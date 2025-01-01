- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
AddArray
한 배열의 요소를 다른 배열의 끝에 추가합니다.
|
bool AddArray(
Parameters
src[]
[in] 추가할 소스 요소의 배열에 대한 참조.
Return Value
성공적이면 true, 항목 추가 불가시 false.
예제:
|
//--- CArrayChar::AddArray(const char &[]) 예제