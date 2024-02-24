트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1582 1...157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.01.06 15:45 #15811 이고르 마카누 : 이것에 뭔가가 있습니다! 오더 그리드의 1000 및 첫 번째 구성에서 테스트한 주요 문제는 실제 틱의 포워드가 매우 나쁘고 포워드의 주식 차트의 역학이 시간에 따라 이동한다는 것입니다. 몇 시간 안에 찾아서 보여드리겠습니다. 테스트의 스크린샷 - 내가 쓰고 있는 내용 글쎄, 당신이 싫어했던 마지막 기사를 기억하십시오) 거기에서 특정 시간 동안의 수익 이동은 원칙적으로 일반적으로 짧은 전략을 수립하는 것을 허용하지 않습니다 나는 다른 시간 동안 검토를 위해 다른 기사를 보냈습니다. 여기에는 긴 전략을 세우는 것이 불가능하고 5년 이상 동안 숏은 이런 식으로만 총알이었습니다. 더욱이 이 구간의 차트는 성장과 하락 모두 차이가 없습니다. 그러나 그곳에서 쇼핑하는 것은 어디에서나 운명입니다. 그리고 지난 10년 동안, 수익률의 평균은 같은 시간 동안 양의 값을 하고, 비록 차트가 때때로 성장하기도 하고 떨어지기도 하지만, 가는 길에 롱만 작동합니다. 고게터 EA 파이어버드 v63G 다중 기간 표시기 Aleksei Kuznetsov 2020.01.06 16:30 #15812 알렉세이 비아즈미킨 : 임의의 숲에 리프 그룹화 에 대한 내 연구를 추가해 보세요. 포리스트는 투표면에서 균형이 맞지 않는다고 가정하고 투표 잎을 그룹화 한 후 결과를 향상시킬 수 있습니다. MT5에서 포리스트를 구축할 수 있는 라이브러리를 자세히 이해했으므로 시도해 보시기 바랍니다. 5일 만에 라이브러리를 파악할 수 있습니다. 앉아서 코드를 읽고 각 줄에서 수행되는 작업을 설명하는 주석을 작성하세요. 그런 다음 원하는 대로 포리스트를 편집할 수 있습니다. 나는 또한 잎을 걸러 냈습니다. 그러나 수동으로가 아니라 단순히 훈련 영역에서 성공한 안타의 비율에 따라 다릅니다. 예를 들어, 나는 90%의 성공으로 모든 나뭇잎을 가져갔습니다. 그러나 그들은 또한 포워드에서 50/50을 주었습니다. 일반적으로 득점. 그래 시간이 없어.. 이제 저는 숲을 통한 외환 거래와 같이 단지 약속이 아닌 실제로 먹여 살리는 다른 일을 하고 있습니다. 숲은 패턴이 있는 곳에서 작동합니다. 예를 들어 물리적 프로세스. 언젠가 천연 가스의 정화 및 액화 과정을 제어하고 관리하기 위해 MO를 사용하는 것에 관한 기사를 읽은 적이 있습니다. 거기 MO는 어떤 자동화보다 잘 작동합니다 ... Forex에서 동일한 숲이 작동하지 않으면 패턴이 없습니다. 적어도 나는 가격 수익률과 실제 CME 거래량에서 그것들을 찾지 못했습니다. 일반 거래자는 다른 정보를 얻을 수 없습니다. MQL4 및 MQL5에 대한 MT5에 잠금 장치가 필요합니까? 다시 한번 loks에 대해. Aleksey Vyazmikin 2020.01.06 16:55 #15813 도서관 : 5일 만에 라이브러리를 파악할 수 있습니다. 앉아서 코드를 읽고 각 줄에서 수행되는 작업을 설명하는 주석을 작성하세요. 