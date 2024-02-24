트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1653 1...164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.03.27 08:08 #16521 예브게니 듀카 : 아무도 그런 전략을 가지고 있지 않기 때문입니다. 환상이 아니라 돈으로 더 많은 돈을 버는 환상을 의미하며 이것은 안정적이고 지속적입니다. 음, 시장을 잘 예측하는 지표가 있죠? 당신은 당신이 세계 최고의 AMO 전문가가 아니라는 것을 알고 있습니까? 그리고 시장 역학에 대한 가장 멋진 전문가가 아닙니다 .. 그리고 이것은 당신이 당신의 지표에 최고의 솔루션을 확실히 적용하지 않았다는 것을 의미합니다. 이제 최상의 솔루션을 적용하여 지표를 30-50% 향상시킬 수 있다고 상상해보십시오. 상상해 보셨습니까? 성배 ? ) Mihail Marchukajtes 2020.03.27 08:09 #16522 예브게니 듀카 : 좋은 질문. 실질적인 의미는 여기 모든 사람의 의미와 동일합니다. 거기에 이르는 길은 '슈퍼전략'의 형태로 풍차와의 전쟁이 아니라 새로운 제품을 만드는 것이다. 이제 신경은 많은 지표보다 나쁘지 않습니다. 예를 들어 적어도 나는 그 신호에 대해 포지션을 여는 것을 권장하지 않습니다. 이것이 환상이 아니라는 사실은 API의 부하로 확인됩니다. 전문가가 사용됩니다. 그것이 바로 내가 당신의 사진에서 볼 수 없는 것입니다. 견적 위나 아래에 예후 라인을 구축하는 것은 신호가 아닙니다. 신호는 특정 조건, 경쟁적인 순간입니다. 어디에 이렇게 표시가 되어있나요? mytarmailS 2020.03.27 08:16 #16523 예브게니 듀카 : 좋은 질문. 실질적인 의미는 여기 모든 사람들의 의미와 동일합니다. 거기에 이르는 길은 '슈퍼전략'의 형태로 풍차와의 전쟁이 아니라 새로운 제품을 만드는 것이다. 이제 신경은 많은 지표보다 나쁘지 않습니다 . 예를 들어, 적어도 나는 그 신호에 대해 포지션을 여는 것을 권장하지 않습니다. 이것이 환상이 아니라는 사실은 API의 부하로 확인됩니다. 전문가가 사용됩니다. 내가 올바르게 이해하고 있습니까? 거래하고 싶지 않지만 제품 자체에서 벌고 싶은 것은 무엇입니까? 내가 올바르게 이해하면 제품을 믿지 않는 것으로 나타났습니다. 이 신호를 신뢰하지 마십시오. Wizard2018 2020.03.27 08:31 #16524 예브게니 듀카 : 하루는 헛되지 않고 길고 짧은 두 가지 예측을 하나의 차트에서 하나로 가져 왔습니다. 지난 24시간 동안 M1에서 있었던 큐볼입니다. 그림 물감: 1 - 롱다운 2 - 길게 3 - 짧게 4 - 짧게 놓을 수가 없어... 매혹적이야. 예측이 정확하다는 사실이 아니라 단지 아름답습니다. 감탄을 나누지 못해서 안타깝고, 어디서 팔아야 할지, 어디서 사야 할지, 어디서 멈춰야 할지 막막합니다. 화살표는... Wizard2018 2020.03.27 08:34 #16525 예브게니 듀카 : 아무도 그런 전략을 가지고 있지 않기 때문입니다. 환상이 아니라 돈으로 더 많은 돈을 버는 환상을 의미하며 이것은 안정적이고 지속적입니다. 있습니다 :))) Evgeny Dyuka 2020.03.27 08:35 #16526 mytarmailS : 음, 시장을 잘 예측하는 지표가 있죠? 당신은 당신이 세계 최고의 AMO 전문가가 아니라는 것을 알고 있습니까? 그리고 시장 역학에 대한 가장 멋진 전문가가 아닙니다. 그리고 이것은 당신이 당신의 지표에서 최고의 솔루션을 확실히 적용하지 않았음을 의미합니다. 이제 최상의 솔루션을 적용하여 지표를 30-50% 향상시킬 수 있다고 상상해보십시오. 상상해 보셨습니까? 큰 쟁반? ) 목표의 중앙에 우발적으로 명중되지 않는 한 모든 것이 정확합니다. 30~50% 개선이 없을 수도 있습니다. 이 결과는 엄청난 수의 옵션을 정렬하여 얻은 결과이며 어떻게, 왜 발생했는지에 대한 완전한 이해가 없습니다. 다음에 어디로 가야할지 완전히 이해했다면 전체 계획을 커뮤니티에 제공했지만 이제는 무작위 찾기에 더 가깝기 때문에 입력 데이터 선택 계획을 공개하지 않습니다. Evgeny Dyuka 2020.03.27 09:12 #16527 mytarmailS : 음, 시장을 잘 예측하는 지표가 있죠? 당신은 당신이 세계 최고의 AMO 전문가가 아니라는 것을 알고 있습니까? 