트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2433

Aleksey Vyazmikin 2021.07.21 09:13 #24321

mytarmailS :

"지식 기반" 버전 1.0.0의 원칙에 따라 알고리즘을 구현했습니다. :)

"영역"의 너비와 높이는 어떻게 결정됩니까?

데이터베이스의 규칙 응답을 어떻게 평가합니까?

mytarmailS 2021.07.21 10:49 #24322

알렉세이 비아즈미킨 :

"영역"의 너비와 높이는 어떻게 결정됩니까?

데이터베이스의 규칙 응답을 어떻게 평가합니까?

'지식 기반'에 접종이 없기 때문에 접종을 하지는 않지만, 사람처럼 이미지의 형태로 모든 것을 하고 있다..

존의 폭을 대가로 여기에서는 전체적인 컨셉을 공개해야 하는데, 시간이 오래 걸린다는 이유만으로 디테일은 밝히지 않고 본질만 말씀드리겠습니다..

우리는 현재 패턴을 가지고 있습니다(마지막 n 가격 또는 무엇이든)

"지식 기반"에서 동일한 패턴을 찾고 어떻게 끝났는지 확인합니다.

당연히 패턴을 정규화된 좌표 영역으로 변환해야 합니다.

우리는 패턴의 궤적에서 약간의 혼란을 얻습니다. 흥미로운 것은 없습니다.

참고로 이것이 바로 귀하의 추세, ZZ 및 기타 쓰레기( 파란색 타원 )를 예측하는 방법입니다.

가장 순수한 혼돈에 손을 대는 자들

좋아, 계속하자. 하지만 여전히 혼돈인가 ??? 인간의 눈으로 보면 세 가지 궤적 모두에 일정한 패턴이 있음을 알 수 있습니다. 즉, 세 가지 경우 모두 가격이 반등하는 영역 이 있습니다.

알고리즘은 이 검색을 자동으로 수행합니다.

질문에 대한 답변:

알렉세이 비아즈미킨 :

"영역"의 너비와 높이는 어떻게 결정됩니까?

이것은 발견 된 영역의 너비이며 객관적인 이유로 끊임없이 다릅니다.

그런 다음 찾은 영역을 정규화된 좌표에서 절대 좌표로 다시 변환하고 예상 리바운드 영역을 얻습니다.

그게 다야, 간단해))

ps 지식 기반에서 패턴을 찾는 알고리즘이 더 똑똑하고 지식 기반 자체가 풍부할수록 로봇이 더 똑똑해집니다.

신경망 프로그래밍 질문
베이지안 회귀 - 이 [경고, 주제 닫힘!] 포럼을

Aliaksandr Hryshyn 2021.07.21 10:52 #24323

접근 방식이 흥미롭습니다.

[삭제] 2021.07.21 10:53 #24324

mytarmailS :

엔트로피로 급수를 측정하고 거기에 무엇이 있는지 이해하는 것이 더 쉽지 않습니까?) 글쎄, 아니면 sat의 엔트로피와 다른가요?

mytarmailS 2021.07.21 10:59 #24325

알리악산드르 흐리신 :

접근 방식이 흥미롭습니다.

가장 중요한 것은 간단하고 이해하기 쉽습니다. 또한 지식 기반을 통해 시간 프레임에 대한 불변성을 달성할 수 있고, 요일에 패턴을 찾고, 분에 적용할 수 있습니다.

mytarmailS 2021.07.21 11:00 #24326

막심 드미트리예프스키 :

엔트로피로 급수를 측정하고 거기에 무엇이 있는지 이해하는 것이 더 쉽지 않습니까?) 아니면 sat의 엔트로피와 다릅니다.

여기서 엔트로피는 어느 쪽입니까?

[삭제] 2021.07.21 11:05 #24327

mytarmailS :

여기서 엔트로피는 어느 쪽입니까?

