나는 항상 합당한 5를 받았음에도 불구하고 더 높은 수학을 모두 기억하지 못합니다. 그러나 통계적으로 항상 다음과 같은 그림이 있습니다.
이 전체 포럼은 이러한 차트로 가득 차 있으며 방법의 작성자가 무엇을 어떻게 찾고 있는지는 중요하지 않습니다. TS에 대한 통계를 사용하면 시장에서 승리할 것입니다. 음, 어딘가에 50/ 50 - 테스트 시간, 1년 또는 2년에 따라 다릅니다. ..10년 - 모든 수익성 있는 차량은 잘 선택된 자본 관리와 상황의 유리한 조합으로 인해 이익을 얻습니다)))
Taleb는 비슷한 주제에 대해 몇 가지 흥미로운 생각을 가지고 있습니다. 그는 사람들의 활동 영역을 정규 분포 소득과 뚱뚱한 꼬리의 두 가지 유형으로 나눕니다. 흥미로운 것은 그가 그것을 과학적이 아닌 단순한 인간의 관점에서 설명하는 방법입니다.
Taleb는 두 번 운이 좋았고 이제 모든 사람들이 그의 징징대는 회고록을 읽습니다. 모든 것이 얼마나 멍청한지, 아무도 월스트리트에서 그를 진지하게 받아들이지 않습니다. 글쎄, 우리 광대 Maxim Denisenko의 여기 그의 "도파민"으로 뒤섞인 사람들보다 더 심각하지 않습니다.
Kesha, 당신은 그 순간에 잘 거래하고 있습니까, 당신은 신호 또는 모니터링이 있습니까?
비인간적으로 밝혀진 것처럼 영혼을 위한 것은 아무것도 없습니다.나는 물론 Maxim이 의사 소통에서 "천사 자체가 아니다"라고 부드럽게 표현한다는 데 동의하지만 여전히 질문이 제기되었습니다.
네, "먼저 잡아라"는 정확성이 요구되는 양날의 무기입니다)
반영 정보 - 나는 새로운 식물 표본 상자를 편집 중이며 Si 선물에 따라 93 시트가 구매를 위해 선택되었으며 이러한 패턴이 다른 티켓에서 작동하는지 확인하기로 결정했습니다 - 2014-2019 기간 동안 테스트를 수행했는데 19 시트가 나타났습니다 , 테스트 결과에 따라 추가 티켓으로이 기간 동안 수입을 창출합니다.
시트의 20%가 악기의 완전한 변경에 저항하는 것으로 판명되면 그냥 놔둘 필요가 있습니까? 아니면 여기서 우연에 대해 이야기할 수 있습니까?
나는 아무것도 팔지 않으며 Maxim의 의사 소통 방식을 비난하지 않고 그가 부끄럽고 수치스러워하는 사기 시도를 비난합니다.
표시기 코드의 절반과 마찬가지로 평소와 같이 사용할 수 있습니다. "여기에 게시하고 있습니다. 내가 할 수 있는 것을 보세요. 뭐라고 합니까?"
모든 사람들은 마치, 어 .. 글쎄, 좋아, 숫자가있는 테이블, 그 소년은 정상적으로 주제를 밀었습니다.
예, 여기서 중요한 것은 코드가 아닙니다. 시트에서 선택한 규칙이 수정 없이 다른 도구에서 부분적으로 작동하는 것이 중요합니다.
이것은 패턴에 대한 잘못된 가설을 걸러낼 가능성에 대한 질문입니다. 학습 결과를 모니터링할 수 있습니다.
불행히도 많은 악기에서 작동하는 모델이 없기 때문에 컴플렉스에서 많은 재교육된 잎이 있는 것이 논리적입니다.
음, 도구가 얼마나 상관관계가 있는지, 왜 우연의 일치가 있는지 보세요.
이 숫자로 무엇을 말할 수 있습니까