그리고 시장 역학에 대한 가장 멋진 전문가가 아닙니다. 그리고 이것은 당신이 당신의 지표에서 최고의 솔루션을 확실히 적용하지 않았음을 의미합니다. 이제 최상의 솔루션을 적용하여 지표를 30-50% 향상시킬 수 있다고 상상해보십시오. 상상해 보셨습니까? 큰 쟁반? ) 이러한 작업은 아마추어 수준에서 해결되지 않습니다. 이제 나는 두 명의 유능한 고임금 프로그래머로 구성된 팀을 거부하지 않을 것입니다. 그 중 한 명은 신경망에 대한 깊은 지식을 가진 수학자이고 다른 한 명은 그냥 일반 프로그래머입니다. 게다가 무제한 하드웨어 비용. 그러한 조건에서 우리는 결과에 대해 이야기할 수 있습니다. 전략적 투자자가 있어야만 가능합니다. 그런 다음 "화살표" 매수/매도가 있을 것입니다. Mihail Marchukajtes 2020.03.27 09:15 #16528 예브게니 듀카 : 이러한 작업은 아마추어 수준에서 해결되지 않습니다. 이제 나는 두 명의 우수한 고임금 프로그래머로 구성된 팀을 거부하지 않을 것입니다. 그 중 한 명은 신경망에 대한 깊은 지식을 가진 수학자이고 다른 한 명은 그냥 일반 프로그래머입니다. 게다가 무제한 하드웨어 비용. 그러한 조건에서 우리는 결과에 대해 이야기할 수 있습니다. 전략적 투자자가 있어야만 가능합니다. 그런 다음 "화살표" 매수/매도가 있을 것입니다. 당신은 너무 교활합니다. 그리고 혹시라도 차를 드릴 준비가 되어 있습니까? 어떻게 해서든 실용화가 없을 것 같은데...슬픔... mytarmailS 2020.03.27 09:38 #16529 예브게니 듀카 : 이러한 작업은 아마추어 수준에서 해결되지 않습니다. 이제 나는 두 명의 유능한 고임금 프로그래머로 구성된 팀을 거부하지 않을 것입니다. 그 중 한 명은 신경망에 대한 깊은 지식을 가진 수학자이고 다른 한 명은 그냥 일반 프로그래머입니다. 게다가 무제한 하드웨어 비용. 그러한 조건에서 우리는 결과에 대해 이야기할 수 있습니다. 전략적 투자자가 있어야만 가능합니다. 안 돼, 스스로 많은 분야의 전문가가 되어야 해 고임금 전문가는 이미 좋아하는 직업과 좋은 급여를 받고 있을 가능성이 큽니다. 갑자기 그들이 시장을 예측하기 위해 수학자, 신경망 및 프로그래머를 통합하고 싶다면 왜 그들이 당신을 필요로합니까 ??? 그리고 투자자에 대해서 투자자는 1달러를 투자해서 2달러를 확실한 시간 안에 얻고자 하는 사람입니다. 당신은 그에게 무엇을 말할 것인가? 당신: 글쎄, 우리는 세 명의 멋진 아이들이 시장을 예측하려고 노력하는 것을 좋아합니다. 우리가 성공할지 여부, 언제 더 나올지 모르지만 지금은 돈이 필요합니다! 그리고 더! )) , 투자자 반응??? mytarmailS 2020.03.27 10:23 #16530 마침내 그는 AMO의 TA 프로그램에 무릎을 꿇고 결론을 내렸습니다. 즉시 나는 이것이 단지 초안이라고 말하는데, 예를 들어 모든 막대에 있어야 하는 적응 조정이 없습니다(아직 출력에서 이것을 구현하지 않았습니다). 즉, 알고리즘은 어제의 거래를 거래합니다. 시장에 대한 아침 지식, 그리고 이것은 확실히 최적은 아니지만 우리는 그것을 끝낼 것입니다 .. 또한 알고리즘은 세 가지 중 첫 번째 블록 으로 간주되어야 합니다. 블록 1 : 시장 방향 블록 2: 최고의 진입점 블록 3: 잘못된 입력 필터링 즉, 진입점이 명확하지 않고 아름답지 않지만 이것은 이 블록의 임무의 일부가 아니며 블록의 임무는 시장의 방향에 적합해야 한다는 것입니다. 실제로 매개변수 없이 거래하는 것은 포지션 입력을 위한 하나의 논리적 규칙입니다. 에브라 5분입니다. 만약 있다면) (가장 예측할 수 없고 가장 좋아하는 악기) 나는 그가 이미 본질적으로 시장에 대한 구식 지식을 사용하고 있기 때문에 하루가 끝날 때까지 그에게 무슨 일이 일어날지 궁금합니다... 어디 보자... 오늘은 금요일입니다. 날카롭고 강한 움직임이 있어야합니다. 스트레스 테스트가 될 것입니다. 반대 입장: 자기기만인가 교묘한 숨겨진 발산 엘리엇 파동 이론에 기반한 1...164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
좋은 질문. 실질적인 의미는 여기 모든 사람의 의미와 동일합니다. 거기에 이르는 길은 '슈퍼전략'의 형태로 풍차와의 전쟁이 아니라 새로운 제품을 만드는 것이다. 이제 신경은 많은 지표보다 나쁘지 않습니다. 예를 들어 적어도 나는 그 신호에 대해 포지션을 여는 것을 권장하지 않습니다. 이것이 환상이 아니라는 사실은 API의 부하로 확인됩니다. 전문가가 사용됩니다.
