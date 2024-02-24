트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1890 1...188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.07.18 19:35 #18891 마이클 마르쿠카이테스 : 젠장, 당신은 요리하는 법을 모를 뿐이죠. 예, 더 이상 기회를 80%만큼 증가시키지 않습니다. BO의 경우 이것은 응답 임계값이거나 약간 더 높습니다. 말 그대로 5%씩, 이 정도면 충분할 텐데........재미가 뭐지. 어떤 시계든 거짓말은 못 하고 구체적으로 찍어야 하는 건데.... 세케시???? 당신은 내 눈을 사로 잡은 책을 .. 요청했습니다 파일: 56go4o4_Python._tlg5m94idso_hf2lo_c0qso1kc7aomce2p_p_PDFDrive.com_1.zip 4103 kb 45dcy6g_Python__59_peflozbde1lb_tj_4s9on6s25_3dlmieycy0vm_f7aa_j_PDFDrive.com_d.zip 5299 kb Rorschach 2020.07.18 20:12 #18892 그 전에는 마지막 100개의 값이 입력되었습니다. tanh는 기차와 검증에서 벤치마크를 완전히 반복할 수 있었습니다. 문제는 이것이 재교육입니까? 마지막 50개의 값을 가져왔습니다. 결과: 2000년대 350 에포크(최적값) 네트워크 매개변수로 많은 실험을 했지만 평균적으로 결과는 이랬습니다. 즉, 패턴은 마지막 50-100 막대에서 결정됩니다. Evgeny Dyuka 2020.07.18 21:48 #18893 로르샤흐 : 그 전에는 마지막 100개의 값이 입력되었습니다. tanh는 기차와 검증에서 벤치마크를 완전히 반복할 수 있었습니다. 문제는 이것이 재교육입니까? 마지막 50개의 값을 가져왔습니다. 결과: 2000년대 350 에포크(최적값) 네트워크 매개변수로 많은 실험을 했지만 평균적으로 결과는 이랬습니다. 즉, 패턴은 마지막 50-100 막대에서 결정됩니다. 뛰어난 그래픽. 테스트 사이트에서 운전하면 모든 것이 명확해질 것입니다. NeuralNetwork 2020.07.18 22:17 #18894 페트로스 샤탁셴 : 발명할 필요가 없습니다! 나는 Sportloto의 주최측이 패턴을 제거하기 위해 공, 로또 기계의 회전 속도, 회전 수 등을 정기적으로 어떻게 변경했는지에 대해 이야기하지 않았습니다. Forex에서도 동일한 일이 발생하며 여기에는 ML이 도움이 되지 않습니다. 가격 변동은 임의의 과정이며 인적 요소에 따라 다릅니다. 그리고 시장과 통화쌍 의 행동은 시장과 정치적 상황에 따라 끊임없이 변화하고 있습니다. 이동 방향을 예측하는 것은 불가능합니다. 관찰은 현실에 영향을 미친다 양자 "관찰자"가 관찰할 때 양자 역학은 입자도 파동처럼 행동할 수 있다고 말합니다. 이것은 서브미크론 수준, 즉 1미크론 또는 1/1000밀리미터 미만의 거리에 있는 전자에 대해 사실일 수 있습니다. 파동처럼 행동할 때 전자는 장벽의 여러 구멍을 동시에 통과한 다음 반대편에서 다시 만날 수 있습니다. 이 회의를 중재라고 합니다. 이제 이 현상에 대한 가장 터무니없는 것은 아무도 그것을 보고 있지 않을 때만 발생할 수 있다는 것입니다. 관찰자가 구멍을 통과하는 입자를 관찰하기 시작하자마자 결과 이미지가 크게 바뀝니다. 입자가 한 구멍을 통과하는 것을 볼 수 있다면 다른 구멍을 통과하지 않은 것이 분명합니다. 다시 말해, 관찰 시 전자는 파동보다는 입자처럼 행동하도록 강제됩니다. 