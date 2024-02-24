트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1444 1...143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2019.04.15 12:25 #14431 막심 드미트리예프스키 : 차이로의 이행 과정에서 시리즈의 기억이 사라진다는 진술의 의미를 연구해 보았다. 나는 아직 그런 진술을 보지 못한 이모 교수의 책에 대한 링크가 있습니다. [삭제] 2019.04.15 12:28 #14432 알렉세이 니콜라예프 : 차이로의 이행 과정에서 시리즈의 기억이 사라진다는 진술의 의미를 연구해 보았다. 나는 아직 그런 진술을 보지 못한 이모 교수의 책에 대한 링크가 있습니다. 매우 간단하기 때문입니다. 메모리는 가장 가까운 두 값의 차이가 아니라 무언가의 시퀀스입니다. [삭제] 2019.04.15 12:49 #14433 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C 역설적이게도 이렇게 단순해 보이는 개념일지라도 때로는 더 자세히 공부하는 것이 좋습니다. 왜냐하면 모든 사람은 매우 간단한 의미로 직관적으로 인식합니다. Vizard_ 2019.04.15 13:08 #14434 막심 드미트리예프스키 : 매우 간단하기 때문입니다. 메모리는 가장 가까운 두 값의 차이가 아니라 무언가의 시퀀스입니다. 2단계 선생님들 너무 웃기다))) 나 죽어가고 있어... Aleksey Nikolayev 2019.04.15 13:14 #14435 막심 드미트리예프스키 : 매우 간단하기 때문입니다. 메모리는 가장 가까운 두 값의 차이가 아니라 무언가의 시퀀스입니다. 솔직히 말해서 저는 이 경우 "메모리"라는 용어를 별로 좋아하지 않습니다. 불필요한 연관이 너무 많습니다. 사실, 우리는 무작위 프로세스의 구성원 사이에 확률론적 의존성이 있다는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 그 구현 중 하나가 우리의 특정 시리즈입니다. 이 종속성은 임의 프로세스 구성원의 모든 가능한 공동 분포를 통해 결정됩니다. 실제로 이러한 모든 분포는 정의에 따라 특정 임의 프로세스를 정의합니다. 실제로, 우리는 그 자체로 이러한 모든 분포를 재구성하기에 충분한 정보를 제공하지 않는 프로세스(우리의 일련의 가격)의 단일 구현이 제공됩니다. 따라서 우리는 가격을 설명하는 프로세스에 대한 모든 종류의 제한 사항을 추가로 제시해야 합니다. 일반적으로 차이로의 전환은 선형 변환의 매우 특별한 경우이며 기껏해야 선형 종속성을 제거할 수 있습니다. 종속성을 제거하기가 너무 쉬울 수 있다면 예를 들어 비선형 PCA로 엉망이 될 필요가 없습니다. 또 랜덤워크... 논의 MT5 한발짝 물러나?? Кеша Рутов 2019.04.15 13:15 #14436 마법사_ : 2단계 선생님들 너무 웃기다))) 나 죽어가고 있어... 당신이 따라야 할 모범은 아니지만 이번에는 동의해야합니다. Denisenko는 열심히 일하는 교사와 교사에게 $ 100-500의 게으름뱅이를주는 길을 따르고 있습니다. 이것은 비열합니다. 이것은 자연 스럽습니다. 수간과 그는 형평성에 관심이 없습니다. 그는 그것이 무엇인지 분명하기 때문에 아마 다시는 그것을 보여주지 않을 것입니다. 그러나 그는 아무 의미가 없는 제로 오류에 대해 트윗할 것입니다. [삭제] 2019.04.15 13:29 #14437 알렉세이 니콜라예프 : 솔직히 말해서 저는 이 경우 "메모리"라는 용어를 별로 좋아하지 않습니다. 불필요한 연관이 너무 많습니다. 사실, 우리는 무작위 프로세스의 구성원 사이에 확률론적 의존성이 있다는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 그 구현 중 하나가 우리의 특정 시리즈입니다. 이 종속성은 임의 프로세스 구성원의 모든 가능한 공동 분포를 통해 결정됩니다. 실제로 이러한 모든 분포는 정의에 따라 특정 임의 프로세스를 정의합니다. 그러나 실제로 우리는 그 자체로 이러한 모든 분포를 재구성하기에 충분한 정보를 제공하지 않는 프로세스(우리의 일련의 가격)의 단일 구현이 제공됩니다. 따라서 우리는 가격을 설명하는 프로세스에 대한 모든 종류의 제한 사항을 추가로 제시해야 합니다. 일반적으로 차이로의 전환은 선형 변환의 매우 특별한 경우이며 기껏해야 선형 종속성을 제거할 수 있습니다. 