기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 2 123456789...184 새 코멘트 михаил потапыч 2011.06.18 12:46 #11 잘했다고 생각합니다. 20 %는 많지 않습니다. 그리고 판매자의 탐욕은 (모든 영역에서) 낮은 판매 회전율로 빠르게 치료됩니다.물론 시장을 우회 할 수 있습니다. 그러나이 경우 판매자는 구매자에게 보호되지 않은 파일을 제공합니다. 이제 그에게 시간을 주자,그 후 페이 류 등에 표시됩니다. Yedelkin 2011.06.18 12:49 #12 Mischek:잘했다고 생각합니다. 20%는 많지 않습니다. 실제 커스텀/영업 프로그래머 커뮤니티에서도 같은 방식으로 계산한다면 당연히 의문은 저절로 사라질 것입니다. Renat Fatkhullin 2011.06.18 12:57 #13 Yedelkin:논쟁하지 않겠습니다. 그래서 제가 응답한 것이 아닙니다. MQ의 작업량은 엄청나기 때문에 저는 항상 모든 사람에게 존경과 존경을 표합니다. 다만 "잠재 고객에 대한 접근, 개발자의 서비스 광고, 공간 임대, 결제 환경 제공, 차익 거래 참여"와 같은 활동이 일반인/마케터가 아닌 일반인의 눈에는 일종의 일반적인 보상 서비스처럼 보인다는 생각을 전하고 싶었을 뿐입니다. 개발자가 벤더가 되면 더 이상 일반인의 범주에서 활동할 수 없게 됩니다. 보통 몇 달 또는 몇 년이 지나면 초보 마케터들은 홍보 채널의 탁월한 가치를 깨닫게 됩니다.프로그래머는 개인적으로 프로그램을 작성하고 (그렇지 않습니까?) 판매하고 유료 서비스 사용에 대한 수수료는 그에게 약간의 "외부 비용"이라고 생각할 것입니다. 이 수수료 규모의 합리성에 따라 프로그래머가 서비스를 사용할지 아니면 해결 방법을 찾을지 여부가 결정됩니다 . 프로그래머가 제품 가격에 MQ 수수료를 포함해야하는지 여부 (그리고 그로 인해 일부 주문을 잃지 않을지 여부)를 결정하기 때문입니다. 제가 "채널 소유자/유통업체가 제품에 직접적인 이해관계가 있다"고 쓴 데는 이유가 있습니다.소프트웨어 판매의 미봉책은 한계가 있고 비효율적입니다. 성공한 소프트웨어 회사는 제품을 홍보하기 위해 막대한 비용을 지출합니다(대중에게는 정반대로 말하는 경우가 많지만). 그리고 모든 회사는 유통 채널이 수입의 원천이라는 것을 잘 알고 있습니다. 채널이 없다는 것은 곧 매출이 없다는 것을 의미합니다.초보자에게는 "내 사이트가 있으니 돈을 벌겠다"는 단순한 생각으로 충분하지만 실제로는 자체 사이트가 충분한 매출을 창출하지 못하고 사이트 수입 증가는 광고 비용의 직접적인 함수임을 보여줍니다. 많은 "사업가"가 무료 사이트 (특히 Google)를 사용하려고 시도하고 그러한 사이트에서 고객의 자유로운 흐름을 자명하다고 생각하기 시작하지만 어떤 이유로 든 그러한 흐름을 잃으면 몹시 분개합니다. 이러한 경우 모든 사람이 채널의 가치를 이해하고 공짜를 위해 계속 싸우는 것은 아닙니다.개발자가 실제 돈을 벌고 싶다면 공통 시스템에 가입하고 인프라 문제를 제거하고 많은 청중에게 접근하고 매출을 늘리고 공정한 수수료를 지불하는 것이 좋습니다.대안은 시스템 외부에서 매출이 낮거나 전혀 없는 것입니다. 다중 기간 표시기 성배가 아니라 그냥 평범한 일부 훌륭한 코더와 거래 Andrey Dik 2011.06.18 13:05 #14 sergeev:...둘째로 제 의견은 20 % 수수료는 노골적인 강도라는 것입니다. :) 개발자가 중개자와 함께 공유한다면 받아 들일 수 있습니다. 그러나 그들은 그렇지 않습니다. 그러한 수수료로 서비스는 심하게 숨을 쉴 것입니다. 그리고 그것은 다른 방법으로 끊임없이 우회 될 것입니다. 이 서비스는 무료 광고의 쇼케이스로 바뀌고 거래는 외부에서 이루어집니다....전혀 그렇지 않습니다. 매우 공정한 수수료입니다.제 경험의 예를 들어 보겠습니다. 3D 모델러(이 모든 것이 프로그래머에게 투영 될 수 있음)로서 누구에게도 알려지지 않았기 때문에 내 모델의 구매자를 찾기가 매우 어려웠습니다. 