또한 브라우저의 TradingView는 거래의 새로운 표준이며 MQL은 이미 전체 암호화 주제를 영원히 잃어 버렸습니다. 여기에서 한 상인에게 MT 사용법을 보여줬습니다. 그는 충격을 받았습니다... 마치 축음기를 시작하는 것과 같습니다. 그들은 웹 버전을 만들었지 만 고문은 금지)) 서커스.
반대로 어떤 종류의 암호 교환이 그것을 망칠 때까지 기다릴 수 없으며 브라우저가 느립니다. 나는 이미 스캘핑 글라스 를 쓸 생각을 하고 있다.
BitForex exchange, 시세는 BitMEX의 시세와 비슷하며 스프레드는 단순히 우스꽝스럽습니다. MT에서 직접 데모 계정이 있으므로 교환에 등록할 필요가 없습니다. 간단히 말해 선물))
이미 일어난 일이다)) 나도 오래 기다렸다. MT5 다운로드 링크 입니다.
미국 시간을 기준으로 모스크바 시간을 오프셋했습니다. 1 시간으로의 전환을 고려했습니다. 그리고 내가 그것을 올바르게 고려했는지 이해할 수 없습니다. 3월에 11월에 +1시간이 추가되었다고 가정해 봅시다. 지속적인 수정) ? 아이디어는 Si가 외국인에 의해 더 많이 거래된다면 그들의 시간에 집중할 필요가 있다는 것입니다. 그들은 10시에 일을 시작한다고 말합니다. 즉, 여름에는 우리 시간이 한 시간 이동해야한다는 것을 의미합니다.
아래는 선택한 예측 변수 값(이 경우 시간)에 따라 샘플의 데이터에서 세 대상의 확률 편차가 백분율로 표시된 그래프입니다.
한 시간 동안 조정하지 않은 모스크바 시간, 계기 - Si.
조정 후
그리고 여기 나무를 만들기 위한 "그리드"에 따라 예측자를 여러 부분으로 나누는 방법이 있습니다.
시간 16:48
외부 1개의 예측 변수가 여러 개로 분할되어 이미 5개의 예측 변수 역할을 하는지 여부는 명확하지 않습니다. 오히려 미리 계산된 분할 값처럼 여전히 내부적으로 수행됩니다. 그리고 부문별로 나눕니다.
나는 이것이 고전적인 트리 구축 알고리즘에서 반 나누기보다 더 효율적이라는 데 동의합니다.
Stsuko는 신경망의 일에 직접 더듬을 수 있도록 그러한 암소를 찾을 수있는 곳입니다. 그래서 jonanshpohan 직후에 그런 주제에 대해 폭언을 할 수 있게 되었습니다. 수도로 이사해야 한다고 생각합니다. 모두가 집중하는 곳입니다.
그런 아줌마와 함께라면 빨래도, 요리도 해야 할 일이 생길 수 있어요 :)