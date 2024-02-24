트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1886 1...187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.07.17 18:57 #18851 막심 드미트리예프스키 : 씨가 아니라 사탕 거기에 있는 모든 것이 시계처럼 작동해야 합니다. 당신은 뭔가 잘못하고 있습니다 그러나 이것에 대한 공개 토론을 더 잘 마무리합시다. 이렇게 놀라운 발견을 한 후 현금이 어떻게 내 주머니로 흘러 들어가는지 상상했기 때문입니다. 누구와도 공유하고 싶지 않습니다. )))) 글쎄, 그렇게하자) Rorschach 2020.07.17 20:01 #18852 계속 왼쪽은 epochs의 오류 및 유효성 검사를 훈련시킵니다. 중앙에는 기차와 표준의 네트워크 출력이 있습니다. 오른쪽은 검증 및 표준을 위한 네트워크 출력입니다. relu, 범위 0-1로 정규화된 데이터 선형(선형/활성화 함수 없음), 범위 0-1로 정규화된 데이터 선형(선형/활성화 함수 없음), 범위 +-1로 정규화된 데이터 시그모이드, 범위 0-1로 정규화된 데이터 시그모이드, 범위 +-1로 정규화된 데이터 Evgeny Dyuka 2020.07.17 20:08 #18853 로르샤흐 : relu에서 잘 보이는데 실제 시장에서 테스트해 보세요. Rorschach 2020.07.17 20:22 #18854 RNN을 이용한 주가 예측 nate-benton90/Tutorials-1 nate-benton90github.com Code for all my tutorials. Contribute to nate-benton90/Tutorials-1 development by creating an account on GitHub. [삭제] 2020.07.17 20:24 #18855 로르샤흐 : RNN을 이용한 주가 예측 좋은 Mashka가 나왔지만 SMA에 도달하지 못했습니다 .. 노력해야 할 것이 있습니다 ㅋㅋㅋ Rorschach 2020.07.17 20:24 #18856 예브게니 듀카 : relu에서 잘 보이는데 실제 시장에서 테스트해 보세요. 나는 지금까지 tanh를 가장 좋아합니다. Rorschach 2020.07.17 20:26 #18857 막심 드미트리예프스키 : 좋은 Mashka가 나왔지만 SMA에 도달하지 못했습니다 .. 노력해야 할 것이 있습니다 ㅋㅋㅋ 이 게시물에 대한 링크입니다. nsdt에는 이윤극대화 피트니스 기능이 있었는데, 이것을 케라스에서 어떻게 합니까? 선생님 없이 배우는 건가요? [삭제] 2020.07.18 11:08 #18858 로르샤흐 : 이 게시물에 대한 링크입니다. nsdt에는 이윤극대화 피트니스 기능이 있었는데, 이것을 케라스에서 어떻게 합니까? 선생님 없이 배우는 건가요? 음, 해, 표준 대신 계산 Mihail Marchukajtes 2020.07.18 11:23 #18859 야 마신뉴기, 내가 말하고 싶은 건, 아직 쓰레기를 미루는 게 지겹지 않아? 그들은 나에게 게시물에 대한 지불을 중단 했으므로 완전히 걸을 수 있습니다. 쿨리, 헛간이 불타고, 오두막이 불타버려.... :-) 글쎄, 왜 거기에 재미있는 아이디어가 있습니까? 아니면 젊은이들의 헛소리를 밀어 넣을 것입니까????? 그래서..... 궁금해서..... 맥스, 당신의 마지막 주제는 당신이 이 주제의 주최자보다 더 잘 무장할 때만 BO에게 흥미가 있습니다. 그러나 더 이상은 아닙니다. 