그런 다음 원하는 대로 포리스트를 편집할 수 있습니다. 나는 또한 잎을 걸러 냈습니다. 그러나 수동으로가 아니라 단순히 훈련 영역에서 성공한 안타의 비율에 따라 다릅니다. 예를 들어, 나는 90%의 성공으로 모든 잎을 가져갔습니다. 그러나 그들은 또한 포워드에 50/50을 주었습니다. 일반적으로 득점. 그래 시간이 없어.. 이제 저는 숲을 통한 외환 거래와 같이 단지 약속이 아닌 실제로 먹여 살리는 다른 일을 하고 있습니다. 숲은 패턴이 있는 곳에서 작동합니다. 예를 들어 물리적 프로세스. 언젠가 천연 가스의 정화 및 액화 과정을 제어하고 관리하기 위해 MO를 사용하는 것에 관한 기사를 읽은 적이 있습니다. 거기 MO는 어떤 자동화보다 잘 작동합니다 ... Forex에서 동일한 숲이 작동하지 않으면 패턴이 없습니다. 적어도 나는 가격 수익률과 실제 CME 거래량에서 그것들을 찾지 못했습니다. 일반 거래자는 다른 정보를 얻을 수 없습니다. 저도 지금 자유시간이 있어서 너무 힘들어요. 월급을 받으러 출근해야 했고, 지난 3.5년 동안 제 전문 분야에 많은 변화가 있었습니다. 나는 내 손으로 아무것도 선택하지 않았습니다. 주제에 코드가 있습니다. 나는 ML 방법이 고정 프로세스에서 작동한다는 데 동의하지만 시장에 나와 있지는 않지만 집과 혼합되어 있다는 점에는 동의하지 않습니다. Aleksei Kuznetsov 2020.01.06 17:06 #15814 알렉세이 비아즈미킨 : 나는 ML 방법이 고정 프로세스에서 작동한다는 데 동의하지만 시장에 나와 있지는 않지만 집과 혼합되어 있다는 점에는 동의하지 않습니다. 중요한 뉴스가 나온 후, 정치적인 결정을 한 후 가격 행동에 패턴이 있다고 생각합니다. 이 모든 것을 알 수 있는 10분입니다))) Igor Makanu 2020.01.06 17:13 #15815 막심 드미트리예프스키 : 당신이 싫어했던 마지막 기사를 기억합니까) 규범의 기사, 귀로 듣는 기사의 예는 요컨대 헛소리입니다. 여기에 내가 쓰고 있는 것이 있습니다. 여기에 일종의 주문 추적이 있는 주문 그리드 테스트가 있습니다. 거기에 무엇이 있고 어떻게 GA가 선택하는지 모릅니다. 중요하지 않습니다. 여기서는 실제를 선택했습니다. 틱, TS의 작동 시간은 18-1시간이며 2019년 6개월로 선택되었습니다. 원칙적으로 나쁜 역학은 아닙니다. 특히 GA 자신이 TS를 선택한 이후로 계속해서 작업할 수 있을 것 같습니다. 하지만 이 TS의 2019년 12개월 동안의 테스트 - 실제 틱으로 당신을 염두에 두십시오. ! 다음은 앞으로입니다. 그리고 그 감소는 테스트보다 더 많지 않을 것으로 예상되었습니까? 그리고 드로다운은 시간이 지남에 따라 뜨기 시작합니다. 포워드가 길수록 더 많은 드로우다운 더 중요한 것 - StepMAExpert_EA 패턴을 찾고 [삭제] 2020.01.06 17:19 #15816 이고르 마카누 : 규범의 기사, 귀로 듣는 기사의 예는 요컨대 헛소리입니다. 여기에 내가 쓰고 있는 것이 있습니다. 여기에 일종의 주문 추적이 있는 주문 그리드 테스트가 있습니다. 거기에 무엇이 있고 어떻게 GA가 선택하는지 모릅니다. 중요하지 않습니다. 여기서는 실제를 선택했습니다. 틱, TS의 작동 시간은 18-1시간이며 2019년 6개월로 선택되었습니다. 원칙적으로 나쁜 역학은 아닙니다. 