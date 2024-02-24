트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1632 1...162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2020.03.22 16:35 #16311 마법사_ : 와우, 당신은 내 좋은 사람들, 나는 죽어 가고 있습니다)))) 친구가 나타납니다. 내가 당신을 위해 무엇을 생각해 냈는지보십시오 :-) mytarmailS 2020.03.22 16:37 #16312 마이클 마르쿠카이테스 : 젠장, 음, 젊은이는 갔다 ..... 알다시피, 잘 들으십시오. 나는 마지막에서 두 번째 시간 동안 당신에게 말하고 있습니다 (마지막으로 비디오가있을 것입니다). 매번 존재의 본질을 설명하는 것을 멈추지 않기 위해 영상을 찍고 싶은 것도 너 같은 사람들 때문이다. 가격 형성의 인과 모델이 있습니다. 일시적인 것이 아니라 원인과 결과입니다. 따라서 가격 변동의 원인은 다음과 같습니다. 첫째, 옵션주의자들은 변동성의 미소를 뒤틀어 시장의 기대치를 형성합니다. 그런 다음 이러한 기대 또는 인터넷(옵션주의자도 실수를 할 수 있음)에 따라 거래량이 델타로 거래됩니다. 거래량은 참가자 수를 나타냅니다. 델타는 거래량 + 미결제약정의 방향을 나타냅니다. 그래야만 거래량에 따라 가격이 변하고, 그래야만 가격 변동을 예측하는 데 사용하려고 하는 지표의 값이 변경됩니다. 즉, 결과로 원인을 예측하려고 합니다. 글쎄, 우리 중 누가 주제에 있지 않습니까???? 여기 SI에 따르면 이러한 모든 데이터를 사용할 수 있지만 비트코인에 사용할 수 있습니까? 그러니 피하지 마세요 ... 디 .... 그렇지 않으면 신경이 충분하지 않습니다. 신사의 매트 부분을 배우십시오 ..... 그리고 그것이 당신과 달리 내 접근 방식이 작동하는 이유입니다. 귀하의 작업이 작동할 수 있지만 위에서 언급한 모델에 의존하지 않는 경우 작업에서 무작위 가능성이 높습니다. 질문? 질문 없음)) Mihail Marchukajtes 2020.03.22 16:43 #16313 mytarmailS : 질문 없음)) 글쎄, 그것을 놓아 버리면 당신은 행복할 것입니다. 그리고 Max가 계량경제학 을 버렸다는 사실도 처음에 올바른 데이터로 작업할 때 주제입니다. 생각해보세요. 지금은 OI를 모았습니다. 즉, 결과적으로 TS에는 OI + Volumes + Delta가 있습니다. 미소만이 빠져 있습니다. 그러나 미소의 농담은 그 자체가 아니라 변화에 있습니다. 나는 TS에서 자동으로 미소를 짓는 것이 가능하다고 생각하지 않습니다. 그래서 투자 펀드에서 공식 일자리를 얻고 싶습니다. 그래서 나는 지역 마술사 프로그래머 (펀드에서 좋아하는)의 도움으로 추가 데이터를 얻기 시작합니다. 미소뿐만 아니라 아마도 다른 것, 그러면 나는 살 것입니다 ..... 나는 나를 위해 소를 사서 우유를 줄 것입니다 :-) 그러다가 평범한 프로게이터가 5분씩 하는 간단한 작업에 시간을 허비하는 데 지쳐서 2주 정도 시간을 보낸다. 