기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 6

Aleksey Rodionov 2012.11.12 06:52 #51
명확히 해주세요. 안전을 위해.동물 보호소에 기부하는 지갑으로 돈을 인출하고 싶은데, 여기서 작업을 한 적이 없는데 지갑으로 인출하면 내 계좌에 묶여서 이 지갑을 통해서만 작업할 수 있나요?

Aleksey Rodionov 2012.11.12 07:07 #52
그리고 또 다른 질문입니다. 완전히 잊어 버렸고 전화 번호를 변경 한 지 오래되었고 계정이 연결된 심쿠가없는 심쿠를 수동으로 변경할 수 있습니까? 신원 확인에 필요한 서류.

Vladislav Andruschenko 2012.11.12 08:00 #53
프로필 항목에서 계정에서 출금하기 - 새 WebMoney 지갑으로 자금 이체하기
Я хочу вывести деньги на кошелек пожертвований приюту животных, я ни разу тут не делал операции, если я выведу на ихний кошелёк, то он привяжется к моему аккаунту и только смогу через него работать?
세무 당국으로부터 숨어 계신가요?

[삭제] 2012.11.12 08:44 #54
SMS를 통해 이 지갑을 확인한 후 계정에 연결됩니다. 향후에는 동일한 절차에 따라 다른 지갑으로 출금할 수 있습니다.하지만 하나의 결제 시스템만 사용해야 한다는 점을 기억해 주세요. 한 결제 시스템에서 자금을 인출하고 다른 결제 시스템에서 다시 입금하면 사기로 의심되어 계정이 차단됩니다.

[삭제] 2012.11.12 08:45 #55
그리고 질문이 하나 더 있습니다. 전화번호를 완전히 잊어버렸는데 오랫동안 전화번호를 변경했고 계정이 연결된 SIM 카드가 없는데 수동으로 변경할 수 있나요? 본인 확인에 필요한 서류를 제출해 드리겠습니다.
서비스 데스크에 문의

Aleksey Rodionov 2012.11.12 16:38 #56
예, 저는 숨어 있고 돈을 저축하려고 노력하고 있으며 28 달러 (여기에있는 2 년 동안)를 인출하고 성냥을 사서 목조 주택을 짓기로 결정했지만 세금으로 성냥갑 벽에 맞출 수 없습니다 =).

Mikhail Tsygankov 2013.01.11 09:33 #57
카드로 일정 금액을 먼저 입력한 후 웹머니로 더 큰 금액을 입력한 경우 언제 웹머니로 출금할 수 있나요? 카드로 입력한 "금액"은 신호 서비스에서 사용됩니다.

Rashid Umarov 2013.01.11 09:42 #58
돈을 넣을 때 그렇게 표시되어 있습니다.

Mikhail Tsygankov 2013.01.11 10:15 #59
물론 읽었습니다. 하지만 카드로 입력한 금액을 이미 사용했다면 어떻게 해야 하나요? 제 상황에서는 카드에서 돈을 한 번 입력하면 웹마니를 사용하더라도 다른 모든 충전은 단방향으로 이루어집니다.

Mikhail Tsygankov 2013.01.12 08:11 #60
이 주제에 대해 지원팀에 문의하세요. 하지만 여기서는 아주 간단한 질문 하나만 하고 싶습니다. 조금 이상하게 보일지 모르지만 제 관행상 너무 많이 욕하지 마세요 ;) 첫 입금이 카드를 통해 이루어졌다면 이제 어디에서도 (카드를 통한 이체보다 더 많이!) (계좌에 남아 있거나 웹마니를 통해 적립 / 입력 된) 자금을 인출 할 수 없다는 의미입니까? 감사합니다.
동물 보호소에 기부하는 지갑으로 돈을 인출하고 싶은데, 여기서 작업을 한 적이 없는데 지갑으로 인출하면 내 계좌에 묶여서 이 지갑을 통해서만 작업할 수 있나요?
프로필 항목에서 계정에서 출금하기 - 새 WebMoney 지갑으로 자금 이체하기
SMS를 통해 이 지갑을 확인한 후 계정에 연결됩니다. 향후에는 동일한 절차에 따라 다른 지갑으로 출금할 수 있습니다.
하지만 하나의 결제 시스템만 사용해야 한다는 점을 기억해 주세요. 한 결제 시스템에서 자금을 인출하고 다른 결제 시스템에서 다시 입금하면 사기로 의심되어 계정이 차단됩니다.
그리고 질문이 하나 더 있습니다. 전화번호를 완전히 잊어버렸는데 오랫동안 전화번호를 변경했고 계정이 연결된 SIM 카드가 없는데 수동으로 변경할 수 있나요? 본인 확인에 필요한 서류를 제출해 드리겠습니다.
돈을 넣을 때 그렇게 표시되어 있습니다.