종속성을 제거하기가 너무 쉬울 수 있다면 예를 들어 비선형 PCA로 엉망이 될 필요가 없습니다. mb mb, 나중에 끝내고 불필요한 것을 발명하지 않고 일어난 일을 비교할 것입니다. Ivan Butko 2019.04.15 13:50 #14438 외환 거래를 위해 뉴로소프트를 인수했습니다. 훈련 후 2018년 초부터 훈련을 위해 2018년을 촬영하고 마지막 섹션(1월 1일부터 오늘 - 3개월 반)이 포워드인 것과 같은 그림을 제공합니다. 내가 말하고 싶은 것: 이것은 작동합니다. (신경망 전문가인 여러분 모두에게) 파헤치는 것이 합리적입니다. 실생활에서 테스트 하겠습니다. Aleksey Vyazmikin 2019.04.15 13:55 #14439 이반 부코 : 외환 거래를 위해 뉴로소프트를 인수했습니다. 훈련 후 2018년 초부터 훈련을 위해 2018년을 촬영하고 마지막 섹션(1월 1일부터 오늘 - 3개월 반)이 포워드인 것과 같은 그림을 제공합니다. 내가 말하고 싶은 것: 이것은 작동합니다. (신경망 전문가인 여러분 모두에게) 파헤치는 것이 합리적입니다. 실생활에서 테스트 하겠습니다. 그리고 이것은 어떤 종류의 소프트웨어입니까? 그들은 왜 그것을 가져 갔습니까? Ivan Butko 2019.04.15 13:59 #14440 알렉세이 비아즈미킨 : 그리고 이것은 어떤 종류의 소프트웨어입니까? 그들은 왜 그것을 가져 갔습니까? 연구소의 어떤 종류의 수학자 팀은 fin에서 그들의 업적을 활용하기로 결정했습니다. 시장. 가격에 찍어서 자세히는 밝히지 않겠습니다. 이제 가장 중요한 것은 실생활에서 긍정적인 이야기를 채우는 것입니다. 그렇지 않으면 역사는 지표가 아니라 역사입니다(모두에게 확실합니다). 1...143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
차이로의 이행 과정에서 시리즈의 기억이 사라진다는 진술의 의미를 연구해 보았다. 나는 아직 그런 진술을 보지 못한 이모 교수의 책에 대한 링크가 있습니다.
매우 간단하기 때문입니다. 메모리는 가장 가까운 두 값의 차이가 아니라 무언가의 시퀀스입니다.
역설적이게도 이렇게 단순해 보이는 개념일지라도 때로는 더 자세히 공부하는 것이 좋습니다.
왜냐하면 모든 사람은 매우 간단한 의미로 직관적으로 인식합니다.
2단계 선생님들 너무 웃기다))) 나 죽어가고 있어...
솔직히 말해서 저는 이 경우 "메모리"라는 용어를 별로 좋아하지 않습니다. 불필요한 연관이 너무 많습니다. 사실, 우리는 무작위 프로세스의 구성원 사이에 확률론적 의존성이 있다는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 그 구현 중 하나가 우리의 특정 시리즈입니다. 이 종속성은 임의 프로세스 구성원의 모든 가능한 공동 분포를 통해 결정됩니다. 실제로 이러한 모든 분포는 정의에 따라 특정 임의 프로세스를 정의합니다. 실제로, 우리는 그 자체로 이러한 모든 분포를 재구성하기에 충분한 정보를 제공하지 않는 프로세스(우리의 일련의 가격)의 단일 구현이 제공됩니다. 따라서 우리는 가격을 설명하는 프로세스에 대한 모든 종류의 제한 사항을 추가로 제시해야 합니다.
일반적으로 차이로의 전환은 선형 변환의 매우 특별한 경우이며 기껏해야 선형 종속성을 제거할 수 있습니다. 종속성을 제거하기가 너무 쉬울 수 있다면 예를 들어 비선형 PCA로 엉망이 될 필요가 없습니다.
당신이 따라야 할 모범은 아니지만 이번에는 동의해야합니다. Denisenko는 열심히 일하는 교사와 교사에게 $ 100-500의 게으름뱅이를주는 길을 따르고 있습니다. 이것은 비열합니다. 이것은 자연 스럽습니다. 수간과 그는 형평성에 관심이 없습니다. 그는 그것이 무엇인지 분명하기 때문에 아마 다시는 그것을 보여주지 않을 것입니다. 그러나 그는 아무 의미가 없는 제로 오류에 대해 트윗할 것입니다.
mb mb, 나중에 끝내고 불필요한 것을 발명하지 않고 일어난 일을 비교할 것입니다.
외환 거래를 위해 뉴로소프트를 인수했습니다. 훈련 후 2018년 초부터 훈련을 위해 2018년을 촬영하고 마지막 섹션(1월 1일부터 오늘 - 3개월 반)이 포워드인 것과 같은 그림을 제공합니다.
내가 말하고 싶은 것: 이것은 작동합니다. (신경망 전문가인 여러분 모두에게) 파헤치는 것이 합리적입니다. 실생활에서 테스트 하겠습니다.
그리고 이것은 어떤 종류의 소프트웨어입니까? 그들은 왜 그것을 가져 갔습니까?
연구소의 어떤 종류의 수학자 팀은 fin에서 그들의 업적을 활용하기로 결정했습니다. 시장. 가격에 찍어서 자세히는 밝히지 않겠습니다. 이제 가장 중요한 것은 실생활에서 긍정적인 이야기를 채우는 것입니다. 그렇지 않으면 역사는 지표가 아니라 역사입니다(모두에게 확실합니다).