슬픔...... Применение метода собственных координат к анализу структуры неэкстенсивных статистических распределений www.mql5.com В 1988 году Константино Тсаллис (Constantino Tsallis) предложил обобщение статистической механики Больцмана-Гиббса-Шеннона (Boltzmann-Gibbs-Shannon) [1], в котором было введено понятие неэкстенсивной энтропии (nonextensive entropy). Важным следствием обобщения энтропии оказалось существование новых типов распределений [2], играющих ключевую... 원시 아이디어 백테스팅/최적화 MQL4 및 MQL5에 대한 Mihail Marchukajtes 2020.03.22 16:57 #16314 그리고 강의를 준비하면서 실수로 책을 썼다고 이미 말씀드렸습니다. 글쎄, 책으로서, 지금까지는 소책자 만. 그래서 한 섹션에 "그리고 오류의 아들의 경험은 어렵고 역설의 천재는 친구입니다." 내가 데이터 변환 공식에서 실수를 한 적이 있습니다. 그리고 항상 그렇듯이 브래킷이 많이 있기 때문입니다. 그래서 대괄호 하나를 놓쳤지만 일반적으로 전체 수는 짝수이므로 컴파일러는 맹세하지 않았습니다. 그래서 반년 정도 일했고, 훨씬 더 나은 결과를 얻었습니다. 어느 날 나는 공식을보고 내가 엉망이라는 것을 깨달았습니다. 그러나 결과를 개선한다면 이것은 어떤 관절입니다. 이것은 버그가 아닙니다. THIS IS A SHORT :-) 이 사례에서 나는 견적 독립 데이터와 견적 종속 데이터가 있다는 결론을 내렸습니다. Quote-INDEPENDENT 데이터는 대다수가 사용하며 꽤 잘 작동하지만, Quote 종속 데이터가 더 나은 결과를 갖지만 불행히도 그들은 인용에 의존하고 교육 영역의 기록에 있는 데이터 수정은 정반대의 결과로 이어집니다. 그것이 내가 알프스를 떠난 이유 중 하나였습니다. 그들은 매주 그곳에서 그들을 지배했고, 그것은 차량을 완전히 무너뜨렸습니다. 또한 이 값을 변경하는 최소한의 단계로 임의의 값을 변경하는 것으로 충분했습니다. 글쎄, 훈련 기간 동안 글로우의 볼륨을 하나씩 늘리고 결과는 즉시 빗나갔습니다. 견적 독립 데이터는 이 변경 사항에 대해 전혀 신경 쓰지 않았으며 이러한 변경 사항을 수동으로 알아차리지도 못할 것입니다. 그러나 몇 번이나 그것은 나를 화나게 했고 나는 이 변화가 일어난 1-2주의 역사에서 같은 막대를 발견했습니다. 순수하게 기본입니다. 그런 검색을 몇 번 한 후, 그리고 쉬운 일이 아니어서, 나는 그들로부터 탈출하기로 결정했습니다. 나는 이것이 오프너에서 일어나지 않기를 바랍니다 .... IMHO "XO"-메소드....... 흥미롭고 유머러스한 포럼을 어지럽히 지 않도록 Mihail Marchukajtes 2020.03.22 17:01 #16315 다시 말하지만, 요점이 무엇인지 알게되면 Fi라고 말하면 전적으로 동의합니다. 나는 새롭고 사치스러운 것을 발명하지 않았습니다. 좀 더 진지하게 살펴봤어요 :-) Mihail Marchukajtes 2020.03.22 17:03 #16316 헤라세 6000 월간 메시지. 그리고 헛되이 쓰진 않았어, 오, 헛되지 않았어 :-) 더 중요한 것은 생각해보니 거기에 다가가는 것 같아, 그게 다야. 그러나 오늘 밤은 많은 사람들에게 생각할 거리를 줄 것입니다. 지식을 대중에게 전할 때 가르치는 것은 좋은 일 아닐까요 :-) Mihail Marchukajtes 2020.03.22 17:21 #16317 헬멧 하나로 얘기하면 지루해 :-(... 어... 옛날에... 우리가 어떻게 Belozersk AAAA를 떨어뜨렸는지 기억하시나요???? (c) Zhmurki Aleksey Vyazmikin 2020.03.22 18:01 #16318 마이클 마르쿠카이테스 : 젠장, 음, 젊은이는 갔다 ..... 