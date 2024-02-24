트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1635 1...162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.03.23 15:07 #16341 예브게니 듀카 : 공백은 자동 유효성 검사를 통과하지 않으며 거래를 시작하고 닫아야 합니다. 글쎄, 그렇게 해. 공백 모드, 그래서 무언가가 열리고 유효성 검사를 통과합니다. 얼마나 작은지) 추가로 드리기도 했습니다. 봇에 대한 api, 모든 종류의 플러그인을 별도로 제공합니다. 그러나 주요 기능은 봇에 있었습니다. Evgeny Dyuka 2020.03.23 15:21 #16342 막심 드미트리예프스키 : 글쎄, 그렇게 해. 공백 모드, 그래서 무언가가 열리고 유효성 검사를 통과합니다. 얼마나 작은지) 추가로 드리기도 했습니다. 봇에 대한 api, 모든 종류의 플러그인을 별도로 제공합니다. 그러나 주요 기능은 봇에 있었습니다. 신경망의 봇? 시장에 있는 봇에 대한 링크를 가질 수 있습니까? Evgeny Dyuka 2020.03.23 15:41 #16343 나는 신경망을 기반으로 하는 전문가를 찾기 위해 시장을 돌아다녔습니다. 완전 사기꾼. 나는 MQL5 관리자를 이해하지 못합니다. 주제는 유망하지만 새싹에 이를 수 있는 모든 조건을 만들었습니다. mytarmailS 2020.03.23 15:46 #16344 예브게니 듀카 : 나는 신경망을 기반으로 하는 전문가를 찾기 위해 시장을 돌아다녔습니다. 완전 사기꾼. 나는 MQL5 관리자를 이해하지 못합니다. 주제는 유망하지만 새싹에 이를 수 있는 모든 조건을 만들었습니다. 이것은 모두 당신이 mql로 스크립트와 라이브러리를 작성하여 자신의 손으로 "제품"을 개발하기 때문입니다... 오랫동안 다른 언어로 작성된 수천 줄의 코드를 작성하고 고통받고 울었습니다) Evgeny Dyuka 2020.03.23 15:57 #16345 mytarmailS : 이것은 모두 당신이 mql로 스크립트와 라이브러리를 작성하여 자신의 손으로 "제품"을 개발하기 때문입니다... 오랫동안 다른 언어로 작성된 수천 줄의 코드를 작성하고 고통받고 울었습니다) 정확히. TradingView는 곧 MQL5를 이길 것입니다. 하나의 구식 터미널은 90년대의 아이콘으로 가치가 있습니다. Кеша Рутов 2020.03.23 16:06 #16346 예브게니 듀카 : 나는 신경망을 기반으로 하는 전문가를 찾기 위해 시장을 돌아다녔습니다. 완전 사기꾼. 나는 MQL5 관리자를 이해하지 못합니다. 주제는 유망하지만 새싹에 이를 수 있는 모든 조건을 만들었습니다. 전문가가 가득하고 유료이고 기사가없고 부주의합니다. 처음(5~10년 전) DC는 매시 러닝에 저항했고 Gaun의 빨판들이 과자를 조각하기 시작할 것이라고 생각했지만 이제는 모든 것이 잘되고 배수가 계획대로 진행되고 있음을 깨달았습니다. 반대로 MO는 가능한 모든 방법으로 환영과 지원을 받게 된다면, 머지 않아 파이썬을 통해 Mql에서 케라스를 휘두르고 판매할 수 있게 될 것입니다. 걱정하지 마세요. mytarmailS 2020.03.23 16:13 #16347 도중에 나에게 일어났다)) 오늘 내 첫 번째 일반 알고리즘이 태어났다 ... 문제는 내가 독학으로 알고 있고 R로만 프로그래밍한다는 것입니다. 알고리즘은 자연스럽게 R의 성경에서 작동하며 매우 민감합니다 실행 속도 하려면 로봇이 필요합니다. 이것은 사실입니다 ... 어떤 도구로 어떤 터미널을 통해 무리를 만드는 방법은 무엇입니까? 누가 도울 수 있습니까? Aleksei Kuznetsov 2020.03.23 16:23 #16348 mytarmailS : 도중에 나에게 일어났다)) 오늘 내 첫 번째 일반 알고리즘이 태어났다 ... 문제는 내가 독학으로 알고 있고 R로만 프로그래밍한다는 것입니다. 알고리즘은 자연스럽게 R의 성경에서 작동하며 매우 민감합니다 실행 속도를 얻으려면 로봇이 필요합니다. 이것은 사실입니다 ... 어떤 도구로 어떤 터미널을 통해 무리를 만드는 방법은 무엇입니까? 누가 도울 수 있습니까? 