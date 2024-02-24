트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1656

화살과 실제 무역을 사랑하는 사람들에게 바칩니다.
판매/구매 신경을 위해 재교육되었습니다. 이것은 오늘의 큐볼입니다. 빨강 - 우리는 반바지, 파랑 - 롱을 수집합니다.
물론 이상적이지는 않지만 얼마나 부자인지 ... Expert를 끝내고 조금 후에 버릴 것입니다.


 

객관성을 위한 이전 화면이라 투시가 아니라 작업중입니다...


 

신경망의 역설적 동작의 예. 밤에 큐볼의 또 다른 배수가 있었다.
1 - 지속적인 하향 신호,
2 - 수정 시 하향 신호 지속!!!,
3 - 실제 수정의 시작,
4 - 배수가 계속되기를 기다립니다.
MA 또는 기타 지표만으로는 설명할 수 없습니다.




 
예브게니 듀카 :

존경!

 
나만의 MT5 빌드를 만드는 방법은 무엇입니까?
누구든지 그런 경험이 있습니까?
출력은 필요한 전문가와 미리 만들어진 설정이 로드된 .exe 파일이어야 합니다.
 
mytarmailS :

존경!

감사합니다 전문가가 곧 준비되어 근거 없는 일이 없도록 하겠습니다
 
자 유진이 진짜 트레이딩의 문제를 보자. 귀하의 경우 첫 번째 판매 가치를 얻 자마자 빨간색 신호가 견적 위에 있으므로 다음에 무슨 일이 일어날 지 모릅니다. 예측이 계속될 것인가, 아니면 쿠데타가 일어날 것인가. 따라서 이전 신호와 다른 첫 번째 신호에서 이동이 이루어집니다. 예측의 시작 부분에 단일 화살표를 놓고 획득한 포인트 수를 계산하면 아아, 거기에서 어떤 이익도 볼 수 없습니다. 그래서 나는 당신이 거기에서 흥미롭게 보는 것을 이해할 수 없습니다. 그것은 완전한 쓰레기입니다. 거래가 줄어들고 있습니다. 쿠데타로 탈출하는 것도 좋지 않습니다. 왜 당신이 이것을 자랑스러워하는지 이해가 가지 않지만 계속하십시오. 아마도 우리 모두를 놀라게 할 것입니다 ...
 
1. 자랑이 아닙니다. 이것은 포럼의 주제 스레드입니다. 모두가 신경망 작업에 대한 정보를 공유합니다.
2. 아프다는 것을 이해하지만 그러한 평가에 서두를 필요는 없습니다. 내 편에서 진정한 실패를 기다리면됩니다. 그러면 더 쉬울 것이고 기분이 올라갈 것입니다.
3. 예보의 미흡한 점을 알고, 부끄럽고, 개선을 위해 노력하고 있습니다 ...
 
1. 자랑이 아닙니다. 이것은 포럼의 주제 스레드입니다. 모두가 신경망 작업에 대한 정보를 공유합니다.
2. 아프다는 것을 이해하지만 그러한 평가에 서두를 필요는 없습니다. 내 편에서 진정한 실패를 기다리면됩니다. 그러면 더 쉬울 것이고 기분이 올라갈 것입니다.
3. 예보의 미흡한 점을 알고, 부끄럽고, 개선을 위해 노력하고 있습니다 ...
하지마... 난 단지 당신이 자신을 속이지 않기 위해 당신을 정신이 들게 하는 것입니다. 계속 일하세요. 당신을 위해 우리의 손가락을 교차 유지 ....
 
예브게니 듀카 :
그들이 당신에게 쓰는 것을 당신이 어떻게 이해하지 못하는지 보는 것은 마음이 아프다

글쎄, 그것은 곡선 표시기를 그립니다. 글쎄요, 건배! -하지만 그것은 쾅하고 작동하지 않았습니다! (C)-Prostokvashino에 관한 만화가 보입니다)))

이러한 예술 작품을 온라인으로 테스트하려는 모든 사람에게 실패가 발생합니다. 모든 실패는 테스터와 테스트하려는 욕구(능력 아님)의 부족이 아니라 불가항력 및 사소한 상황에 기인합니다.

나는 당신을 안심시킬 수 있습니다. 당신은 혼자가 아닙니다. 사람들이 온라인에서 웨이브 지표를 테스트하는 포럼을 알고 있습니다. 그러면 ... 보낸 시간이 아니라 거래 시스템의 기초가되는 망상에 관한 것입니다.


좋아, 나는 반복하기 시작한다 - 이 연구에서 행운을 빕니다

추신: 최소한 기사 MISTAKE, PART 1, 2 를 읽으십시오.