특히 GA 자신이 TS를 선택한 이후로 계속해서 작업할 수 있을 것 같습니다. 하지만 이 TS의 2019년 12개월 동안의 테스트 - 실제 틱으로 당신을 염두에 두십시오. ! 다음은 앞으로입니다. 그리고 그 감소는 테스트보다 더 많지 않을 것으로 예상되었습니까? 드로우다운은 시간이 지남에 따라 뜨기 시작합니다. 앞으로가 길수록 더 많은 드로우다운 예는 멀리 가져오지 않습니다. 마샤가 부끄럽다면 그녀를 길에 올려 놓을 것입니다. 기사, 본질은 변하지 않았습니다. 이는 그리드의 경우 정상이며 누적 손실은 전방으로 갈수록 커지기 때문입니다. 패턴은 더 이상 동일하지 않지만 그리드를 희생시키면서 계속 내보내집니다. 다른 예를 들겠습니다. 중지를 수정하고 이익을 수정합니다. 그리드도, 평균도, 최적화도 없습니다. TS에는 2개의 입력만 있습니다. 규칙성 - 전체 기간에 대한 평균 증분의 이동. 특정 거래가 어떻게 마감되는지는 중요하지 않으며 평균적으로 +입니다. 스툴처럼 심플한 TC. 진드기의 현실과 비현실은 실제로 결과에 영향을 미치지 않습니다. + - 동일하기 때문에 모든 신호는 종가에 있습니다. 음, 10년 15분 동안의 시험에 주목하세요. TF. 더 높은 시간 프레임에서 프리랜스에서 프로그래머의 등급은 어떻게 [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 Igor Makanu 2020.01.06 17:42 #15817 막심 드미트리예프스키 : 예는 멀리 가져오지 않습니다. 마샤가 부끄럽다면, 내가 그녀를 흔적에 남겼습니다. 기사, 본질은 변하지 않았습니다. 뭐라고 부르든 젠장 막심 드미트리예프스키 : 음, 10년 15분 동안의 시험에 주목하세요. TF. 전혀 문제가 되지 않습니다 2010년부터 올해까지 진행되고 있는 GA의 도움으로 2분 만에 테스트를 찾았습니다. 추론;) Aleksey Vyazmikin 2020.01.06 17:44 #15818 도서관 : 중요한 뉴스가 나온 후, 정치적 결정이 내려진 후 가격 행동에 패턴이 있다고 생각합니다. 이 모든 것을 알 수 있는 10분입니다.))) 그냥, 나는 가격이 뉴스 및 기타 이벤트 중에있을 수있는 충동에 의해 "규칙성"으로 수정되고 그 사이에 혼란스러운 축적 / 배포가 있다고 생각합니다. [삭제] 2020.01.06 17:44 #15819 이고르 마카누 : 전혀 문제없어요, 2분만에 2010년부터 올해까지 진행되고 있는 2개의 주문으로 테스트를 찾았는데 추론으로 찾아낸 어떤 패턴보다 주문의 지지가 더 중요하다고 쓰고 있습니다;;) 패턴이 거래될 때 반주가 어디에 있는지 이해하지 못했습니다. 분명히 아닙니다. 오더 그리드의 1000 및 첫 번째 구성에서 테스트한 주요 문제는 실제 틱의 포워드가 매우 나쁘고 포워드의 주식 차트의 역학이 시간에 따라 이동한다는 것입니다. 몇 시간 안에 찾아서 보여드리겠습니다. 테스트의 스크린샷 - 내가 쓰고 있는 내용
글쎄, 당신이 싫어했던 마지막 기사를 기억하십시오) 거기에서 특정 시간 동안의 수익 이동은 원칙적으로 일반적으로 짧은 전략을 수립하는 것을 허용하지 않습니다
나는 다른 시간 동안 검토를 위해 다른 기사를 보냈습니다. 여기에는 긴 전략을 세우는 것이 불가능하고 5년 이상 동안 숏은 이런 식으로만 총알이었습니다. 더욱이 이 구간의 차트는 성장과 하락 모두 차이가 없습니다. 그러나 그곳에서 쇼핑하는 것은 어디에서나 운명입니다.