그리고 어느 날 저는 네트워크 리소스 (광고로 간주되지 않는 이름은 밝히지 않겠습니다)에서 제품을 쇼케이스 방식으로 배치 할 수있는 기회를 제공했습니다. 이러한 "쇼케이스"에서는 가장 큰 디자인 스튜디오, 영화 산업의 거인, 프로젝트 모델이 긴급히 필요하지만 모델링 할 시간이없는 프리랜서 디자이너를보고 볼 수 있습니다. 이 3D 모델 구매/판매 플랫폼이 아니었다면 절대 접근할 수 없었을 많은 잠재 고객과 구매자가 있는 거대한 고객층입니다. 또한 구매자는 의견과 평가를 남길 수 있어 성공적이고 수익성 있는 비즈니스(저와 리소스 소유자)에 기여합니다. 따라서 저는 주저하지 않고 50 % 수수료(20 %는 자원 소유자가 가져 가고 30 %는 미국 세금)에 동의했습니다.미셰크 +1로 이론부터 실습까지 Cci_ea 1C 프로그래밍 또는 C#(또는 Yedelkin 2011.06.18 13:11 #15 Renat: 초보 영업 사원이 프로모션 채널의 탁월한 가치를 깨닫는 데는 보통 몇 달 또는 몇 년이 걸립니다. 저는 이 말에 전적으로 동의합니다. 저도 예전에 제 경험을 통해 확신했습니다. 레나트: 개발자가 정말로 돈을 벌고 싶다면 우리의 공통 시스템에 참여하고, 인프라 문제를 제거하고, 많은 청중에게 접근하고, 매출을 늘리고, 공정한 수수료를 지불하는 것이 좋습니다. 일반적으로 프로그래머가 이러한 필요성을 인식하고 커미션 규모와 비교하는 데 많은 것이 달려있는 것으로 나타났습니다. Yedelkin 2011.06.18 13:13 #16 joo:미국 세금 30%. 엄청난 세금입니다! 외국인을 대상으로 하는 세금인가요, 아니면 모든 미국인을 대상으로 하는 세금인가요? Dmitry Fedoseev 2011.06.18 13:14 #17 joo:...모델을 볼 수 있는 곳이 있나요? Andrey Dik 2011.06.18 13:22 #18 Yedelkin: 외국인 전용인가요, 아니면 모든 미국인을 대상으로 하나요?미국 세금 양식 WB8EN을 작성했으니 모두 대상인 것 같습니다.정수: 모델을 볼 수 있는 곳이 있나요?네, 여기 제 초기 작품이 있습니다. :) михаил потапыч 2011.06.18 13:24 #19 joo:저는 미국 세금 양식 WB8EN을 작성하곤 했습니다.제가 가장 초기에 작성했던 양식이 여기 있습니다. :) 아름답네요! Dmitry Fedoseev 2011.06.18 13:33 #20 joo:저는 미국 세금 양식 WB8EN을 작성하곤 했습니다.제가 가장 초기에 작성했던 양식이 여기 있습니다. :)멋지네요! 123456789...184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
잘했다고 생각합니다. 20 %는 많지 않습니다. 그리고 판매자의 탐욕은 (모든 영역에서) 낮은 판매 회전율로 빠르게 치료됩니다.
물론 시장을 우회 할 수 있습니다. 그러나이 경우 판매자는 구매자에게 보호되지 않은 파일을 제공합니다. 이제 그에게 시간을 주자,
그 후 페이 류 등에 표시됩니다.
잘했다고 생각합니다. 20%는 많지 않습니다.
논쟁하지 않겠습니다. 그래서 제가 응답한 것이 아닙니다. MQ의 작업량은 엄청나기 때문에 저는 항상 모든 사람에게 존경과 존경을 표합니다. 다만 "잠재 고객에 대한 접근, 개발자의 서비스 광고, 공간 임대, 결제 환경 제공, 차익 거래 참여"와 같은 활동이 일반인/마케터가 아닌 일반인의 눈에는 일종의 일반적인 보상 서비스처럼 보인다는 생각을 전하고 싶었을 뿐입니다.
프로그래머는 개인적으로 프로그램을 작성하고 (그렇지 않습니까?) 판매하고 유료 서비스 사용에 대한 수수료는 그에게 약간의 "외부 비용"이라고 생각할 것입니다. 이 수수료 규모의 합리성에 따라 프로그래머가 서비스를 사용할지 아니면 해결 방법을 찾을지 여부가 결정됩니다 . 프로그래머가 제품 가격에 MQ 수수료를 포함해야하는지 여부 (그리고 그로 인해 일부 주문을 잃지 않을지 여부)를 결정하기 때문입니다.
