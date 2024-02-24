트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1935 1...192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 23:05 #19341 mytarmailS : 1. 그래도 이해가 안가네요 3. 변환 후 상관된 기능이 있을 수 없습니다. 예, 다른 구조(표지판)로 병합되지만 중복성은 없다고 말할 수 있습니다. 4. 모두 하나의 표현이므로 그 안에 주석을 달 수 없습니다.))) 1. 여기서 명확하지 않은 점은 재생산 방법을 알고 있는 예측자가 특정 규칙에 따라 변환되고 변환 중에 발생한 특정 규칙에 따라 계산되고 다음을 수행할 수 있는 새로운 예측자가 얻어진다는 것입니다. 모든 초기 샘플에 적용됩니다. 따라서 터미널에 새 막대 가 나타날 때 문자열을 변환하려면 이러한 결과 규칙을 별도의 파일에 저장해야 합니다. R의 자율성이 필요합니다. 3. 변신 전에는 상관관계가 높았고, 이로 인해 상당한 감소가 있었다는 얘기다. 그러나 병합 여부에 관계없이 분석이 필요합니다. 4. R은 나를 위해 맹세하지 않고 모든 것이 작동하지만 실제로 문제는 모델 구축과 클러스터링이 관련이 없다는 것입니다. MetaQuotes의 VPS 이론부터 실습까지 MQL5에 대한 소원 Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 23:05 #19342 mytarmailS : 여기에서 umap 구성 요소 1을 언로드하고 2500개의 기호를 한 행으로 압축했습니다. 물론 야생이 손실되었지만 여전히 테스트 자체를 위한 것입니다. 이 한 행으로 생각해 보십시오. 손실이 + - 10%인 2500개의 기능에 대한 알고리즘을 설명했습니다. 그런 다음 이러한 구성 요소를 언로드하는 방법을 알려주십시오. :) mytarmailS 2020.07.30 23:11 #19343 알렉세이 비아즈미킨 : 1. 여기서 명확하지 않은 점은 재생산 방법을 알고 있는 예측자가 특정 규칙에 따라 변환되고 변환 중에 발생한 특정 규칙에 따라 계산되고 다음을 수행할 수 있는 새로운 예측자가 얻어진다는 것입니다. 모든 초기 샘플에 적용됩니다. 따라서 터미널에 새 막대 가 나타날 때 문자열을 변환하려면 이러한 결과 규칙을 별도의 파일에 저장해야 합니다. R의 자율성이 필요합니다. 3. 변신 전에는 상관관계가 높았고, 이로 인해 상당한 감소가 있었다는 얘기다. 그러나 병합 여부에 관계없이 분석이 필요합니다. 4. mytarmailS 2020.07.31 10:08 #19346

알렉세이 비아즈미킨 :

1. 글쎄, 어떻게 더 명확 할 수 있습니까? 예측자 / 기능 / 규칙에 대한 동의어가 있습니다. 우리는 몇 가지 규칙을 가지고 있었지만 다른 규칙으로 변환했습니다. 나무 껍질의 도움으로 변환 논리가 필요합니다. 규칙 2를 얻을 수 있습니다. 규칙 1 - 명확합니까? :)

탱크에있는 사람들을 위해!!!

동의어는 기호/특징/예측자입니다...

규칙을 포함하여 무엇이든 기호가 될 수 있지만 어떤 것도 규칙 이 될 수 없습니다 .

가격은 신호일 수 있지만 가격은 규칙이 아닙니다! 여기에서 이해되지 않는 것은????

함수 는 기호가 될 수 있지만 함수는 규칙이 아닙니다. 함수를 기반으로 몇 가지 개인 규칙을 작성할 수 있지만 이것은 동일하지 않습니다!!!!

매트. 변환은 2+2 의 부호 일 수 있지만 2+2는 규칙이 아니라 매트입니다. 변환 . 여기에서 이해되지 않는 것은????

그리고 당신이 체크메이트를 부를 때. 변환은 규칙이고, 당신은 함수를 규칙이라고 부르고 당신은 내가 당신을 이해하지 못한다고 놀라고, 그러면 나도 긴장되고, 나도 당신의 게시물을 세 번 읽고 당신이 의미하는 바를 이해하려고 할 때 긴장됩니다. 그리고 내가 당신에게 더 명확하게 자신을 표현하라고 말하고 당신이 더 많이 논쟁하기 시작하면 나는 생각하기 시작하지만 아니. 다 필요해..