알다시피, 잘 들으십시오. 나는 마지막에서 두 번째 시간 동안 당신에게 말하고 있습니다 (마지막으로 비디오가있을 것입니다). 매번 존재의 본질을 설명하는 것을 멈추지 않기 위해 영상을 찍고 싶은 것도 너 같은 사람들 때문이다. 가격 형성의 인과 모델이 있습니다. 일시적인 것이 아니라 원인과 결과입니다. 따라서 가격 변동의 원인은 다음과 같습니다. 첫째, 옵션주의자들은 변동성의 미소를 뒤틀어 시장의 기대치를 형성합니다. 그런 다음 이러한 기대 또는 인터넷(옵션주의자도 실수를 할 수 있음)에 따라 거래량이 델타로 거래됩니다. 거래량은 참가자 수를 나타냅니다. 델타는 거래량 + 미결제약정의 방향을 나타냅니다. 그래야만 거래량에 따라 가격이 변하고, 그래야만 가격 변동을 예측하기 위해 사용하려는 지표의 값이 됩니다. 즉, 결과로 원인을 예측하려고 합니다. 글쎄, 우리 중 누가 주제에 있지 않습니까???? 여기 SI에 따르면 이러한 모든 데이터를 사용할 수 있지만 비트코인에 사용할 수 있습니까? 그러니 피하지 마세요 ... 디 .... 그렇지 않으면 신경이 충분하지 않습니다. 신사의 매트 부분을 배우십시오 ..... 그리고 그것이 당신과 달리 내 접근 방식이 작동하는 이유입니다. 귀하의 작업이 작동할 수 있지만 위에서 언급한 모델에 의존하지 않는 경우 작업에서 무작위 가능성이 높습니다. 질문? 우리 시장에서 어떻게 미미한 양의 옵션이 어떤 것을 형성할 수 있습니까? Mihail Marchukajtes 2020.03.22 18:10 #16319 알렉세이 비아즈미킨 : 우리 시장에서 어떻게 미미한 양의 옵션이 어떤 것을 형성할 수 있습니까? 그들은 처음에 시장 기대치를 형성합니다. SI 옵션은 이 특정 상품에 대한 시장 기대치를 형성합니다. 즉, 옵션 거래자가 기초 자산의 미래 가격에 대해 생각하는 것입니다. 그들이 올바르게 생각하는지 여부는 알려져 있지 않지만 그들의 기대는 미소의 굴곡과 특정 옵션 위치 세트를 통해 알 수 있습니다. 그런 다음이 기대치에 따라 거래량이 거래됩니다. 아무도 모든 것이 그렇게 간단하다고 말하지 않았습니다. 이 데이터를 사용하기 시작하고 이러한 각도에서 시장을 바라보는 것만으로도 서로를 속이고 속이려고 하는 전문가 그룹에 있는 자신을 발견하게 되지만 이 정보를 사용하지 않고 룰렛을 하고 있는 것입니다. 자연스럽게 IMHO. 여기 나 자신을 위한 힌트가 있습니다. 무료 사용자의 경우 15분의 지연이 있더라도 하루 종일 이 게시판을 따르십시오. 얼마나 간단한지 기술을 사용하면 매우 놀랄 것입니다. 이 화면은 내가 틀리지 않았다면 CME의 파운드 옵션에 대한 것입니다. 검은색 선은 현재 파업입니다. 변경 열에 대한 화살표입니다. 즉, 옵션 가치의 변화 하위 시스템 "자산 관리" 그것을 구입하기 위해 Expert 시장은 통제된 동적 시스템입니다. Aleksey Vyazmikin 2020.03.22 18:18 #16320 마이클 마르쿠카이테스 : 그들은 처음에 시장 기대치를 형성합니다. SI 옵션은 이 특정 상품에 대한 시장 기대치를 형성합니다. 즉, 옵션 거래자가 기초 자산의 미래 가격에 대해 생각하는 것입니다. 그들이 올바르게 생각하는지 여부는 알려져 있지 않지만 그들의 기대는 미소의 굴곡과 특정 옵션 위치 세트를 통해 알 수 있습니다. 그런 다음이 기대치에 따라 거래량이 거래됩니다. 아무도 모든 것이 그렇게 간단하다고 말하지 않았습니다. 이 데이터를 사용하기 시작하고 이러한 각도에서 시장을 바라보는 것만으로도 서로를 속이고 속이려고 하는 전문가 그룹에 있는 자신을 발견하게 되지만 이 정보를 사용하지 않고 룰렛을 하고 있는 것입니다. 자연스럽게 IMHO.