제가 "채널 소유자/유통업체가 제품에 직접적인 이해관계가 있다"고 쓴 데는 이유가 있습니다.
소프트웨어 판매의 미봉책은 한계가 있고 비효율적입니다. 성공한 소프트웨어 회사는 제품을 홍보하기 위해 막대한 비용을 지출합니다(대중에게는 정반대로 말하는 경우가 많지만). 그리고 모든 회사는 유통 채널이 수입의 원천이라는 것을 잘 알고 있습니다. 채널이 없다는 것은 곧 매출이 없다는 것을 의미합니다.
초보자에게는 "내 사이트가 있으니 돈을 벌겠다"는 단순한 생각으로 충분하지만 실제로는 자체 사이트가 충분한 매출을 창출하지 못하고 사이트 수입 증가는 광고 비용의 직접적인 함수임을 보여줍니다. 많은 "사업가"가 무료 사이트 (특히 Google)를 사용하려고 시도하고 그러한 사이트에서 고객의 자유로운 흐름을 자명하다고 생각하기 시작하지만 어떤 이유로 든 그러한 흐름을 잃으면 몹시 분개합니다. 이러한 경우 모든 사람이 채널의 가치를 이해하고 공짜를 위해 계속 싸우는 것은 아닙니다.
개발자가 실제 돈을 벌고 싶다면 공통 시스템에 가입하고 인프라 문제를 제거하고 많은 청중에게 접근하고 매출을 늘리고 공정한 수수료를 지불하는 것이 좋습니다.
대안은 시스템 외부에서 매출이 낮거나 전혀 없는 것입니다.
...
둘째로 제 의견은 20 % 수수료는 노골적인 강도라는 것입니다. :) 개발자가 중개자와 함께 공유한다면 받아 들일 수 있습니다. 그러나 그들은 그렇지 않습니다. 그러한 수수료로 서비스는 심하게 숨을 쉴 것입니다. 그리고 그것은 다른 방법으로 끊임없이 우회 될 것입니다. 이 서비스는 무료 광고의 쇼케이스로 바뀌고 거래는 외부에서 이루어집니다....
전혀 그렇지 않습니다. 매우 공정한 수수료입니다.
제 경험의 예를 들어 보겠습니다. 3D 모델러(이 모든 것이 프로그래머에게 투영 될 수 있음)로서 누구에게도 알려지지 않았기 때문에 내 모델의 구매자를 찾기가 매우 어려웠습니다. 그리고 어느 날 저는 네트워크 리소스 (광고로 간주되지 않는 이름은 밝히지 않겠습니다)에서 제품을 쇼케이스 방식으로 배치 할 수있는 기회를 제공했습니다. 이러한 "쇼케이스"에서는 가장 큰 디자인 스튜디오, 영화 산업의 거인, 프로젝트 모델이 긴급히 필요하지만 모델링 할 시간이없는 프리랜서 디자이너를보고 볼 수 있습니다. 이 3D 모델 구매/판매 플랫폼이 아니었다면 절대 접근할 수 없었을 많은 잠재 고객과 구매자가 있는 거대한 고객층입니다. 또한 구매자는 의견과 평가를 남길 수 있어 성공적이고 수익성 있는 비즈니스(저와 리소스 소유자)에 기여합니다. 따라서 저는 주저하지 않고 50 % 수수료(20 %는 자원 소유자가 가져 가고 30 %는 미국 세금)에 동의했습니다.
미셰크 +1로
초보 영업 사원이 프로모션 채널의 탁월한 가치를 깨닫는 데는 보통 몇 달 또는 몇 년이 걸립니다.
저는 이 말에 전적으로 동의합니다. 저도 예전에 제 경험을 통해 확신했습니다.
개발자가 정말로 돈을 벌고 싶다면 우리의 공통 시스템에 참여하고, 인프라 문제를 제거하고, 많은 청중에게 접근하고, 매출을 늘리고, 공정한 수수료를 지불하는 것이 좋습니다.
일반적으로 프로그래머가 이러한 필요성을 인식하고 커미션 규모와 비교하는 데 많은 것이 달려있는 것으로 나타났습니다.
미국 세금 30%.
...
모델을 볼 수 있는 곳이 있나요?
외국인 전용인가요, 아니면 모든 미국인을 대상으로 하나요?
미국 세금 양식 WB8EN을 작성했으니 모두 대상인 것 같습니다.
모델을 볼 수 있는 곳이 있나요?
네, 여기 제 초기 작품이 있습니다. :)
저는 미국 세금 양식 WB8EN을 작성하곤 했습니다.
제가 가장 초기에 작성했던 양식이 여기 있습니다. :)
저는 미국 세금 양식 WB8EN을 작성하곤 했습니다.
제가 가장 초기에 작성했던 양식이 여기 있습니다. :)
멋지네요!