의미에서 그것은 불가능합니다 .. 글쎄, 당신은 공유 할 수 있습니다))
한 기준에 따르면 전역 최소값이 -1000이고 다른 기준에 따르면 0이고 세 번째 기준에 따르면 150k입니다.
거기에 무엇을 넣을 것인가? )))))) 당신은 당신이 말하는 것을 이해하지 못합니다
그래서 그것들을 무한하게 만들지 말고, 다른 사람들처럼 0에서 1까지의 범위로 가져오세요.
아니요, Max, 작동하는 방식이 아닙니다. 최적화는 미지의 항목(함수, 매개변수 등)을 검색하는 것입니다.
"무언가"를 0-1 범위로 가져오려면 이 "무언가"가 필요하지만 가지고 있지 않습니다. 최적화를 사용하여 찾고 있습니다.
무엇이든... 최대화/최소화해야 하는 기능이 있습니다. 모두
따라서 모든 건강한 f-ii는 범위에 있습니다. 그리고 당신은 흡연자의 F-I가 있습니다
들어보세요, 당신은 당신의 인생에서 적어도 한 번 매개 변수에 대한 다중 기준 검색을 수행 했습니까?
뭔 짓을 하는지 모르겠어, 도표를 그려봐
글쎄, 당신은 "최대 이익"을 위해 뉴런을 훈련시키고 있습니다. 이것은 하나의 기준( "최대 이익") 에 대한 교육입니다.
여기에서 Alexander Aleksanodovich 라는 사람은 뉴런이 "거래하지 않는"최상의 솔루션을 찾았지만 어떻게했는지 모르지만 오 글쎄 ..
따라서 뉴런이 거래하지 않기로 결정했다면 "최소 트랜잭션 수"라는 기준(뉴런이 수행해야 하는 최소한의 트랜잭션)을 하나 더 추가해야 합니다.
이미 두 가지 기준 (또는 10) 으로 최적화해야 하는 것으로 판명되었습니다.
최종 결과를 모르기 때문에 여기에서 아무것도 정규화할 수 없습니다.
그게 문제인 것 같아요
아무도 아무것도 이해하지 못하지만 위에서 건설을 마치기 시작할 때
그래서 멍청한 놈을 위한 신경망 과정이 있습니다.
아마도....
===========================
큰 테스트 샘플을 만들었습니다
상자 안에는 내가 보여준 테스트(새 데이터)가 있습니다.
karoch, 5분 동안 위원회가 모든 것을 집어삼킬 것입니다.
그러나 흥미로운 모델을 합성하는 것이 가능합니다.
모델 훈련과 샤프트 점검을 바로 피트니스 기능에 넣어야 한다. 및 테스트 샘플
지금까지 나는 모든 것을 매우 서툴게 해왔어
thx, 그들은 이해하지 못합니다