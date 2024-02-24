트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1627 1...162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2020.03.20 15:26 #16261 그리고 이제 실례합니다. 신사분들, 새 냉장고를 가져왔습니다. 닦아줄게 :-) Кеша Рутов 2020.03.20 15:58 #16262 마이클 마르쿠카이테스 : 글쎄, 모든 시간이 제공되는 것은 아니지만 신체가 N 포인트 이상인 사람들을 예로 들어 봅시다. 그 생각은 이론상 옳지만 실제로는 모든 것이 나쁘다. 여기에서 "정보에 입각한 투자자"(기관 주의자, 내부자 등)는 시장에서 어떻게 든 분명히 다르게 행동해야한다고 가정합니다. 예를 들어 엄청난 주문으로 시장을 쟁기질하고 유리에 뚫을 수없는 "슬라브"를 넣고 소시지 시리즈 일정한 간격으로 동일한 주문 등 .. 그러면 이 동작을 인식하고 악용할 수 있습니다. 부분적으로는 그랬을 수도 있지만 지금은 아닙니다. 대량 거래가 주로 이루어지는 장외거래(OTC) 및 다크풀은 말할 것도 없고, 그 주변에 있는 모든 기관과 조직은 오랫동안 아주 잘 소음으로 위장해 왔습니다. 물론 큰 유동성의 주입을 숨길 수는 없지만 이것은 매우 꽃다운 방식으로 매번 다른 방식으로 이루어집니다. 따라서 필터링은 이제 데이터를 줄여 적합 가능성을 높입니다. 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 mql5 언어의 특징, 미묘함 절대율 Кеша Рутов 2020.03.20 16:12 #16263 마이클 마르쿠카이테스 : 그리고 Enokenty, 나는 당신에게 그런 무가치한 프로그래머이자 핸디맨인 나를 Yuri Reshetov와 같은 뛰어난 인격과 동일시한 것에 대해 공개적으로 사과할 것을 요구합니다. 그의 코드와 작성 방식을 본다면 내가 그의 프로그래밍 방식을 존경하는 방식에 감탄할 것입니다. 네, 옵티마이저를 조정하여 최종 성능을 향상시켰지만 저와 비교하는 것은 어리석은 일입니다. 그에 비하면 나는 늘 수업을 빼먹고 책상 뒤에서 "뭐???"라고 외치는 예비반 남학생에 불과하다. 주제의 본질을 이해하지 못한다. 그래서 사과를 기다리고 있습니다. 글쎄요, 여기서 질문은 "Misha"또는 Yura에게 사과해야 할 대상입니다. 특히이 자기 비하와 다시 Reshetov-찬양 게시물 이후))) Reshetov를 존경할 이유가 없습니다. 나와 당신처럼, 그런 우상을 선택하는 것은 너무 이상합니다(비클론의 경우). Misha Malyshev 또는 Jim Simons의 팬이라면 이해하겠지만 Reshetov는 포럼 토론자이자 평범한 알고리즘 거래자이며 그의 클론만이 그의 팬이 될 수 있습니다. 이 확률은 100%에 가깝습니다. 어리석은 복제품을 만들려면 하기가 좋지 않을 때는 어렵지 않다고 생각하지만 Reshetov의 광고에 매우 열광하고 있습니다. 이것은 매우 분명합니다. 2016년에 누가 100달러에서 100000달러를 다음 거래 시스템에 대한 MQL5에 OOP가 필요합니까? Mihail Marchukajtes 2020.03.20 16:16 #16264 케샤 뿌리 : 그 생각은 이론상 옳지만 실제로는 모든 것이 나쁘다. 여기에서 "정보에 입각한 투자자"(기관 주의자, 내부자 등)는 시장에서 어떻게 든 분명히 다르게 행동해야한다고 가정합니다. 예를 들어 엄청난 주문으로 시장을 쟁기질하고 유리에 뚫을 수없는 "슬라브"를 넣고 소시지 시리즈 일정한 간격으로 동일한 주문 등 .. 그러면 이 동작을 인식하고 악용할 수 있습니다. 부분적으로는 그랬을 수도 있지만 지금은 아닙니다. 대량 거래가 주로 이루어지는 장외거래(OTC) 및 다크풀은 말할 것도 없고, 그 주변에 있는 모든 기관과 조직은 오랫동안 아주 잘 소음으로 위장해 왔습니다. 물론 큰 유동성의 주입을 숨길 수는 없지만 이것은 매우 꽃다운 방식으로 매번 다른 방식으로 이루어집니다. 따라서 필터링은 이제 데이터를 줄여 적합 가능성을 높입니다. 그것은 단지 예일 뿐입니다. 위에서 설명한 귀하의 조건을 찾아 사용하십시오. 그러나 모든 분을 그렇게 어리석게 게시하지 말고 앉아서 기뻐하십시오. 분석 조건은 완전히 다를 수 있습니다. 그리고 귀하의 예는 매우 적절하므로 사용하되 가능한 모든 것을 사용하지는 마십시오. 예를 들어 여기에는 모든 기관 거래자가 있습니다. 나는 그들에 대해 잘 모릅니다. 나는 추가 정보를 무시하고 고품질 신호를 생성하는 내 차량을 사용합니다. 그게 다입니다 ... mytarmailS 2020.03.20 16:21 #16265 우리 micha의 글을 짧게 읽었습니다) 두 번째로 오래 전에 처음 읽었을 때 나는 아무것도 이해하지 못했습니다 ... 