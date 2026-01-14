기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 5 123456789101112...184 새 코멘트 Rashid Umarov 2012.02.24 07:29 #41 Reshetov: 이 문제를 해결하려면 어떻게 해야 하나요? 신뢰할 수 있는 휴대폰을 가진 사람을 찾으세요. 0.1%의 비표준 상황에서 결제 시스템을 변경하는 것보다 쉽다고 생각합니다. Yury Reshetov 2012.02.24 08:03 #42 Rosh: 신뢰할 수 있는 휴대폰을 가진 사람을 찾아보세요. 0.1%의 비정상적인 상황을 위해 결제 시스템을 변경하는 것보다 쉽다고 생각합니다.0.1%는 약간 과장된 수치입니다.모든 사람이 휴대폰을 가지고 있는 것은 아닙니다. 즉, 휴대폰 사용자가 인구의 99.9%를 차지한다는 사실에 대해 큰 의구심이 있습니다.모든 사람이 휴대전화를 사용할 수 있는 지역에 휴대전화를 가지고 있는 것은 아닙니다.휴대폰은 도난당할 수 있습니다.휴대폰이 고장날 수 있습니다.사용자가 이동 통신사를 변경할 수 있습니다.등등.즉, MQL5 결제 시스템은 아직 사용자가 거의 없기 때문에 지원팀은 전화 번호 확인을 위한 대체 옵션이 부족하여 어떤 결과를 초래할 수 있는지 아직 느끼지 못했을 가능성이 높습니다.제가 신뢰하는 사람에 대해서는 제 동생의 휴대폰을 사용했다고 말씀드렸습니다. 그는 지금 외출 중입니다. 다시 말씀드리지만 신뢰할 수 없는 상황입니다. 다른 사람의 휴대폰은 내 휴대폰이 아니며 결제 시스템에서 해당 번호가 내 휴대폰이 아니라는 것을 알게 되면, 즉 내가 속이려고 시도하면 내 계정이 차단됩니다.하지만 그게 요점이 아닙니다. 소위 "비표준"상황은 이미 발생했으며 이제 문제는 시스템을 우회하고 속이려는 시도없이 정직하게 해결하는 방법입니까? MQL4 및 MQL5에 대한 전문 고문 - 기타 초보자의 질문 MQL5 MT5 Andrey F. Zelinsky 2012.02.24 08:12 #43 Reshetov:0.1%는 다소 과장된 수치입니다.모든 사람이 휴대폰을 가지고 있는 것은 아니며, 휴대폰 사용자가 전체 인구의 99.9%를 차지한다고 보기는 어렵습니다.모든 사람이 휴대폰을 사용할 수 있는 지역에 휴대폰을 가지고 있는 것은 아닙니다.휴대폰은 도난당할 수 있습니다.휴대폰이 고장날 수 있습니다.사용자가 이동 통신사를 변경할 수 있습니다.그저 쓰레기에 불과합니다.저처럼 출금 확인 방법을 늘리는 것에 반대하는 사용자는 어떻게 하나요? 요즘 휴대 전화는 흙과 같습니다 : 1. 비용이 조금 들며 모든 구석에서 구입할 수 있으며 SIM과 전화 모두 비싸고 저렴합니다 2. 유지 관리-최소, 연간 몇 달러 일 수 있습니다 3. 모바일 도난, SIM 분실시 번호와 새 SIM을 복원하려면 문제 없음 4. 프로필의 전화 번호는 쉽게 변경할 수 있습니다.분명히 다음 문제는 카드를 통해 자금을 입력 한 경우 웹 머니로 자금을 인출하는 방법입니다.또한 전화 번호는 한 번만 지정되며 WebMoney로 정기적으로 자금을 인출하기 위해 필요하지 않습니다. 출구 전략 논의 2017년 7월 실계좌(센트) 챔피언십 Yury Reshetov 2012.02.24 08:28 #44 abolk:말도 안 되는 소리이거나 그냥 쓰레기일 뿐입니다.