트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1587 1...158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594...3399 새 코멘트 Aleksey Mavrin 2020.01.11 00:49 #15861 막심 드미트리예프스키 : 네, 일종의 사탄주의가 다시 시작되었지만 우리는 정상적으로 의사 소통했습니다. 나는 패턴 검색에 대해 씁니다. 그는 설명없이 마틴 게일 형태의 치장 벽토를 던졌습니다. 이 모든 혼란을 피합시다. VR 예측에서 가장 중요한 것은 패턴입니다(읽기: 예측할 수 있는 원자적 이벤트 반복). 주제에 대해 뭔가가 있으면 경청하고 동정하는 척까지 할 것입니다. 대화는 이것 으로 시작되었고, 그는 어떤 이유로 바보를 돌렸다. 약간의 구두 설사. :) 모두는 그리드에 대해 머리 속에 자신의 생각을 가지고 있습니다. 나는 그 이유를 잘 이해하지 못했습니다. 나는 방금 나에게 중요해 보이는 번쩍이는 아이디어를 알아차리고 그것에 집중했습니다. 주제는 MO에 관한 것이므로 기본 전략, 즉, 기본 패턴에 따라 다른 중등 교육과 별도로 가르칠 필요가 있습니다. 기본에서 필요합니다 - 안정성. 보조에서 - 승리의 최대화. 그리고 종종 전체 시스템의 수익성은 2차 시스템에 더 의존하지만 안정적인 1차 시스템이 없으면 자연스럽게 모든 것이 적합할 것입니다. 많은 사람들이 초기 단계에서 이것을 발견합니다. 내가 다 소화할 때까지 너의 연구를 공부하고 있지만 노력하고 있어) 그건 그렇고, 당신은 설명 할 수 있습니까? 그것은 나에게 모든 통계로 보였다. 거래에서 연구 및 ML은 수익과 함께 작동합니다. 왜요? 통계적 방법을 그래픽, 촛대 분석 및 기타 상위 수준에 적용하려는 시도가 있었습니까? 시장은 통제된 동적 시스템입니다. 고주파 로봇 사용 - 모두가 무엇을 찾고 있습니까? [삭제] 2020.01.11 01:31 #15862 알렉세이 마브린 : 그것은 나에게 모든 통계로 보였다. 거래에서 연구 및 ML은 수익과 함께 작동합니다. 왜요? 통계적 방법을 그래픽, 촛대 분석 및 기타 상위 수준에 적용하려는 시도가 있었습니까? 모든 MO는 정적 예측에 대한 Kolmogorov의 소책자부터 시작하여 고정 시리즈와 함께 작동하기 때문입니다. 알렉산더가 던진 행 Aleksei Kuznetsov 2020.01.11 07:35 #15863 알렉세이 마브린 : 시민 여러분, 무슨 도서관을 말씀하시는 겁니까? 나는 내 자신을 쓰고 있습니다. 아마도 당신이 완성 된 것을 보여 줄 수 있습니다. 그리고 그건 그렇고 질문 - 그것은 나에게 모든 통계처럼 보였습니다. 거래에서 연구 및 ML은 수익과 함께 작동합니다. 왜요? 통계적 방법을 그래픽, 촛대 분석 및 기타 상위 수준에 적용하려는 시도가 있었습니까? https://www.mql5.com/ru/code/1146 섹션 dataanalysis.mqh 모든 터미널에 포함됩니다. 신경망/퍼셉트론이 느리기 때문에 외부에 연결하는 것이 좋습니다. 그러나 숲과 회귀는 사용할 수 있습니다. ALGLIB - библиотека численного анализа www.mql5.com Реальный автор: Вам необходимо произвести быстрое Фурье-преобразование? Решить систему дифференциальных уравнений? Или произвести сложный анализ данных? И чтобы все методы были собраны в одном месте, да еще и в исходном коде? Тогда выбирайте библиотеку численных методов ALGLIB! На сегодняшний день ALGLIB является одной из лучших библиотек... Aleksei Kuznetsov 2020.01.11 07:42 #15864 알렉세이 마브린 : 그리고 그건 그렇고 질문 - 그것은 나에게 모든 통계처럼 보였습니다. 거래에서 연구 및 ML은 수익과 함께 작동합니다. 왜요? 반환 - 가장 먼저 분석을 요청하는 것은 기본 데이터입니다. 지표를 분석할 수도 있습니다. 그러나 지표가 MA를 기반으로 하는 경우 이미 손실과 지연이 있을 수 있습니다. 알렉세이 마브린 : 통계적 방법을 그래픽, 촛대 분석 및 기타 상위 수준에 적용하려는 시도가 있었습니까? 