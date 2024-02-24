트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1577 1...157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584...3399 새 코멘트 [삭제] 2019.12.26 04:49 #15761 드미트리 : 많은 품질 기준이 있을 수 있습니다. 합성 물질의 경우 이것은 일정한 MO 또는 분산이 될 수 있습니다. 예를 들어 평균 거래가 4-6개월 지속되는 경우 포워드는 6개월입니다. 그 후에 시스템을 다시 최적화할 수 있습니다. 모델이 품질 손실 없이 재최적화 없이 1년 이상 "작동"할 수 있다고 믿는 바보는 시장 자체에서 처벌을 받을 것입니다. 고문이 10년의 표본을 확인하는 것은 단지 다운일 뿐... 글쎄, 또 다른 격언.... 재최적화를 전혀 필요로 하지 않는 간단한 알고리즘이 있습니다. 전일(기간) 변동성의 브레이크아웃을 기반으로 합니다. 다음과 같은 경우 구매: ((고가[0]-저가[0] > 고가[1]-저가[1]) 및 종가[0]>시가[0])) 팔다: ((높음[0]-낮음[0] > 높음[1]-낮음[1])) & 닫기[0]<열기[0])) Aleksey Mavrin 2019.12.26 23:48 #15762 보리스 : 문제는 우리가 오늘 주문을 열고 거의 1년 후에(10-12개월) 마감한다는 것입니다. 그런 다음 "기본 추세"가 종료되었는지 여부를 즉시 알 수 없는 위험이 있습니다((( 하지만 중요하지 않다 다른 TF는 다른 설정을 가질 수 있으며 설정이 무작위가 아니지만 다소 넓은 범위의 매개변수에서 작동하는 경우 여전히 이를 처리하는 방법을 모릅니다. 그건 그렇고, 여기에서 비슷한 문제를 해결합니다 https://www.mql5.com/ru/forum/329200#comment_14374536 트랜잭션이 적으면 단순히 오류가 더 커집니다. 물론 그동안 변하지 않은 패턴을 사용한다는 가정 하에 말이다. TS 지표(긍정적인 거래의 %, MO)를 알고 있다면 이에 대해 계산할 수 있습니다. Достаточность выборки 2019.12.25www.mql5.com Внимание - Очень грубая модель. Куча допущений... Boris 2019.12.27 17:43 #15763 존경하는 돈들에게 또 다른 어려운 질문 예를 들어 여기에는 거의 같은 지점에서 나오는 10개 이상의 시계열 이 있습니다. 어떤 VR이 다른 VR보다 높거나 낮을지 미리 알지 못한다면 행 합계의 발산을 어떻게 거래할 수 있습니까? Дмитрий 2019.12.27 19:17 #15764 보리스 : 존경하는 돈들에게 또 다른 어려운 질문 예를 들어 여기에는 거의 같은 지점에서 나오는 10개 이상의 시계열이 있습니다. 어떤 VR이 다른 VR보다 높거나 낮을지 미리 알지 못하는 경우 행 합계의 발산을 어떻게 거래할 수 있습니까? 평균 곡선 위에 있는 것을 매도하고 아래에서 사는 것을 살 수 있습니까? Boris 2019.12.27 19:19 #15765 드미트리 : 평균 곡선 위에 있는 것을 매도하고 아래에서 사는 것을 살 수 있습니까? 뿐만 아니라 옵션 그냥 확인하는 방법??? 그러나 합성이 2-3이거나 홀수이고 길을 따라 교차할 수 있다는 사실을 고려하더라도 분명히 옵션이 아닙니다. Дмитрий 2019.12.27 19:57 #15766 보리스 : 뿐만 아니라 옵션 그냥 확인하는 방법??? 그러나 합성이 2-3이거나 홀수이고 길을 따라 교차할 수 있다는 사실을 고려하더라도 분명히 옵션이 아닙니다. 테스트로 확인하십시오. 짝수건 홀수건 상관없습니다. 