나는 그의 접근 방식을 간략하게 설명하려고 노력했습니다. 무언가를 이해하고 그가 나를 수정하게하십시오 ... 1) 가격에서 (수학적/논리적으로) 동일한(클러스터) 포인트를 선택합니다. Micha의 경우 이것은 협상 신호입니다. 시퀀스 시스템이지만 실제로는 체커 교차, 오전 10시에 검은 촛불 등 무엇이든 될 수 있습니다. 그는 실제로 그것이 무엇이든 될 수 있다고 스스로 말합니다. 인간의 언어에서: 우리는 주관적으로 데이터의 차원을 줄이고 AMO(기계 학습 알고리즘)에 대해 자유도를 줄입니다. 그리고 이것은 아마도 맞을 것입니다. 2) 또한 Micha는 "시장 컨텍스트" 보고서, 미결제약정 및 "시장 컨텍스트"(말장난 죄송합니다)의 컨텍스트에서 시퀀스 시스템의 신호를 고려하고 이러한 각 조합에 대해 네트워크를 훈련합니다. . 인간의 언어로 말하면 "시장의 맥락"도 본질적으로 클러스터이며 여기에서도 무엇이든 될 수 있습니다. 한 클러스터(항목 1)가 다른 클러스터(항목 2)에 중첩된 상황에서 차원을 훨씬 더 많이 줄입니다. 그리고 이제 수신된 압축 데이터에 대해 AMO를 훈련합니다. 그리고 이것은 아마도 맞을 것입니다. 3) AMO1 분류를 'buy', 'sat', 'I don't know' 3가지로 가르친다 (Mikha는 'buy'와 'sat'을 따로 가르쳤지만 요점은 모르겠다) 4) "new data 1"에 대한 AMO1 인식 오류를 살펴보고 "buy / did not 추측" 또는 "buy/guested" 또는 "sat/don't know"와 같은 클래스에 새 레이블을 생성합니다. 5) 첫 번째 AMO1의 데이터와 답변으로 두 번째 AMO2를 훈련합니다. 6) "new data 2"에서 AMO2 인식 오류를 봅니다. 인간 언어: 두 번째 AMO2를 사용하여 AMO1이 클래스를 올바르게 추측하는지 예측합니다. 맞지 미카?? 봐, 난 당신의 전체 기사를 10줄로 맞춥니다)) 코딩에 도움이 필요합니다 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 10포인트 3.mq4 mytarmailS 2020.03.20 16:31 #16266 알렉세이 니콜라예프 : 상당한 비정상성의 경우에는 프랙탈 특성이 시간에 따라 변하기 때문에 다중 프랙탈이라고 하는 것이 더 정확합니다. 이러한 변화는 다른 것과 마찬가지로 예측할 수 없습니다. 허스트 등이 있다는 뜻이 아니라 패턴(반복 패턴)이 반드시 존재한다는 단순한 판단을 의미하며, 패턴이 없을 수는 없지만 항상 크기가 다르기 때문에 시스템이 작동하지 않는 AMO 배우지 마라, 코코넛은 자라지 않는다) Evgeny Dyuka 2020.03.20 17:39 #16267 MT5에 대한 전문가 고문을 완료했습니다. 그래프에 색상 영역을 표시하여 신경망의 예측을 표시합니다. 알림 및 푸시 알림이 있습니다. 네트워크 신뢰도 임계값을 0에서 100+로 변경할 수 있습니다. 0에서는 모든 것을 렌더링합니다. 매분마다. !!! BTCUSD 및 M1 기간 에만 작동합니다! API를 통해 neuro로부터 정보를 받기 때문에 단말에서 WebRequest가 활성화 되어 있어야 합니다. 설정 방법은 첨부된 지침에 있습니다. 여기에서 다운로드 하십시오 . NeuroExpert.zip yadi.sk Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска Mihail Marchukajtes 2020.03.20 17:44 #16268 케샤 루트 : 글쎄요, 여기서 질문은 "Misha"또는 Yura에게 사과해야 할 대상입니다. 특히이 자기 비하와 다시 Reshetov-찬양 게시물 이후))) Reshetov를 존경할 이유가 없습니다. 나와 당신처럼, 그런 우상을 선택하는 것은 너무 이상합니다(비클론의 경우). Misha Malyshev 또는 Jim Simons의 팬이라면 이해하겠지만 Reshetov는 포럼 토론자이자 평범한 알고리즘 거래자이며 그의 클론만이 그의 팬이 될 수 있습니다. 이 확률은 100%에 가깝습니다. 어리석은 복제품을 만들려면 하기가 좋지 않을 때는 어렵지 않다고 생각하지만 Reshetov의 광고에 매우 열광하고 있습니다. 이것은 매우 분명합니다. 글쎄요, 물론 유라 이전에는 프로그래밍 분야의 나무 등반가, 즉 저와 구체적으로 어떻게 비교 했습니까? Evgeny Dyuka 2020.03.22 07:17 #16269 예브게니 듀카 : MT5에 대한 전문가 고문을 완료했습니다. 그래프에 색상 영역을 표시하여 신경망의 예측을 표시합니다. 알림 및 푸시 알림이 있습니다. 네트워크 신뢰도 임계값을 0에서 100+로 변경할 수 있습니다. 0에서는 모든 것을 렌더링합니다. 매분마다. !!! BTCUSD 및 M1 기간 에만 작동합니다! 글쎄, 모든 시간이 제공되는 것은 아니지만 신체가 N 포인트 이상인 사람들을 예로 들어 봅시다.