알렉세이 비아즈미킨 :

4. 위키에서는 " 차원 축소가 일반적으로 수행됩니다. k-최근접 이웃 방법 을 적용하기 전에 "그리고 여기서 나는 얻은 차원을 일반화하기 위해 새로운 예측자/규칙에 클러스터링을 적용하여 너무 많지 않도록 해야 함을 이해합니다...

특히 빨간색과 가장 큰 글자로 강조 표시된 차원의 저주를 읽으십시오.

알렉세이 비아즈미킨 :

어떤 형식으로 파일에 저장됩니까?

어느 것이 필요합니까?

Evgeny Dyuka 2020.07.31 12:38 #19347

이것은 Expert, 지난 주에 대한 수구에 대한 신경 예측에서 가져온 것입니다. 첫 번째 화면은 필터가 없고 두 번째 화면은 동일하지만 "신뢰도" 필터가 40입니다.

유로에 따르면이 품질은 나오지 않지만 가깝습니다. Aleksey Vyazmikin 2020.07.31 13:02 #19348

mytarmails :

탱크에있는 사람들을 위해!!!

동의어는 기호/특징/예측자입니다...

규칙을 포함하여 무엇이든 기호가 될 수 있지만 어떤 것도 규칙 이 될 수 없습니다 .

가격은 신호일 수 있지만 가격은 규칙이 아닙니다! 여기에서 이해되지 않는 것은????

함수 는 기호가 될 수 있지만 함수는 규칙이 아닙니다. 함수를 기반으로 몇 가지 개인 규칙을 작성할 수 있지만 이것은 동일하지 않습니다!!!!

매트. 변환은 2+2 의 부호 일 수 있지만 2+2는 규칙이 아니라 매트입니다. 변환 . 여기에서 이해되지 않는 것은????

