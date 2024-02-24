트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 788 1...781782783784785786787788789790791792793794795...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2018.03.30 12:41 #7871 막심 드미트리예프스키 : 가장 중요한 것은 나중에 진정하고 포럼에서 박제 가방으로 도망가는 것이 아닙니다. :) 스타터는 어디있나요? )) 어쩌면 그는 이미 도망 쳤습니까? ... 그리고 오랫동안. Mihail Marchukajtes 2018.03.30 13:25 #7872 도서관 : 알렉세이 맞습니다. 5번째 막대의 예측은 +100pts를 줄 수 있고 10번째 막대의 예측은 0 - 0입니다. 결과적으로 우리는 거래를 놓칠 것입니다. 또는 10번째 막대의 예측은 +100 포인트를 표시할 수 있습니다. 그러나 5번째 막대에서는 -100pt가 될 수 있으며 정지할 수 있습니다. 1에서 10까지의 모든 막대를 예측해야 합니다. 단점 - 네트워크의 복잡성 증가, tk. 더 많은 출력과 결과적으로 더 긴 계산 시간. 또한 은닉층의 뉴런 수를 10배로 늘려야 합니다. topkstarter의 블로그를 읽으십시오 - 퇴행과 많은 합리적인 생각도 있습니다. 글쎄, 서기관, 나는 전문가 또는 최소한 경험이있는 사람들이 있다고 생각했습니다. . . . 나는 전체 창을 보고 내가 전체 창을 보는 경우 어떻게 무스를 얻을 수 있는지 말해 주세요. 그냥 궁금해서... Anatolii Zainchkovskii 2018.03.30 13:30 #7873 마이클 마르쿠카이테스 : 글쎄, 서기관, 나는 전문가 또는 최소한 경험이있는 사람들이 있다고 생각했습니다. . . . 나는 전체 창을 보고 내가 전체 창을 보는 경우 어떻게 무스를 얻을 수 있는지 말해 주세요. 그냥 궁금해서... 아마도 그들은 10봉 종가의 가격을 예측할 때 10봉 종가 직전에도 가격이 오르락 내리락 해서, 말하자면 몇 정거장이 되는 순간을 놓치고 있다고 말하고 싶었을 것입니다. Renat Akhtyamov 2018.03.30 13:30 #7874 마이클 마르쿠카이테스 : 글쎄, 서기관, 나는 전문가 또는 최소한 경험이있는 사람들이 있다고 생각했습니다. . . . 나는 전체 창을 보고 내가 전체 창을 보는 경우 어떻게 무스를 얻을 수 있는지 말해 주세요. 그냥 궁금해서... 네 확실합니다. 하지만... Anatolii Zainchkovskii 2018.03.30 13:36 #7875 여기에 상황의 그림이 있습니다. 이전에 이 가을 세 막대를 보았다는 사실이 지금 고려한다는 의미는 아닙니다. Aleksey Vyazmikin 2018.03.30 13:46 #7876 마이클 마르쿠카이테스 : 글쎄, 서기관, 나는 전문가 또는 최소한 경험이있는 사람들이 있다고 생각했습니다. . . . 나는 전체 창을 보고 내가 전체 창을 보는 경우 어떻게 무스를 얻을 수 있는지 말해 주세요. 그냥 궁금해서... 아니요, 저는 전문가가 아닙니다. 단지 무엇인지 보려고 여기에 왔어요. 어쩌면 제가 어리석은 질문을 하고 있을지도 모릅니다. 하지만 이것이 진실을 이해하는 방법입니다. 나는 여기서 시간이 중요하지 않다고 생각합니다. 중요한 것은 이 시간 동안에 일어난 일입니다. 우리는 포지션에 조건부 입력을 해야 하며, 10개의 막대에 대해 가격이 10번째 막대의 델타보다 10배 더 오르고 내리는 것을 보면 이는 거래 시스템에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 왜 10개의 막대를 기다려야 합니까? , 만약 우리가 5배 더 이익을 얻을 수 있다면, 또는 스탑/손익분기점에 가까워질 수 있다면, 만약 10바 내에서 우리가 10바의 이익보다 몇 배나 더 많은 착륙으로 뛰어들었다면. 