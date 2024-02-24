트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1647 1...164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654...3399 새 코멘트 Реter Konow 2020.03.25 18:57 #16461 mytarmailS : 군중이 지금 무엇을 생각하고 있는지 아는 사람은 한 발 앞서 예측합니다. 현대의 현실은 실망스럽습니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 1. "군중"은 항상 구매자 / 판매자의 두 진영으로 나뉩니다. 그들은 무엇이든 생각할 수 있지만 그들의 예측은 항상 반대입니다. 따라서 우리는 이미 2개의 상호 배타적인 의견을 가지고 있습니다. 2. 우리는 어떻게 그리고 무엇이 "캠프" 중 하나를 다른 것보다 더 활동적으로 만들지 알지 못하며 그들은 (자신에게 손해를 입히기 위해) 시장 가격을 받기 시작 하고 제한 없이 기다리지 않을 것입니다. 결국 운동에 추진력을 주는 것은 발의이고, 발의는 시장의 요구이다. 수익성은 낮지만 한 걸음 더 나아가 결단력을 보여줍니다. 시세를 취하는 쪽이 한계를 안고 기다리는 쪽보다 움직임의 방향에 더 자신이 있다. 우리는 현재 순간에 그러한 "결정적"이 얼마나 많은지 모릅니다. 3. 또한 - 로봇은 시장에 넘쳐나고 감정이 없으며, 그들의 "결단력"은 동기 부여의 영향이 아니라 알고리즘의 영향으로 나타납니다. 우리는 시장에 나와 있는 로봇 알고리즘을 알지 못합니다. 4. 현대의 트레이더는 파생 매개변수를 사용하고 세계 이벤트와 아무 관련이 없는 모든 종류의 공식/지표를 사용하여 시장 이벤트 및 거래에 대한 연락을 오랫동안 끊었으므로 그들의 결정을 예측할 수 없습니다. 5. 엄청난 유동성을 사용하여 모든 움직임을 멈추거나 되돌릴 수 있는 상대방이 있습니다. 특히 약한 시장에서. 이 경우 군중이 아닌 상대방이 무엇을 원하는지 아는 것이 좋습니다. 그래서 상황이 조금 더 복잡합니다. 체스 게임 전략에 기반한 가격 변동의 불균등한 확률에 "STI" 스레드는 어디로 이동했습니까? sibirqk 2020.03.25 19:04 #16462 알렉세이 니콜라예프 : 자동에 대한 좋은 변화가 증가하고 있습니다) 푸리에, 웨이블릿 및 기타 DSP를 사용하여 예측하기 위해 사람이 코인 결과의 누적 합계 그래프를 시작할 때까지 기다려야 합니다. 결국 이 그래프는 시간에 따라 이산화되고 디지털 형식으로 양자화된 가격 대 시간의 특정 함수입니다. [삭제] 2020.03.25 19:12 #16463 당신은 아이디어가없는 우리의 것입니다 Aleksey Nikolayev 2020.03.25 19:16 #16464 시비르크 : 푸리에, 웨이블릿 및 기타 DSP를 사용하여 예측하기 위해 사람이 코인 결과의 누적 합계 그래프를 시작할 때까지 기다려야 합니다. 결국 이 그래프는 시간에 따라 이산화되고 디지털 형식으로 양자화된 가격 대 시간의 특정 함수입니다. +++)))) Aleksey Nikolayev 2020.03.25 19:17 #16465 막심 드미트리예프스키 : 당신은 아이디어가없는 우리의 것입니다 당신은 그들을 가지고 있습니까? [삭제] 2020.03.25 19:18 #16466 알렉세이 니콜라예프 : 당신은 그들을 가지고 있습니까? 