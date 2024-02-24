트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1889 1...188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2020.07.18 16:41 #18881 mytarmailS : Aleksey, 우리가 한 데이트 세트를 강간했을 때 지그재그에서 얼마나 많은 Akurashi를 짜냈는지 기억하지 않습니까? 0.71 ? 또는 얼마나 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 거래에서의 머신 러닝: 이론, 실습, 거래 등 Aleksey Vyazmikin , 2020.05.17 18:45 그러나 표본을 연도(2019)로 늘리면 최소한 2018년의 추세는 볼 수 있습니다. 두 샘플을 병합하여 Accuracy=68.06261099409409를 얻었습니다. 그리고 일정에 따르면 새로운 나무의 경향은 옆으로 갔다. 말씀하신 대로 잘라야 했기 때문에 두 개의 샘플에 대해 별도로 훈련해야 한다고 결정했습니다. 결과는 다음과 같습니다. 당신의 정확도=65.46896295378517 내 정확도=68.03370090447281 Machine learning in trading: 오류, 버그, 질문 MathRand()는 어떻게 값을 생성합니까? mytarmailS 2020.07.18 17:01 #18882 알렉세이 비아즈미킨 : 감사하다! 얻을 수 있었다 Accuracy 0.82 지그재그로 표시되지만 tsss .. 정확하지 않습니다.))) 코드가 심하게 꼬여서 오류가 발생할 가능성이 있습니다. 한편 시장은 랜덤이라는 비명소리가 들린다)) [삭제] 2020.07.18 17:49 #18883 페트로스 샤탁셴 : 발명할 필요가 없습니다! 나는 Sportloto의 주최자가 패턴을 제거하기 위해 어떻게 공, 로또 기계의 회전 속도, 회전 수 등을 정기적으로 변경했는지에 대해 이야기하지 않았습니다. Forex에서도 동일한 일이 발생하며 여기에는 ML이 도움이 되지 않습니다. 가격 변동은 임의의 과정이며 인적 요소에 따라 다릅니다. 그리고 시장과 통화쌍 의 행동은 시장과 정치적 상황에 따라 끊임없이 변화하고 있습니다. 이동 방향을 예측하는 것은 불가능합니다. 사람의 탄생도 랜덤, 온 세상이 스포츠로토 [삭제] 2020.07.18 17:52 #18884 이제 함수는 주석의 모든 통계로 구문 분석됩니다. f-th를 보고 어떤 클러스터가 무엇을 담당하는지 즉시 이해할 수 있습니다. 또한 필요한 모든 시간 동안 기능이 포함된 .mqh 파일을 즉시 구성하는 아이디어가 있습니다. 그리고 일반적으로 그들에 대한 후속 호소를 단순화하기 위해 double decision_tree( double &features[]) { /* cl 0 mean cl 0 std cl 1 mean cl 1 std cl 2 mean cl 2 std 0 0.000007 0.000195 0.000739 0.000732 -0.000528 0.000344 1 0.000009 0.000187 0.000789 0.000693 -0.000538 0.000326 2 0.000013 0.000179 0.000810 0.000651 -0.000583 0.000344 3 0.000010 0.000190 0.000829 0.000645 -0.000630 0.000392 4 0.000017 0.000187 0.000824 0.000625 -0.000654 0.000403 5 0.000026 0.000195 0.000832 0.000651 -0.000688 0.000438 6 0.000025 0.000196 0.000839 0.000602 -0.000703 0.000437 7 0.000023 0.000199 0.000865 0.000615 -0.000717 0.000459 8 0.000016 0.000202 0.000905 0.000630 -0.000730 0.000469 9 0.000007 0.000215 0.000931 0.000659 -0.000738 0.000478 10 0.000006 0.000232 0.000928 0.000716 -0.000765 0.000480 11 0.000007 0.000255 0.000934 0.000782 -0.000783 0.000549 mean 0.000014 0.000203 0.000852 0.000667 -0.000671 0.000426 */ if ( features[ 10 ] <= 0.00035 ) { if ( features[ 10 ] <= - 0.000315 ) { if ( features[ 11 ] <= - 0.000385 ) { if ( features[ 8 ] <= - 6.5 e- 05 ) { if ( features[ 9 ] <= - 0.000595 ) { if ( features[ 11 ] <= - 0.00054 ) { if ( features[ 6 ] <= - 5 e- 05 ) { return 2 ; } if ( features[ 6 ] > - 5 e- 05 ) { return 0 ; } } if ( features[ 11 ] > - 0.00054 ) { return 0 ; } } if ( features[ 9 ] > - 0.000595 ) { return 2 ; } } if ( features[ 8 ] > - 6.5 e- 05 ) { return 0 ; } } if ( features[ 11 ] > - 0.000385 ) { if ( features[ 5 ] <= - 0.000265 ) { return 0 ; } if ( features[ 5 ] > - 0.000265 ) { if ( features[ 3 ] <= - 1 e- 05 ) { Mihail Marchukajtes 2020.07.18 17:57 #18885 막심 드미트리예프스키 : 어떤 주제? 아무것도 작동하지 않음, 이미 확인됨 당신은 일종의 파이썬을 가르치는 것과 같습니다 .. 여기 앉아서 가르칩니다. 물건은 유용합니다. 그러나 신경망의 이익에 의존하지 마십시오. 젠장, 당신은 요리하는 법을 모를 뿐이죠. 예, 더 이상 기회를 80%만큼 증가시키지 않습니다. BO의 경우 이것은 응답 임계값이거나 약간 더 높습니다. 말 그대로 5%씩, 이 정도면 충분할 텐데........재미가 뭐지. 어떤 시계든 거짓말은 못 하고 구체적으로 찍어야 하는 건데.... 세케시???? Aleksey Vyazmikin 2020.07.18 18:15 #18886 mytarmailS : 감사하다! 얻을 수 있었다 지그재그로 표시되지만 tsss .. 정확하지 않습니다.))) 코드가 심하게 꼬여서 오류가 발생할 가능성이 있습니다. 한편 시장은 랜덤이라는 비명소리가 들린다)) 오류가 없으면 이것은 좋은 결과입니다. 더 일찍 반전을 표시할 수 있습니다. mytarmailS 2020.07.18 18:31 #18887 알렉세이 비아즈미킨 : 오류가 없으면 이것은 좋은 결과입니다. 더 일찍 반전을 표시할 수 있습니다. 반전은 지그재그에서 우수한 0.8이 돈을 벌기에 절대적으로 충분하다는 것을 보여줍니다 ... 이것은 akurasi 0.83의 새로운 데이터에 대한 예측의 모습입니다. 그러나 바가 5분마다 시스템에 들어오는 실제 거래의 시뮬레이션을 수행해야 합니다. 정말 오류가 없기를 바랍니다. :) 그렇지 않으면 항상 그렇듯이)) [삭제] 2020.07.18 18:32 #18888 마이클 마르쿠카이테스 : 젠장, 당신은 요리하는 법을 모를 뿐이죠. 예, 더 이상 기회를 80%만큼 증가시키지 않습니다. BO의 경우 이것은 응답 임계값이거나 약간 더 높습니다. 말 그대로 5%씩, 이 정도면 충분할 텐데........재미가 뭐지. 어떤 시계든 거짓말은 못 하고 구체적으로 찍어야 하는 건데.... 세케시???? 글쎄, mytarmails는 당신에게 편지를 썼습니다. 그는 어떻게 파이썬을 배우다... Petros Shatakhtsyan 2020.07.18 19:05 #18889 mytarmailS : 반전은 지그재그에서 우수한 0.8이 돈을 벌기에 절대적으로 충분하다는 것을 보여줍니다 ... 이것은 akurasi 0.83의 새로운 데이터에 대한 예측의 모습입니다. 그러나 바가 5분마다 시스템에 들어오는 실제 거래의 시뮬레이션을 수행해야 합니다. 정말 오류가 없기를 바랍니다. :) 그렇지 않으면 항상 그렇듯이)) 최소값과 최대값을 동적으로 결정할 수 없다는 것이 분명하지 않습니까? 이것이 조금 더 지연되어 수행되더라도 이것이 거짓 반전이 아니라는 보장은 없습니다. Aleksey Vyazmikin 2020.07.18 19:16 #18890 mytarmailS : 반전은 지그재그에서 우수한 0.8이 돈을 벌기에 절대적으로 충분하다는 것을 보여줍니다 ... 이것은 akurasi 0.83의 새로운 데이터에 대한 예측의 모습입니다. 그러나 바가 5분마다 시스템에 들어오는 실제 거래의 시뮬레이션을 수행해야 합니다. 정말 오류가 없기를 바랍니다. :) 그렇지 않으면 항상 그렇듯이)) 보기 좋네요. 새로운 예측 변수를 생각해 냈습니까? 1...188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Aleksey, 우리가 한 데이트 세트를 강간했을 때 지그재그에서 얼마나 많은 Akurashi를 짜냈는지 기억하지 않습니까?
0.71 ? 또는 얼마나
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
거래에서의 머신 러닝: 이론, 실습, 거래 등
Aleksey Vyazmikin , 2020.05.17 18:45
그러나 표본을 연도(2019)로 늘리면 최소한 2018년의 추세는 볼 수 있습니다.
