs, 아마도 무언가가 타버릴 것입니다.
그리고 뭐?
네 그럼!! 당신이 발라볼이라는 것을, 어머니의 상인인 마샤를 보여주세요.
네 그럼!! 당신이 발라볼이라는 것을, 어머니의 상인인 마샤를 보여주세요.
오 웃기지 마, 신경 드레이너를 추가해
행운을 빕니다!
오 웃기지 마, 신경 드레이너를 추가해
행운을 빕니다!
마스코트를 보여주세요, 아니면 당신이 바보입니까? 당신은 당신의 말에 책임이 없습니까?
마스코트를 보여주세요, 아니면 당신이 바보입니까? 당신은 당신의 말에 책임이 없습니까?
가지고 가다
원래 차트가 있습니까?
화내지 마십시오. 내가 말한 대로 될 것입니다.자동화에서 가장 바람직하지 않은 작업은 테스트입니다. 수행한 일에 대한 실망이 가장 힘든 감정이다
가지고 가다
원래 차트가 있습니까?
화내지 마십시오. 내가 말한 대로 될 것입니다.
당신은 당신이 앉아있는 벽보다 멍청합니다. 자동차의 교차점은 트레일러의 극한 지점에있을 수 없습니다 ...
당신의 피터를 데리고 스토캐스틱 최적화를 무너뜨리세요, 당신은 더 이상 할 수 없습니다
행운을 빕니다