그래서 나는 전에 썼습니다, 모두가 이미 범람했습니다) 혼자서 하기에는 너무 게으르다 사용 가능한 모든 방법으로 클러스터링 규칙 4월에 유로벅스를 사고 5월에 매도) mytarmailS 2020.03.25 19:20 #16467 피터 코노우 : 현대의 현실은 실망스럽습니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 1. "군중"은 항상 구매자 / 판매자의 두 진영으로 나뉩니다. 그들은 무엇이든 생각할 수 있지만 그들의 예측은 항상 반대입니다. 따라서 우리는 이미 2개의 상호 배타적인 의견을 가지고 있습니다. 2. 우리는 어떻게 그리고 무엇이 "캠프" 중 하나를 다른 것보다 더 활동적으로 만들지 알지 못하며 그들은 (자신에게 손해를 입히기 위해) 시장 가격을 받기 시작 하고 제한 없이 기다리지 않을 것입니다. 결국 운동에 추진력을 주는 것은 발의이고, 발의는 시장의 요구이다. 수익성은 낮지만 한 걸음 더 나아가 결단력을 보여줍니다. 시세를 가져가는 쪽이 한계를 안고 기다리는 쪽보다 움직임의 방향에 대해 더 자신이 있다. 우리는 현재 그러한 "결정적"이 얼마나 많은지 모릅니다. 3. 또한 - 로봇은 시장에 넘쳐나고 감정이 없으며, 그들의 "결단력"은 동기 부여의 영향이 아니라 알고리즘의 영향으로 나타납니다. 우리는 시장에 나와 있는 로봇 알고리즘을 알지 못합니다. 4. 현대의 트레이더는 파생 매개변수를 사용하고 세계 이벤트와 아무 관련이 없는 모든 종류의 공식/지표를 사용하여 시장 이벤트 및 거래에 대한 연락을 오랫동안 끊었으므로 그들의 결정을 예측할 수 없습니다. 5. 엄청난 유동성을 사용하여 모든 움직임을 멈추거나 되돌릴 수 있는 상대방이 있습니다. 특히 약한 시장에서. 이 경우 군중이 아닌 상대방이 무엇을 원하는지 아는 것이 좋습니다. 그래서 상황이 조금 더 복잡합니다. 모든 것이 훨씬 간단합니다. 저를 믿으십시오. 모든 것이 가능합니다)) 모든 것을 설명하려면 많은 텍스트를 작성해야하지만 결국 예측할 수 있고 어렵지 않습니다 ... 결국, 그녀는 군중입니다)) ... 예측하기 쉽습니다) 이 포럼의 일부 주민처럼 Aleksey Nikolayev 2020.03.25 19:25 #16468 막심 드미트리예프스키 : 그래서 나는 전에 썼습니다, 모두가 이미 범람했습니다) 혼자서 하기에는 너무 게으르다 사용 가능한 모든 방법으로 클러스터링 규칙 4월에 유로벅스를 사고 5월에 매도) 그래서 그들은 모든 것의 붕괴를 약속합니다) 예를 들어, 최근에 글로벌 붕괴에 대한 분기 붕괴가 있었습니다) [삭제] 2020.03.25 19:33 #16469 알렉세이 니콜라예프 : 그래서 그들은 모든 것의 붕괴를 약속합니다) 예를 들어, 최근에 글로벌 붕괴에 대한 분기 붕괴가 있었습니다) 우리의 모든 삶을 약속합니다 Evgeny Dyuka 2020.03.26 08:19 #16470 한 시간 동안 가르쳤습니다. 백테스트에 따르면 나는 15분보다 더 잘 배웠다. 실제와 마찬가지로 스토리가 훼손될 때 나타납니다. 밤에 그림이 있는 동안. M2의 BTCUSD입니다 . 2분마다 네트워크를 폴링합니다. 각 지점에서 예측은 60분 동안이지만 이는 매우 조건부입니다. 네트워크가 "1시간 후에 어떻게 될까요?"라는 질문을 받고 가격 변동의 예상 가치에 답하는 것뿐입니다. 위쪽 라인이 하향 이동, 아래쪽 라인이 상향 이동, 라인 굵기가 신뢰 정도입니다. 나중에 나는 그러한 예측을 가진 전문가에게 링크를 줄 것입니다. 외환 고속도로 표시기가 손상됨 코딩하는 방법? 1...164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
군중이 지금 무엇을 생각하고 있는지 아는 사람은 한 발 앞서 예측합니다.