저처럼 출금 확인 방법을 늘리는 것에 반대하는 사용자는 어떻게 해야 할까요? 요즘-휴대폰-흙처럼 : 1. 비용이 조금 들며 모든 구석에서 구입할 수 있으며 SIM과 전화 및 비싸고 저렴합니다 2. 서비스-최소, 연간 몇 달러 일 수 있습니다 3. 모바일 도난, SIM 분실시-번호 복원 및 새 SIM-문제 없음.모스크바 또는 기타 러시아 대도시에서는 이것이 사실 일 수 있습니다. 하지만 모든 사람이 같은 생각을 가지고 있는 것은 아닙니다. 모든 사람이 이러한 도시에 사는 것은 아니니까요.abolk:4. 프로필의 전화 번호는 쉽게 변경할 수 있습니다.그렇다면 SMS로 확인하는 "보호"의 요점은 무엇입니까? 그렇지 않다면 매우 "비표준"상황이 체계적으로 발생할 것이며 Rosh에 따르면 0.1 %의 경우에만 발생할 수 있습니다. Renat Fatkhullin 2012.02.24 10:13 #45 여러분, 방어 시스템은 더 복잡하게 만들 수 있을 뿐 제거할 수는 없습니다.돈 때문이죠. Yury Reshetov 2012.02.24 11:37 #46 Renat:여러분, 방어 시스템은 더 복잡하게 만들 수 있을 뿐 제거할 수는 없습니다.그것은 돈입니다.시스템 전체의 서비스 가능 상태 확률은 시스템 개별 요소의 서비스 가능 상태 확률의 곱과 같습니다. Renat, 암호화에는 도입하려는 것과는 다른 접근 방식, 즉 전체 시스템의 암호화 강도가 시스템에서 가장 약한 방어의 암호화 강도 수준에서 평가되는 접근 방식도 있습니다. 따라서 가장 약한 링크를 제거하면 전체 시스템의 암호화 강도를 높일 수 있습니다. 사회 공학은 소위 방어의 겉으로 보이는 강도는 자신의 힘을 과신하는 사람들의 경계를 무디게 할 뿐이라는 것을 확인시켜 줍니다. 또한 해커들은 방어의 복잡성을 높이면 전반적인 신뢰성이 떨어질 수 있다는 것을 알고 있습니다. 그래서 그들은 약점을 찾으려고 노력합니다.. 가는 선이 있는 곳에 틈이 있습니다. 위에서 언급한 모든 것은 일반적인 진실입니다. 따라서 논쟁을하고 싶다면 제가 아니라 바로이 최상위 사람들과 논쟁해야합니다. 나는 그것들을 발명하지 않았고 처방하지 않았습니다. OpenCL: MQL5의 내부 구현 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 여러 DC의 다중 통화 Renat Fatkhullin 2012.02.24 12:58 #47 트롤에게 먹이를 주지 마세요. Vadim Konyaev 2012.06.01 12:56 #48 입출금을 위해 추가 결제 시스템(머니북스, 얀덱스머니 등)을 MQL5.community 결제 시스템과 연동할 수 있나요? Renat Fatkhullin 2012.06.01 13:16 #49 예, 앞으로 지원되는 입력 시스템의 수를 늘릴 예정입니다. 그러나 이미 지금은 결제에 문제가 없으며 신용 카드로는 수수료가 전혀 없습니다. Andri Syahbana Hasibuan 2012.06.11 04:08 #50 CeleronS: 여전히 mql5 클라우드 애그넷을 지불해야하는 이유를 찾을 수 없습니다. 무료 만 사용할 수 있습니다.누구든지 MQL5 클라우드 애그넷이 무엇인지 알고 있습니까? 123456789101112...184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 문제를 해결하려면 어떻게 해야 하나요?
신뢰할 수 있는 휴대폰을 가진 사람을 찾아보세요. 0.1%의 비정상적인 상황을 위해 결제 시스템을 변경하는 것보다 쉽다고 생각합니다.
