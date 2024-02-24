트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1442 1...143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449...3399 새 코멘트 [삭제] 2019.04.14 20:58 #14411 알렉세이 니콜라예프 : Mandelbrot는 가격에 대한 유용한 그림을 가지고 있습니다. 여기에서 각 움직임은 3으로 표현되고(두 번째는 최대 수정) 이를 기반으로 다중 프랙탈 가격 구조가 구축됩니다. 이것은 형식적인 문법 규칙으로 작성될 수 있습니다: T -> TCT 그러나 나는 이 접근 방식에서 많은 요점을 보지 못합니다. 기본적으로 모두 동일한 비정상성 때문입니다. 그래서 이론가들이 뒤돌아볼 여지가 있습니다 - 확률론적 문법 등) 예, 예, "발전기"의 사진을 보았습니다. 사실, 엘리엇 파동의 확장된 표현입니다(책도 주변에 놓여 있습니다). 간단한 패턴 생성기를 기초로 삼으면 시장 프랙탈을 설명할 수 있습니다. 정형문법은 모르겠어 오늘은 아실 수 없어 내일은 mb Igor Makanu 2019.04.14 21:08 #14412 여기에서 4개의 링크를 검색하기 위한 2개의 파일과 5개의 csv에서 알파벳 또는 가격 조치 또는 막대 간 시퀀스를 내보냈습니다. 오래전에 이 작업을 중단했지만 내가 본 것은 막대/프랙탈 등 사이의 정보를 검색하는 알고리즘이 중요하지 않다는 것입니다. 통계적으로 항상 비슷한 결과가 있을 것입니다.) 중괄호 안에 이것은 원하는 알파벳입니다 .... 즉, 나는 오래 전에 알파벳 찾는 것을 포기했습니다 - 그것은 바에 없습니다! 파일: Desktop.zip 395 kb Aleksey Nikolayev 2019.04.14 21:11 #14413 이고르 마카누 : 작동하지 않습니다. 시간은 PR을 설명하는 가장 좋은 방법이 아닙니다. 자산 참여자 사이에 관심이 없으면 마켓 메이커의 가격 형성 알고리즘으로 인해 PR에 약간의 변동이 있습니다. infa는 항상 왜곡이 있습니다. 그냥 시퀀스를 인코딩하십시오 - 내가 찾고 있던, 반복이 없거나 오히려 OHLC의 약 50%가 양초 조합을 반복하고 나머지 50%는 정적으로 중요하지 않은 균일한 수를 갖습니다. 저것들. 숫자로: 여기 132623 H1 막대의 역사가 있습니다. 제 스크립트는 역사에서 4 마디의 조합의 14181 반복을 찾습니다. 여기에 이러한 패턴의 반복에 대한 통계가 있습니까? 가격 행동? : 그런 다음 발견 된 반복 횟수가 10-20 조각으로 점차 감소하고 최대 30-40 조각이되고 결국에는 각각 1-2 조각이됩니다. 알파벳 없음)) 최소 3개, 최소 5개, 최소 10개 등의 분석을 위해 얼마나 많은 양초를 사용하든 항상 그러한 통계가 있을 것입니다. 그것은 통계적으로 기울어진 종이 될 것입니다 ;) 유한한 알파벳의 유한한 단어로 (틱) 가격을 코딩할 수 있는 근본적인 가능성에 관한 것입니다. 이 가능성은 시간과 가격의 불연속성 때문에 발생합니다. 실제로 - 이 특정 언어에서 우리는 변경 없이 아주 가끔 틱이 산재된 긴 순간 시퀀스를 가질 것입니다. 