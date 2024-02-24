트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1578 1...157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2019.12.27 22:08 #15771 보리스 : 그건 확실해, 아무도 0으로 수렴한다고 약속하지 않았어 문제는 다양한 시계열을 혼합하여 거래하는 방법이었고 어느 것이 맨 아래에 있는지 또는 맨 위에 있는지 알 수 없습니다 . 모르는 경우 무작위로 하나의 옵션만 있습니다) Maxim Kuznetsov 2019.12.27 22:09 #15772 보리스 : 그건 확실해, 아무도 0으로 수렴한다고 약속하지 않았어 문제는 다양한 시계열을 혼합하여 거래하는 방법이었고 어느 것이 맨 아래에 있는지 또는 맨 위에 있는지 알 수 없습니다. 그림에서: 상위에 있던 사람들은 상위에 남을 가능성이 더 큽니다. 추상적으로 - 주문당 Levenshtein 거리를 고려하십시오. 측정값이 더 합리적입니다. 즉, 순위가 "연결되어" 있고 다시 계산해야 합니다. 불도저에서 행을 가져 오지 않으면 그것은 당신뿐만 아니라 많은 사람들이 평가를 변경하고 입장 / 퇴장을 의미합니다. 그리고 이제 당신은 뭔가를 생각할 수 있습니다 :-) Boris 2019.12.27 22:50 #15773 막심 쿠즈네초프 : 그림에서: 상위에 있던 사람들은 상위에 남을 가능성이 더 큽니다. 추상적으로 - 계승 순서당 Levenshtein 거리를 고려하십시오 . 측정값이 더 합리적입니다. 즉, 순위가 "연결되어" 있고 다시 계산해야 합니다. 불도저에서 행을 가져 오지 않으면 그것은 당신뿐만 아니라 많은 사람들이 평가를 변경하고 입장 / 퇴장을 의미합니다. 그리고 이제 당신은 뭔가를 생각할 수 있습니다 :-) 우리 마을에서는 그런 단어조차 몰라 당신의 생각을 설명해 주시겠습니까? 물론 확률이 있고 일부 통계조차도 ...하지만 어떤 이유로 우리에게 도움이되지 않습니다 (( [삭제] 2019.12.28 06:30 #15774 보리스 : 존경하는 돈들에게 또 다른 어려운 질문 예를 들어 여기에는 거의 같은 지점에서 나오는 10개 이상의 시계열이 있습니다. 어떤 VR이 다른 VR보다 높거나 낮을지 미리 알지 못한다면 행 합계의 발산을 어떻게 거래할 수 있습니까? 유사한 계열이 많이 있으므로 공적분을 확인해야 합니다. Boris 2019.12.28 07:11 #15775 막심 드미트리예프스키 : 유사한 계열이 많이 있으므로 공적분을 확인해야 합니다. 행은 매우 유사할 수 있습니다. 맞습니다. 그리고 일부는 "공동 통합"될 수도 있지만 그 차이는 고정 프로세스와 매우 유사하지 않습니다. 일부는 나란히 갈 수 있습니다, 얽혀, 발산, 수렴 유일하게 신뢰할 수 있는 사실은 그것들이 대부분 발산한다는 것입니다. 행 사이의 초기 거리는 최종보다 작습니다. 물론, 기간이 끝날 때 둘 중 어느 것이 더 높고 더 낮을지 안다면 의심의 여지가 없습니다. [삭제] 2019.12.28 07:20 #15776 보리스 : 행은 매우 유사할 수 있습니다. 맞습니다. 그리고 일부는 "공동 통합"될 수도 있지만 그 차이는 고정 프로세스와 매우 유사하지 않습니다. 일부는 나란히 갈 수 있습니다, 얽혀, 발산, 수렴 유일하게 신뢰할 수 있는 사실은 그것들이 대부분 발산한다는 것입니다. 행 사이의 초기 거리는 최종보다 작습니다. 물론, 기간이 끝날 때 둘 중 어느 것이 더 높고 더 낮을지 안다면 의심의 여지가 없습니다. 글쎄, 그들 사이의 거리가 선형적으로 변한다면 이것은 문제가 되지 않습니다. 이것은 사진을보고, 나는 다른 것을 모릅니다. 하나를 위해 구매하고 다른 하나를 위해 판매하는 것을 허용할 수 있습니다. 잔액에 대한 신호입니다. 