따라서 관찰 행위 자체가 실험 결과에 영향을 미칩니다. 이 현상을 입증하기 위해 Weizmann Institute of Science는 크기가 1마이크론 미만이고 2개의 구멍이 있는 장벽이 있는 작은 장치를 만들었습니다. 그런 다음 그들은 전자의 흐름을 장벽으로 향하게 했습니다. 이 실험의 관찰자는 인간이 아니었다. 대신 그들은 통과하는 전자의 존재를 감지할 수 있는 작은 전자 탐지기를 사용했습니다. 전자를 감지하는 양자 "관찰자"의 능력은 전기 전도도 또는 이를 통해 흐르는 전류의 강도를 변경하여 변경할 수 있습니다. 전자를 "관찰"하거나 감지하는 것 외에는 감지기가 전류에 영향을 미치지 않았습니다. 그러나 과학자들은 구멍 중 하나 근처에 감지기의 "관찰자"가 있다는 바로 그 존재가 장벽 구멍을 통과하는 전자파의 간섭 패턴에 변화를 일으킨다는 것을 발견했습니다. 사실, 이 효과는 관찰의 "양"에 따라 달라졌습니다. 전자를 감지하는 "관찰자"의 능력이 증가할수록, 즉 관찰 수준이 증가할수록 간섭은 감소합니다. 반대로 전자를 감지하는 능력이 저하되고 관찰력이 약해지면 간섭이 증가한다. 따라서 과학자들은 양자 관찰자의 특성을 제어함으로써 전자의 행동에 미치는 영향의 정도를 제어할 수 있었습니다! 당신 말이 옳습니다 - " 이동 방향을 예측하는 것은 불가능합니다." - " 관찰자가 구멍을 통과하는 입자를 관찰하기 시작하자마자 결과 이미지가 크게 바뀝니다. 한 구멍을 통과하는 입자를 볼 수 있다면, 다른 구멍을 통과하지 않은 것이 분명하다. 즉, 관찰 중인 전자는 파동이 아닌 입자처럼 행동하도록 강제된다. " 당신은 틀렸습니다 - " 사실 이 효과는 관찰의 "양"에 달려있었습니다 : 전자를 감지하는 "관찰자"의 능력이 증가했을 때, 즉 관찰 수준이 증가했을 때 간섭이 약해졌습니다. 반대로 , 전자를 감지하는 능력이 저하되고 관측이 약해지면 간섭이 증가하므로 양자 관측자의 특성을 조절함으로써 과학자들은 전자의 거동에 미치는 영향의 정도를 조절할 수 있었다! " 서비스 데스크. 불만, 제안. 그것은 무엇입니까? 국회 업무에 대한 "구체적인" Renat Akhtyamov 2020.07.18 22:42 #18895 신경망 : 관찰은 현실에 영향을 미친다 ....... 이전 글에 문법 오류가 셀 수 없이 많다는 점을 보아 현재 글은 복사 붙여넣기에 지나지 않는 것으로 알고 있습니다. 나만의 말로 써봐 더 재밌어 https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/ Что такое эффект наблюдателя в квантовой механике? 2019.10.02new-science.ru Когда вы наблюдаете что-то в мире - дерево, птицу или что-то еще - вы знаете, что независимо от того, где и когда вы наблюдаете объект, он всегда останется неизменным. Однако что, если я скажу вам, что время и манера, с которой вы смотрите на конкретную птицу, влияют на ее внешний вид? Это звучит довольно абсурдно, но абсурд нормально, когда... NeuralNetwork 2020.07.18 23:55 #18896 레나트 아크티아모프 : 이전 글에 문법 오류가 셀 수 없이 많다는 점을 보아 현재 글은 복사 붙여넣기에 지나지 않는 것으로 알고 있습니다. 