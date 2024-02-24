트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1445 1...143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452...3399 새 코멘트 Ilnur Khasanov 2019.04.15 13:59 #14441 https://habr.com/ru/news/t/448138/ Искусственный интеллект обыграл сильнейших киберспортсменов мира по Dota 2 habr.com Технологии искусственного интеллекта вновь заставили о себе говорить. На это раз причиной стала победа OpenAI над командой профессиональных игроков в Dota 2. Название команды — OG, в 2018 году она получила главный приз киберспорта, заняв первое место в турнире The International по Dota 2. Призовой фонд этого турнира составляет $25 млн. На... [삭제] 2019.04.15 14:00 #14442 이반 부코 : 연구소의 어떤 종류의 수학자 팀은 fin에서 그들의 업적을 활용하기로 결정했습니다. 시장. 비용이 많이 들었기 때문에 자세한 내용은 공개하지 않겠습니다. 이제 가장 중요한 것은 실생활에서 긍정적인 이야기를 채우는 것입니다. 그렇지 않으면 역사는 지표가 아니라 역사입니다. 행운을 빕니다, 때때로 결과에 대해 쓰십시오 Aleksey Vyazmikin 2019.04.15 14:03 #14443 이반 부코 : 연구소의 어떤 종류의 수학자 팀은 fin에서 그들의 업적을 활용하기로 결정했습니다. 시장. 가격을 책정했으니 자세한 내용은 공개하지 않겠습니다. 이제 가장 중요한 것은 실생활에서 긍정적인 이야기를 채우는 것입니다. 그렇지 않으면 역사는 지표가 아니라 역사입니다(모두에게 확실합니다). NS인가 아니면 다른 무언가인가? 입국시 무엇을 제공합니까? Ivan Butko 2019.04.15 14:03 #14444 막심 드미트리예프스키 : 행운을 빕니다, 때때로 결과에 대해 쓰십시오 물론, 보여줄 것이 있다면) 감사합니다. Ivan Butko 2019.04.15 14:05 #14445 알렉세이 비아즈미킨 : 입국시 무엇을 제공합니까? 차 샤워에서 우리는 전문가를 찾았습니다. D))) 거기에는 레이어와 뉴런의 수만 나타납니다. 글쎄, 나는 한 가지 말할 수 있다: 더 많은 층과 뉴런(100개의 층, 100개의 뉴런), 더 쓸모없다(역설). 2-3개의 뉴런으로 구성된 2-3개의 레이어를 배치하면 수익이 증가합니다. 어쩌면 내가 비뚤어지게 가르칠 수도 있습니다 - x. 방금 시작했는데 다시 확인하겠습니다 UPD 오, 음, 둘 중 하나를 선택할 수 있는 일종의 "회귀" 또는 "분류"입니다. [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 거시경제 지표에 기반한 시장 MetaTrader 5 Python 사용자 Ivan Butko 2019.04.15 14:42 #14446 케샤 루트 : *** 케샤, 몇 살입니까? Vladimir Karputov 2019.04.15 14:46 #14447 Aleksey Nikolayev 2019.04.16 09:10 #14448 막심 드미트리예프스키 : mb mb, 나중에 끝내고 불필요한 것을 발명하지 않고 일어난 일을 비교할 것입니다. 내 의견으로는 차이로 넘어갈 때 기억 상실에 대한 진술은 더 이상 발표할 의미가 없습니다. 메모리는 가격 수준에 의해서만 결정된다고 가정하는 것과 같이 말할 수 있습니다. 하지만 내가 책 사업을 이해하지 못하는 것일 수도 있으므로 주장하지 않겠습니다) 이 가정에 기초하여 우리는 가격이 균일하지 않은 가격 공간에서 확산 과정이라는 일반적인 생각에 도달합니다. 그러나 물리적 확산과는 상당한 차이가 있습니다. 입자는 일반적으로 공간의 특성에 영향을 미치지 않습니다. 어떤 새로운 수준에 도달하면 거기에 설정된 주문이 트리거되고 새로운 주문이 다른 수준에 추가되기 때문에 가격이 변경됩니다. [삭제] 2019.04.16 09:15 #14449 알렉세이 니콜라예프 : 내 의견으로는 차이로 넘어갈 때 기억 상실에 대한 진술은 더 이상 발표할 의미가 없습니다. 메모리는 가격 수준에 의해서만 결정된다는 가정과 같이 말할 수 있습니다 . 하지만 내가 책 사업을 이해하지 못하는 것일 수도 있으므로 주장하지 않겠습니다) 이 가정에 기초하여 우리는 가격이 균일하지 않은 가격 공간에서 확산 과정이라는 일반적인 생각에 도달합니다. 그러나 물리적 확산과는 상당한 차이가 있습니다. 입자는 일반적으로 공간의 특성에 영향을 미치지 않습니다. 어떤 새로운 수준에 도달하면 거기에 설정된 주문이 트리거되고 새로운 주문이 다른 수준에 추가되기 때문에 가격이 변경됩니다. 실제로, 그것은 바로 그 내용입니다 :) Aleksey Nikolayev 2019.04.16 09:26 #14450 막심 드미트리예프스키 : 실제로, 그것은 바로 그것을 말하는 것입니다 :) ok) 명확성을 위해 변경합시다) 1...143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
연구소의 어떤 종류의 수학자 팀은 fin에서 그들의 업적을 활용하기로 결정했습니다. 시장. 비용이 많이 들었기 때문에 자세한 내용은 공개하지 않겠습니다. 이제 가장 중요한 것은 실생활에서 긍정적인 이야기를 채우는 것입니다. 그렇지 않으면 역사는 지표가 아니라 역사입니다.