그리고 당신이 체크메이트를 부를 때. 변환은 규칙이고, 당신은 함수를 규칙이라고 부르고 당신은 내가 당신을 이해하지 못한다고 놀라고, 그러면 나도 긴장되고, 나도 당신의 게시물을 세 번 읽고 당신이 의미하는 바를 이해하려고 할 때 긴장됩니다. 그리고 내가 당신에게 더 명확하게 자신을 표현하라고 말하 In 및 Out 주기가 작동하기 시작하기 전에 0으로 설정됩니다. 최소한 모든 단계를 확인하십시오. mytarmailS 2020.07.31 14:33 #19350 알렉세이 비아즈미킨 : 1. 이 모든 것은 개인 인식의 수사학입니다 . 2. 읽을 수 있는 형식(예: csv)으로 저장해야 합니다. 1. 젠장 Aleksey, 당신의 도시의 모든 교사가 개별적인 인식 을 가지고 있다면 한 사람은 문자 "B"가 "zu"이고 다른 "69"(개체)가 있고 읽고있는 것을 이해합니다. 아직 못했어요!! 아니면??? 개인의 지각은 이해하지 못하는 언어이고, 이해하지 못하는 언어는 전사의 언어이다. 그래서 거기에 개별화 하신거 읽어요 닉네임도 모르겠고 긴장되요 질문도 이해가 안가서 답변도 안되고 시간낭비 센스도 없고 누가 나아졌나요 지각의 이 멍청한 개성에서 ???? 2. 그리고 당신을 가로막는 것은 무엇입니까??? 로르샤흐 : 흥미로운 점은 이 파이썬입니다. 당신은 혼합해야합니다. 쓰기: 헛소리를합니다. In 및 Out 주기가 작동하기 시작하기 전에 0으로 설정됩니다. 최소한 모든 단계를 확인하십시오. 그리고 왜 이 파이썬이 필요합니까? 1...192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
1. 그래도 이해가 안가네요
3. 변환 후 상관된 기능이 있을 수 없습니다. 예, 다른 구조(표지판)로 병합되지만 중복성은 없다고 말할 수 있습니다.
모두 하나의 표현이므로 그 안에 주석을 달 수 없습니다.)))
여기에서 umap 구성 요소 1을 언로드하고 2500개의 기호를 한 행으로 압축했습니다. 물론 야생이 손실되었지만 여전히 테스트 자체를 위한 것입니다.
이 한 행으로 생각해 보십시오. 손실이 + - 10%인 2500개의 기능에 대한 알고리즘을 설명했습니다.
그런 다음 이러한 구성 요소를 언로드하는 방법을 알려주십시오. :)
그런 다음 이러한 구성 요소를 언로드하는 방법을 알려주십시오. :)
PR <- 예측(음, X)
PR <- predict( model , 새 데이터 등)
1. 글쎄, 어떻게 더 명확 할 수 있습니까? 예측자 / 기능 / 규칙에 대한 동의어가 있습니다. 우리는 몇 가지 규칙을 가지고 있었지만 다른 규칙으로 변환했습니다. 나무 껍질의 도움으로 변환 논리가 필요합니다. 규칙 2를 얻을 수 있습니다. 규칙 1 - 명확합니까? :)
4. 위키에서는 " 차원 축소가 일반적으로 수행됩니다. k-최근접 이웃 방법 을 적용하기 전에 "그리고 여기서 나는 얻은 차원을 일반화하기 위해 새로운 예측자/규칙에 클러스터링을 적용하여 너무 많지 않도록 해야 함을 이해합니다...
어떤 형식으로 파일에 저장됩니까?
탱크에있는 사람들을 위해!!!
동의어는 기호/특징/예측자입니다...
규칙을 포함하여 무엇이든 기호가 될 수 있지만 어떤 것도 규칙 이 될 수 없습니다 .
가격은 신호일 수 있지만 가격은 규칙이 아닙니다! 여기에서 이해되지 않는 것은????
함수 는 기호가 될 수 있지만 함수는 규칙이 아닙니다. 함수를 기반으로 몇 가지 개인 규칙을 작성할 수 있지만 이것은 동일하지 않습니다!!!!
매트. 변환은 2+2 의 부호 일 수 있지만 2+2는 규칙이 아니라 매트입니다. 변환 . 여기에서 이해되지 않는 것은????
그리고 당신이 체크메이트를 부를 때. 변환은 규칙이고, 당신은 함수를 규칙이라고 부르고 당신은 내가 당신을 이해하지 못한다고 놀라고, 그러면 나도 긴장되고, 나도 당신의 게시물을 세 번 읽고 당신이 의미하는 바를 이해하려고 할 때 긴장됩니다. 그리고 내가 당신에게 더 명확하게 자신을 표현하라고 말하고 당신이 더 많이 논쟁하기 시작하면 나는 생각하기 시작하지만 아니. 다 필요해..
특히 빨간색과 가장 큰 글자로 강조 표시된 차원의 저주를 읽으십시오.
어느 것이 필요합니까?
이것은 Expert, 지난 주에 대한 수구에 대한 신경 예측에서 가져온 것입니다. 첫 번째 화면은 필터가 없고 두 번째 화면은 동일하지만 "신뢰도" 필터가 40입니다.
유로에 따르면이 품질은 나오지 않지만 가깝습니다.
이 모든 것은 개인 인식의 수사학입니다.
읽을 수 있는 형식(예: csv)으로 저장해야 합니다.
흥미로운 점은 이 파이썬입니다. 당신은 혼합해야합니다. 쓰기:
tmpIn=In tmpOut=Out I=np.arange(len(Out)) np.random.shuffle(I) for i in range(len(Out)): In[i]=tmpIn[I[i]] Out[i]=tmpOut[I[i]]
헛소리를합니다. In 및 Out 주기가 작동하기 시작하기 전에 0으로 설정됩니다. 최소한 모든 단계를 확인하십시오.
1. 젠장 Aleksey, 당신의 도시의 모든 교사가 개별적인 인식 을 가지고 있다면 한 사람은 문자 "B"가 "zu"이고 다른 "69"(개체)가 있고 읽고있는 것을 이해합니다. 아직 못했어요!! 아니면??? 개인의 지각은 이해하지 못하는 언어이고, 이해하지 못하는 언어는 전사의 언어이다. 그래서 거기에 개별화 하신거 읽어요 닉네임도 모르겠고 긴장되요 질문도 이해가 안가서 답변도 안되고 시간낭비 센스도 없고 누가 나아졌나요 지각의 이 멍청한 개성에서 ????
2. 그리고 당신을 가로막는 것은 무엇입니까???
그리고 왜 이 파이썬이 필요합니까?