그래서 우리는 과시하지 않기 위해 겉으로 그들을 vteterim할 것입니다. 무슨 말을 합니까? 결국, 나는 또한 이 주제를 미루었고 BO와 함께 작업할 때 한 가지 중요한 제한 사항이 있었습니다. 무슨 말을 합니까? 성배가 아니라 그냥 평범한 스칼프넷 이것은 Mashkino의 일이 아닙니다! [삭제] 2020.07.18 11:49 #18860 마이클 마르쿠카이테스 : 야 마신뉴기, 내가 말하고 싶은 건, 아직 쓰레기를 미루는 게 지겹지 않아? 그들은 나에게 게시물에 대한 지불을 중단 했으므로 완전히 걸을 수 있습니다. 쿨리, 헛간이 불타버렸어, 오두막이 불타버렸어.... :-) 글쎄, 우리가 거기에 재미있는 아이디어를 가지고 있는 이유는 무엇입니까? 그래서..... 궁금해서..... 맥스, 당신의 마지막 주제는 당신이 이 주제의 주최자보다 더 잘 무장할 때만 BO에게 흥미가 있습니다. 그러나 더 이상은 아닙니다. 그래서 우리는 과시하지 않기 위해 겉으로 그들을 vteterim할 것입니다. 무슨 말을 합니까? 결국, 나는 또한 이 주제를 미루었고 BO와 함께 작업할 때 한 가지 중요한 제한 사항이 있었습니다. 무슨 말을 합니까? 어떤 주제? 아무것도 작동하지 않음, 이미 확인됨 당신은 일종의 파이썬을 가르치는 것과 같습니다 .. 여기 앉아서 가르칩니다. 물건은 유용합니다. 그러나 신경망의 이익에 의존하지 마십시오. 1...187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
거기에 있는 모든 것이 시계처럼 작동해야 합니다. 당신은 뭔가 잘못하고 있습니다
그러나 이것에 대한 공개 토론을 더 잘 마무리합시다. 이렇게 놀라운 발견을 한 후 현금이 어떻게 내 주머니로 흘러 들어가는지 상상했기 때문입니다. 누구와도 공유하고 싶지 않습니다.
왼쪽은 epochs의 오류 및 유효성 검사를 훈련시킵니다. 중앙에는 기차와 표준의 네트워크 출력이 있습니다. 오른쪽은 검증 및 표준을 위한 네트워크 출력입니다.
relu, 범위 0-1로 정규화된 데이터
선형(선형/활성화 함수 없음), 범위 0-1로 정규화된 데이터
선형(선형/활성화 함수 없음), 범위 +-1로 정규화된 데이터
시그모이드, 범위 0-1로 정규화된 데이터
시그모이드, 범위 +-1로 정규화된 데이터
RNN을 이용한 주가 예측
좋은 Mashka가 나왔지만 SMA에 도달하지 못했습니다 .. 노력해야 할 것이 있습니다
relu에서 잘 보이는데 실제 시장에서 테스트해 보세요.
나는 지금까지 tanh를 가장 좋아합니다.
nsdt에는 이윤극대화 피트니스 기능이 있었는데, 이것을 케라스에서 어떻게 합니까? 선생님 없이 배우는 건가요?
음, 해, 표준 대신 계산
야 마신뉴기, 내가 말하고 싶은 건, 아직 쓰레기를 미루는 게 지겹지 않아? 그들은 나에게 게시물에 대한 지불을 중단 했으므로 완전히 걸을 수 있습니다. 쿨리, 헛간이 불타고, 오두막이 불타버려.... :-) 글쎄, 왜 거기에 재미있는 아이디어가 있습니까? 아니면 젊은이들의 헛소리를 밀어 넣을 것입니까?????
맥스, 당신의 마지막 주제는 당신이 이 주제의 주최자보다 더 잘 무장할 때만 BO에게 흥미가 있습니다. 그러나 더 이상은 아닙니다. 그래서 우리는 과시하지 않기 위해 겉으로 그들을 vteterim할 것입니다. 무슨 말을 합니까? 결국, 나는 또한 이 주제를 미루었고 BO와 함께 작업할 때 한 가지 중요한 제한 사항이 있었습니다. 무슨 말을 합니까?
어떤 주제? 아무것도 작동하지 않음, 이미 확인됨
당신은 일종의 파이썬을 가르치는 것과 같습니다 .. 여기 앉아서 가르칩니다. 물건은 유용합니다. 그러나 신경망의 이익에 의존하지 마십시오.