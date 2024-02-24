트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1580 1...157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587...3399 새 코멘트 Boris 2019.12.29 19:48 #15791 막심 드미트리예프스키 : 음, 공적분 우리가 보통 사실 후에 발견하는 이 행복 그래서 그에게 좋은 것입니다 - 틱을 넣는 것을 제외하고는 조금 -이 시리즈는 꽤 최근에 공동 통합되었습니다. [삭제] 2019.12.29 19:49 #15792 보리스 : 우리가 보통 사실 후에 발견하는 이 행복 그래서 그에게 무슨 소용이 - 조금 다른 것은 아직 발명되지 않은 것 같습니다. Boris 2019.12.29 19:50 #15793 막심 드미트리예프스키 : 다른 것은 아직 발명되지 않은 것 같습니다. 이것에 대해 말하다 비애 Boris 2019.12.29 22:32 #15794 또는 여기에 예를 들어 2개의 행이 있습니다. 각 행은 다른 사람들이 말했듯이 고유한 증분 또는 차이로 구성됩니다. 또는 여기 또는 여기 또는 여기 Boris 2019.12.30 14:28 #15795 아나톨리 자인치코프스키 : 보리스, 합성은 지느러미의 양입니다. 행. 합성에서 할 수 있는 유일한 일은 분산을 무한정 좁히는 것입니다. 따라서 나는 합성 곡선이 아닌 원본 시리즈의 분기 곡선을 계속 관찰할 것을 제안합니다. 동일한 확장 곡선이 있는 동일한 그림을 볼 수 있습니다. 이 확장 패턴을 거래하는 방법, 아아, 나는 당신에게 말하지 않을 것입니다. 그러나 곡선의 일부가 방향 벡터를 변경하기 시작하면 다른 일부도 방향 벡터를 변경해야 할 가능성이 높다고 가정할 수 있습니다. 이 팽창하는 곡선 구름이 중심에서 강한 오프셋을 가질 때를 찾는 것이 더 흥미로울 것입니다. 그러면 통계를 수집하고 유용한 것을 식별하려고 할 수 있습니다. 그러나 이것은 MO가 아니므로 주제를 벗어난 정보를 던진 것에 대해 사과드립니다. 이것은 매우 강하지는 않지만 겉보기에는 매우 안정적입니다. 이것이 가능한 과적합에 대한 연구에 대한 질문이 제기된 이유입니다. Mihail Marchukajtes 2019.12.31 16:13 #15796 동료, 다가오는 새해를 축하합니다. 내년에는 시장에 적합한 일반화 된 모델만 제공되기를 바랍니다. 행운을 빕니다!!!! 글쎄, 우선. 새해맞이 Aleksey Vyazmikin 2020.01.01 21:29 #15797 CatBoost 에 대한 비디오 - 프로그래머를 위한 추가 정보: Mihail Marchukajtes 2020.01.01 22:26 #15798 알렉세이 비아즈미킨 : CatBoost에 대한 비디오 - 프로그래머를 위한 추가 정보: 흥미롭고 명확하지 않습니다 :-( Mihail Marchukajtes 2020.01.02 09:05 #15799 나는 achtyubing 형제에 있습니다. 오늘은 쉬는 날이고 Market Watch에서 마지막 기호 가격을 잃었습니다. 틱 에뮬레이션이나 다른 방법을 통해 어떻게든 업데이트할 수 있습니다. 마지막 가격 없이 계산하고 싶지 않습니다 :-( 포럼을 이리저리 찾아보았지만 아쉽게도 아무것도 찾을 수 없었습니다. [삭제] 2020.01.06 13:38 #15800 예브게니 듀카 : 저는 여기 새롭습니다. 그리고 분기가 큽니다. 어렵지 않다면 요약을 해주십시오. 신경망으로 견적을 예측할 수 있습니까? 어떤 작업 예? 나는 이에 대해 깊이 파고들며 Google colab + TensorFlow + Keras + Telegram 스택으로 작업합니다(나는 스스로 결과를 알립니다). 요컨대, 그러한 주제 : 누구든지 일을 시작하면 떠나고 아무에게도 말하지 않습니다. 일을 시작하지 않는 사람 - 그냥 떠납니다. 스탯 분석이 먼저이고 그 다음이 MO 형태의 체리라는 결론에 이르렀다. 개인적인 의견입니다. 아마도 AI를 통해 기계에서 통계 분석을 수행하는 효과적인 방법이 있지만 성공하지 못했습니다. 통계 분석이 아니라 계량 경제학 이 먼저, 더 정확하게. NS는 "왜 안돼?" 1...157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
음, 공적분
우리가 보통 사실 후에 발견하는 이 행복
그래서 그에게 좋은 것입니다 - 틱을 넣는 것을 제외하고는 조금 -이 시리즈는 꽤 최근에 공동 통합되었습니다.