행운을 빕니다, 때때로 결과에 대해 쓰십시오
연구소의 어떤 종류의 수학자 팀은 fin에서 그들의 업적을 활용하기로 결정했습니다. 시장. 가격을 책정했으니 자세한 내용은 공개하지 않겠습니다. 이제 가장 중요한 것은 실생활에서 긍정적인 이야기를 채우는 것입니다. 그렇지 않으면 역사는 지표가 아니라 역사입니다(모두에게 확실합니다).
NS인가 아니면 다른 무언가인가? 입국시 무엇을 제공합니까?
행운을 빕니다, 때때로 결과에 대해 쓰십시오
물론, 보여줄 것이 있다면) 감사합니다.
입국시 무엇을 제공합니까?
차 샤워에서 우리는 전문가를 찾았습니다. D))) 거기에는 레이어와 뉴런의 수만 나타납니다. 글쎄, 나는 한 가지 말할 수 있다: 더 많은 층과 뉴런(100개의 층, 100개의 뉴런), 더 쓸모없다(역설). 2-3개의 뉴런으로 구성된 2-3개의 레이어를 배치하면 수익이 증가합니다. 어쩌면 내가 비뚤어지게 가르칠 수도 있습니다 - x. 방금 시작했는데 다시 확인하겠습니다UPD
오, 음, 둘 중 하나를 선택할 수 있는 일종의 "회귀" 또는 "분류"입니다.
***
케샤, 몇 살입니까?
mb mb, 나중에 끝내고 불필요한 것을 발명하지 않고 일어난 일을 비교할 것입니다.
내 의견으로는 차이로 넘어갈 때 기억 상실에 대한 진술은 더 이상 발표할 의미가 없습니다. 메모리는 가격 수준에 의해서만 결정된다고 가정하는 것과 같이 말할 수 있습니다. 하지만 내가 책 사업을 이해하지 못하는 것일 수도 있으므로 주장하지 않겠습니다)
이 가정에 기초하여 우리는 가격이 균일하지 않은 가격 공간에서 확산 과정이라는 일반적인 생각에 도달합니다. 그러나 물리적 확산과는 상당한 차이가 있습니다. 입자는 일반적으로 공간의 특성에 영향을 미치지 않습니다. 어떤 새로운 수준에 도달하면 거기에 설정된 주문이 트리거되고 새로운 주문이 다른 수준에 추가되기 때문에 가격이 변경됩니다.
내 의견으로는 차이로 넘어갈 때 기억 상실에 대한 진술은 더 이상 발표할 의미가 없습니다. 메모리는 가격 수준에 의해서만 결정된다는 가정과 같이 말할 수 있습니다 . 하지만 내가 책 사업을 이해하지 못하는 것일 수도 있으므로 주장하지 않겠습니다)
이 가정에 기초하여 우리는 가격이 균일하지 않은 가격 공간에서 확산 과정이라는 일반적인 생각에 도달합니다. 그러나 물리적 확산과는 상당한 차이가 있습니다. 입자는 일반적으로 공간의 특성에 영향을 미치지 않습니다. 어떤 새로운 수준에 도달하면 거기에 설정된 주문이 트리거되고 새로운 주문이 다른 수준에 추가되기 때문에 가격이 변경됩니다.
실제로, 그것은 바로 그 내용입니다 :)
실제로, 그것은 바로 그것을 말하는 것입니다 :)
ok) 명확성을 위해 변경합시다)