누군가 시도했다고 생각합니다. 나 아니야. 그러나 50-100-500 연속 수익률이 차트와 촛대 패턴을 설명하지 않습니까? Boris 2020.01.11 07:55 #15865 존경하는 돈에 따르면 "조건부 고정"일 때 합성 물질의 잔재를 "현금화"할 수 있습니까? 몇 가지 예를 들겠습니다 이것은 합성 잔류물 차트의 일부입니다. 반복합니다. 그래프는 합성이 "조건부로 고정된" 순간에 만들어졌습니다. 그래프는 "정상이 시작되는" 순간에 시작하여 "정상이 끝나는" 순간에 끝납니다. 또한이 기간은 1에서 2000+ 막대가 될 수 있습니다. Aleksey Nikolayev 2020.01.11 08:11 #15866 보리스 : 존경하는 돈에 따르면 "조건부 고정"일 때 합성 물질의 잔재를 "현금화"할 수 있습니까? 몇 가지 예를 들겠습니다 이것은 합성 잔류물 차트의 일부입니다. 반복합니다. 그래프는 합성이 "조건부로 고정된" 순간에 만들어졌습니다. 그래프는 "정상이 시작되는" 순간에 시작하여 "정상이 끝나는" 순간에 끝납니다. 또한이 기간은 1에서 2000+ 막대가 될 수 있습니다. 무엇을 의미하는지 명확하지 않지만 표시된 대부분의 그래프는 눈에 띄는 추세로 인해 고정되어 보이지 않습니다. Aleksey Nikolayev 2020.01.11 08:22 #15867 막심 드미트리예프스키 : 모든 MO는 정적 예측에 대한 Kolmogorov의 소책자부터 시작하여 고정 시리즈와 함께 작동하기 때문입니다. 알렉산더가 던진 행 우리의 경우 어떤 식으로든 고정으로 축소되는 비정상으로만 의미 있게 작업할 수 있습니다. 조각별 정상성, 자기회귀 모델, 흠 등 주된 이유는 프로세스의 한 구현만 항상 알려져 있기 때문입니다. 예를 들어 음성 인식을 사용하면 원하는 만큼 단어를 발음할 수 있습니다. 단일 버전의 특정 기간 동안 특정 상품에 대한 견적. 그건 그렇고, 이것은 분명히 여기의 많은 임의 프로세스와 그 구현 사이의 모호한 차이의 이유입니다. Aleksey Nikolayev 2020.01.11 08:34 #15868 알렉세이 마브린 : 기사는 강력합니다. 감사합니다. 모든 것이 픽션이 아닌 경우 통계에 대한 원래의 말이 확인됩니다) 통계는 도구일 뿐입니다. 손가락을 때린 망치를 꾸짖을 가치가 있습니까? Boris 2020.01.11 09:02 #15869 막심 드미트리예프스키 : 모든 MO는 정적 예측에 대한 Kolmogorov의 소책자부터 시작하여 고정 시리즈와 함께 작동하기 때문입니다. 알렉산더 던진 행 하지만 당신의 시리즈가 언제 멈출지 모릅니다. 그리고 그것은 바로 일어날 수 있습니다. 그럼 뭐? 어디에 MO를 포함할 것인가? Boris 2020.01.11 09:03 #15870 알렉세이 니콜라예프 : 무엇을 의미하는지 명확하지 않지만 표시된 대부분의 그래프는 눈에 띄는 추세로 인해 고정되어 보이지 않습니다. 그러나 스크립트는 "고정"으로 보고합니다. 이유 없이 시리즈가 인용 부호로 "고정"되어 있다고 도처에 기록됩니다. 1...158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
네, 일종의 사탄주의가 다시 시작되었지만 우리는 정상적으로 의사 소통했습니다.
나는 패턴 검색에 대해 씁니다. 그는 설명없이 마틴 게일 형태의 치장 벽토를 던졌습니다.
이 모든 혼란을 피합시다. VR 예측에서 가장 중요한 것은 패턴입니다(읽기: 예측할 수 있는 원자적 이벤트 반복). 주제에 대해 뭔가가 있으면 경청하고 동정하는 척까지 할 것입니다.대화는 이것 으로 시작되었고, 그는 어떤 이유로 바보를 돌렸다. 약간의 구두 설사.
:) 모두는 그리드에 대해 머리 속에 자신의 생각을 가지고 있습니다. 나는 그 이유를 잘 이해하지 못했습니다.
나는 방금 나에게 중요해 보이는 번쩍이는 아이디어를 알아차리고 그것에 집중했습니다. 주제는 MO에 관한 것이므로 기본 전략, 즉, 기본 패턴에 따라 다른 중등 교육과 별도로 가르칠 필요가 있습니다.
기본에서 필요합니다 - 안정성.
보조에서 - 승리의 최대화. 그리고 종종 전체 시스템의 수익성은 2차 시스템에 더 의존하지만 안정적인 1차 시스템이 없으면 자연스럽게 모든 것이 적합할 것입니다. 많은 사람들이 초기 단계에서 이것을 발견합니다.
내가 다 소화할 때까지 너의 연구를 공부하고 있지만 노력하고 있어)
그건 그렇고, 당신은 설명 할 수 있습니까?
그것은 나에게 모든 통계로 보였다. 거래에서 연구 및 ML은 수익과 함께 작동합니다. 왜요?