우리가 보통 사실 후에 발견하는 이 행복
그래서 그에게 무슨 소용이 - 조금
다른 것은 아직 발명되지 않은 것 같습니다.
다른 것은 아직 발명되지 않은 것 같습니다.
이것에 대해 말하다
비애
또는 여기에 예를 들어 2개의 행이 있습니다. 각 행은 다른 사람들이 말했듯이 고유한 증분 또는 차이로 구성됩니다.
또는 여기
또는 여기
또는 여기
보리스, 합성은 지느러미의 양입니다. 행. 합성에서 할 수 있는 유일한 일은 분산을 무한정 좁히는 것입니다. 따라서 나는 합성 곡선이 아닌 원본 시리즈의 분기 곡선을 계속 관찰할 것을 제안합니다. 동일한 확장 곡선이 있는 동일한 그림을 볼 수 있습니다. 이 확장 패턴을 거래하는 방법, 아아, 나는 당신에게 말하지 않을 것입니다. 그러나 곡선의 일부가 방향 벡터를 변경하기 시작하면 다른 일부도 방향 벡터를 변경해야 할 가능성이 높다고 가정할 수 있습니다.
이것은 매우 강하지는 않지만 겉보기에는 매우 안정적입니다.
이것이 가능한 과적합에 대한 연구에 대한 질문이 제기된 이유입니다.
동료,
다가오는 새해를 축하합니다. 내년에는 시장에 적합한 일반화 된 모델만 제공되기를 바랍니다. 행운을 빕니다!!!!
글쎄, 우선. 새해맞이
CatBoost 에 대한 비디오 - 프로그래머를 위한 추가 정보:
CatBoost에 대한 비디오 - 프로그래머를 위한 추가 정보:
나는 achtyubing 형제에 있습니다. 오늘은 쉬는 날이고 Market Watch에서 마지막 기호 가격을 잃었습니다. 틱 에뮬레이션이나 다른 방법을 통해 어떻게든 업데이트할 수 있습니다. 마지막 가격 없이 계산하고 싶지 않습니다 :-(
포럼을 이리저리 찾아보았지만 아쉽게도 아무것도 찾을 수 없었습니다.
저는 여기 새롭습니다. 그리고 분기가 큽니다. 어렵지 않다면 요약을 해주십시오. 신경망으로 견적을 예측할 수 있습니까? 어떤 작업 예?
나는 이에 대해 깊이 파고들며 Google colab + TensorFlow + Keras + Telegram 스택으로 작업합니다(나는 스스로 결과를 알립니다).
요컨대, 그러한 주제 : 누구든지 일을 시작하면 떠나고 아무에게도 말하지 않습니다. 일을 시작하지 않는 사람 - 그냥 떠납니다.
스탯 분석이 먼저이고 그 다음이 MO 형태의 체리라는 결론에 이르렀다. 개인적인 의견입니다. 아마도 AI를 통해 기계에서 통계 분석을 수행하는 효과적인 방법이 있지만 성공하지 못했습니다.통계 분석이 아니라 계량 경제학 이 먼저, 더 정확하게. NS는 "왜 안돼?"