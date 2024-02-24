트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1633 1...162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640...3399 새 코멘트 Sergey Chalyshev 2020.03.22 18:20 #16321 마이클 마르쿠카이테스 : 그들은 처음에 시장 기대치를 형성합니다. SI 옵션은 이 특정 상품에 대한 시장 기대치를 형성합니다. 즉, 옵션 거래자가 기초 자산의 미래 가격에 대해 생각하는 것입니다. 그들이 올바르게 생각하는지 여부는 알려져 있지 않지만 그들의 기대는 미소의 굴곡과 특정 옵션 위치 세트를 통해 알 수 있습니다. 그런 다음이 기대치에 따라 거래량이 거래됩니다. 아무도 모든 것이 그렇게 간단하다고 말하지 않았습니다. 이 데이터를 사용하기 시작하고 이러한 각도에서 시장을 바라보는 것만으로도 서로를 속이고 속이려고 하는 전문가 그룹에 있는 자신을 발견하게 되지만 이 정보를 사용하지 않고 룰렛을 하고 있는 것입니다. 자연스럽게 IMHO. 여기 나 자신을 위한 힌트가 있습니다. 무료 사용자의 경우 15분의 지연이 있더라도 하루 종일 이 게시판을 따르십시오. 얼마나 간단한지 기술을 사용하면 매우 놀랄 것입니다. 이 화면은 내가 틀리지 않았다면 CME의 파운드 옵션을 위한 것입니다. 옵션에 대한 흥미로운 해석, 더? 어떤 기준으로 기대치가 상승 또는 하락합니까? Mihail Marchukajtes 2020.03.22 18:20 #16322 나는 절대적으로 내가 전문가인 것처럼 뽐내지 않는다... 모든 것. 아니요. 주식 거래에서 나는 여전히 일반적으로 패자입니다. 금융 시장에서 일하기 전에 냉정하게 바라보고 자신을 속이지 않아야 합니다. 시장을 속이려고 하지 마십시오. 악명 높은 견적의 확장에서 주파수에 존재하지 않는 일부 데이터를 추출하려고 시도하지 마십시오.(예를 들어) 볼린저, 스토캐스틱 또는 파동 분석 모두 작동하지 않습니다. 자신이 이해하지 못하는 것을 설명하려는 사람들의 편견일 뿐입니다. 시장에는 구매자와 판매자가 있으며 특정 시점에서의 관계에 대한 정보만 중요합니다. 다른건 다 꽝!!!!! 당연히 IMHO, 그렇지 않으면 펙할 것입니다 :-) Mihail Marchukajtes 2020.03.22 18:24 #16323 알렉세이 비아즈미킨 : 옵션 데이터를 직접 사용하고 싶습니다. 논리가 아닌 심리학이 그렇게 말했기 때문에 그것이 작동하는 것이 가능합니다. 옵션에서 Quick을 통해 정보를 얻을 수 있습니다. 거기에서 거래 명령 을 내리고 싶지만 비용이 많이 듭니다. 네, 저는 찬성입니다. 저에게서 프로그래머만 닭발입니다. 그러나 Quick에서 데이터를 가져오면 매우 유용할 것입니다. 그래서 지금 깡통따개를 열었습니다. 그들은 같은 속도를 가지고 있지만 나는 그것에 있지 않습니다. MQL5를 처음부터 끝까지 마스터하려고 노력하고 있는데 QPale에 대해서만 들었습니다. 프로그래밍 언어의 차이점은 구문에만 있습니다. 하지만 젠장.... 솔직히 말해서 팀을 이끌고 싶어요. 여기에는 프로저와 트레이더가 포함됩니다. 글쎄, 리드하는 방법, 그래서 ...이 스트랩을 제자리에 잡아 당깁니다. 어떤 펀드가 저를 똑같이 잡아 줄 것이라는 희망으로 .... Mihail Marchukajtes 2020.03.22 18:25 #16324 세르게이 찰리셰프 : 옵션에 대한 흥미로운 해석, 더? 어떤 기준으로 기대치가 상승 또는 하락합니까? 검은색 선은 현재 파업입니다. 변경 열에 대한 화살표입니다. 즉, 옵션 가치의 변화 Mihail Marchukajtes 2020.03.22 18:48 #16325 글쎄, 오늘의 주제에. 