시리즈 예측 가능성

mytarmailS 2021.07.21 11:07 #24328

막심 드미트리예프스키 :

시리즈 예측 가능성

당신은 아무것도 이해하지 못했습니다, 신중하게 내 게시물을 다시 읽으십시오

[삭제] 2021.07.21 11:09 #24329

mytarmailS :

당신은 아무것도 이해하지 못했습니다, 신중하게 내 게시물을 다시 읽으십시오

클러스터링을 통해 반년 이상 전에 이 작업을 수행했습니다. 귀하의 구성은 본질적으로 가상이며 sb와 다르지 않은 엔트로피도 보지 않았기 때문에 새 데이터에서 모든 것이 다르게 나타납니다. 보류 중인 주문 이 있는 특정 "영역"이 있는 동일한 클러스터의 번들을 표시하는 것 같았습니다. 봇을 작성하고 테스터에서 확인했는데 슬프게 밝혀졌습니다.

mytarmailS 2021.07.21 11:12 #24330

mytarmailS :

알고리즘 m은 2개월 이상 새로운 데이터를 보지 못하고 오히려 오래된 데이터에 대한 결정 을 내립니다.

오늘의 유로 5분 차트입니다.

여기 당신을 위해 맥스)
"지식 기반" 버전 1.0.0의 원칙에 따라 알고리즘을 구현했습니다. :)
'지식 기반'에 접종이 없기 때문에 접종을 하지는 않지만, 사람처럼 이미지의 형태로 모든 것을 하고 있다..
존의 폭을 대가로 여기에서는 전체적인 컨셉을 공개해야 하는데, 시간이 오래 걸린다는 이유만으로 디테일은 밝히지 않고 본질만 말씀드리겠습니다..
우리는 현재 패턴을 가지고 있습니다(마지막 n 가격 또는 무엇이든)
"지식 기반"에서 동일한 패턴을 찾고 어떻게 끝났는지 확인합니다.
당연히 패턴을 정규화된 좌표 영역으로 변환해야 합니다.
우리는 패턴의 궤적에서 약간의 혼란을 얻습니다. 흥미로운 것은 없습니다.
참고로 이것이 바로 귀하의 추세, ZZ 및 기타 쓰레기( 파란색 타원 )를 예측하는 방법입니다.
가장 순수한 혼돈에 손을 대는 자들
좋아, 계속하자. 하지만 여전히 혼돈인가 ??? 인간의 눈으로 보면 세 가지 궤적 모두에 일정한 패턴이 있음을 알 수 있습니다. 즉, 세 가지 경우 모두 가격이 반등하는 영역 이 있습니다.
알고리즘은 이 검색을 자동으로 수행합니다.
질문에 대한 답변:
"영역"의 너비와 높이는 어떻게 결정됩니까?
이것은 발견 된 영역의 너비이며 객관적인 이유로 끊임없이 다릅니다.
그런 다음 찾은 영역을 정규화된 좌표에서 절대 좌표로 다시 변환하고 예상 리바운드 영역을 얻습니다.
그게 다야, 간단해))
ps 지식 기반에서 패턴을 찾는 알고리즘이 더 똑똑하고 지식 기반 자체가 풍부할수록 로봇이 더 똑똑해집니다.
접근 방식이 흥미롭습니다.
가장 중요한 것은 간단하고 이해하기 쉽습니다. 또한 지식 기반을 통해 시간 프레임에 대한 불변성을 달성할 수 있고, 요일에 패턴을 찾고, 분에 적용할 수 있습니다.
엔트로피로 급수를 측정하고 거기에 무엇이 있는지 이해하는 것이 더 쉽지 않습니까?) 아니면 sat의 엔트로피와 다릅니다.
여기서 엔트로피는 어느 쪽입니까?
시리즈 예측 가능성
당신은 아무것도 이해하지 못했습니다, 신중하게 내 게시물을 다시 읽으십시오
클러스터링을 통해 반년 이상 전에 이 작업을 수행했습니다. 귀하의 구성은 본질적으로 가상이며 sb와 다르지 않은 엔트로피도 보지 않았기 때문에 새 데이터에서 모든 것이 다르게 나타납니다.보류 중인 주문 이 있는 특정 "영역"이 있는 동일한 클러스터의 번들을 표시하는 것 같았습니다. 봇을 작성하고 테스터에서 확인했는데 슬프게 밝혀졌습니다.
알고리즘 m은 2개월 이상 새로운 데이터를 보지 못하고 오히려 오래된 데이터에 대한 결정 을 내립니다.
오늘의 유로 5분 차트입니다.
여기 당신을 위해 맥스)