여기에는 실질적인 의미가 없습니다. Igor Makanu 2019.04.14 21:14 #14414 알렉세이 니콜라예프 : 여기에는 실질적인 의미가 없습니다. 네, 바로 그것입니다. H1에 대해 위의 파일을 던졌습니다. 모든 TF에 대해 생성할 수 있지만 통계는 찾았습니다. 반복은 정보를 전달하지 않습니다. 특정 순서로 교대하지 않습니다. 단어나 정보를 추가할 수 없으며 통계적으로만 존재합니다! Aleksey Nikolayev 2019.04.14 21:16 #14415 이고르 마카누 : 여기에서 4개의 링크를 검색하기 위한 2개의 파일과 5개의 csv에서 알파벳 또는 가격 조치 또는 막대 간 시퀀스를 내보냈습니다. 오래전에 이 작업을 중단했지만 막대/프랙탈 등의 정보를 검색하는 알고리즘은 중요하지 않습니다. 통계적으로는 항상 비슷한 결과가 나올 것입니다.) 중괄호 안에 이것은 원하는 알파벳입니다 .... 즉, 나는 오래 전에 알파벳 찾는 것을 포기했습니다 - 그것은 바에 없습니다! 이것이 우리가 말하는 것입니다. 알파벳, 언어, 문법 등은 안전보장이사회에 입력될 수 있습니다. 그러나 가격과 SB의 차이점을 찾는 데 도움이되지 않으면 아무런 의미가 없습니다) Igor Makanu 2019.04.14 21:27 #14416 알렉세이 니콜라예프 : 이것이 우리가 말하는 것입니다. 알파벳, 언어, 문법 등이 안전보장이사회에 입력될 수 있습니다. 그러나 가격과 SB의 차이점을 찾는 데 도움이되지 않으면 아무런 의미가 없습니다) 나는 항상 합당한 5를 받았음에도 불구하고 더 높은 수학을 모두 기억하지 못합니다. 그러나 통계적으로 항상 다음과 같은 그림이 있습니다. 이 전체 포럼은 이러한 차트로 가득 차 있으며 방법의 작성자가 무엇을 어떻게 찾고 있는지는 중요하지 않습니다. TS에 대한 통계를 사용하면 시장에서 승리할 것입니다. 음, 어딘가에 50/ 50 - 테스트 시간, 1년 또는 2년에 따라 다릅니다. ..10년 - 모든 수익성 있는 차량은 잘 선택된 자본 관리 와 상황의 유리한 조합으로 인해 이익을 얻습니다))) CFD 가능한 패턴 위대하고 끔찍한 MT4 영원히 스칼프넷 [삭제] 2019.04.14 21:31 #14417 이고르 마카누 : 나는 항상 합당한 5를 받았음에도 불구하고 더 높은 수학을 모두 기억하지 못합니다. 그러나 통계적으로 항상 다음과 같은 그림이 있습니다. 이 전체 포럼은 이러한 그래프로 가득 차 있으며 방법 작성자가 무엇을 어떻게 찾고 있는지는 중요하지 않습니다((( MT5에서 캘린더 API를 보았습니다. 불행히도 테스터에서는 작동하지 않습니다. 백분율을 고려하여 차트를 변환하고 싶었습니다. 요금 및 기타 기본 정보. 흥미로워야 합니다. 차트 자체는 통화 가치의 실제 변화를 반영하지 않고 특정 항목과 관련해서만 반영합니다. 예를 들어, 다른 통화 및 백분율. 비율 \ 차등 퍼센트. 금리, 인플레이션 .. 무엇이든 변화의 기회 - 바다, 단순한 차별화가 아닌 의미 있는 정보 포함 [삭제] 2019.04.14 21:38 #14418 이고르 마카누 : 예, 생각했습니다. 지난 달에 흥미롭게 작동했습니다 . 경제 달력 이 온라인으로 구문 분석되었으며 고객은 꽤 오랜 시간 동안 분석을 사용했으며 지불로 판단하면 지출 한 돈에 대해 유감스럽게 생각하지 않았습니다. 저것들. 