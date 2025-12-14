기고글 토론 "마켓에 제품 출시하기" - 페이지 54 1...4748495051525354 새 코멘트 Alain Verleyen 2025.12.13 16:03 #531 Forester #: https://www.mql5.com/ko/market/rules 의 규칙에 따르면 금지되어 있습니다: 샌드박스에서 저장된 HTML 파일을 열려면 링크가 필요합니다. 그래픽 객체에 대한 설명에서 링크 생성을 찾지 못했습니다. 어떻게 해야 하나요? 아니면 기술적으로 불가능한 것을 금지합니까? 아니면 이전에는 허용되었지만 지금은 허용되지 않으며 규칙에서 제거하는 것을 잊었습니까? 다른 방법은 무엇인가요? 지금까지는 사용자가 브라우저에 복사하여 붙여 넣어야하는 텍스트 필드에 URL을 표시하는 옵션이 있습니다. 그런데 복사가 가능한가요? 또는 파일 선택 창을 열되 파일을 선택하지 않고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 열 수 있습니다. 하지만 설명하기가 좀 힘들어요.... 전문가 로그에서 링크를 인쇄하여 사용자에게 조언하세요. 거기에서 링크를 클릭할 수 있습니다(두 번 클릭). Aleksei Kuznetsov 2025.12.14 09:47 #532 Alain Verleyen #: 전문가 로그에 링크를 표시하고 사용자에게 안내합니다. 링크를 클릭할 수 있습니다(더블 클릭). 몰랐어요. 하지만 디스크의 HTML 페이지를 클릭할 수 없습니다. 보고서가 저장된 위치 C:\사용자\0\앱데이터\로밍\메타쿼트\터미널\공통\파일\보고서-그래프.htm. 브라우저에 복사하여 붙여넣어야 합니다. Stanislav Korotky 2025.12.14 13:15 #533 Forester #:몰랐어요. 하지만 디스크에 있는 HTML 페이지를 클릭할 수 없습니다. 복사하여 브라우저에 붙여넣어야 합니다. 이러한 경우 MT5의 경우 사용자가 수동으로 열어야 하는 로컬 웹 서버 또는 범용 한 페이지 웹 애플리케이션(브라우저 설정에서 로컬 파일을 열려면 html 페이지가 활성화되어 있어야 함)과 같은 중개자가 필요하며, 이 중개자는 MT5에서 내보낸 데이터를 동적으로 로드할 수 있습니다. Yuriy Bykov 2025.12.14 14:30 #534 저도 이 기능에 대해 몰랐습니다. 매거진 링크는 시각적으로 어떤 방식으로도 강조 표시되지 않으므로 클릭 가능성이 전혀 분명하지 않습니다. 조금 테스트해 본 결과 그 사실을 알게 되었습니다: HTTPS 프로토콜(https://...)을 사용하는 링크만 작동합니다. 다른 프로토콜(http://... 또는 필수 파일: ////...)은 작동하지 않습니다. 링크와 함께 한 줄에 다른 텍스트가 있을 수 있으며, 이 경우 두 번 클릭하면 해당 링크가 로그 줄의 유일한 링크인 것처럼 열립니다. 한 줄에 여러 개의 링크가 있는 경우 해당 줄을 두 번 클릭하면 첫 번째 링크만 열립니다. MQL로 작성된 UI 갤러리 최적화 알고리즘 챔피언십. 묻다! Aleksei Kuznetsov 2025.12.14 19:02 #535 Forester #: 또는 파일 선택 창을 열되 파일을 선택하지 않고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 엽니다. 하지만 설명하기가 조금 힘듭니다..... 저는 이렇게 해봤습니다. FileSelectDialog("Right-click on report.htm and select Open", "/"+main_path+"/"+path, "HTML files (*.htm)|*.htm", FSD_ALLOW_MULTISELECT|FSD_COMMON_FOLDER, files); 이렇게 생겼습니다. 