통계적 방법을 그래픽, 촛대 분석 및 기타 상위 수준에 적용하려는 시도가 있었습니까?
그것은 나에게 모든 통계로 보였다. 거래에서 연구 및 ML은 수익과 함께 작동합니다. 왜요?
통계적 방법을 그래픽, 촛대 분석 및 기타 상위 수준에 적용하려는 시도가 있었습니까?
모든 MO는 정적 예측에 대한 Kolmogorov의 소책자부터 시작하여 고정 시리즈와 함께 작동하기 때문입니다. 알렉산더가 던진 행
시민 여러분, 무슨 도서관을 말씀하시는 겁니까? 나는 내 자신을 쓰고 있습니다. 아마도 당신이 완성 된 것을 보여 줄 수 있습니다.
그리고 그건 그렇고 질문 - 그것은 나에게 모든 통계처럼 보였습니다. 거래에서 연구 및 ML은 수익과 함께 작동합니다. 왜요?
통계적 방법을 그래픽, 촛대 분석 및 기타 상위 수준에 적용하려는 시도가 있었습니까?
https://www.mql5.com/ru/code/1146 섹션 dataanalysis.mqh
모든 터미널에 포함됩니다.
신경망/퍼셉트론이 느리기 때문에 외부에 연결하는 것이 좋습니다.
그러나 숲과 회귀는 사용할 수 있습니다.
그리고 그건 그렇고 질문 - 그것은 나에게 모든 통계처럼 보였습니다. 거래에서 연구 및 ML은 수익과 함께 작동합니다. 왜요?
반환 - 가장 먼저 분석을 요청하는 것은 기본 데이터입니다.
지표를 분석할 수도 있습니다. 그러나 지표가 MA를 기반으로 하는 경우 이미 손실과 지연이 있을 수 있습니다.
통계적 방법을 그래픽, 촛대 분석 및 기타 상위 수준에 적용하려는 시도가 있었습니까?
누군가 시도했다고 생각합니다. 나 아니야.
그러나 50-100-500 연속 수익률이 차트와 촛대 패턴을 설명하지 않습니까?
존경하는 돈에 따르면 "조건부 고정"일 때 합성 물질의 잔재를 "현금화"할 수 있습니까?
몇 가지 예를 들겠습니다
이것은 합성 잔류물 차트의 일부입니다.
반복합니다. 그래프는 합성이 "조건부로 고정된" 순간에 만들어졌습니다.
그래프는 "정상이 시작되는" 순간에 시작하여 "정상이 끝나는" 순간에 끝납니다.
또한이 기간은 1에서 2000+ 막대가 될 수 있습니다.
존경하는 돈에 따르면 "조건부 고정"일 때 합성 물질의 잔재를 "현금화"할 수 있습니까?
몇 가지 예를 들겠습니다
이것은 합성 잔류물 차트의 일부입니다.
반복합니다. 그래프는 합성이 "조건부로 고정된" 순간에 만들어졌습니다.
그래프는 "정상이 시작되는" 순간에 시작하여 "정상이 끝나는" 순간에 끝납니다.
또한이 기간은 1에서 2000+ 막대가 될 수 있습니다.
무엇을 의미하는지 명확하지 않지만 표시된 대부분의 그래프는 눈에 띄는 추세로 인해 고정되어 보이지 않습니다.
모든 MO는 정적 예측에 대한 Kolmogorov의 소책자부터 시작하여 고정 시리즈와 함께 작동하기 때문입니다. 알렉산더가 던진 행
우리의 경우 어떤 식으로든 고정으로 축소되는 비정상으로만 의미 있게 작업할 수 있습니다. 조각별 정상성, 자기회귀 모델, 흠 등
주된 이유는 프로세스의 한 구현만 항상 알려져 있기 때문입니다. 예를 들어 음성 인식을 사용하면 원하는 만큼 단어를 발음할 수 있습니다. 단일 버전의 특정 기간 동안 특정 상품에 대한 견적. 그건 그렇고, 이것은 분명히 여기의 많은 임의 프로세스와 그 구현 사이의 모호한 차이의 이유입니다.
기사는 강력합니다. 감사합니다. 모든 것이 픽션이 아닌 경우 통계에 대한 원래의 말이 확인됩니다)
통계는 도구일 뿐입니다. 손가락을 때린 망치를 꾸짖을 가치가 있습니까?
모든 MO는 정적 예측에 대한 Kolmogorov의 소책자부터 시작하여 고정 시리즈와 함께 작동하기 때문입니다. 알렉산더 던진 행
하지만 당신의 시리즈가 언제 멈출지 모릅니다.
그리고 그것은 바로 일어날 수 있습니다.
그럼 뭐? 어디에 MO를 포함할 것인가?
무엇을 의미하는지 명확하지 않지만 표시된 대부분의 그래프는 눈에 띄는 추세로 인해 고정되어 보이지 않습니다.
그러나 스크립트는 "고정"으로 보고합니다.
이유 없이 시리즈가 인용 부호로 "고정"되어 있다고 도처에 기록됩니다.