그것이 바로 내가 당신의 사진에서 볼 수 없는 것입니다. 견적 위나 아래에 예후 라인을 구축하는 것은 신호가 아닙니다. 신호는 특정 조건, 경쟁적인 순간입니다. 어디에 이렇게 표시가 되어있나요?
내가 올바르게 이해하고 있습니까? 거래하고 싶지 않지만 제품 자체에서 벌고 싶은 것은 무엇입니까?
내가 올바르게 이해하면 제품을 믿지 않는 것으로 나타났습니다. 이 신호를 신뢰하지 마십시오.
하루는 헛되지 않고 길고 짧은 두 가지 예측을 하나의 차트에서 하나로 가져 왔습니다.
지난 24시간 동안 M1에서 있었던 큐볼입니다. 그림 물감:
1 - 롱다운
2 - 길게
3 - 짧게
4 - 짧게
놓을 수가 없어... 매혹적이야. 예측이 정확하다는 사실이 아니라 단지 아름답습니다.
감탄을 나누지 못해서 안타깝고, 어디서 팔아야 할지, 어디서 사야 할지, 어디서 멈춰야 할지 막막합니다. 화살표는...
있습니다 :)))
그런 다음 "화살표" 매수/매도가 있을 것입니다.
안 돼, 스스로 많은 분야의 전문가가 되어야 해
고임금 전문가는 이미 좋아하는 직업과 좋은 급여를 받고 있을 가능성이 큽니다. 갑자기 그들이 시장을 예측하기 위해 수학자, 신경망 및 프로그래머를 통합하고 싶다면 왜 그들이 당신을 필요로합니까 ???
그리고 투자자에 대해서 투자자는 1달러를 투자해서 2달러를 확실한 시간 안에 얻고자 하는 사람입니다. 당신은 그에게 무엇을 말할 것인가? 당신: 글쎄, 우리는 세 명의 멋진 아이들이 시장을 예측하려고 노력하는 것을 좋아합니다. 우리가 성공할지 여부, 언제 더 나올지 모르지만 지금은 돈이 필요합니다! 그리고 더! )) , 투자자 반응???
마침내 그는 AMO의 TA 프로그램에 무릎을 꿇고 결론을 내렸습니다.
즉시 나는 이것이 단지 초안이라고 말하는데, 예를 들어 모든 막대에 있어야 하는 적응 조정이 없습니다(아직 출력에서 이것을 구현하지 않았습니다). 즉, 알고리즘은 어제의 거래를 거래합니다. 시장에 대한 아침 지식, 그리고 이것은 확실히 최적은 아니지만 우리는 그것을 끝낼 것입니다 ..
또한 알고리즘은 세 가지 중 첫 번째 블록 으로 간주되어야 합니다.
블록 1 : 시장 방향
블록 2: 최고의 진입점
블록 3: 잘못된 입력 필터링
즉, 진입점이 명확하지 않고 아름답지 않지만 이것은 이 블록의 임무의 일부가 아니며 블록의 임무는 시장의 방향에 적합해야 한다는 것입니다.
실제로 매개변수 없이 거래하는 것은 포지션 입력을 위한 하나의 논리적 규칙입니다.
에브라 5분입니다. 만약 있다면) (가장 예측할 수 없고 가장 좋아하는 악기)
나는 그가 이미 본질적으로 시장에 대한 구식 지식을 사용하고 있기 때문에 하루가 끝날 때까지 그에게 무슨 일이 일어날지 궁금합니다... 어디 보자...
오늘은 금요일입니다. 날카롭고 강한 움직임이 있어야합니다. 스트레스 테스트가 될 것입니다.