음, 즉 이것이 유일한 옵션입니다 Boris 2019.12.28 19:22 #15777 막심 드미트리예프스키 : 글쎄요, 그들 사이의 거리가 선형적으로 변 한다면 이것은 문제가 되지 않습니다. 이것은 사진을보고, 나는 다른 것을 모릅니다. 하나를 위해 구매하고 다른 하나를 위해 판매하는 것을 허용할 수 있습니다. 잔액에 대한 신호입니다. 음, 즉 이것이 유일한 옵션입니다 선의? 무슨 뜻이에요? 이런 사진은 분위기를 망친다 모든 것이 괜찮지 만 복잡한 겹침 ((( 그리고 그것은 이렇게 일어난다 일반(표준 수익성) 위치 - 첫 번째 행 - 파란색 선이 다른 행 아래에 있을 때 그러나 이것은 항상 그런 것은 아니며 여전히 이유를 식별할 수 없습니다. [삭제] 2019.12.28 22:03 #15778 보리스 : 선의? 무슨 뜻이에요? 이런 사진은 분위기를 망친다 모든 것이 괜찮지 만 복잡한 겹침 ((( 그리고 그것은 이렇게 일어난다 일반(표준 수익성) 위치 - 첫 번째 행 - 파란색 선이 다른 행 아래에 있을 때 그러나 이것은 항상 그런 것은 아니며 여전히 이유를 식별할 수 없습니다. Y가 X에 비례하여 변할 때, 즉 린이 있습니다. 의존성 + 사이클 + 노이즈, 두 곡선이 서로 다른 방향으로 가는 방향은 중요하지 않습니다. 글쎄요, 그래서 관측치가 거의 없기 때문에 1000개에 한 번은 더 있을 것입니다. 또는 곡선 뒤에 있는 기본 패턴이 얼마나 규칙적인지 평가하십시오. 그게 다야, 나는 포럼을 떠났다. 와! Anatolii Zainchkovskii 2019.12.29 09:27 #15779 보리스 : 선의? 무슨 뜻이에요? 이런 사진은 분위기를 망친다 모든 것이 괜찮지 만 복잡한 겹침 ((( 그리고 그것은 이렇게 일어난다 일반(표준 수익성) 위치 - 첫 번째 행 - 파란색 선이 다른 행 아래에 있을 때 그러나 이것은 항상 그런 것은 아니며 여전히 이유를 식별할 수 없습니다. 보리스, 합성은 지느러미의 양입니다. 행. 합성에서 할 수 있는 유일한 일은 분산을 무한정 좁히는 것입니다. 따라서 나는 합성 곡선이 아닌 원본 시리즈의 분기 곡선을 계속 관찰할 것을 제안합니다. 동일한 확장 곡선이 있는 동일한 그림을 볼 수 있습니다. 이 확장 패턴을 거래하는 방법, 아아, 나는 당신에게 말하지 않을 것입니다. 그러나 곡선의 일부가 방향 벡터를 변경하기 시작하면 다른 일부도 방향 벡터를 변경해야 할 가능성이 높다고 가정할 수 있습니다. 이 팽창하는 곡선 구름이 중심에서 강한 오프셋을 가질 때를 알아내는 것이 더 흥미로울 것입니다. 그러면 통계를 수집하고 유용한 것을 식별하려고 할 수 있습니다. 그러나 이것은 MO가 아니므로 주제를 벗어난 정보를 던진 것에 대해 사과드립니다. 이론부터 실습까지. 2 부 다중 기간 표시기 백테스트에서 훌륭한 EA! mytarmailS 2019.12.29 11:34 #15780 1...157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그건 확실해, 아무도 0으로 수렴한다고 약속하지 않았어
문제는 다양한 시계열을 혼합하여 거래하는 방법이었고 어느 것이 맨 아래에 있는지 또는 맨 위에 있는지 알 수 없습니다 .
모르는 경우 무작위로 하나의 옵션만 있습니다)
그건 확실해, 아무도 0으로 수렴한다고 약속하지 않았어
문제는 다양한 시계열을 혼합하여 거래하는 방법이었고 어느 것이 맨 아래에 있는지 또는 맨 위에 있는지 알 수 없습니다.
그림에서: 상위에 있던 사람들은 상위에 남을 가능성이 더 큽니다.
추상적으로 - 주문당 Levenshtein 거리를 고려하십시오. 측정값이 더 합리적입니다. 즉, 순위가 "연결되어" 있고 다시 계산해야 합니다.
불도저에서 행을 가져 오지 않으면 그것은 당신뿐만 아니라 많은 사람들이 평가를 변경하고 입장 / 퇴장을 의미합니다. 그리고 이제 당신은 뭔가를 생각할 수 있습니다 :-)
그림에서: 상위에 있던 사람들은 상위에 남을 가능성이 더 큽니다.
추상적으로 - 계승 순서당 Levenshtein 거리를 고려하십시오 . 측정값이 더 합리적입니다. 즉, 순위가 "연결되어" 있고 다시 계산해야 합니다.