나만의 말로 써봐 더 재밌어 https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/ 그리고 당신의 제품과 피드백으로 판단하십시오, 나는 실수를 할 뿐만 아니라))) 파일: Master_Na_Vse_Ruki.png 29 kb Renat Akhtyamov 2020.07.19 08:03 #18897 신경망 : 그리고 당신의 제품과 피드백으로 판단하십시오, 나는 실수를 할 뿐만 아니라))) 예, 판단하고 검토하십시오. ;) Evgeny Dyuka 2020.07.19 08:19 #18898 신경망 : 관찰은 현실에 영향을 미친다 파동-입자 이중성은 확실히 흥미로운 주제이지만 십대를 위한 것입니다. 이 단계는 오래전에 지나갔어야 했다)) 이제 상대성 이론이 궁금해지기 시작하는 것 같다. NeuralNetwork 2020.07.19 09:10 #18899 예브게니 듀카 : 양자파 이원론은 확실히 흥미로운 주제이지만 십대를 위한 것입니다. 이 단계는 오래전에 지나갔어야 했다)) 이제 상대성 이론에 대해 궁금해지기 시작하는 것 같다. 당신이 맞습니다. 그러한 주제는 유치원에서 가르쳐집니다. 당신은 당신이 현실에서 얼마나 멀리 왔는지 놀랄 수 있습니다. 나는 아무 것도 관심이 없습니다. 아무것도 놀랍지 않습니다 ... - 항우울제가 확실히 도움이 될 것입니다 ... Evgeny Dyuka 2020.07.19 09:18 #18900 신경망 : 당신이 맞습니다. 그러한 주제는 유치원에서 가르쳐집니다. 당신은 당신이 현실에서 얼마나 멀리 왔는지 놀랄 수 있습니다. 나는 아무 것도 관심이 없습니다. 아무것도 놀랍지 않습니다 ... - 항우울제가 확실히 도움이 될 것입니다 ... 미세파 이원론 이후에도 여전히 흥미로운 일이 많이 남아 있고 움직일 여지가 있습니다. 예를 들어 끈 이론. 다양한 옵션. 1...188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
젠장, 당신은 요리하는 법을 모를 뿐이죠. 예, 더 이상 기회를 80%만큼 증가시키지 않습니다. BO의 경우 이것은 응답 임계값이거나 약간 더 높습니다. 말 그대로 5%씩, 이 정도면 충분할 텐데........재미가 뭐지. 어떤 시계든 거짓말은 못 하고 구체적으로 찍어야 하는 건데.... 세케시????
당신은 내 눈을 사로 잡은 책을 .. 요청했습니다
그 전에는 마지막 100개의 값이 입력되었습니다. tanh는 기차와 검증에서 벤치마크를 완전히 반복할 수 있었습니다. 문제는 이것이 재교육입니까?
마지막 50개의 값을 가져왔습니다. 결과:
2000년대
350 에포크(최적값)
네트워크 매개변수로 많은 실험을 했지만 평균적으로 결과는 이랬습니다.
즉, 패턴은 마지막 50-100 막대에서 결정됩니다.
발명할 필요가 없습니다!
나는 Sportloto의 주최측이 패턴을 제거하기 위해 공, 로또 기계의 회전 속도, 회전 수 등을 정기적으로 어떻게 변경했는지에 대해 이야기하지 않았습니다.
Forex에서도 동일한 일이 발생하며 여기에는 ML이 도움이 되지 않습니다. 가격 변동은 임의의 과정이며 인적 요소에 따라 다릅니다.
그리고 시장과 통화쌍 의 행동은 시장과 정치적 상황에 따라 끊임없이 변화하고 있습니다. 이동 방향을 예측하는 것은 불가능합니다.
관찰은 현실에 영향을 미친다
양자 "관찰자"가 관찰할 때 양자 역학은 입자도 파동처럼 행동할 수 있다고 말합니다. 이것은 서브미크론 수준, 즉 1미크론 또는 1/1000밀리미터 미만의 거리에 있는 전자에 대해 사실일 수 있습니다. 파동처럼 행동할 때 전자는 장벽의 여러 구멍을 동시에 통과한 다음 반대편에서 다시 만날 수 있습니다. 이 회의를 중재라고 합니다. 이제 이 현상에 대한 가장 터무니없는 것은 아무도 그것을 보고 있지 않을 때만 발생할 수 있다는 것입니다.