현대의 현실은 실망스럽습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
1. "군중"은 항상 구매자 / 판매자의 두 진영으로 나뉩니다. 그들은 무엇이든 생각할 수 있지만 그들의 예측은 항상 반대입니다. 따라서 우리는 이미 2개의 상호 배타적인 의견을 가지고 있습니다.
2. 우리는 어떻게 그리고 무엇이 "캠프" 중 하나를 다른 것보다 더 활동적으로 만들지 알지 못하며 그들은 (자신에게 손해를 입히기 위해) 시장 가격을 받기 시작 하고 제한 없이 기다리지 않을 것입니다. 결국 운동에 추진력을 주는 것은 발의이고, 발의는 시장의 요구이다. 수익성은 낮지만 한 걸음 더 나아가 결단력을 보여줍니다. 시세를 취하는 쪽이 한계를 안고 기다리는 쪽보다 움직임의 방향에 더 자신이 있다. 우리는 현재 순간에 그러한 "결정적"이 얼마나 많은지 모릅니다.
3. 또한 - 로봇은 시장에 넘쳐나고 감정이 없으며, 그들의 "결단력"은 동기 부여의 영향이 아니라 알고리즘의 영향으로 나타납니다. 우리는 시장에 나와 있는 로봇 알고리즘을 알지 못합니다.
4. 현대의 트레이더는 파생 매개변수를 사용하고 세계 이벤트와 아무 관련이 없는 모든 종류의 공식/지표를 사용하여 시장 이벤트 및 거래에 대한 연락을 오랫동안 끊었으므로 그들의 결정을 예측할 수 없습니다.
5. 엄청난 유동성을 사용하여 모든 움직임을 멈추거나 되돌릴 수 있는 상대방이 있습니다. 특히 약한 시장에서. 이 경우 군중이 아닌 상대방이 무엇을 원하는지 아는 것이 좋습니다.
그래서 상황이 조금 더 복잡합니다.
자동에 대한 좋은 변화가 증가하고 있습니다)
푸리에, 웨이블릿 및 기타 DSP를 사용하여 예측하기 위해 사람이 코인 결과의 누적 합계 그래프를 시작할 때까지 기다려야 합니다. 결국 이 그래프는 시간에 따라 이산화되고 디지털 형식으로 양자화된 가격 대 시간의 특정 함수입니다.
당신은 아이디어가없는 우리의 것입니다
당신은 그들을 가지고 있습니까?
당신은 그들을 가지고 있습니까?
그래서 나는 전에 썼습니다, 모두가 이미 범람했습니다) 혼자서 하기에는 너무 게으르다
사용 가능한 모든 방법으로 클러스터링 규칙
4월에 유로벅스를 사고 5월에 매도)
모든 것이 훨씬 간단합니다. 저를 믿으십시오. 모든 것이 가능합니다)) 모든 것을 설명하려면 많은 텍스트를 작성해야하지만 결국 예측할 수 있고 어렵지 않습니다 ...
결국, 그녀는 군중입니다)) ... 예측하기 쉽습니다) 이 포럼의 일부 주민처럼
한 시간 동안 가르쳤습니다. 백테스트에 따르면 나는 15분보다 더 잘 배웠다. 실제와 마찬가지로 스토리가 훼손될 때 나타납니다. 밤에 그림이 있는 동안.
M2의 BTCUSD입니다 . 2분마다 네트워크를 폴링합니다. 각 지점에서 예측은 60분 동안이지만 이는 매우 조건부입니다. 네트워크가 "1시간 후에 어떻게 될까요?"라는 질문을 받고 가격 변동의 예상 가치에 답하는 것뿐입니다. 위쪽 라인이 하향 이동, 아래쪽 라인이 상향 이동, 라인 굵기가 신뢰 정도입니다. 나중에 나는 그러한 예측을 가진 전문가에게 링크를 줄 것입니다.