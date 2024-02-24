트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1895 1...188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2020.07.20 14:42 #18941 가장 짜증나는 것은 그런 요란한 타격이 붐을 일으키면 비어있는 것으로 밝혀지고 (알루미늄 돛대) 너무 공격적이되어 이마를 문지르므로이 주제에 대해 이미 경험이 많은 사람들이있었습니다. 제가 직접 잡았습니다... 저도 알아요.... 무엇보다 시끄럽게 들린다는 점에서 팀의 웃음소리까지 들으며 마치 맹렬한 쉘본에게서 온 것처럼 모욕적입니다 :-( Renat Akhtyamov 2020.07.20 14:44 #18942 마이클 마르쿠카이테스 : 가장 짜증나는 것은 그런 요란한 타격이 붐을 일으키면 비어있는 것으로 밝혀지고 (알루미늄 돛대) 너무 공격적이되어 이마를 문지르므로이 주제에 대해 이미 경험이 많은 사람들이있었습니다. 제가 직접 잡았습니다... 저도 알아요.... 무엇보다 시끄럽게 들린다는 점에서 팀의 웃음소리 까지 들으며 마치 맹렬한 쉘본에게서 온 것처럼 모욕적입니다 :-( 그것은 바람에 달려 있습니다 ;) Mihail Marchukajtes 2020.07.20 14:46 #18943 레나트 아크티아모프 : 그것은 바람에 달려 있습니다 ;) 강한 바람이 불면 팔이 부러지는 등의 이유로 절대 허용되지 않습니다. 그러나 그것은 모두 운전자에게 달려 있습니다. 내가 명령했다, 그것을 성취할 시간을 줘..... Mihail Marchukajtes 2020.07.20 14:47 #18944 일반적으로 첫 번째 팀이 귀를 통과 한 사람을 위해 '돌아갈 준비'와 '돌아가기' 두 팀이 있어서 우리는 꽉 찼다. 관광객, 멋쟁이 ... 내가 무엇을 말할 수 있습니까 ... 예, 그리고 바람이 거셌습니다. 요인의 조합을 인정해야합니다. 더 이상 ... Renat Akhtyamov 2020.07.20 14:48 #18945 마이클 마르쿠카이테스 : 일반적으로 첫 번째 팀이 귀를 통과 한 사람을 위해 '돌아갈 준비'와 '돌아가기' 두 팀이 있어서 우리는 꽉 찼다. 관광객, 멋쟁이 ... 내가 무엇을 말할 수 있습니까 ... 예, 그리고 바람이 거셌습니다. 요인의 조합을 인정해야합니다. 더 이상 ... 그것처럼 보인다 Aleksey Nikolayev 2020.07.20 15:33 #18946 실제로 항해하려면 큰 배가 필요합니다.) Mihail Marchukajtes 2020.07.20 15:50 #18947 알렉세이 니콜라예프 : 실제로 항해하려면 큰 배가 필요합니다.) 그러나 작은 쌍에서도 특히 강이 개울이 아닌 개울에서 멀리 떨어져있을 때 그렇게 작지 않을 것입니다 ..... [삭제] 2020.07.20 18:13 #18948 세 번째 시간의 플랫 클러스터에 대한 반환 전략의 첫 "콜드" 출시, 차트의 여러 거래(예시) 멋지지 않지만 빨지도 않습니다.. 나중에 지시를 시도합니다. Uladzimir Izerski 2020.07.20 19:17 #18949 막심 드미트리예프스키 : 세 번째 시간의 플랫 클러스터에 대한 반환 전략의 첫 "콜드" 출시, 차트의 여러 거래(예시) 멋지지 않지만 빨지도 않습니다.. 나중에 지시를 시도합니다. 언뜻보기에 아름답습니다. 데모를 본 다음 실제 생활에서 살펴보겠습니다. [삭제] 2020.07.20 19:23 #18950 시간(그리고 분명히 도구)에 따라 다른 컷이 있을 수 있습니다. 예를 들어 유로벅스 9시(터미널 시간)입니다. 클러스터를 반환합니다. 구매 및 판매 클러스터는 기록에 추가하도록 구성할 수도 있습니다. 요컨대, 열거 및 최적화의 문제는 여전히 남아 있습니다. + 재교육. 새 데이터에서 더 잘 작동할 수 있습니다(평소와 같이) 이렇게: 2015년부터 클러스터링. 이것이 가장 짜증나는 일입니다. 나는 클러스터로의 다소 거친 그룹화가 강력한 재교육을 줄 것이라고 생각하지 않았습니다. 1...188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
가장 짜증나는 것은 그런 요란한 타격이 붐을 일으키면 비어있는 것으로 밝혀지고 (알루미늄 돛대) 너무 공격적이되어 이마를 문지르므로이 주제에 대해 이미 경험이 많은 사람들이있었습니다. 제가 직접 잡았습니다... 저도 알아요.... 무엇보다 시끄럽게 들린다는 점에서 팀의 웃음소리 까지 들으며 마치 맹렬한 쉘본에게서 온 것처럼 모욕적입니다 :-(
일반적으로 첫 번째 팀이 귀를 통과 한 사람을 위해 '돌아갈 준비'와 '돌아가기' 두 팀이 있어서 우리는 꽉 찼다. 관광객, 멋쟁이 ... 내가 무엇을 말할 수 있습니까 ... 예, 그리고 바람이 거셌습니다. 요인의 조합을 인정해야합니다. 더 이상 ...
실제로 항해하려면 큰 배가 필요합니다.)
세 번째 시간의 플랫 클러스터에 대한 반환 전략의 첫 "콜드" 출시, 차트의 여러 거래(예시)
멋지지 않지만 빨지도 않습니다.. 나중에 지시를 시도합니다.
언뜻보기에 아름답습니다. 데모를 본 다음 실제 생활에서 살펴보겠습니다.
시간(그리고 분명히 도구)에 따라 다른 컷이 있을 수 있습니다.
예를 들어 유로벅스 9시(터미널 시간)입니다. 클러스터를 반환합니다.
구매 및 판매 클러스터는 기록에 추가하도록 구성할 수도 있습니다.
요컨대, 열거 및 최적화의 문제는 여전히 남아 있습니다.
+ 재교육. 새 데이터에서 더 잘 작동할 수 있습니다(평소와 같이)
이렇게: 2015년부터 클러스터링. 이것이 가장 짜증나는 일입니다. 나는 클러스터로의 다소 거친 그룹화가 강력한 재교육을 줄 것이라고 생각하지 않았습니다.