그리고 Enokenty, 나는 당신에게 그런 무가치한 프로그래머이자 핸디맨인 나를 Yuri Reshetov와 같은 뛰어난 인격과 동일시한 것에 대해 공개적으로 사과할 것을 요구합니다. 그의 코드와 작성 방식을 본다면 내가 그의 프로그래밍 방식을 존경하는 방식에 감탄할 것입니다. 네, 옵티마이저를 조정하여 최종 성능을 향상시켰지만 저와 비교하는 것은 어리석은 일입니다. 그에 비하면 나는 늘 수업을 빼먹고 책상 뒤에서 "뭐???"라고 외치는 예비반 남학생에 불과하다. 주제의 본질을 이해하지 못한다. 그래서 사과를 기다리고 있습니다.
우리 micha의 글을 짧게 읽었습니다) 두 번째로 오래 전에 처음 읽었을 때 나는 아무것도 이해하지 못했습니다 ... 나는 그의 접근 방식을 간략하게 설명하려고 노력했습니다. 무언가를 이해하고 그가 나를 수정하게하십시오 ...
1) 가격에서 (수학적/논리적으로) 동일한(클러스터) 포인트를 선택합니다. Micha의 경우 이것은 협상 신호입니다. 시퀀스 시스템이지만 실제로는 체커 교차, 오전 10시에 검은 촛불 등 무엇이든 될 수 있습니다. 그는 실제로 그것이 무엇이든 될 수 있다고 스스로 말합니다.
인간의 언어에서: 우리는 주관적으로 데이터의 차원을 줄이고 AMO(기계 학습 알고리즘)에 대해 자유도를 줄입니다. 그리고 이것은 아마도 맞을 것입니다.
2) 또한 Micha는 "시장 컨텍스트" 보고서, 미결제약정 및 "시장 컨텍스트"(말장난 죄송합니다)의 컨텍스트에서 시퀀스 시스템의 신호를 고려하고 이러한 각 조합에 대해 네트워크를 훈련합니다. .
인간의 언어로 말하면 "시장의 맥락"도 본질적으로 클러스터이며 여기에서도 무엇이든 될 수 있습니다. 한 클러스터(항목 1)가 다른 클러스터(항목 2)에 중첩된 상황에서 차원을 훨씬 더 많이 줄입니다. 그리고 이제 수신된 압축 데이터에 대해 AMO를 훈련합니다. 그리고 이것은 아마도 맞을 것입니다.
3) AMO1 분류를 'buy', 'sat', 'I don't know' 3가지로 가르친다 (Mikha는 'buy'와 'sat'을 따로 가르쳤지만 요점은 모르겠다)
4) "new data 1"에 대한 AMO1 인식 오류를 살펴보고 "buy / did not 추측" 또는 "buy/guested" 또는 "sat/don't know"와 같은 클래스에 새 레이블을 생성합니다.
5) 첫 번째 AMO1의 데이터와 답변으로 두 번째 AMO2를 훈련합니다.
6) "new data 2"에서 AMO2 인식 오류를 봅니다.
인간 언어: 두 번째 AMO2를 사용하여 AMO1이 클래스를 올바르게 추측하는지 예측합니다.
맞지 미카?? 봐, 난 당신의 전체 기사를 10줄로 맞춥니다))
상당한 비정상성의 경우에는 프랙탈 특성이 시간에 따라 변하기 때문에 다중 프랙탈이라고 하는 것이 더 정확합니다. 이러한 변화는 다른 것과 마찬가지로 예측할 수 없습니다.
허스트 등이 있다는 뜻이 아니라 패턴(반복 패턴)이 반드시 존재한다는 단순한 판단을 의미하며, 패턴이 없을 수는 없지만 항상 크기가 다르기 때문에 시스템이 작동하지 않는 AMO 배우지 마라, 코코넛은 자라지 않는다)
업데이트 + 기록 저장, 신경이 어떻게 생각하는지 볼 수 있습니다. 나에게 시장에 대한 그녀의 비전은 역설적이며 지표와 직접적인 관련이 없습니다. 전문가가 지금 여기에 있습니다.
완벽하진 않지만 뭔가 생각이... 과매수/과매도만으로는 설명이 안됩니다.