구현하기가 어려울 수 있습니다. 그런 다음 보고하면 명확해질 것입니다. 그러나 지금으로서는 왜 우리가 종가 만 보고 있는지 귀하의 의견에서 나에게 명확하지 않습니다. 스토캐스틱 가격 움직임 패턴: 2부. Deductor Academic 5.2를 사용한 Aleksey Vyazmikin 2018.03.30 13:46 #7877 아나톨리 자인치코프스키 : 아마도 10봉 종가의 가격을 예측할 때 10봉 종가 직전에도 가격이 오르락내리락 할 수 있는 순간을 놓치고 말았으면 하는 것입니다. 좋아요. СанСаныч Фоменко 2018.03.30 13:57 #7878 막심 드미트리예프스키 : 독립적인 것 같아요 1. 네 2. 오해를 불러일으킬 수 있기 때문에 출력 레이블은 교육 및 선택 중에 지속적으로 변경됩니다. 그러나 동시에 레이블 변경의 역학을 분석하고 가장 적합하지 않은 세트를 찾을 수 있습니다. 그렇다면 Doc이 맞습니다. 모든 프로세스의 최고의 모델은 프로세스 자체입니다. 당신은 멈출 곳을 제안합니다 - 정규화. 그러나 그녀는 적합하지 않은 문제를 해결하지 않았기 때문에 트릭이 때때로 성공합니다. 변화하는 교사의 아이디어는 금융 시리즈에 대해 나에게 악의적 인 것처럼 보입니다. 유전학에서 이미지(문자, 소리) 인식은 매우 이해할 수 있지만 재정적 순위에서는 작동하지 않아야 합니다. 하지만 내가 틀리고 당신이 옳기를 바랍니다. Aleksei Kuznetsov 2018.03.30 14:13 #7879 마이클 마르쿠카이테스 : 글쎄, 서기관, 나는 전문가 또는 최소한 경험이있는 사람들이 있다고 생각했습니다. . . . 나는 전체 창을 보고 내가 전체 창을 보는 경우 어떻게 무스를 얻을 수 있는지 말해 주세요. 그냥 궁금해서... 저것들. 10일 이전의 봉의 예측을 알기 위해 2~9봉 전에 만든 10봉의 예측 결과를 사용하시겠습니까? 그렇다면 그것에 대해 쓰지 않은 것입니다. 또는 부주의하게 읽습니다. 여기에도 이의가 있습니다. 10바 전 예측 이후 가격 움직임을 근본적으로 변화시키는 특정 이벤트가 발생했을 수 있습니다. 예를 들어, 10개 막대 전에 성장을 예측했는데 5번째 막대에 뉴스가 있었고 가격이 하락했고 새로운 예측은 낮아야 합니다. 이렇게 하면 새로운 데이터를 고려하여 예측의 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 그러나 10번째 막대의 예측이 항상 충분히 높으면 창의 중간 막대를 다시 예측하지 않고도 방법이 의미가 있습니다. 테스트하고 비교해야 합니다. [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 스토캐스틱 주말을 포함한 막대 계산 revers45 2018.03.30 14:44 #7880 마이클 마르쿠카이테스 : 글쎄, 서기관, 나는 전문가 또는 최소한 경험이있는 사람들이 있다고 생각했습니다. . . . 나는 전체 창을 보고 내가 전체 창을 보는 경우 어떻게 무스를 얻을 수 있는지 말해 주세요. 그냥 궁금해서... 당신은 종가를 예측하지만 전문가들은 큰사슴이 오르락내리락한다는 것을 알고 있습니다... 1...781782783784785786787788789790791792793794795...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
가장 중요한 것은 나중에 진정하고 포럼에서 박제 가방으로 도망가는 것이 아닙니다. :)
스타터는 어디있나요? )) 어쩌면 그는 이미 도망 쳤습니까? ... 그리고 오랫동안.
알렉세이 맞습니다. 5번째 막대의 예측은 +100pts를 줄 수 있고 10번째 막대의 예측은 0 - 0입니다. 결과적으로 우리는 거래를 놓칠 것입니다. 또는 10번째 막대의 예측은 +100 포인트를 표시할 수 있습니다. 그러나 5번째 막대에서는 -100pt가 될 수 있으며 정지할 수 있습니다. 1에서 10까지의 모든 막대를 예측해야 합니다.
