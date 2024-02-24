트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1659 1...165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:06 #16581 mytarmailS : 아니, 서류상 아직이지만 순수한 OOS Toya가 클릭한 것을 들어보십시오. 하나의 로트와 거래마다 엄격하게 테스트해야 합니다. 그렇지 않으면 실제 그림을 볼 수 없습니다. 당신이 지금 가지고 있는 것은 자본, 초과 할당 등을 희생하여 만들어집니다. 실제 결과는 하나의 로트에 의해서만 이루어집니다. 그리고 이것은 다른 것이 아닙니다 .... 자신을 속이지 마십시오 ... Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:08 #16582 검역소에서 StarCraft BroodWar 다운로드, 나와 함께할 사람? Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:08 #16583 mytarmailS : 아니, 서류상 아직이지만 순수한 OOS 거래에서 거래로 한 롯트를 운전하십시오. 우리는 볼 것입니다 ... mytarmailS 2020.03.28 19:11 #16584 마이클 마르쿠카이테스 : 거래에서 거래로 한 롯트를 운전하십시오. 우리는 볼 것입니다 ... 그것은 거래에서 거래까지 하나의 로트입니다 Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:11 #16585 예브게니 듀카 : 감사합니다. 답변에 "네트워크"와 "거래"가 아닌 "신경망"이라는 단어를 더 자주 사용하는 것을 잊지 마십시오. 젠장.... 체스노슬로보. 당신은 여전히 여기에서 나갈거야. 빌어먹을 트롤.... Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:11 #16586 mytarmailS : 그것은 거래에서 거래까지 하나의 로트입니다 그 라나, 그렇다면 완전히 다른 문제입니다. 힘내....잘했어!!!! 솔직히 말해서 환경 보호 유형은 상당히 적절하고 희망을 불러일으킵니다. 경험을 바탕으로 잔액 및 자금 곡선에 대해 많은 것을 말할 수 있으며 귀하의 사진은 매우 적절합니다. 이제야 비슷한 사진이 있었는데 나중에 확인되지 않았으며 우연의 일치라고 생각했습니다. 최소 2~4주 들여쓰기를 하고 보세요. 차량이 합류하기 시작하는 순간을 찾으십시오. 관심이 없습니까? 당신의 차량은 얼마나 내구성이 있습니까??? Evgeny Dyuka 2020.03.28 19:13 #16587 오늘의 큐볼 + 위에서 언급한 엑스퍼트. 사용해 본 사람은 확인할 수 있습니다 ... 주황색은 아래, 녹색은 위로. 이 신경은 내가 아는 모든 상인보다 똑똑합니다. 미하일 마르쿠카이테스 다 떨어졌다!!! mytarmailS 2020.03.28 19:15 #16588 예브게니 듀카 : 오늘의 큐볼 + 위에서 언급한 엑스퍼트. 사용해 본 사람은 확인할 수 있습니다 ... 주황색은 아래, 녹색은 위로. 이 신경은 내가 아는 모든 상인보다 똑똑합니다. 아름다운! 나에게 당신의 지표 och. 처럼 Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:17 #16589 Zhenya 당신은 진짜 바보입니다. 당신이 환상의 바위에 부딪혀 산산이 부서질 때 나는 당신을 유감스럽게 생각합니다. 자, 돈을 벌자. 내가 볼거야. 통계를 위해 최소 15번의 거래를 하시겠습니까? 아니면 계속해서 사진을 제공하시겠습니까? 하면 얘기할게... Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:18 #16590 mytarmailS : 아름다운! 나에게 당신의 지표 och. 처럼 예,로드하지 마십시오. 그는 완전한 kuet을 가지고 있습니다. 어쩌면 그 안에 의미가 있을지 모르지만 그는 그것을 사용할 수 없을 것입니다. 100% 1...165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
거래에서 거래로 한 롯트를 운전하십시오. 우리는 볼 것입니다 ...
감사합니다. 답변에 "네트워크"와 "거래"가 아닌 "신경망"이라는 단어를 더 자주 사용하는 것을 잊지 마십시오.
젠장.... 체스노슬로보. 당신은 여전히 여기에서 나갈거야. 빌어먹을 트롤....
그 라나, 그렇다면 완전히 다른 문제입니다. 힘내....잘했어!!!!
솔직히 말해서 환경 보호 유형은 상당히 적절하고 희망을 불러일으킵니다. 경험을 바탕으로 잔액 및 자금 곡선에 대해 많은 것을 말할 수 있으며 귀하의 사진은 매우 적절합니다. 이제야 비슷한 사진이 있었는데 나중에 확인되지 않았으며 우연의 일치라고 생각했습니다. 최소 2~4주 들여쓰기를 하고 보세요. 차량이 합류하기 시작하는 순간을 찾으십시오. 관심이 없습니까? 당신의 차량은 얼마나 내구성이 있습니까???
이 신경은 내가 아는 모든 상인보다 똑똑합니다.
미하일 마르쿠카이테스 다 떨어졌다!!!
Zhenya 당신은 진짜 바보입니다. 당신이 환상의 바위에 부딪혀 산산이 부서질 때 나는 당신을 유감스럽게 생각합니다.
자, 돈을 벌자. 내가 볼거야. 통계를 위해 최소 15번의 거래를 하시겠습니까? 아니면 계속해서 사진을 제공하시겠습니까? 하면 얘기할게...
