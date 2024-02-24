트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1888

예브게니 듀카 :
모든 프로펠러가 많을수록이 주제를 다루는 것이 더 흥미 롭습니다.

기사를 본 적이 있습니까? 오류 그래프가 아름답습니다. 양초는 어떻게 먹나요?


 
로르샤흐 :

초를 주는 것만으로도 유토피아입니다. 나는 양초뿐만 아니라 더 이상 양초가 아닌 교활하게 꼬인 양초 )) + MFI 및 RSI를 통해 간접적으로 더 많은 양을 가지고 있습니다. 두 지표 모두 0에서 1까지의 범위로 쉽게 축소되기 때문에 양호합니다.
페트로스 샤탁셴 :

80년대 초, 연구소 직원 6명과 함께 그들은 Sportloto의 중추를 부수기(또는 파괴하기로 결정했습니다)(Yusuf가 forex에 대해 말한 대로).

우리 중 하나는 의사였습니다. 저것들. 과학뿐만 아니라 Ph.D., 수학자, 미적분학 개발의 다양한 프로필 전문가. 단지.

. . .

*** 만약 >=세 명의 참가자가 모든 것이 어떻게 끝났는지에 관심이 있다면 계속하겠습니다.

모두가 이미 알고 있습니다. 이 주제를 꺼낸 것이 처음이 아닙니다.
 
로르샤흐 :

양초로 먹이는 것은 한 가지 간단한 이유로 불가능합니다. 그 중 어느 것이 중요한지 신경에게 결코 설명할 수 없습니다. 초 100개만 주고 "다음 초는 뭐지?"라고 묻는다면 그러면 신경은 "다음"이 무엇을 의미하는지 결코 이해하지 못할 것입니다. 왜냐하면 그것은 모두가 평등하기 때문입니다. 양초의 무게를 변경할 필요가 있습니다. 백 번째 양초의 영향은 첫 번째 또는 두 번째 양초의 영향과 같지 않습니다. 데이터에서 어떤 신경망이 더 중요한지 어떻게든 설명해야 합니다. 이 문제를 해결했습니다.
 
좌약 수유가 어떤 결과를 얻는 것을 볼 때 원칙적으로 불가능합니다.
 
알렉세이 비아즈미킨 :

Alexei, 우리가 한 데이트 세트를 강간했을 때 지그재그에서 얼마나 많은 아쿠라시를 짜냈는지 기억하지 않습니까?

0.71 ? 또는 얼마나

 
블라디미르 바스코프 :
발명할 필요가 없습니다!

나는 Sportloto의 주최자가 패턴을 제거하기 위해 어떻게 공, 로또 기계의 회전 속도, 회전 수 등을 정기적으로 변경했는지에 대해 이야기하지 않았습니다.

Forex에서도 동일한 일이 발생하며 여기에는 ML이 도움이 되지 않습니다. 가격 변동은 임의의 과정이며 인적 요소에 따라 다릅니다.

그리고 시장의 행태 와 통화쌍은 시장과 정치 상황에 따라 끊임없이 변화하고 있습니다. 이동 방향을 예측하는 것은 불가능합니다.

 
페트로스 샤탁셴 :

아하하.. 다 뻔한데 뭔가 똑똑한 사람이 뭔가를 가르치고 싶어하는 것 같아서... :)

소년들은 모두 흩어지고 시장은 랜덤이기 때문에 예측이 불가능하다

 
페트로스 샤탁셴 :

발명할 필요가 없습니다!

이 만트라를 항상 반복하는 것이 무슨 의미가 있습니까?

다른 측면에서 나는 거의 같은 공식으로 그것을 듣습니다.

mytarmailS :

연구 기관의 비밀 개발에 귀를 기울이지 마십시오