그러나 왼쪽 모서리에있는 "report.htm을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열기"라는 문구 만 일부러 찾기 시작할 때까지 보지 못했습니다.). 즉, 대부분의 사람들은 그것을 보지 못하고 직관에 따라 행동 할 것입니다. 설명에서 나는 그런 스크린 샷을 만들 것입니다-나는 그들이 기억하기를 바랍니다. 제 생각에는 이것이이 5 단계보다 사용자에게 가장 편리한 옵션입니다: 로그 읽기, 올바른 줄을 검색합니다, URL 복사, 브라우저 열기 붙여넣기. 그리고 규칙을 위반하지 않습니다. dll이 없고 FileSelectDialog는 표준 함수입니다. Meta Trader에서 스프레드 거래 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 엘리트 지표 :) Maxim Kuznetsov 2025.12.14 19:44 #536 Forester #: FileSelectDialog는 표준 함수입니다. FileSelectDialog는 Expert Advisor에서 사용할 수 없으며(또는 가능하지만 사용해서는 안 됩니다), 인디케이터에서는 더더욱 사용할 수 없습니다. 이 함수는 사용자 입력이 완료될 때까지 프로그램 실행을 중지합니다. 타이머가 만료되고 틱이 건너 뛰며 재미있는 부작용이 있습니다. Aleksei Kuznetsov 2025.12.14 19:48 #537 Maxim Kuznetsov #:인디케이터는 말할 것도 없고 전문가 어드바이저에서도 FileSelectDialog를 사용할 수 없습니다(또는 가능하지만 사용해서는 안 됩니다). 사용자 입력이 완료될 때까지 프로그램 실행을 중지합니다. 타이머가 만료되고 틱이 건너뛰며 재미있는 부작용이 발생합니다. 지금까지 스크립트입니다. 또는 멋진 패널로 전문가 조언자를 만들 수도 있습니다. "report.htm을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열기"와 시작 버튼을 선택하는 것 외에는 작성할 내용이 없습니다. 그런데 데모 버전의 스크립트를 사용할 수 있나요? 어떤 종류의 제한이 있나요? 예를 들어 며칠 동안 제 시간에? 그리고 초기 프로모션 및 첫 번째 리뷰를 위해 무료로 만든 다음 지불 할 수 있습니까? 전문가가 될 경우 데모 버전에서 테스트하는 방법은 무엇입니까? 다시 테스터에서 실행되지 않는 간단한 시간 제한이 필요합니다. 오류, 버그, 질문 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 무료로 전문가 고문을 만들어 Maxim Kuznetsov 2025.12.14 20:11 #538 Forester #:지금까지의 스크립트입니다. 또는 아름다운 패널로 전문가를 만들 수도 있습니다. "report.htm을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열기"와 시작 버튼을 선택하라는 지침 외에는 쓸 것이 없습니다. 그런데 데모 버전의 스크립트를 사용할 수 있나요? 어떤 종류의 제한이 있나요? 예를 들어 며칠 동안 제 시간에? 그리고 초기 프로모션 및 첫 번째 리뷰에는 무료로 제공 한 다음 유료로 만들 수 있습니까? 마켓 플레이스의 스크립트는 슬프고 우울합니다. 테스터의 사용자는 어떤 식 으로든 전혀 볼 수 없습니다. 데모 버전은 직접 만들어서 직접 배포해야 합니다. 대부분의 기능 또는 합리적인 제한이 있는 무료 제품으로 시장에 나와 있습니다. 시간과 계정 유형은 확실하지 않습니다. 과거에는 지금은 어떤지 모르겠지만 이러한 목적을 위해 기간이나 도구를 제한하는 것이 허용되었습니다. Aleksei Kuznetsov 2025.12.14 20:25 #539 Maxim Kuznetsov #: 데모 버전은 직접 만들어서 배포해야 합니다. 마켓플레이스의 제품을 살펴봅니다: 제품을 구매하거나 대여한 사용자가 댓글을 남길 수 있습니다. 즉, 제품 페이지에 피드백을 남기지 않기 때문에 홍보를 위해 자신의 데모를 배포 할 필요가 없습니다. 사실, 사진과 설명을 제외하고는 프로모션이 전혀 없나요? 