다음은 R과 관련된 Expert Advisor의 예입니다. https://www.mql5.com/ru/articles/1103#ch_4 R에서 사용되는 신경망 라이브러리의 노후화로 인해 작동하지 않지만 이 예제를 사용하여 R 코드를 연결할 수 있습니다. Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети" www.mql5.com Нейросети второго поколения Глубокое обучение Практические эксперименты Программная реализация (индикатор и эксперт) Введение В статье будут рассмотрены основные понятия по теме "Глубокое обучение" (Deep Learning), "Глубокие нейросети" (Deep Network) без сложных математических выкладок, как говорят, "на пальцах". Будут проведены эксперименты с... Mihail Marchukajtes 2020.03.23 16:31 #16349 마법사_ : 오오 선생님! 듣고 순종하라!!! 헤라시가 어제 널 쳤어))) 나 죽어가고 있어... 라디칼.ru/video/uKgWOR27yQA Zyr 그는 당신의 연기에 대한 반응으로 무엇을 생각해 냈습니까? 시..... 너의 미소는 우리 귀에 꿀 같아 너무 사악한 마술사, 입을 벌려 당신과 나는 몇 년 동안 함께했습니다 입으로 당신의 Fokusnit를 잡아 당겨 당신의 마법사의 입이 당신의 미소에 있지 않다면 당신은 우리를 압도하는 강력한 힘을 가지고 있습니다 당신은 Maksimka가 비디오를 운반하는 방법을 봅니다. 그리고 모두 Wizard 때문에, 당신은 입을 벌렸습니다 그리고 지금 우리와 함께 하는 그런 마술사는 세상에 없다. 자연스럽게 입가에 미소가 번지기까지!!!! Stsuko는 이제 며칠 동안 인큐베이터에 있었고 이것으로 인해 정말로 고함을 지르고 있습니다. 특히 유머로!!!! 스칼프넷 ASCTrend 시스템 장점 정리???? Mihail Marchukajtes 2020.03.23 16:38 #16350 글쎄, 오늘의 주제에 대한 일정한 루브릭 !!!! 1...162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
공백은 자동 유효성 검사를 통과하지 않으며 거래를 시작하고 닫아야 합니다.
글쎄, 그렇게 해. 공백 모드, 그래서 무언가가 열리고 유효성 검사를 통과합니다. 얼마나 작은지)추가로 드리기도 했습니다. 봇에 대한 api, 모든 종류의 플러그인을 별도로 제공합니다. 그러나 주요 기능은 봇에 있었습니다.
나는 MQL5 관리자를 이해하지 못합니다. 주제는 유망하지만 새싹에 이를 수 있는 모든 조건을 만들었습니다.
나는 신경망을 기반으로 하는 전문가를 찾기 위해 시장을 돌아다녔습니다. 완전 사기꾼.
이것은 모두 당신이 mql로 스크립트와 라이브러리를 작성하여 자신의 손으로 "제품"을 개발하기 때문입니다... 오랫동안 다른 언어로 작성된 수천 줄의 코드를 작성하고 고통받고 울었습니다)
전문가가 가득하고 유료이고 기사가없고 부주의합니다.
처음(5~10년 전) DC는 매시 러닝에 저항했고 Gaun의 빨판들이 과자를 조각하기 시작할 것이라고 생각했지만 이제는 모든 것이 잘되고 배수가 계획대로 진행되고 있음을 깨달았습니다. 반대로 MO는 가능한 모든 방법으로 환영과 지원을 받게 된다면, 머지 않아 파이썬을 통해 Mql에서 케라스를 휘두르고 판매할 수 있게 될 것입니다. 걱정하지 마세요.
도중에 나에게 일어났다)) 오늘 내 첫 번째 일반 알고리즘이 태어났다 ... 문제는 내가 독학으로 알고 있고 R로만 프로그래밍한다는 것입니다. 알고리즘은 자연스럽게 R의 성경에서 작동하며 매우 민감합니다 실행 속도 하려면 로봇이 필요합니다. 이것은 사실입니다 ... 어떤 도구로 어떤 터미널을 통해 무리를 만드는 방법은 무엇입니까? 누가 도울 수 있습니까?
다음은 R과 관련된 Expert Advisor의 예입니다.
https://www.mql5.com/ru/articles/1103#ch_4
R에서 사용되는 신경망 라이브러리의 노후화로 인해 작동하지 않지만 이 예제를 사용하여 R 코드를 연결할 수 있습니다.
