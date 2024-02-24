트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1885 1...187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892...3399 새 코멘트 Rorschach 2020.07.17 11:26 #18841 예브게니 듀카 : 예, 모든 것을 만질 필요가 있습니다. 그렇지 않으면 아무것도 아닙니다. 그것을 재생 하려고하면 매개 변수가 결과에 어떻게 영향을 미치는지 이해가 잘됩니다. 그래, 내가 봤어, 네가 스스로 미끄러질 수 없다는 건 안 좋은 일이야. 먼저 lerning_rate를 줄이십시오. 아름다운 그림, 당신은 재교육이 어디로 갔는지 명확하게 볼 수 있습니다 mytarmailS 2020.07.17 14:12 #18842 막심 드미트리예프스키 : 내가 말했듯이 클러스터를 거래 그리고 이것은 새로운 데이터의 오류가 0.82%라는 사실에도 불구하고 그래서 당신은 내가 말했을 때 내 말을 들어야했습니다. 거래자에게 즉시보고, 최적화 프로그램, 파서 등을 보았습니다. Rorschach 2020.07.17 15:28 #18843 일반 네트워크가 lstm보다 나은 것 같습니다. 그리고 tanh가 relu보다 낫습니다. 어디서나 동일한 네트워크 설정. 데이터는 +-1 범위로 정규화됩니다. 왼쪽은 epochs의 오류 및 유효성 검사를 훈련시킵니다. 중앙에는 기차와 표준의 네트워크 출력이 있습니다. 오른쪽은 검증 및 표준을 위한 네트워크 출력입니다. 탄 릴루 lstm 일반적으로 0.5에서 가도록 lstm으로 오랫동안 샤마니화해야 했습니다. 게다가 결과도 좋지 않았고 매개변수 창도 매우 좁았다. 그리고 10분 정도 훈련을 해야 했다. 여기에서 네트워크는 1분 조금 넘게 훈련되었습니다. 그들은 lstm이 학습하는 데 더 오래 걸린다고 씁니다. 이 예에서 그리드는 동시에 학습되었습니다(upd는 여전히 lstm을 더 오래 학습합니다). MQL5 데이터베이스에 전문가가 적은 10포인트 3.mq4 SPOUTNIKH1V1.1 = 600 PIPS Evgeny Dyuka 2020.07.17 15:51 #18844 로르샤흐 : 일반 네트워크가 lstm보다 나은 것 같습니다. 그리고 tanh가 relu보다 낫습니다. 어디서나 동일한 네트워크 설정 탄 릴루 lstm 일반적으로 lstm은 0.5부터 가도록 오랫동안 샤먼화해야 했습니다. 게다가 결과도 좋지 않았고 매개변수 창도 매우 좁았다. 그리고 10분 정도 훈련을 해야 했다. 여기에서 네트워크는 1분 조금 넘게 훈련되었습니다. 그들은 lstm이 학습하는 데 시간이 더 오래 걸린다고 씁니다. 이 예에서는 그리드가 동시에 학습되었습니다. 일반적으로 Sequential Dense 입니까? Evgeny Dyuka 2020.07.17 15:55 #18845 로르샤흐 : 어떤 종류의 활성화는 음수 값으로 작동하지 않습니다. Uladzimir Izerski 2020.07.17 15:59 #18846 나는 훈련이 없는 원시 NS를 가지고 있습니다. 나는 가르치는 요점을 보지 못한다. 난 그냥 아무에게도 대답하지 않습니다. 퍼센트로 표시된 막대 차트는 가능한 추가 이동 방향을 보여줍니다. 필요한 정보를 네트워크에 제출하는 것이 중요합니다. 쓰레기를 버리면. 모든 패키지의 결과는 혼란스러울 것입니다. 파란색이 상승하고 당근이 하락했음이 분명하기를 바랍니다. Rorschach 2020.07.17 16:17 #18847 예브게니 듀카 : 일반적으로 Sequential Dense 입니까? 예 예브게니 듀카 : 어떤 종류의 활성화는 음수 값으로 작동하지 않습니다. 그것에 대해 생각하지 않았다. tanh +-1, relu 0-inf Upd는 릴레이를 사용하여 여전히 평균 0으로 이어지는 예를 살펴보았습니다. Rorschach 2020.07.17 16:56 #18848 울라지미르 이제르스키 : 나는 훈련이 없는 원시 NS를 가지고 있습니다. 