불도저에서 행을 가져 오지 않으면 그것은 당신뿐만 아니라 많은 사람들이 평가를 변경하고 입장 / 퇴장을 의미합니다. 그리고 이제 당신은 뭔가를 생각할 수 있습니다 :-)
우리 마을에서는 그런 단어조차 몰라
당신의 생각을 설명해 주시겠습니까?
물론 확률이 있고 일부 통계조차도 ...하지만 어떤 이유로 우리에게 도움이되지 않습니다 ((
존경하는 돈들에게 또 다른 어려운 질문
예를 들어 여기에는 거의 같은 지점에서 나오는 10개 이상의 시계열이 있습니다.
어떤 VR이 다른 VR보다 높거나 낮을지 미리 알지 못한다면 행 합계의 발산을 어떻게 거래할 수 있습니까?
유사한 계열이 많이 있으므로 공적분을 확인해야 합니다.
행은 매우 유사할 수 있습니다. 맞습니다.
그리고 일부는 "공동 통합"될 수도 있지만 그 차이는 고정 프로세스와 매우 유사하지 않습니다.
일부는 나란히 갈 수 있습니다, 얽혀, 발산, 수렴
유일하게 신뢰할 수 있는 사실은 그것들이 대부분 발산한다는 것입니다. 행 사이의 초기 거리는 최종보다 작습니다.
물론, 기간이 끝날 때 둘 중 어느 것이 더 높고 더 낮을지 안다면 의심의 여지가 없습니다.
행은 매우 유사할 수 있습니다. 맞습니다.
그리고 일부는 "공동 통합"될 수도 있지만 그 차이는 고정 프로세스와 매우 유사하지 않습니다.
일부는 나란히 갈 수 있습니다, 얽혀, 발산, 수렴
유일하게 신뢰할 수 있는 사실은 그것들이 대부분 발산한다는 것입니다. 행 사이의 초기 거리는 최종보다 작습니다.
물론, 기간이 끝날 때 둘 중 어느 것이 더 높고 더 낮을지 안다면 의심의 여지가 없습니다.
글쎄, 그들 사이의 거리가 선형적으로 변한다면 이것은 문제가 되지 않습니다. 이것은 사진을보고, 나는 다른 것을 모릅니다. 하나를 위해 구매하고 다른 하나를 위해 판매하는 것을 허용할 수 있습니다. 잔액에 대한 신호입니다.
음, 즉 이것이 유일한 옵션입니다
글쎄요, 그들 사이의 거리가 선형적으로 변 한다면 이것은 문제가 되지 않습니다. 이것은 사진을보고, 나는 다른 것을 모릅니다. 하나를 위해 구매하고 다른 하나를 위해 판매하는 것을 허용할 수 있습니다. 잔액에 대한 신호입니다.
음, 즉 이것이 유일한 옵션입니다
선의? 무슨 뜻이에요?
이런 사진은 분위기를 망친다
모든 것이 괜찮지 만 복잡한 겹침 (((
그리고 그것은 이렇게 일어난다
일반(표준 수익성) 위치 - 첫 번째 행 - 파란색 선이 다른 행 아래에 있을 때
그러나 이것은 항상 그런 것은 아니며 여전히 이유를 식별할 수 없습니다.
선의? 무슨 뜻이에요?
이런 사진은 분위기를 망친다
모든 것이 괜찮지 만 복잡한 겹침 (((
그리고 그것은 이렇게 일어난다
일반(표준 수익성) 위치 - 첫 번째 행 - 파란색 선이 다른 행 아래에 있을 때
그러나 이것은 항상 그런 것은 아니며 여전히 이유를 식별할 수 없습니다.
Y가 X에 비례하여 변할 때, 즉 린이 있습니다. 의존성 + 사이클 + 노이즈, 두 곡선이 서로 다른 방향으로 가는 방향은 중요하지 않습니다.
글쎄요, 그래서 관측치가 거의 없기 때문에 1000개에 한 번은 더 있을 것입니다. 또는 곡선 뒤에 있는 기본 패턴이 얼마나 규칙적인지 평가하십시오.
그게 다야, 나는 포럼을 떠났다. 와!
선의? 무슨 뜻이에요?
이런 사진은 분위기를 망친다
모든 것이 괜찮지 만 복잡한 겹침 (((
그리고 그것은 이렇게 일어난다
일반(표준 수익성) 위치 - 첫 번째 행 - 파란색 선이 다른 행 아래에 있을 때
그러나 이것은 항상 그런 것은 아니며 여전히 이유를 식별할 수 없습니다.