트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2494

mytarmailS 2021.11.07 19:06 #24931

에코컴 # :

))))). 나는 당신이 의사 소통의 견고한 짐을 가지고있는 것처럼 보입니다. 나 자신은 10개의 경우 중 8개의 경우에 힌두교 코드를 작성한다는 것을 인정해야 합니다.)), 하지만 경험을 교환할 수 있다면 여전히 기쁠 것입니다. 그리고 신경망 뿐만 아니라 전체 어드바이저 구조를 파이썬으로 작성하시는 분들을 찾아보시면 좋을 것 같습니다.

네, 찬성입니다만 남의 생각을 많이 거부합니다~ 99% 이미 해봤고 결과는 제가 알기에 .... 하지만 이미 말로는 전할 수 없는 제 비전을 이해하고, 비디오 클립 형식의 이미지가 필요하지만 ..

eccocom 2021.11.07 19:09 #24932

mytarmailS # :

네, 찬성입니다만 남의 생각을 많이 거부합니다~ 99% 이미 해봤고 결과는 제가 알기에 .... 하지만 이미 말로는 전할 수 없는 제 비전을 이해하고, 비디오 클립 형식의 이미지가 필요하지만 ..

당신의 대답에서 당신은 주제에 피로감을 느끼고 안정에서 벗어나는 것이 무익함을 이해합니다 55%)

mytarmailS 2021.11.07 19:23 #24933

에코컴 # :

당신의 대답에서 당신은 주제에 피로감을 느끼고 안정에서 벗어나는 것이 무익함을 이해합니다 55%)

저를 통해 보셨군요... 55% - 예, 하지만 이것은 지그재그, 리턴, 캔들 색상 등 하나의 패러다임에만 있습니다. 그러나 다른 패러다임이 있습니다.

eccocom 2021.11.07 20:03 #24934

mytarmailS # :

저를 통해 보셨군요... 55% - 예, 하지만 이것은 지그재그, 리턴, 캔들 색상 등 하나의 패러다임에만 있습니다. 그러나 다른 패러다임이 있습니다.

공적분, Kalman 및 Fourier 또는 더 흥미로운 것?) 그건 그렇고, Maxim Dmitrievsky, 당신은 그를 친구로 표시했습니다. 그는 항상 이동 평균을 사용하지만 알지 못합니다. 파생 상품에 대한 경험은 없었습니다. ? 시도하고 싶지만 갑자기이 문제에 대해 이미 의견이 있습니다.

Mihail Marchukajtes 2021.11.07 21:45 #24935

mytarmailS # :

그는 뉴런을 전혀 사용하지 않고 기성 작가의 평범한 프로그램(SVM과 MGUA의 일종의 하이브리드가 있음)을 사용하며 각각 파이썬이나 R-ke, 즉 Sequental( ) 그에게는 익숙하지 않은데, 신경망에서 20년 동안 똑같은 경험을 했지만, 그런 것에 관심을 갖기에는 너무 이르다...

그럴 때면 다른 사람에게 코드를 구걸하지만 내가 작성한 코드만 사용합니다. 기성품 솔루션은 포함하지 않습니다. 프로그래밍 지식이 당신을 어디로 이끌었나요? 당신은 당신의 일의 예상한 끝에 도달했습니까? 아니, 머리에 정리할 수 없는 연구 사이를 헤매고 서두르고 있기 때문입니다. 당신이 누군가를 판단하기 전에, 당신이 정확히 무엇을 했는지 자문해 보십시오. 답이 있나요? 안돼 전화하지마....로숑!!!!!

Mihail Marchukajtes 2021.11.07 21:46 #24936

아바타가 주인님과 어울리고 뭉침이 별로 없어요!!!! :-)

Valeriy Yastremskiy 2021.11.07 22:15 #24937

Michael Marchukajtes # :

아바타가 주인님과 어울리고 뭉침이 별로 없어요!!!! :-)

친절은 지역 노인을 구별합니다)

Mihail Marchukajtes 2021.11.08 06:17 #24938

발레리 야스트렘스키

친절은 지역 노인을 구별합니다)

예, 우리의 유머 감각입니다. 지루한 쿨레 :-(

mytarmailS 2021.11.08 08:17 #24939

나는 20년의 경험을 가진 신경망 훈련의 위대한 마스터, AI 작업의 전문가, 그리고 훌륭한 알고리즘 트레이더, 전문가, 초보자를 위한 멘토이자 그냥 좋은 사람의 겸손할 수 있는 전문가의 회의에서 오래된 비디오 를 찾았습니다. .

mytarmailS 2021.11.08 08:20 #24940

네, 믿습니다, 믿습니다, 이미 진정하십시오)))
))))). 나는 당신이 의사 소통의 견고한 짐을 가지고있는 것처럼 보입니다. 나 자신은 10개의 경우 중 8개의 경우에 힌두교 코드를 작성한다는 것을 인정해야 합니다.)), 하지만 경험을 교환할 수 있다면 여전히 기쁠 것입니다. 그리고 신경망 뿐만 아니라 전체 어드바이저 구조를 파이썬으로 작성하시는 분들을 찾아보시면 좋을 것 같습니다.
네, 찬성입니다만 남의 생각을 많이 거부합니다~ 99% 이미 해봤고 결과는 제가 알기에 .... 하지만 이미 말로는 전할 수 없는 제 비전을 이해하고, 비디오 클립 형식의 이미지가 필요하지만 ..
당신의 대답에서 당신은 주제에 피로감을 느끼고 안정에서 벗어나는 것이 무익함을 이해합니다 55%)
저를 통해 보셨군요...
그는 뉴런을 전혀 사용하지 않고 기성 작가의 평범한 프로그램(SVM과 MGUA의 일종의 하이브리드가 있음)을 사용하며 각각 파이썬이나 R-ke, 즉 Sequental( ) 그에게는 익숙하지 않은데, 신경망에서 20년 동안 똑같은 경험을 했지만, 그런 것에 관심을 갖기에는 너무 이르다...
아바타가 주인님과 어울리고 뭉침이 별로 없어요!!!! :-)
친절은 지역 노인을 구별합니다)
나는 20년의 경험을 가진 신경망 훈련의 위대한 마스터, AI 작업의 전문가, 그리고 훌륭한 알고리즘 트레이더, 전문가, 초보자를 위한 멘토이자 그냥 좋은 사람의 겸손할 수 있는 전문가의 회의에서 오래된 비디오 를 찾았습니다. .
네, 믿습니다, 믿습니다, 이미 진정하십시오)))