적나라한 기술 분석(뉴스 분석 없이)이 의미가 없을 수 있습니다. 첫 번째 기초 채권이 있는 것도 선행 지표로서 흥미롭습니다. Igor Makanu 2019.04.14 21:43 #14419 막심 드미트리예프스키 : 첫 번째 기초 채권이 있는 것도 선행 지표로서 흥미롭습니다. 메타 인용 서버의 GMT는 무엇입니까? [삭제] 2019.04.14 21:46 #14420 이고르 마카누 : 메타 인용 서버의 GMT는 무엇입니까? 모르겠습니다. TimeCurrent() 를 통해 TimeGMT() 를 볼 수 있습니다. 1...143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Mandelbrot는 가격에 대한 유용한 그림을 가지고 있습니다. 여기에서 각 움직임은 3으로 표현되고(두 번째는 최대 수정) 이를 기반으로 다중 프랙탈 가격 구조가 구축됩니다. 이것은 형식적인 문법 규칙으로 작성될 수 있습니다: T -> TCT
그러나 나는 이 접근 방식에서 많은 요점을 보지 못합니다. 기본적으로 모두 동일한 비정상성 때문입니다. 그래서 이론가들이 뒤돌아볼 여지가 있습니다 - 확률론적 문법 등)
예, 예, "발전기"의 사진을 보았습니다. 사실, 엘리엇 파동의 확장된 표현입니다(책도 주변에 놓여 있습니다). 간단한 패턴 생성기를 기초로 삼으면 시장 프랙탈을 설명할 수 있습니다.
정형문법은 모르겠어 오늘은 아실 수 없어 내일은 mb
여기에서 4개의 링크를 검색하기 위한 2개의 파일과 5개의 csv에서 알파벳 또는 가격 조치 또는 막대 간 시퀀스를 내보냈습니다.
오래전에 이 작업을 중단했지만 내가 본 것은 막대/프랙탈 등 사이의 정보를 검색하는 알고리즘이 중요하지 않다는 것입니다. 통계적으로 항상 비슷한 결과가 있을 것입니다.)
중괄호 안에 이것은 원하는 알파벳입니다 .... 즉, 나는 오래 전에 알파벳 찾는 것을 포기했습니다 - 그것은 바에 없습니다!
작동하지 않습니다. 시간은 PR을 설명하는 가장 좋은 방법이 아닙니다. 자산 참여자 사이에 관심이 없으면 마켓 메이커의 가격 형성 알고리즘으로 인해 PR에 약간의 변동이 있습니다. infa는 항상 왜곡이 있습니다.
그냥 시퀀스를 인코딩하십시오 - 내가 찾고 있던, 반복이 없거나 오히려 OHLC의 약 50%가 양초 조합을 반복하고 나머지 50%는 정적으로 중요하지 않은 균일한 수를 갖습니다.
저것들. 숫자로: 여기 132623 H1 막대의 역사가 있습니다. 제 스크립트는 역사에서 4 마디의 조합의 14181 반복을 찾습니다. 여기에 이러한 패턴의 반복에 대한 통계가 있습니까? 가격 행동? :
그런 다음 발견 된 반복 횟수가 10-20 조각으로 점차 감소하고 최대 30-40 조각이되고 결국에는 각각 1-2 조각이됩니다. 알파벳 없음))
최소 3개, 최소 5개, 최소 10개 등의 분석을 위해 얼마나 많은 양초를 사용하든 항상 그러한 통계가 있을 것입니다. 그것은 통계적으로 기울어진 종이 될 것입니다 ;)
유한한 알파벳의 유한한 단어로 (틱) 가격을 코딩할 수 있는 근본적인 가능성에 관한 것입니다. 이 가능성은 시간과 가격의 불연속성 때문에 발생합니다.
실제로 - 이 특정 언어에서 우리는 변경 없이 아주 가끔 틱이 산재된 긴 순간 시퀀스를 가질 것입니다. 여기에는 실질적인 의미가 없습니다.
여기에는 실질적인 의미가 없습니다.
