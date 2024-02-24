트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1651 1...164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2020.03.26 17:23 #16501 마법사_ : 감독자!!! 누군가가 평가해줘서 기쁩니다. 저는 솔직히 시인이 아닙니다. Vizard_ 2020.03.26 17:31 #16502 마이클 마르쿠카이테스 : 누군가가 평가해줘서 기쁩니다. 저는 솔직히 시인이 아닙니다. 선생님, 달에서 영감을 받았습니다. 봄 저녁... Mihail Marchukajtes 2020.03.26 17:35 #16503 마법사_ : 선생님, 달에서 영감을 받았습니다. 봄 저녁... 도대체 봄이란 무엇인가. 오늘은 알까지 눈이 쌓였습니다. 당신의 악명 높은 봄은 어디입니까? 안보여요 :-( Vizard_ 2020.03.26 17:48 #16504 마이클 마르쿠카이테스 : 도대체 봄이란 무엇인가. 오늘은 알까지 눈이 쌓였습니다. 당신의 악명 높은 봄은 어디입니까? 안보여요 :-( 논쟁하지 마세요, 봄입니다. 그게 당신이 그렇게 고통받는 이유입니다)))) Aleksey Nikolayev 2020.03.26 18:01 #16505 그리고 작곡가 연합만이 그리고 작가 연합만이 그리고 예술가 연합만이 썩은 고기에 오염되지 않은 거룩하고 Vizard_ 2020.03.26 18:11 #16506 글쎄, 우리는 끌어 올리기 시작했다))) Evgeny Dyuka 2020.03.26 19:55 #16507 하루는 헛되지 않고 길고 짧은 두 가지 예측을 하나의 차트에서 하나로 가져 왔습니다. 지난 24시간 동안 M1에서 있었던 큐볼입니다. 그림 물감: 1 - 롱다운 2 - 길게 3 - 짧게 4 - 짧게 놓을 수가 없어... 매혹적이야. 예측이 정확하다는 사실이 아니라 단지 아름답습니다. Igor Makanu 2020.03.26 20:02 #16508 예브게니 듀카 : 놓을 수 없어... 매혹적이야. 예측이 정확하다는 사실이 아니라 단지 아름답습니다. 테스터에서는 항상 Grail 시스템이 작동하기를 원하지 않으므로 최소한 센트 계정을 개설하면 요술하는 과정이 훨씬 빨라집니다. Evgeny Dyuka 2020.03.26 20:09 #16509 이고르 마카누 : 테스터에서는 항상 Grail 시스템이 작동하기를 원하지 않으므로 최소한 센트 계정을 개설하면 요술하는 과정이 훨씬 빨라집니다. 기본적으로 나는 그것을하지 않을 것입니다. 내가 신경망에 있는 이유는 이것으로 자신을 괴롭히지 않았기 때문입니다. 그리고 나는 더 이상 가지 않을 것입니다. 이미 테이크 앤 스톱을 둘러싼 끝없는 수다의 무대를 가졌습니다. 그건 그렇고, 이것은 테스터가 아니며 차트는 매분 업데이트됩니다. Igor Makanu 2020.03.26 20:22 #16510 예브게니 듀카 : 기본적으로 나는 그것을하지 않을 것입니다. 내가 신경망에 있는 이유는 이것으로 자신을 괴롭히지 않았기 때문입니다. 그리고 나는 더 이상 가지 않을 것입니다. 이미 테이크 앤 스톱을 둘러싼 끝없는 수다의 무대를 가졌습니다. 그건 그렇고, 이것은 테스터가 아니며 차트는 매분 업데이트됩니다. - 근본적으로 - 그의 머리를 치지 않았다 - 테스터에서 작동하지 않음 ... 글쎄, 마치 무당의 탬버린만으로는 완전한 세트에 충분하지 않지만 ... 아마도 모든 사람이 그렇게 시작하지만 그렇지 않으면 지루할 것입니다))) 좋아, 나는 매혹적인 것에 대한 명상에서 산만하지 않습니다. 1...164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
감독자!!!
누군가가 평가해줘서 기쁩니다. 저는 솔직히 시인이 아닙니다.
도대체 봄이란 무엇인가. 오늘은 알까지 눈이 쌓였습니다. 당신의 악명 높은 봄은 어디입니까? 안보여요 :-(
논쟁하지 마세요, 봄입니다. 그게 당신이 그렇게 고통받는 이유입니다))))
하루는 헛되지 않고 길고 짧은 두 가지 예측을 하나의 차트에서 하나로 가져 왔습니다.
지난 24시간 동안 M1에서 있었던 큐볼입니다. 그림 물감:
1 - 롱다운
2 - 길게
3 - 짧게
4 - 짧게
놓을 수가 없어... 매혹적이야. 예측이 정확하다는 사실이 아니라 단지 아름답습니다.
테스터에서는 항상 Grail 시스템이 작동하기를 원하지 않으므로 최소한 센트 계정을 개설하면 요술하는 과정이 훨씬 빨라집니다.
그건 그렇고, 이것은 테스터가 아니며 차트는 매분 업데이트됩니다.
기본적으로 나는 그것을하지 않을 것입니다. 내가 신경망에 있는 이유는 이것으로 자신을 괴롭히지 않았기 때문입니다. 그리고 나는 더 이상 가지 않을 것입니다. 이미 테이크 앤 스톱을 둘러싼 끝없는 수다의 무대를 가졌습니다.
- 근본적으로
- 그의 머리를 치지 않았다
- 테스터에서 작동하지 않음
... 글쎄, 마치 무당의 탬버린만으로는 완전한 세트에 충분하지 않지만 ... 아마도 모든 사람이 그렇게 시작하지만 그렇지 않으면 지루할 것입니다)))
좋아, 나는 매혹적인 것에 대한 명상에서 산만하지 않습니다.