0.1%는 약간 과장된 수치입니다.
즉, MQL5 결제 시스템은 아직 사용자가 거의 없기 때문에 지원팀은 전화 번호 확인을 위한 대체 옵션이 부족하여 어떤 결과를 초래할 수 있는지 아직 느끼지 못했을 가능성이 높습니다.
제가 신뢰하는 사람에 대해서는 제 동생의 휴대폰을 사용했다고 말씀드렸습니다. 그는 지금 외출 중입니다. 다시 말씀드리지만 신뢰할 수 없는 상황입니다. 다른 사람의 휴대폰은 내 휴대폰이 아니며 결제 시스템에서 해당 번호가 내 휴대폰이 아니라는 것을 알게 되면, 즉 내가 속이려고 시도하면 내 계정이 차단됩니다.
하지만 그게 요점이 아닙니다. 소위 "비표준"상황은 이미 발생했으며 이제 문제는 시스템을 우회하고 속이려는 시도없이 정직하게 해결하는 방법입니까?
그저 쓰레기에 불과합니다.
저처럼 출금 확인 방법을 늘리는 것에 반대하는 사용자는 어떻게 하나요? 요즘 휴대 전화는 흙과 같습니다 :
1. 비용이 조금 들며 모든 구석에서 구입할 수 있으며 SIM과 전화 모두 비싸고 저렴합니다
2. 유지 관리-최소, 연간 몇 달러 일 수 있습니다
3. 모바일 도난, SIM 분실시 번호와 새 SIM을 복원하려면 문제 없음
4. 프로필의 전화 번호는 쉽게 변경할 수 있습니다.
분명히 다음 문제는 카드를 통해 자금을 입력 한 경우 웹 머니로 자금을 인출하는 방법입니다.
또한 전화 번호는 한 번만 지정되며 WebMoney로 정기적으로 자금을 인출하기 위해 필요하지 않습니다.
모스크바 또는 기타 러시아 대도시에서는 이것이 사실 일 수 있습니다. 하지만 모든 사람이 같은 생각을 가지고 있는 것은 아닙니다. 모든 사람이 이러한 도시에 사는 것은 아니니까요.
그렇다면 SMS로 확인하는 "보호"의 요점은 무엇입니까? 그렇지 않다면 매우 "비표준"상황이 체계적으로 발생할 것이며 Rosh에 따르면 0.1 %의 경우에만 발생할 수 있습니다.
돈 때문이죠.
시스템 전체의 서비스 가능 상태 확률은 시스템 개별 요소의 서비스 가능 상태 확률의 곱과 같습니다.
Renat, 암호화에는 도입하려는 것과는 다른 접근 방식, 즉 전체 시스템의 암호화 강도가 시스템에서 가장 약한 방어의 암호화 강도 수준에서 평가되는 접근 방식도 있습니다. 따라서 가장 약한 링크를 제거하면 전체 시스템의 암호화 강도를 높일 수 있습니다.
사회 공학은 소위 방어의 겉으로 보이는 강도는 자신의 힘을 과신하는 사람들의 경계를 무디게 할 뿐이라는 것을 확인시켜 줍니다.
또한 해커들은 방어의 복잡성을 높이면 전반적인 신뢰성이 떨어질 수 있다는 것을 알고 있습니다. 그래서 그들은 약점을 찾으려고 노력합니다.
가는 선이 있는 곳에 틈이 있습니다.
위에서 언급한 모든 것은 일반적인 진실입니다. 따라서 논쟁을하고 싶다면 제가 아니라 바로이 최상위 사람들과 논쟁해야합니다. 나는 그것들을 발명하지 않았고 처방하지 않았습니다.
여전히 mql5 클라우드 애그넷을 지불해야하는 이유를 찾을 수 없습니다. 무료 만 사용할 수 있습니다.
누구든지 MQL5 클라우드 애그넷이 무엇인지 알고 있습니까?