네, 바로 그것입니다. H1에 대해 위의 파일을 던졌습니다. 모든 TF에 대해 생성할 수 있지만 통계는 찾았습니다. 반복은 정보를 전달하지 않습니다. 특정 순서로 교대하지 않습니다. 단어나 정보를 추가할 수 없으며 통계적으로만 존재합니다!
여기에서 4개의 링크를 검색하기 위한 2개의 파일과 5개의 csv에서 알파벳 또는 가격 조치 또는 막대 간 시퀀스를 내보냈습니다.
오래전에 이 작업을 중단했지만 막대/프랙탈 등의 정보를 검색하는 알고리즘은 중요하지 않습니다. 통계적으로는 항상 비슷한 결과가 나올 것입니다.)
중괄호 안에 이것은 원하는 알파벳입니다 .... 즉, 나는 오래 전에 알파벳 찾는 것을 포기했습니다 - 그것은 바에 없습니다!
이것이 우리가 말하는 것입니다. 알파벳, 언어, 문법 등은 안전보장이사회에 입력될 수 있습니다. 그러나 가격과 SB의 차이점을 찾는 데 도움이되지 않으면 아무런 의미가 없습니다)
이것이 우리가 말하는 것입니다. 알파벳, 언어, 문법 등이 안전보장이사회에 입력될 수 있습니다. 그러나 가격과 SB의 차이점을 찾는 데 도움이되지 않으면 아무런 의미가 없습니다)
나는 항상 합당한 5를 받았음에도 불구하고 더 높은 수학을 모두 기억하지 못합니다. 그러나 통계적으로 항상 다음과 같은 그림이 있습니다.
이 전체 포럼은 이러한 차트로 가득 차 있으며 방법의 작성자가 무엇을 어떻게 찾고 있는지는 중요하지 않습니다. TS에 대한 통계를 사용하면 시장에서 승리할 것입니다. 음, 어딘가에 50/ 50 - 테스트 시간, 1년 또는 2년에 따라 다릅니다. ..10년 - 모든 수익성 있는 차량은 잘 선택된 자본 관리 와 상황의 유리한 조합으로 인해 이익을 얻습니다)))
나는 항상 합당한 5를 받았음에도 불구하고 더 높은 수학을 모두 기억하지 못합니다. 그러나 통계적으로 항상 다음과 같은 그림이 있습니다.
이 전체 포럼은 이러한 그래프로 가득 차 있으며 방법 작성자가 무엇을 어떻게 찾고 있는지는 중요하지 않습니다(((
MT5에서 캘린더 API를 보았습니다. 불행히도 테스터에서는 작동하지 않습니다. 백분율을 고려하여 차트를 변환하고 싶었습니다. 요금 및 기타 기본 정보. 흥미로워야 합니다.
차트 자체는 통화 가치의 실제 변화를 반영하지 않고 특정 항목과 관련해서만 반영합니다. 예를 들어, 다른 통화 및 백분율. 비율 \ 차등 퍼센트. 금리, 인플레이션 .. 무엇이든
변화의 기회 - 바다, 단순한 차별화가 아닌 의미 있는 정보 포함
예, 생각했습니다. 지난 달에 흥미롭게 작동했습니다 . 경제 달력 이 온라인으로 구문 분석되었으며 고객은 꽤 오랜 시간 동안 분석을 사용했으며 지불로 판단하면 지출 한 돈에 대해 유감스럽게 생각하지 않았습니다.
저것들. 적나라한 기술 분석(뉴스 분석 없이)이 의미가 없을 수 있습니다.
첫 번째 기초
채권이 있는 것도 선행 지표로서 흥미롭습니다.
첫 번째 기초
채권이 있는 것도 선행 지표로서 흥미롭습니다.
메타 인용 서버의 GMT는 무엇입니까?
메타 인용 서버의 GMT는 무엇입니까?
모르겠습니다. TimeCurrent() 를 통해 TimeGMT() 를 볼 수 있습니다.