그리고 지난 10년 동안, 수익률의 평균은 같은 시간 동안 양의 값을 하고, 비록 차트가 때때로 성장하기도 하고 떨어지기도 하지만, 가는 길에 롱만 작동합니다.
임의의 숲에 리프 그룹화 에 대한 내 연구를 추가해 보세요.
포리스트는 투표면에서 균형이 맞지 않는다고 가정하고 투표 잎을 그룹화 한 후 결과를 향상시킬 수 있습니다. MT5에서 포리스트를 구축할 수 있는 라이브러리를 자세히 이해했으므로 시도해 보시기 바랍니다.
저도 지금 자유시간이 있어서 너무 힘들어요. 월급을 받으러 출근해야 했고, 지난 3.5년 동안 제 전문 분야에 많은 변화가 있었습니다.
나는 내 손으로 아무것도 선택하지 않았습니다. 주제에 코드가 있습니다.
나는 ML 방법이 고정 프로세스에서 작동한다는 데 동의하지만 시장에 나와 있지는 않지만 집과 혼합되어 있다는 점에는 동의하지 않습니다.
그리고 그 감소는 테스트보다 더 많지 않을 것으로 예상되었습니까? 그리고 드로다운은 시간이 지남에 따라 뜨기 시작합니다. 포워드가 길수록 더 많은 드로우다운
그리고 그 감소는 테스트보다 더 많지 않을 것으로 예상되었습니까? 드로우다운은 시간이 지남에 따라 뜨기 시작합니다. 앞으로가 길수록 더 많은 드로우다운
이는 그리드의 경우 정상이며 누적 손실은 전방으로 갈수록 커지기 때문입니다. 패턴은 더 이상 동일하지 않지만 그리드를 희생시키면서 계속 내보내집니다.
중지를 수정하고 이익을 수정합니다. 그리드도, 평균도, 최적화도 없습니다. TS에는 2개의 입력만 있습니다. 규칙성 - 전체 기간에 대한 평균 증분의 이동. 특정 거래가 어떻게 마감되는지는 중요하지 않으며 평균적으로 +입니다. 스툴처럼 심플한 TC.
진드기의 현실과 비현실은 실제로 결과에 영향을 미치지 않습니다. + - 동일하기 때문에 모든 신호는 종가에 있습니다.
전혀 문제가 되지 않습니다 2010년부터 올해까지 진행되고 있는 GA의 도움으로 2분 만에 테스트를 찾았습니다. 추론;)
중요한 뉴스가 나온 후, 정치적 결정이 내려진 후 가격 행동에 패턴이 있다고 생각합니다. 이 모든 것을 알 수 있는 10분입니다.)))
그냥, 나는 가격이 뉴스 및 기타 이벤트 중에있을 수있는 충동에 의해 "규칙성"으로 수정되고 그 사이에 혼란스러운 축적 / 배포가 있다고 생각합니다.
전혀 문제없어요, 2분만에 2010년부터 올해까지 진행되고 있는 2개의 주문으로 테스트를 찾았는데 추론으로 찾아낸 어떤 패턴보다 주문의 지지가 더 중요하다고 쓰고 있습니다;;)
패턴이 거래될 때 반주가 어디에 있는지 이해하지 못했습니다. 분명히 아닙니다.
게임 이론의 입장에서 거래를 고려한다면 최적의 게임에 해당하는 TS 의 매개 변수를 선택하는 것이 매우 중요하다는 사실에도 불구하고
그리고 우리가 역사에서 발견되는 특정 패턴의 관점에서 거래를 고려한다면 이것은 예측에 따른 거래입니다 - 예측은 어떻게 수행됩니까 ... 그러나 적어도 무당의 탬버린을 노크하십시오. 음, 옵션으로 같은 무당의 탬버린에 대한 진드기를 선택적으로 솎아낼 수 있음)))