평균 곡선 플로팅 Boris 2019.12.27 21:01 #15767 드미트리 : 테스트로 확인하십시오. 짝수건 홀수건 상관없습니다. 평균 곡선 플로팅 채널하지 않습니다 그래프가 교차하며 이를 반복적으로 수행할 수 있습니다. 평균 이상으로 내려가는 상황이 있고 그 반대의 경우도 있습니다 Дмитрий 2019.12.27 21:20 #15768 보리스 : 채널하지 않습니다 그래프가 교차하며 이를 반복적으로 수행할 수 있습니다. 평균 이상으로 내려가는 상황이 있고 그 반대의 경우도 있습니다 그래서 평균 이상의 사람들은 내려야합니다. 내가 이해하는 한, 당신은 스프레드와 거래합니다 - 그것은 0으로 수렴되어야 합니다. Aleksei Kuznetsov 2019.12.27 21:35 #15769 드미트리 : 그래서 평균 이상의 사람들은 내려야합니다. 내가 이해하는 한, 당신은 스프레드와 거래합니다 - 그것은 0으로 수렴되어야 합니다. 아무도 당신에게 빚진 것이 없습니다. 확산 지점을 홍수로 이동합니다. Boris 2019.12.27 22:01 #15770 도서관 : 아무도 당신에게 빚진 것이 없습니다. 확산 지점을 홍수로 이동합니다. 그건 확실해, 아무도 0으로 수렴한다고 약속하지 않았어 문제는 분기 시계열 의 혼합을 거래하는 방법에 관한 것이었고 어느 것이 맨 아래에 있는지 또는 맨 위에 있는지 알 수 없습니다. 1...157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
많은 품질 기준이 있을 수 있습니다. 합성 물질의 경우 이것은 일정한 MO 또는 분산이 될 수 있습니다.
예를 들어 평균 거래가 4-6개월 지속되는 경우 포워드는 6개월입니다. 그 후에 시스템을 다시 최적화할 수 있습니다.
모델이 품질 손실 없이 재최적화 없이 1년 이상 "작동"할 수 있다고 믿는 바보는 시장 자체에서 처벌을 받을 것입니다. 고문이 10년의 표본을 확인하는 것은 단지 다운일 뿐... 글쎄, 또 다른 격언....
문제는 우리가 오늘 주문을 열고 거의 1년 후에(10-12개월) 마감한다는 것입니다.
그런 다음 "기본 추세"가 종료되었는지 여부를 즉시 알 수 없는 위험이 있습니다(((
하지만 중요하지 않다
다른 TF는 다른 설정을 가질 수 있으며 설정이 무작위가 아니지만 다소 넓은 범위의 매개변수에서 작동하는 경우 여전히 이를 처리하는 방법을 모릅니다.
그건 그렇고, 여기에서 비슷한 문제를 해결합니다 https://www.mql5.com/ru/forum/329200#comment_14374536
트랜잭션이 적으면 단순히 오류가 더 커집니다. 물론 그동안 변하지 않은 패턴을 사용한다는 가정 하에 말이다.
TS 지표(긍정적인 거래의 %, MO)를 알고 있다면 이에 대해 계산할 수 있습니다.
존경하는 돈들에게 또 다른 어려운 질문
예를 들어 여기에는 거의 같은 지점에서 나오는 10개 이상의 시계열 이 있습니다.
어떤 VR이 다른 VR보다 높거나 낮을지 미리 알지 못한다면 행 합계의 발산을 어떻게 거래할 수 있습니까?
평균 곡선 위에 있는 것을 매도하고 아래에서 사는 것을 살 수 있습니까?
뿐만 아니라 옵션
그냥 확인하는 방법???
그러나 합성이 2-3이거나 홀수이고 길을 따라 교차할 수 있다는 사실을 고려하더라도 분명히 옵션이 아닙니다.
테스트로 확인하십시오.
짝수건 홀수건 상관없습니다. 평균 곡선 플로팅
채널하지 않습니다
그래프가 교차하며 이를 반복적으로 수행할 수 있습니다.
평균 이상으로 내려가는 상황이 있고 그 반대의 경우도 있습니다
그래서 평균 이상의 사람들은 내려야합니다. 내가 이해하는 한, 당신은 스프레드와 거래합니다 - 그것은 0으로 수렴되어야 합니다.
아무도 당신에게 빚진 것이 없습니다. 확산 지점을 홍수로 이동합니다.
그건 확실해, 아무도 0으로 수렴한다고 약속하지 않았어
문제는 분기 시계열 의 혼합을 거래하는 방법에 관한 것이었고 어느 것이 맨 아래에 있는지 또는 맨 위에 있는지 알 수 없습니다.