충분한 기간 동안 ROI를 수집했기 때문에 교육 샘플을 60개 신호 + 10개 테스트로 최종 70개까지 늘리기로 했습니다. 먼저 ROI 없이 교육 파일을 저장하고 70개 벡터에 대해 약 150개 유용한 입력을 얻었습니다. 글쎄요, 변수를 설명하는 규칙은 그들이 설명하는 벡터 수의 두 배인 것 같습니다. 선택할 수 있는 곳이 많습니다. 메이로프의 샤이탄 머신을 런칭했지만 88% 이상의 교육의 질을 결코 얻지 못했고, 원칙적으로는 얼음이 아니라고 생각합니다. 글쎄요, 제 생각에는 OI가 수집되었습니다. 전원을 켜겠습니다. 결과적으로 훈련 파일은 동일한 70개 예제 모두에 대해 190개 열로 판명되었습니다. 그리고 아직도 갈퀴질을 해야 하는 치질을 OI와 함께 고백합니다. 모든 것을 파일에 기록하고 테스터에서 사용하기가 매우 어렵습니다. 글쎄, 나는 그와 함께 지옥에 생각합니다. 결과적으로 나는 shaitan 기계를 시작하고 얼마 후 다음과 같은 결과가 나옵니다. 일반화 능력은 훈련에서 95%, 테스트에서 100%(최상의 결과), 뭐, 정상이라고 생각합니다. 나는 보았지만 입력에 OI의 단일 표시기가 없습니다. 델타 볼륨 등에 바보 자, 여기 어떻게?? :-) 그리고 당신이 전적으로 수행자일 때, 당신은 아직 설명되지 않은 유사한 현상을 계속해서 접하게 됩니다. 작은 파란색은 OOS입니다. 제가 말했듯이 2개의 들여쓰기 신호를 남깁니다. 차량 품질의 유일한 표시는 작은 것에도 실수하지 않는다는 것입니다. 사실 이 접근 방식에서는 오류가 허용되지 않습니다. 다항식 생존 가능성의 시간 간격은 매우 짧습니다. 말 그대로 5-8 트랜잭션 및 마이너스는 여기에 적합하지 않습니다. 당연히 다항식은 더 오래 작동할 수 있으며 일반적으로 그렇게 하지만 10건의 거래에만 배타적으로 베팅함을 보장합니다. 10건 이상의 거래는 모두 추가 이익으로 간주됩니다. 이 인스턴스가 어떻게 작동하는지 봅시다. 최적화 및 샘플 외 시장 패턴 찾기 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 [삭제] 2020.03.22 19:48 #16326 Mikhailo, 음성 또는 iambic로 작성) Mihail Marchukajtes 2020.03.22 19:52 #16327 막심 드미트리예프스키 : Mikhailo, 음성 또는 iambic로 작성) 맥스, 혀를 내밀어. 안타깝게도 여기에 사운드 파일을 업로드할 수 없습니다 :-( Mihail Marchukajtes 2020.03.22 20:20 #16328 젠장, 틱 기록을 가져오기 위해 1기가의 RAM이 있는 가상 머신 에 메모리가 충분하지 않으면 어떻게 해야 합니까? Aleksey Nikolayev 2020.03.22 20:30 #16329 막심 드미트리예프스키 : Mikhailo, 음성 또는 iambic로 작성) 정확히는 산문으로 된 시. Andrei Platonov를 연상시키는 것. [삭제] 2020.03.23 13:18 #16330 수염난 것도 있고 계절의 문양이 괴로워 1...162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그들은 처음에 시장 기대치를 형성합니다. SI 옵션은 이 특정 상품에 대한 시장 기대치를 형성합니다. 즉, 옵션 거래자가 기초 자산의 미래 가격에 대해 생각하는 것입니다. 그들이 올바르게 생각하는지 여부는 알려져 있지 않지만 그들의 기대는 미소의 굴곡과 특정 옵션 위치 세트를 통해 알 수 있습니다. 그런 다음이 기대치에 따라 거래량이 거래됩니다. 아무도 모든 것이 그렇게 간단하다고 말하지 않았습니다. 이 데이터를 사용하기 시작하고 이러한 각도에서 시장을 바라보는 것만으로도 서로를 속이고 속이려고 하는 전문가 그룹에 있는 자신을 발견하게 되지만 이 정보를 사용하지 않고 룰렛을 하고 있는 것입니다. 자연스럽게 IMHO.