단점 - 네트워크의 복잡성 증가, tk. 더 많은 출력과 결과적으로 더 긴 계산 시간. 또한 은닉층의 뉴런 수를 10배로 늘려야 합니다.
topkstarter의 블로그를 읽으십시오 - 퇴행과 많은 합리적인 생각도 있습니다.
글쎄, 서기관, 나는 전문가 또는 최소한 경험이있는 사람들이 있다고 생각했습니다. . . . 나는 전체 창을 보고 내가 전체 창을 보는 경우 어떻게 무스를 얻을 수 있는지 말해 주세요. 그냥 궁금해서...
아마도 그들은 10봉 종가의 가격을 예측할 때 10봉 종가 직전에도 가격이 오르락 내리락 해서, 말하자면 몇 정거장이 되는 순간을 놓치고 있다고 말하고 싶었을 것입니다.
여기에 상황의 그림이 있습니다. 이전에 이 가을 세 막대를 보았다는 사실이 지금 고려한다는 의미는 아닙니다.
아니요, 저는 전문가가 아닙니다. 단지 무엇인지 보려고 여기에 왔어요. 어쩌면 제가 어리석은 질문을 하고 있을지도 모릅니다. 하지만 이것이 진실을 이해하는 방법입니다.
나는 여기서 시간이 중요하지 않다고 생각합니다. 중요한 것은 이 시간 동안에 일어난 일입니다. 우리는 포지션에 조건부 입력을 해야 하며, 10개의 막대에 대해 가격이 10번째 막대의 델타보다 10배 더 오르고 내리는 것을 보면 이는 거래 시스템에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 왜 10개의 막대를 기다려야 합니까? , 만약 우리가 5배 더 이익을 얻을 수 있다면, 또는 스탑/손익분기점에 가까워질 수 있다면, 만약 10바 내에서 우리가 10바의 이익보다 몇 배나 더 많은 착륙으로 뛰어들었다면. 구현하기가 어려울 수 있습니다. 그런 다음 보고하면 명확해질 것입니다. 그러나 지금으로서는 왜 우리가 종가 만 보고 있는지 귀하의 의견에서 나에게 명확하지 않습니다.
아마도 10봉 종가의 가격을 예측할 때 10봉 종가 직전에도 가격이 오르락내리락 할 수 있는 순간을 놓치고 말았으면 하는 것입니다.
2. 오해를 불러일으킬 수 있기 때문에 출력 레이블은 교육 및 선택 중에 지속적으로 변경됩니다. 그러나 동시에 레이블 변경의 역학을 분석하고 가장 적합하지 않은 세트를 찾을 수 있습니다.
그렇다면 Doc이 맞습니다. 모든 프로세스의 최고의 모델은 프로세스 자체입니다. 당신은 멈출 곳을 제안합니다 - 정규화. 그러나 그녀는 적합하지 않은 문제를 해결하지 않았기 때문에 트릭이 때때로 성공합니다. 변화하는 교사의 아이디어는 금융 시리즈에 대해 나에게 악의적 인 것처럼 보입니다. 유전학에서 이미지(문자, 소리) 인식은 매우 이해할 수 있지만 재정적 순위에서는 작동하지 않아야 합니다.
여기에도 이의가 있습니다. 10바 전 예측 이후 가격 움직임을 근본적으로 변화시키는 특정 이벤트가 발생했을 수 있습니다. 예를 들어, 10개 막대 전에 성장을 예측했는데 5번째 막대에 뉴스가 있었고 가격이 하락했고 새로운 예측은 낮아야 합니다. 이렇게 하면 새로운 데이터를 고려하여 예측의 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
그러나 10번째 막대의 예측이 항상 충분히 높으면 창의 중간 막대를 다시 예측하지 않고도 방법이 의미가 있습니다. 테스트하고 비교해야 합니다.
당신은 종가를 예측하지만 전문가들은 큰사슴이 오르락내리락한다는 것을 알고 있습니다...