나는 가르치는 요점을 보지 못한다. 난 그냥 아무에게도 대답하지 않습니다. 퍼센트로 표시된 막대 차트는 가능한 추가 이동 방향을 보여줍니다. 필요한 정보를 네트워크에 제출하는 것이 중요합니다. 쓰레기를 버리면. 모든 패키지의 결과는 혼란스러울 것입니다. 파란색이 상승하고 당근이 하락했음이 분명하기를 바랍니다. m5 short, q1 buy, 나는 다른 사람들과 동의합니다. Uladzimir Izerski 2020.07.17 17:02 #18849 로르샤흐 : m5 short, q1 buy, 나는 다른 사람들과 동의합니다. 1시간 후 변화가 있었다. [삭제] 2020.07.17 18:42 #18850 mytarmailS : 내가 말했듯이 클러스터를 거래 그리고 이것은 새로운 데이터의 오류가 0.82%라는 사실에도 불구하고 그래서 당신은 내가 말했을 때 내 말을 들었어야 했습니다. 거래를 하고 즉시 확인하십시오. 그러면 일종의 옵티마이저, 파서 등을 보셨을 것입니다. 씨가 아니라 사탕 거기 있는 모든 것이 시계처럼 작동해야 합니다. 당신은 뭔가 잘못하고 있습니다 그러나 이것에 대한 공개 토론을 더 잘 마무리합시다. 그런 놀라운 발견을 한 후 현금이 어떻게 내 주머니로 흘러 들어가는지 상상했기 때문입니다. 누구와도 공유하고 싶지 않습니다. 1...187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예, 모든 것을 만질 필요가 있습니다. 그렇지 않으면 아무것도 아닙니다.
그것을 재생 하려고하면 매개 변수가 결과에 어떻게 영향을 미치는지 이해가 잘됩니다.
그래, 내가 봤어, 네가 스스로 미끄러질 수 없다는 건 안 좋은 일이야.
먼저 lerning_rate를 줄이십시오.
아름다운 그림, 당신은 재교육이 어디로 갔는지 명확하게 볼 수 있습니다
내가 말했듯이 클러스터를 거래
그리고 이것은 새로운 데이터의 오류가 0.82%라는 사실에도 불구하고
그래서 당신은 내가 말했을 때 내 말을 들어야했습니다. 거래자에게 즉시보고, 최적화 프로그램, 파서 등을 보았습니다.
일반 네트워크가 lstm보다 나은 것 같습니다. 그리고 tanh가 relu보다 낫습니다.
어디서나 동일한 네트워크 설정. 데이터는 +-1 범위로 정규화됩니다.
왼쪽은 epochs의 오류 및 유효성 검사를 훈련시킵니다. 중앙에는 기차와 표준의 네트워크 출력이 있습니다. 오른쪽은 검증 및 표준을 위한 네트워크 출력입니다.
탄
릴루
lstm
일반적으로 0.5에서 가도록 lstm으로 오랫동안 샤마니화해야 했습니다. 게다가 결과도 좋지 않았고 매개변수 창도 매우 좁았다. 그리고 10분 정도 훈련을 해야 했다. 여기에서 네트워크는 1분 조금 넘게 훈련되었습니다. 그들은 lstm이 학습하는 데 더 오래 걸린다고 씁니다. 이 예에서 그리드는 동시에 학습되었습니다(upd는 여전히 lstm을 더 오래 학습합니다).
나는 훈련이 없는 원시 NS를 가지고 있습니다. 나는 가르치는 요점을 보지 못한다. 난 그냥 아무에게도 대답하지 않습니다.
퍼센트로 표시된 막대 차트는 가능한 추가 이동 방향을 보여줍니다.
필요한 정보를 네트워크에 제출하는 것이 중요합니다.
쓰레기를 버리면. 모든 패키지의 결과는 혼란스러울 것입니다.
파란색이 상승하고 당근이 하락했음이 분명하기를 바랍니다.
일반적으로 Sequential Dense 입니까?
예
어떤 종류의 활성화는 음수 값으로 작동하지 않습니다.
그것에 대해 생각하지 않았다. tanh +-1, relu 0-inf
Upd는 릴레이를 사용하여 여전히 평균 0으로 이어지는 예를 살펴보았습니다.
m5 short, q1 buy, 나는 다른 사람들과 동의합니다.
1시간 후 변화가 있었다.
씨가 아니라 사탕
거기 있는 모든 것이 시계처럼 작동해야 합니다. 당신은 뭔가 잘못하고 있습니다
그러나 이것에 대한 공개 토론을 더 잘 마무리합시다. 그런 놀라운 발견을 한 후 현금이 어떻게 내 주머니로 흘러 들어가는지 상상했기 때문입니다. 누구와도 공유하고 싶지 않습니다.