두 샘플을 병합하여 Accuracy=68.06261099409409를 얻었습니다.
그리고 일정에 따르면 새로운 나무의 경향은 옆으로 갔다.
말씀하신 대로 잘라야 했기 때문에 두 개의 샘플에 대해 별도로 훈련해야 한다고 결정했습니다. 결과는 다음과 같습니다.
당신의 정확도=65.46896295378517
내 정확도=68.03370090447281
감사하다!
얻을 수 있었다
Accuracy 0.82
지그재그로 표시되지만 tsss .. 정확하지 않습니다.))) 코드가 심하게 꼬여서 오류가 발생할 가능성이 있습니다.
한편 시장은 랜덤이라는 비명소리가 들린다))
발명할 필요가 없습니다!
나는 Sportloto의 주최자가 패턴을 제거하기 위해 어떻게 공, 로또 기계의 회전 속도, 회전 수 등을 정기적으로 변경했는지에 대해 이야기하지 않았습니다.
Forex에서도 동일한 일이 발생하며 여기에는 ML이 도움이 되지 않습니다. 가격 변동은 임의의 과정이며 인적 요소에 따라 다릅니다.
그리고 시장과 통화쌍 의 행동은 시장과 정치적 상황에 따라 끊임없이 변화하고 있습니다. 이동 방향을 예측하는 것은 불가능합니다.
이제 함수는 주석의 모든 통계로 구문 분석됩니다. f-th를 보고 어떤 클러스터가 무엇을 담당하는지 즉시 이해할 수 있습니다.
또한 필요한 모든 시간 동안 기능이 포함된 .mqh 파일을 즉시 구성하는 아이디어가 있습니다. 그리고 일반적으로 그들에 대한 후속 호소를 단순화하기 위해
어떤 주제? 아무것도 작동하지 않음, 이미 확인됨
당신은 일종의 파이썬을 가르치는 것과 같습니다 .. 여기 앉아서 가르칩니다. 물건은 유용합니다. 그러나 신경망의 이익에 의존하지 마십시오.
감사하다!
얻을 수 있었다
지그재그로 표시되지만 tsss .. 정확하지 않습니다.))) 코드가 심하게 꼬여서 오류가 발생할 가능성이 있습니다.
한편 시장은 랜덤이라는 비명소리가 들린다))
오류가 없으면 이것은 좋은 결과입니다. 더 일찍 반전을 표시할 수 있습니다.
오류가 없으면 이것은 좋은 결과입니다. 더 일찍 반전을 표시할 수 있습니다.
반전은 지그재그에서 우수한 0.8이 돈을 벌기에 절대적으로 충분하다는 것을 보여줍니다 ...
이것은 akurasi 0.83의 새로운 데이터에 대한 예측의 모습입니다.
그러나 바가 5분마다 시스템에 들어오는 실제 거래의 시뮬레이션을 수행해야 합니다. 정말 오류가 없기를 바랍니다. :) 그렇지 않으면 항상 그렇듯이))
젠장, 당신은 요리하는 법을 모를 뿐이죠. 예, 더 이상 기회를 80%만큼 증가시키지 않습니다. BO의 경우 이것은 응답 임계값이거나 약간 더 높습니다. 말 그대로 5%씩, 이 정도면 충분할 텐데........재미가 뭐지. 어떤 시계든 거짓말은 못 하고 구체적으로 찍어야 하는 건데.... 세케시????
글쎄, mytarmails는 당신에게 편지를 썼습니다. 그는 어떻게파이썬을 배우다...
반전은 지그재그에서 우수한 0.8이 돈을 벌기에 절대적으로 충분하다는 것을 보여줍니다 ...
이것은 akurasi 0.83의 새로운 데이터에 대한 예측의 모습입니다.
그러나 바가 5분마다 시스템에 들어오는 실제 거래의 시뮬레이션을 수행해야 합니다. 정말 오류가 없기를 바랍니다. :) 그렇지 않으면 항상 그렇듯이))
최소값과 최대값을 동적으로 결정할 수 없다는 것이 분명하지 않습니까?
이것이 조금 더 지연되어 수행되더라도 이것이 거짓 반전이 아니라는 보장은 없습니다.
반전은 지그재그에서 우수한 0.8이 돈을 벌기에 절대적으로 충분하다는 것을 보여줍니다 ...
이것은 akurasi 0.83의 새로운 데이터에 대한 예측의 모습입니다.
그러나 바가 5분마다 시스템에 들어오는 실제 거래의 시뮬레이션을 수행해야 합니다. 정말 오류가 없기를 바랍니다. :) 그렇지 않으면 항상 그렇듯이))
보기 좋네요. 새로운 예측 변수를 생각해 냈습니까?