관찰자가 구멍을 통과하는 입자를 관찰하기 시작하자마자 결과 이미지가 크게 바뀝니다. 입자가 한 구멍을 통과하는 것을 볼 수 있다면 다른 구멍을 통과하지 않은 것이 분명합니다. 다시 말해, 관찰 시 전자는 파동보다는 입자처럼 행동하도록 강제됩니다. 따라서 관찰 행위 자체가 실험 결과에 영향을 미칩니다. 이 현상을 입증하기 위해 Weizmann Institute of Science는 크기가 1마이크론 미만이고 2개의 구멍이 있는 장벽이 있는 작은 장치를 만들었습니다. 그런 다음 그들은 전자의 흐름을 장벽으로 향하게 했습니다. 이 실험의 관찰자는 인간이 아니었다. 대신 그들은 통과하는 전자의 존재를 감지할 수 있는 작은 전자 탐지기를 사용했습니다.
전자를 감지하는 양자 "관찰자"의 능력은 전기 전도도 또는 이를 통해 흐르는 전류의 강도를 변경하여 변경할 수 있습니다. 전자를 "관찰"하거나 감지하는 것 외에는 감지기가 전류에 영향을 미치지 않았습니다. 그러나 과학자들은 구멍 중 하나 근처에 감지기의 "관찰자"가 있다는 바로 그 존재가 장벽 구멍을 통과하는 전자파의 간섭 패턴에 변화를 일으킨다는 것을 발견했습니다. 사실, 이 효과는 관찰의 "양"에 따라 달라졌습니다. 전자를 감지하는 "관찰자"의 능력이 증가할수록, 즉 관찰 수준이 증가할수록 간섭은 감소합니다. 반대로 전자를 감지하는 능력이 저하되고 관찰력이 약해지면 간섭이 증가한다. 따라서 과학자들은 양자 관찰자의 특성을 제어함으로써 전자의 행동에 미치는 영향의 정도를 제어할 수 있었습니다!
당신 말이 옳습니다 - " 이동 방향을 예측하는 것은 불가능합니다." - " 관찰자가 구멍을 통과하는 입자를 관찰하기 시작하자마자 결과 이미지가 크게 바뀝니다. 한 구멍을 통과하는 입자를 볼 수 있다면, 다른 구멍을 통과하지 않은 것이 분명하다. 즉, 관찰 중인 전자는 파동이 아닌 입자처럼 행동하도록 강제된다. "
당신은 틀렸습니다 - " 사실 이 효과는 관찰의 "양"에 달려있었습니다 : 전자를 감지하는 "관찰자"의 능력이 증가했을 때, 즉 관찰 수준이 증가했을 때 간섭이 약해졌습니다. 반대로 , 전자를 감지하는 능력이 저하되고 관측이 약해지면 간섭이 증가하므로 양자 관측자의 특성을 조절함으로써 과학자들은 전자의 거동에 미치는 영향의 정도를 조절할 수 있었다! "
이전 글에 문법 오류가 셀 수 없이 많다는 점을 보아 현재 글은 복사 붙여넣기에 지나지 않는 것으로 알고 있습니다.
나만의 말로 써봐 더 재밌어
https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/
그리고 당신의 제품과 피드백으로 판단하십시오, 나는 실수를 할 뿐만 아니라)))
예, 판단하고 검토하십시오.
파동-입자 이중성은 확실히 흥미로운 주제이지만 십대를 위한 것입니다. 이 단계는 오래전에 지나갔어야 했다)) 이제 상대성 이론이 궁금해지기 시작하는 것 같다.
당신이 맞습니다. 그러한 주제는 유치원에서 가르쳐집니다. 당신은 당신이 현실에서 얼마나 멀리 왔는지 놀랄 수 있습니다.
나는 아무 것도 관심이 없습니다. 아무것도 놀랍지 않습니다 ... - 항우울제가 확실히 도움이 될 것입니다 ...
