트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1658

Igor Makanu 2020.03.28 12:35 #16571

1달러 :

Evgeny Dyuka 2020.03.28 15:22 #16572

Mihail Marchukajtes 2020.03.28 16:27 #16573

Evgeny Dyuka 2020.03.28 17:22 #16574

Mihail Marchukajtes 2020.03.28 18:02 #16575

mytarmailS 2020.03.28 18:31 #16576

Evgeny Dyuka 2020.03.28 18:50 #16577

Evgeny Dyuka 2020.03.28 18:53 #16578

mytarmailS 2020.03.28 19:01 #16579

Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:03 #16580
Igor Makanu 의 조언에 대한 기사를 열었습니다.
https://www.mql5.com/ru/articles/1530
"결론"으로 바로 스크롤하고 하나를 좋아했습니다)
"매우 어려운 질문으로 이 기사를 마치겠습니다. 아마도 대다수의 TS에서 분석적인 부분은 쓸모가 없을 것이며, 주요 노력은 효과적이고 합리적인 자금 관리 방법에 집중되어야 합니다("분석은 아무것도 아니며, 자금 관리는 전부입니다! ")?"
글쓴이는 이 논문을 줄 사이에 표현하기 위해 2개의 글을 쓰기 시작한 것 같아요;)
그러나 문제는 더 깊습니다. 일반적으로 Savvateev를 가끔 보는 것을 좋아합니다.
네, 누구와도 비교하지 않고 놀라지도 않습니다! 당신은 단지 아픈...
글쎄, 적어도 한 명의 건강한 사람이 우리 와드에 배치되었습니다)))))
업데이트된 전문가.
이것은 짧고 긴 두 가지 예측을 표시하고 결합합니다.
긴 것은 더 밝고 높고, 짧은 것은 어둡고 낮습니다.
양초가 추가되면 예측이 업데이트됩니다.
여기에서 다운로드하십시오 .
최소로 확대하면 이런 모습을 볼 수 있습니다.
Zhenya, 음, 흥미롭지 않습니다. 솔직히 말해서. 첫째, 명확하지 않기 때문이고 둘째, 실질적인 의미가 없기 때문이다. 이제 예측이 구매에서 판매로 또는 그 반대로 변경되는 화살표를 만드십시오. 스크린샷에 따르면 네트워크 품질을 평가하는 것조차 불가능합니다.
이런 종류의 사진을 게시하여 무엇을 희망합니까?
나는 그림이 당신을 켜고 다운로드 링크를 복제하는 것을 작성하기를 바랍니다. 이 포럼에서 잘 색인이 생성됩니다. 결과적으로 내 API는 이미 로드에서 떨어지고 있습니다. 사진을 건너 뛰지 마십시오!
내 알고리즘...
Evra 5m, 3월 26일 저녁부터 지금까지 3일간의 거래, 트윅 없는 풀 OOS, 진입 매개변수 최적화 없이, 있는 그대로!
MGUA
같은, 이미 거래 랜덤 포레스트
죄송합니다. 하지만 당신은 인덱싱이나 다른 것으로 돈을 벌고 싶지만 거래로는 돈을 벌고 싶지 않다고 인정했습니다. 당신의 사진은 이해할 수 없고 의미가 없습니다. 따라서 자신과이 지점의 열렬한 추종자를 괴롭히지 마십시오. 당신의 네트워크를 헛소리하고 그게 다야. 그리고 만약 당신이 당신의 쓰레기를 홍보할 자원이 있다면, 내가 거기에 있지 않은 것을 기쁘게 생각합니다. 왜냐하면 산산조각이 났을 것이기 때문입니다. 아무 소용이 없습니다. 실용은 없다!
아름답습니다. 실제 계정 에 있다면 일반적으로 최고입니다.
아니, 아직 서류상으로, 하지만 순수한 OOS
적절한 접근 방식이 즉시 느껴집니다. 이것은 OOS의 사고일 수 있음을 기억하십시오. 접근 방식이 적절한지 확인하려면 적절한 OOS로 여러 최적화가 필요합니다. 음, 전체적으로 꽤 좋습니다. 그런 지위를 줄 수 없는 유지니아와 달리...
여기서 농담은 OOC가 획득할 것이라고 항상 확신할 수는 없다는 것입니다. 이것은 시간이 지남에 따라 여러 테스트를 통해서만 답변됩니다.