여기 나 자신을 위한 힌트가 있습니다. 무료 사용자의 경우 15분의 지연이 있더라도 하루 종일 이 게시판을 따르십시오. 얼마나 간단한지 기술을 사용하면 매우 놀랄 것입니다.
이 화면은 내가 틀리지 않았다면 CME의 파운드 옵션을 위한 것입니다.
어떤 기준으로 기대치가 상승 또는 하락합니까?
옵션 데이터를 직접 사용하고 싶습니다. 논리가 아닌 심리학이 그렇게 말했기 때문에 그것이 작동하는 것이 가능합니다.
옵션에서 Quick을 통해 정보를 얻을 수 있습니다. 거기에서 거래 명령 을 내리고 싶지만 비용이 많이 듭니다.
글쎄, 오늘의 주제에. 충분한 기간 동안 ROI를 수집했기 때문에 교육 샘플을 60개 신호 + 10개 테스트로 최종 70개까지 늘리기로 했습니다. 먼저 ROI 없이 교육 파일을 저장하고 70개 벡터에 대해 약 150개 유용한 입력을 얻었습니다. 글쎄요, 변수를 설명하는 규칙은 그들이 설명하는 벡터 수의 두 배인 것 같습니다. 선택할 수 있는 곳이 많습니다. 메이로프의 샤이탄 머신을 런칭했지만 88% 이상의 교육의 질을 결코 얻지 못했고, 원칙적으로는 얼음이 아니라고 생각합니다. 글쎄요, 제 생각에는 OI가 수집되었습니다. 전원을 켜겠습니다. 결과적으로 훈련 파일은 동일한 70개 예제 모두에 대해 190개 열로 판명되었습니다. 그리고 아직도 갈퀴질을 해야 하는 치질을 OI와 함께 고백합니다. 모든 것을 파일에 기록하고 테스터에서 사용하기가 매우 어렵습니다. 글쎄, 나는 그와 함께 지옥에 생각합니다. 결과적으로 나는 shaitan 기계를 시작하고 얼마 후 다음과 같은 결과가 나옵니다. 일반화 능력은 훈련에서 95%, 테스트에서 100%(최상의 결과), 뭐, 정상이라고 생각합니다. 나는 보았지만 입력에 OI의 단일 표시기가 없습니다. 델타 볼륨 등에 바보 자, 여기 어떻게?? :-) 그리고 당신이 전적으로 수행자일 때, 당신은 아직 설명되지 않은 유사한 현상을 계속해서 접하게 됩니다.
작은 파란색은 OOS입니다. 제가 말했듯이 2개의 들여쓰기 신호를 남깁니다. 차량 품질의 유일한 표시는 작은 것에도 실수하지 않는다는 것입니다. 사실 이 접근 방식에서는 오류가 허용되지 않습니다. 다항식 생존 가능성의 시간 간격은 매우 짧습니다. 말 그대로 5-8 트랜잭션 및 마이너스는 여기에 적합하지 않습니다. 당연히 다항식은 더 오래 작동할 수 있으며 일반적으로 그렇게 하지만 10건의 거래에만 배타적으로 베팅함을 보장합니다. 10건 이상의 거래는 모두 추가 이익으로 간주됩니다. 이 인스턴스가 어떻게 작동하는지 봅시다.
Mikhailo, 음성 또는 iambic로 작성)
정확히는 산문으로 된 시. Andrei Platonov를 연상시키는 것.