여기 나 자신을 위한 힌트가 있습니다. 무료 사용자의 경우 15분의 지연이 있더라도 하루 종일 이 게시판을 따르십시오. 얼마나 간단한지 기술을 사용하면 매우 놀랄 것입니다.

이 화면은 내가 틀리지 않았다면 CME의 파운드 옵션에 대한 것입니다. 검은색 선은 현재 파업입니다. 변경 열에 대한 화살표입니다. 즉, 옵션 가치의 변화

하위 시스템 "자산 관리"

Aleksey Vyazmikin 2020.03.22 18:18 #16320

마이클 마르쿠카이테스 :

옵션 데이터를 직접 사용하고 싶습니다. 논리가 아닌 심리학이 그렇게 말했기 때문에 그것이 작동하는 것이 가능합니다.

옵션의 경우 Quick을 통해 정보를 얻을 수 있습니다. 거기에서 거래 명령 을 내리고 싶지만 비용이 듭니다.
젠장, 음, 젊은이는 갔다 ..... 알다시피, 잘 들으십시오. 나는 마지막에서 두 번째 시간 동안 당신에게 말하고 있습니다 (마지막으로 비디오가있을 것입니다). 매번 존재의 본질을 설명하는 것을 멈추지 않기 위해 영상을 찍고 싶은 것도 너 같은 사람들 때문이다. 가격 형성의 인과 모델이 있습니다. 일시적인 것이 아니라 원인과 결과입니다. 따라서 가격 변동의 원인은 다음과 같습니다.
첫째, 옵션주의자들은 변동성의 미소를 뒤틀어 시장의 기대치를 형성합니다. 그런 다음 이러한 기대 또는 인터넷(옵션주의자도 실수를 할 수 있음)에 따라 거래량이 델타로 거래됩니다. 거래량은 참가자 수를 나타냅니다. 델타는 거래량 + 미결제약정의 방향을 나타냅니다. 그래야만 거래량에 따라 가격이 변하고, 그래야만 가격 변동을 예측하는 데 사용하려고 하는 지표의 값이 변경됩니다. 즉, 결과로 원인을 예측하려고 합니다. 글쎄, 우리 중 누가 주제에 있지 않습니까????
여기 SI에 따르면 이러한 모든 데이터를 사용할 수 있지만 비트코인에 사용할 수 있습니까? 그러니 피하지 마세요 ... 디 .... 그렇지 않으면 신경이 충분하지 않습니다. 신사의 매트 부분을 배우십시오 ..... 그리고 그것이 당신과 달리 내 접근 방식이 작동하는 이유입니다. 귀하의 작업이 작동할 수 있지만 위에서 언급한 모델에 의존하지 않는 경우 작업에서 무작위 가능성이 높습니다. 질문?
글쎄, 그것을 놓아 버리면 당신은 행복할 것입니다. 그리고 Max가 계량경제학 을 버렸다는 사실도 처음에 올바른 데이터로 작업할 때 주제입니다.
생각해보세요. 지금은 OI를 모았습니다. 즉, 결과적으로 TS에는 OI + Volumes + Delta가 있습니다. 미소만이 빠져 있습니다. 그러나 미소의 농담은 그 자체가 아니라 변화에 있습니다. 나는 TS에서 자동으로 미소를 짓는 것이 가능하다고 생각하지 않습니다. 그래서 투자 펀드에서 공식 일자리를 얻고 싶습니다. 그래서 나는 지역 마술사 프로그래머 (펀드에서 좋아하는)의 도움으로 추가 데이터를 얻기 시작합니다. 미소뿐만 아니라 아마도 다른 것, 그러면 나는 살 것입니다 ..... 나는 나를 위해 소를 사서 우유를 줄 것입니다 :-)
그러다가 평범한 프로게이터가 5분씩 하는 간단한 작업에 시간을 허비하는 데 지쳐서 2주 정도 시간을 보낸다. 슬픔......
그들은 처음에 시장 기대치를 형성합니다. SI 옵션은 이 특정 상품에 대한 시장 기대치를 형성합니다. 즉, 옵션 거래자가 기초 자산의 미래 가격에 대해 생각하는 것입니다. 그들이 올바르게 생각하는지 여부는 알려져 있지 않지만 그들의 기대는 미소의 굴곡과 특정 옵션 위치 세트를 통해 알 수 있습니다. 그런 다음이 기대치에 따라 거래량이 거래됩니다. 아무도 모든 것이 그렇게 간단하다고 말하지 않았습니다. 이 데이터를 사용하기 시작하고 이러한 각도에서 시장을 바라보는 것만으로도 서로를 속이고 속이려고 하는 전문가 그룹에 있는 자신을 발견하게 되지만 이 정보를 사용하지 않고 룰렛을 하고 있는 것입니다. 자연스럽게 IMHO.
여기 나 자신을 위한 힌트가 있습니다. 무료 사용자의 경우 15분의 지연이 있더라도 하루 종일 이 게시판을 따르십시오. 얼마나 간단한지 기술을 사용하면 매우 놀랄 것입니다.
이 화면은 내가 틀리지 않았다면 CME의 파운드 옵션에 대한 것입니다. 검은색 선은 현재 파업입니다. 변경 열에 대한 화살표입니다. 즉, 옵션 가치의 변화
옵션 데이터를 직접 사용하고 싶습니다. 논리가 아닌 심리학이 그렇게 말했기 때문에 그것이 작동하는 것이 가능합니다.
옵션의 경우 Quick을 통해 정보를 얻을 수 있습니다. 거기에서 거래 명령 을 내리고 싶지만 비용이 듭니다.