그리고 데모로 보고서의 예로 HTML 파일을 제공할 수 있습니다. 블로그에 첨부할 수 있습니다. 거기에 지침을 작성할 수도 있습니다. 위의 내용이 규칙에 위배되지 않기를 바랍니다. 대중화할 수 있는 다른 방법이 있을까요? Maxim Kuznetsov 2025.12.14 20:38 #540 Forester #:마켓플레이스의 제품을 확인했습니다: 즉, 제품 페이지에 리뷰를 남기지 않으므로 홍보를 위해 데모를 제공할 필요가 없습니다. 기본적으로 사진과 설명을 제외하고는 프로모션이 전혀 없나요? 친구를 추가할 수 있는 채팅방에 친구를 추가하지 않는 한 말이죠. 600명 이상의 회원과 제품 채팅을 하는 것을 본 적이 있습니다. 분명히 그렇게 홍보해야 하고 홍보할 수 있는 방법인 것 같습니다. 데모로 HTML 파일을 보고서 예제로 제공할 수 있습니다. 블로그에 첨부할 수 있습니다. 거기에 지침을 작성할 수도 있습니다. 위의 내용이 규칙에 위배되지 않기를 바랍니다. 대중화할 수 있는 다른 방법이 있을까요? 제 생각에 가장 먼저 이해해야 할 것은 (어렵지만) 여기에는 상인, 즉 소비자가 거의 없다는 것입니다. 플랫폼 작성자, 유사 제품 개발자 및 신규 이민자의 사이트에서 제품을 광고하고 홍보하는 것은 개인 자원 낭비입니다. 1...4748495051525354 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
https://www.mql5.com/ko/market/rules 의 규칙에 따르면 금지되어 있습니다:
샌드박스에서 저장된 HTML 파일을 열려면 링크가 필요합니다.
그래픽 객체에 대한 설명에서 링크 생성을 찾지 못했습니다. 어떻게 해야 하나요?
아니면 기술적으로 불가능한 것을 금지합니까? 아니면 이전에는 허용되었지만 지금은 허용되지 않으며 규칙에서 제거하는 것을 잊었습니까?
다른 방법은 무엇인가요?
지금까지는 사용자가 브라우저에 복사하여 붙여 넣어야하는 텍스트 필드에 URL을 표시하는 옵션이 있습니다. 그런데 복사가 가능한가요?
또는 파일 선택 창을 열되 파일을 선택하지 않고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 열 수 있습니다. 하지만 설명하기가 좀 힘들어요....
전문가 로그에 링크를 표시하고 사용자에게 안내합니다. 링크를 클릭할 수 있습니다(더블 클릭).
몰랐어요.
하지만 디스크의 HTML 페이지를 클릭할 수 없습니다.
보고서가 저장된 위치 C:\사용자\0\앱데이터\로밍\메타쿼트\터미널\공통\파일\보고서-그래프.htm.
몰랐어요.
하지만 디스크에 있는 HTML 페이지를 클릭할 수 없습니다.복사하여 브라우저에 붙여넣어야 합니다.
저도 이 기능에 대해 몰랐습니다. 매거진 링크는 시각적으로 어떤 방식으로도 강조 표시되지 않으므로 클릭 가능성이 전혀 분명하지 않습니다.
조금 테스트해 본 결과 그 사실을 알게 되었습니다:
또는 파일 선택 창을 열되 파일을 선택하지 않고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 엽니다. 하지만 설명하기가 조금 힘듭니다.....
저는 이렇게 해봤습니다.
이렇게 생겼습니다.
그러나 왼쪽 모서리에있는 "report.htm을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열기"라는 문구 만 일부러 찾기 시작할 때까지 보지 못했습니다.)
. 즉, 대부분의 사람들은 그것을 보지 못하고 직관에 따라 행동 할 것입니다. 설명에서 나는 그런 스크린 샷을 만들 것입니다-나는 그들이 기억하기를 바랍니다.
제 생각에는 이것이이 5 단계보다 사용자에게 가장 편리한 옵션입니다:
그리고 규칙을 위반하지 않습니다. dll이 없고 FileSelectDialog는 표준 함수입니다.
FileSelectDialog는 표준 함수입니다.
FileSelectDialog는 Expert Advisor에서 사용할 수 없으며(또는 가능하지만 사용해서는 안 됩니다), 인디케이터에서는 더더욱 사용할 수 없습니다.
이 함수는 사용자 입력이 완료될 때까지 프로그램 실행을 중지합니다. 타이머가 만료되고 틱이 건너 뛰며 재미있는 부작용이 있습니다.
인디케이터는 말할 것도 없고 전문가 어드바이저에서도 FileSelectDialog를 사용할 수 없습니다(또는 가능하지만 사용해서는 안 됩니다).
사용자 입력이 완료될 때까지 프로그램 실행을 중지합니다. 타이머가 만료되고 틱이 건너뛰며 재미있는 부작용이 발생합니다.
지금까지 스크립트입니다.
또는 멋진 패널로 전문가 조언자를 만들 수도 있습니다. "report.htm을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열기"와 시작 버튼을 선택하는 것 외에는 작성할 내용이 없습니다.
그런데 데모 버전의 스크립트를 사용할 수 있나요? 어떤 종류의 제한이 있나요? 예를 들어 며칠 동안 제 시간에?
그리고 초기 프로모션 및 첫 번째 리뷰를 위해 무료로 만든 다음 지불 할 수 있습니까?전문가가 될 경우 데모 버전에서 테스트하는 방법은 무엇입니까? 다시 테스터에서 실행되지 않는 간단한 시간 제한이 필요합니다.
지금까지의 스크립트입니다.
또는 아름다운 패널로 전문가를 만들 수도 있습니다. "report.htm을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열기"와 시작 버튼을 선택하라는 지침 외에는 쓸 것이 없습니다.
그런데 데모 버전의 스크립트를 사용할 수 있나요? 어떤 종류의 제한이 있나요? 예를 들어 며칠 동안 제 시간에?
그리고 초기 프로모션 및 첫 번째 리뷰에는 무료로 제공 한 다음 유료로 만들 수 있습니까?
마켓 플레이스의 스크립트는 슬프고 우울합니다. 테스터의 사용자는 어떤 식 으로든 전혀 볼 수 없습니다.
데모 버전은 직접 만들어서 직접 배포해야 합니다.
대부분의 기능 또는 합리적인 제한이 있는 무료 제품으로 시장에 나와 있습니다. 시간과 계정 유형은 확실하지 않습니다. 과거에는 지금은 어떤지 모르겠지만 이러한 목적을 위해 기간이나 도구를 제한하는 것이 허용되었습니다.
마켓플레이스의 제품을 살펴봅니다:
제품을 구매하거나 대여한 사용자가 댓글을 남길 수 있습니다.
즉, 제품 페이지에 피드백을 남기지 않기 때문에 홍보를 위해 자신의 데모를 배포 할 필요가 없습니다.
사실, 사진과 설명을 제외하고는 프로모션이 전혀 없나요?
그리고 데모로 보고서의 예로 HTML 파일을 제공할 수 있습니다. 블로그에 첨부할 수 있습니다. 거기에 지침을 작성할 수도 있습니다.
위의 내용이 규칙에 위배되지 않기를 바랍니다. 대중화할 수 있는 다른 방법이 있을까요?
마켓플레이스의 제품을 확인했습니다:
즉, 제품 페이지에 리뷰를 남기지 않으므로 홍보를 위해 데모를 제공할 필요가 없습니다.
기본적으로 사진과 설명을 제외하고는 프로모션이 전혀 없나요?
친구를 추가할 수 있는 채팅방에 친구를 추가하지 않는 한 말이죠. 600명 이상의 회원과 제품 채팅을 하는 것을 본 적이 있습니다. 분명히 그렇게 홍보해야 하고 홍보할 수 있는 방법인 것 같습니다.
데모로 HTML 파일을 보고서 예제로 제공할 수 있습니다. 블로그에 첨부할 수 있습니다. 거기에 지침을 작성할 수도 있습니다.
위의 내용이 규칙에 위배되지 않기를 바랍니다. 대중화할 수 있는 다른 방법이 있을까요?
제 생각에 가장 먼저 이해해야 할 것은 (어렵지만) 여기에는 상인, 즉 소비자가 거의 없다는 것입니다.
플랫폼 작성자, 유사 제품 개발자 및 신규 이민자의 사이트에서 제품을 광고하고 홍보하는 것은 개인 자원 낭비입니다.